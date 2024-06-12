Замена в составе "Эйбара": вместо Агера Акече на поле вышел Серхио Леон.

Пау Де Ла Фуэнте с двадцати шести метров пробил рядом с правой штангой.

Техеро от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

Гутьеррес в центре поля наступил на ногу Пау Де Ла Фуэнте.

Сориано сделал пас направо на Конрада Де ла Фуэнте, которому у угла штрафной площади не удалось пройти соперника.

Замена в составе "Реала Овьедо": вместо Алешандре Журпавски на поле вышел Борха Бастон.

Замена в составе "Эйбара": вместо Хосе Корпаса на поле вышел Конрад Де ла Фуэнте.

Бретонес с линии штрафной площади пробил рядом с правой штангой.

Конрад Де ла Фуэнте слева с восемнадцати метров пробил рядом с ближней штангой.

Техеро от углового флага навесил к воротам, откуда мяч выбил Журавски.

Себас справа прошёл вперёд, но его навес в штрафную площадь партнёров не нашёл.

Замена в составе "Эйбара": вместо Перу Ноласкоайна на поле вышел Серхио Альварес.

Замена в составе "Реала Овьедо": вместо Борхи Санчеса на поле вышел Пау Де Ла Фуэнте.

Сеоане справа подошёл к штрафной площади, но его удар получился в партнёра.

Корпас убежал один на один с голкипером и пробил правее ворот, а арбитры зафиксировали офсайд.

Коломбатто перед штрафной площадью сбил Сориано. Семнадцать метров до ворот.

Акече со штрафного пробил в левый угол, но Рикельме смог отразить мощнейший удар Агера.

Корпас слева между двух соперников не смог проскочить в штрафную площадь.

Акече в центре поля опасно сыграл против Коломбатто и получил жёлтую карточку.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ЖУРАВСКИ!!! Бретонес слева навесил на Журавски, который головой пробил в газон. Отскок получился под перекладину, и Зидан не справился.

Корпас справа обыгрался с Гутьерресом, но на прорыв к воротам не решился.

Сориано слева сместился в центр и с девятнадцати метров пробил рядом с правой штангой.

Второй тайм в Эйбаре!

Луэнго на чужой половине поля в отборе сыграл с нарушением правил.

7 732 болельщика сегодня наблюдают за футболом с трибун "Ипуруа".

Сориано справа в штрафной площади не смог сделать точного паса к воротам на Акече.

Помарес на фланге ударил сзади по ногам Акече.

Замена в составе "Реала Овьедо": вместо Карлоса Помареса на поле вышел Абель Бретонес.

Первый тайм

— Перерыв! "Эйбар" - "Реал Овьедо" - 0:0.

45' Арбилья на чужой половине поля ударил по ноге Росаду.

45' Себас на чужой половине поля сыграл рукой.

45' 2 минуты добавил Апестегуйа в первом тайме.

45' Помарес слева навесил на Журавски, который сделал скидку к дальней штанге, а Сеоане по мячу не попал.

44' Себас на чужой половине поля сыграл в отборе, но сам справа навешивать к воротам не решился.

42' Гутьеррес по левому флангу пас на ход Акече точным сделать не смог. Мяч в воздухе побывал за боковой линией поля.

41' Санчес на фланге ударил по ногам Техеро.

40' Гутьеррес в центре поля придержал руками Себаса.

39' Луисми справа сделал заброс к дальней штанге, где Санчес головой пробил выше ворот.

38' Акече у центрального круга в неудачном подкате врезался в Луисми.

37' Гости исполнили угловой удар. На ближней штанге Санчес прокинул мяч на Журавски, который пробил головой выше ворот.

36' Опять фол со стороны Акече у центрального круга. Коломбатто теперь оказался на газоне.

35' Акече в центре поля завалил на газон Помареса.

34' "Реал Овьедо" подержал мяч на своей половине поля. Вперёд продвинуться гостям не удаётся.

32' Перейре медики оказывают помощь. Небольшая пауза в матче.

31' Сеоане в центральном круге ударил по ногам Перейру и получил жёлтую карточку.

30' На следующую подачу Техеро от углового флага из ворот выдвинулся Рикельме и забрал мяч в руки.

29' Техеро от углового флага навесил к воротам, откуда гости выбили мяч на Перейру. Дальний удар Матеуса точным не получился.

28' Корпас слева прострелил к воротам и заработал угловой удар.

26' Росада на правом фланге прошёл Гутьерреса, но на подстраховке грамотно сыграл Перейра.

25' Техеро разыграл угловой удар с партнёром. Навес к воротам слева у хозяев опасным не получился.

24' Сориано слева получил мяч в штрафной площади и прострелил в центр на Корпаса, чей удар в левый нижний угол ворот Рикельме сумел парировать.

23' Прострел Гутьерреса слева к воротам заблокировал Кальво.

22' Сеоане слева продвинулся вперёд и прострелил к воротам, где Журавски первым касанием остановил мяч, а второго ему соперники не позволили сделать.

20' К середине тайма инициатива постепенно переходит к гостям. "Реал Овьедо" стал больше контролировать мяч и подолгу задерживаться на половине поля соперников.

19' Сеоане на левом фланге забрался в офсайд.

18' Коломбатто справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Зидан спокойно забрал мяч в руки.

17' Перейра у угла штрафной площади сбил Себаса.

16' "Реал Овьедо" часто использует забросы верхом вперёд, но "зацепиться" за мяч у чужих ворот гостям не удаётся.

14' Стоичков по центру получил пас на ход, сместился немного влево и с девятнадцати метров пробил по воротам. Рикельме отбил мяч перед собой, но Хуан на добивание не успел.

13' Помарес неудачно приземлился на газон после фола Ноласкоайна. Арбитр срочно вызвал медиков на поле.

12' Ноласкоайн в центре поля грубо сыграл против Помареса.

11' Корпас у центрального круга сыграл в отборе, прошёл вперёд, а вот его пас направо в штрафную площадь на Акече соперники перехватили.

10' Гутьеррес слева навесил к воротам, откуда мяч выбил Кальво.

8' Помарес слева прошёл вперёд, а его навес получился точно в руки Зидану.

7' Напомню, что ничейный результат сегодня устроит "Эйбар", так как хозяева в регулярном чемпионате заняли более высокое место.

6' Арбилья в центре поля нарушил правила.

5' Коломбатто справа упёрся в двух соперников и направил в них мяч. У обеих команд с флангов не проходят передачи под удар.

4' Акече справа получил мяч, но сам не смог сделать точную передачу к штрафной площади на Стоичкова.

3' Акече по правому флангу прошёл вперёд, а Пдомарес выскочил наперерез и отобрал мяч у Агера.

2' "Эйбар" играет в полосатых красно-синих футболках и синих трусах, "Реал Овьедо" - в розовой форме.