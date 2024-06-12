  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Сегунда 2023-2024
Стадион: .
Эйбар
0:1
Второй тайм: 78'
Реал Овьедо
0'
31' Желтая карточка
Сеоане Хайме
58' Желтая карточка
Акече Агер
0:1
59' Гол
Журавски Алешандре

Ход матча

31'
 
Сеоане Хайме
51'
 
Бретонес Абель
Помарес Карлос
51'
 
Де Ла Фуэнте Пау
Санчес Борха
58'
Акече Агер
 
59'
0:1
Журавски Алешандре
(Бретонес Абель)
62'
Де ла Фуэнте Конрад
Корпас Хосе
 
71'
Альварес Серхио
Ноласкоайн Перу
 
71'
Леон Серхио
Акече Агер
 
76'
 
Бастон Борха
Журавски Алешандре

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 121
Эйбар 86% (104)
X 9.9% (12)
Реал Овьедо 4.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Эйбар
Ничья
Реал Овьедо
8.46
3.60
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Зидан
Люка
15
Техеро
Альваро
5
Беррокаль
Хуан
23
Арбилья
Анайц
2
Гутьеррес
Кристиан
24
Ноласкоайн
Перу
8
Перейра
Матеус
II
10
Акече
Агер
30
Сориано
Марио
17
Корпас
Хосе
19
Стоичков
Хуан
31
Рикельме
Леонардо
7
Росада
Виктор
15
Луэнго
Ойер
12
Кальво
Даниэль
21
Помарес
Карлос
5
Луисми
Луис
11
Коломбатто
Сантьяго
17
Себас
16
Сеоане
Хайме
25
Санчес
Борха
14
Журавски
Алешандре
Эйбар
4-2-3-1
Реал Овьедо
4-2-3-1

История личных встреч

Эйбар
Реал Овьедо

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:0
С
4:3
С
2:1
С
1:1
С
1:0
ТМК
0:0
С
1:1
С
1:0
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.6

Среднее время на гол

51
150

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.75

Среднее время на гол

112
120

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
135

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баутиста Хон 17 0.39
Стоичков Хуан 12 0.27
Акече Агер 11 (5) 0.25
Корпас Хосе 6 (3) 0.14
Сориано Марио 3 0.07
Леон Серхио 3 0.07
Де ла Фуэнте Конрад 3 0.07
Техеро Альваро 2 0.05
Венседор Унай 2 0.05
Рамани Янис 2 0.05
Ноласкоайн Перу 2 0.05
Перейра Матеус II 1 0.02
Арбилья Анайц 1 0.02
Кике Гонсалес 1 0.02
Альварес Серхио 1 0.02
Касми Ясин 1 0.02
Беррокаль Хуан 1 0.02
Гутьеррес Кристиан 0 0
Риос Хосе 0 0
Мадариага Андер 0 0
Реал Овьедо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бастон Борха 10 (2) 0.23
Де Ла Фуэнте Пау 9 (1) 0.2
Себас 8 0.18
Журавски Алешандре 6 0.14
Маска 5 0.11
Сеоане Хайме 4 0.09
Коломбатто Сантьяго 3 (1) 0.07
Кальво Даниэль 2 0.05
Камараса Виктор 2 0.05
Санчес Борха 2 0.05
Луэнго Ойер 2 0.05
Бретонес Абель 1 0.02
Кардеро Алекс 1 0.02
Росада Виктор 0 0
Касорла Санти 0 0
Костас Давид 0 0
Айхадо Лукас 0 0
Помарес Карлос 0 0
Дубасин Жонатан 0 0

Карточки

Эйбар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беррокаль Хуан 8 4
Перейра Матеус II 11 0
Корпас Хосе 7 1
Баутиста Хон 6 0
Техеро Альваро 6 0
Стоичков Хуан 6 0
Арбилья Анайц 5 0
Акече Агер 5 0
Альварес Серхио 3 1
Гутьеррес Кристиан 4 0
Венседор Унай 4 0
Сориано Марио 4 0
Зидан Люка 3 0
Ноласкоайн Перу 3 0
Риос Хосе 2 0
Касми Ясин 2 0
Венансиу Фредерику 2 0
Шимич Стефан 0 1
Кике Гонсалес 1 0
Эчеберрия Хосеба 1 0
Корреа Робер 1 0
Леон Серхио 1 0
Рамани Янис 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Реал Овьедо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбатто Сантьяго 10 1
Кальво Даниэль 8 1
Бретонес Абель 9 0
Луисми Луис 7 1
Сеоане Хайме 7 1
Луэнго Ойер 6 1
Костас Давид 5 0
Росада Виктор 5 0
Дубасин Жонатан 4 0
Маска 4 0
Санчес Борха 3 0
Себас 3 0
Де Ла Фуэнте Пау 3 0
Хоменченко Сантьяго 1 1
Касорла Санти 2 0
Журавски Алешандре 2 0
Суарес Хайме 2 0
Камараса Виктор 1 0
Айхадо Лукас 1 0
Помарес Карлос 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Рикельме Леонардо 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0

Результаты матчей

Эйбар
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (14)
19% (4)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
24% (5)
19% (4)
Реал Овьедо
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
23% (5)
68% (15)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

7
8
Эйбар
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (4)
59% (13)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Реал Овьедо
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

19
2

Упущенные победы

21
34
Эйбар
70.6%
29.4%
24 победы 10 поражений
Первый тайм
42% (18)
40% (17)
19% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (21)
30% (13)
21% (9)
Реал Овьедо
24.1%
75.9%
7 побед 22 поражения
Первый тайм
26% (11)
47% (20)
28% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (7)
33% (14)
51% (22)

Сухие победы

14
4

Сухие поражения

4
15

Волевые победы

26
5

Упущенные победы

28
42

Голы по времени матча

Забито

45
20
19 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 7
23 Не забивали 32
7
16%
4
20%
1-15
4
9%
2
10%
16-30
8
18%
1
5%
31-45
3
7%
4
20%
46-60
8
18%
1
5%
61-75
15
33%
8
40%
76-90

Пропущено

17
26
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
2
12%
3
12%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
3
18%
3
12%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
7
41%
7
27%
76-90

Забито

26
34
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 11
28 Не забивали 25
4
15%
3
9%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
8
31%
7
21%
31-45
4
15%
8
24%
46-60
6
23%
5
15%
61-75
3
12%
11
32%
76-90

Пропущено

32
14
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 3
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 12
4
13%
2
14%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
6
19%
8
57%
31-45
7
22%
0
0%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
7
22%
3
21%
76-90

Забито

71
54
32 В 1-м тайме 17
39 Во 2-м тайме 37
25 Забивали первыми 18
8 Не забивали 14
11
15%
7
13%
1-15
5
7%
2
4%
16-30
16
23%
8
15%
31-45
7
10%
12
22%
46-60
14
20%
6
11%
61-75
18
25%
19
35%
76-90

Пропущено

49
40
20 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 20
29 Не пропускали 28
6
12%
5
13%
1-15
5
10%
6
15%
16-30
9
18%
11
28%
31-45
8
16%
5
13%
46-60
7
14%
3
8%
61-75
14
29%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эйбар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реал Овьедо - Эйбар 0:0 Эйбар - Реал Овьедо 4:3 Спортинг Хихон - Эйбар 1:0 Эйбар - Картахена 1:0
Леванте - Эйбар 2:2 Эйбар - Аморебьета 5:0 Альбасете - Эйбар 2:1 Эйбар - Алькоркон 2:0 ФК Андорра - Эйбар 0:2 Тенерифе - Эйбар 2:1 Эйбар - Эльденсе 5:1 Вальядолид - Эйбар 3:1 Эйбар - Вильярреал-2 2:0 Эйбар - Бургос 0:1 Леганес - Эйбар 0:2 Эйбар - Эспаньол 2:3 Эльче - Эйбар 0:0 Эйбар - Сарагоса 1:0 Расинг Ферроль - Эйбар 1:1 Эйбар - Мирандес 1:0
Реал Овьедо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реал Овьедо - Эйбар 0:0 Эйбар - Реал Овьедо 4:3 Реал Овьедо - ФК Андорра 3:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1
Реал Овьедо - Сарагоса 1:0 Уэска - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Тенерифе 0:1 Картахена - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Мирандес 1:1 Эльче - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Вильярреал-2 2:1 Алькоркон - Реал Овьедо 1:0 Реал Овьедо - Расинг 1:1 Альбасете - Реал Овьедо 1:2 Реал Овьедо - Леванте 3:2 Вальядолид - Реал Овьедо 3:0 Реал Овьедо - Бургос 5:0 Спортинг Хихон - Реал Овьедо 1:0 Реал Овьедо - Эльденсе 1:1 Реал Овьедо - Леганес 1:0

Результаты матчей

Эйбар
Реал Овьедо

Точный счет

2:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
5
3 раза 14%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
5
1 раз 5%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
3 раза 14%
0
10 раз 48%
1
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%

Точный счет

1:0
7 раз 16%
2:1
5 раз 12%
2:0
4 раза 9%
1:1
4 раза 9%
2:3
3 раза 7%
2:2
3 раза 7%
3:1
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
4:3
1 раз 2%
5:0
1 раз 2%
1:0
8 раз 19%
1:1
8 раз 19%
0:0
5 раз 12%
2:1
4 раза 9%
2:0
3 раза 7%
3:0
3 раза 7%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
4:3
1 раз 2%
5:0
1 раз 2%

Точное количество голов

2
13 раз 30%
1
12 раз 28%
0
9 раз 21%
3
5 раз 12%
5
3 раза 7%
4
1 раз 2%
0
14 раз 33%
1
13 раз 30%
2
8 раз 19%
3
7 раз 16%
5
1 раз 2%

Тоталы голов в матче

Эйбар
Реал Овьедо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
18
4
13
8
1.5
9
13
6
15
2.5
5
17
4
17
3.5
1
21
3
18
4.5
1
21

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
11
10
9
13
1.5
7
14
3
19
2.5
3
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
9
0.5
Больше Меньше
29
14
22
21
1.5
16
27
9
34
2.5
8
35
4
39
3.5
1
42
3
40
4.5
1
42
1/2 финала
0 Реал Овьедо
0 Эйбар
0 Спортинг Хихон
1 Эспаньол
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Эспаньол Брайтвайт Мартин 22 (3)
Расинг Фернандес Жерар 18 (3)
Эйбар Баутиста Хон 17 (2)
Бургос Санчес Курро 15 (5)
Мирандес Мартин Карлос 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эйбар Беррокаль Хуан 4 8
Вильярреал-2 Онтиверос Хавьер 15
Альбасете Олаэчеа Ландер 14
Эльче Фернандес Николас 14
Алькоркон Этеки Ян 1 12
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    79'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    СЕБАС!!!
  • Замена
    78'
    Замена в составе "Реала Овьедо": вместо Алешандре Журпавски на поле вышел Борха Бастон.
  • 77'
    Сориано сделал пас направо на Конрада Де ла Фуэнте, которому у угла штрафной площади не удалось пройти соперника.
  • Фол, нарушение
    76'
    Гутьеррес в центре поля наступил на ногу Пау Де Ла Фуэнте.
  • Угловой
    74'
    Техеро от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
  • Опасный момент
    73'
    Пау Де Ла Фуэнте с двадцати шести метров пробил рядом с правой штангой.
  • Замена
    72'
    Замена в составе "Эйбара": вместо Агера Акече на поле вышел Серхио Леон.
  • Замена
    71'
    Замена в составе "Эйбара": вместо Перу Ноласкоайна на поле вышел Серхио Альварес.
  • 70'
    Себас справа прошёл вперёд, но его навес в штрафную площадь партнёров не нашёл.
  • Угловой
    69'
    Техеро от углового флага навесил к воротам, откуда мяч выбил Журавски.
  • Травма, повреждение
    68'
    Коломбатто потребовалась помощь медиков. Арбитр отправил Сантьяго за пределы поля.
  • 67'
    Удар Акече с линии штрафной площади соперники заблокировали.
  • 66'
    Конрад Де ла Фуэнте слева с восемнадцати метров пробил рядом с ближней штангой.
  • Опасный момент
    64'
    Бретонес с линии штрафной площади пробил рядом с правой штангой.
  • Замена
    63'
    Замена в составе "Эйбара": вместо Хосе Корпаса на поле вышел Конрад Де ла Фуэнте.
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    • Опасный момент
      62'
      Сориано слева сместился в центр и с девятнадцати метров пробил рядом с правой штангой.
    • 61'
      Корпас справа обыгрался с Гутьерресом, но на прорыв к воротам не решился.
    • Описание гола
      59'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ЖУРАВСКИ!!! Бретонес слева навесил на Журавски, который головой пробил в газон. Отскок получился под перекладину, и Зидан не справился.
    • Желтая карточка
      59'
      Акече в центре поля опасно сыграл против Коломбатто и получил жёлтую карточку.
    • 58'
      Корпас слева между двух соперников не смог проскочить в штрафную площадь.
    • Опасный момент
      57'
      Акече со штрафного пробил в левый угол, но Рикельме смог отразить мощнейший удар Агера.
    • Фол, нарушение
      56'
      Коломбатто перед штрафной площадью сбил Сориано. Семнадцать метров до ворот.
    • Офсайд
      55'
      Корпас убежал один на один с голкипером и пробил правее ворот, а арбитры зафиксировали офсайд.
    • 54'
      Сеоане справа подошёл к штрафной площади, но его удар получился в партнёра.
    • Замена
      52'
      Замена в составе "Реала Овьедо": вместо Борхи Санчеса на поле вышел Пау Де Ла Фуэнте.
    • Замена
      51'
      Замена в составе "Реала Овьедо": вместо Карлоса Помареса на поле вышел Абель Бретонес.
    • Фол, нарушение
      50'
      Помарес на фланге ударил сзади по ногам Акече.
    • 49'
      Сориано справа в штрафной площади не смог сделать точного паса к воротам на Акече.
    • 48'
      7 732 болельщика сегодня наблюдают за футболом с трибун "Ипуруа".
    • Фол, нарушение
      47'
      Луэнго на чужой половине поля в отборе сыграл с нарушением правил.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Эйбаре!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Эйбар" - "Реал Овьедо" - 0:0.
    • Фол, нарушение
      45'
      Арбилья на чужой половине поля ударил по ноге Росаду.
    • Фол, нарушение
      45'
      Себас на чужой половине поля сыграл рукой.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил Апестегуйа в первом тайме.
    • 45'
      Помарес слева навесил на Журавски, который сделал скидку к дальней штанге, а Сеоане по мячу не попал.
    • 44'
      Себас на чужой половине поля сыграл в отборе, но сам справа навешивать к воротам не решился.
    • 42'
      Гутьеррес по левому флангу пас на ход Акече точным сделать не смог. Мяч в воздухе побывал за боковой линией поля.
    • Фол, нарушение
      41'
      Санчес на фланге ударил по ногам Техеро.
    • Фол, нарушение
      40'
      Гутьеррес в центре поля придержал руками Себаса.
    • 39'
      Луисми справа сделал заброс к дальней штанге, где Санчес головой пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      38'
      Акече у центрального круга в неудачном подкате врезался в Луисми.
    • Угловой
      37'
      Гости исполнили угловой удар. На ближней штанге Санчес прокинул мяч на Журавски, который пробил головой выше ворот.
    • Фол, нарушение
      36'
      Опять фол со стороны Акече у центрального круга. Коломбатто теперь оказался на газоне.
    • Фол, нарушение
      35'
      Акече в центре поля завалил на газон Помареса.
    • 34'
      "Реал Овьедо" подержал мяч на своей половине поля. Вперёд продвинуться гостям не удаётся.
    • 32'
      Перейре медики оказывают помощь. Небольшая пауза в матче.
    • Желтая карточка
      31'
      Сеоане в центральном круге ударил по ногам Перейру и получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      30'
      На следующую подачу Техеро от углового флага из ворот выдвинулся Рикельме и забрал мяч в руки.
    • Угловой
      29'
      Техеро от углового флага навесил к воротам, откуда гости выбили мяч на Перейру. Дальний удар Матеуса точным не получился.
    • 28'
      Корпас слева прострелил к воротам и заработал угловой удар.
    • 26'
      Росада на правом фланге прошёл Гутьерреса, но на подстраховке грамотно сыграл Перейра.
    • Угловой
      25'
      Техеро разыграл угловой удар с партнёром. Навес к воротам слева у хозяев опасным не получился.
    • Опасный момент
      24'
      Сориано слева получил мяч в штрафной площади и прострелил в центр на Корпаса, чей удар в левый нижний угол ворот Рикельме сумел парировать.
    • 23'
      Прострел Гутьерреса слева к воротам заблокировал Кальво.
    • 22'
      Сеоане слева продвинулся вперёд и прострелил к воротам, где Журавски первым касанием остановил мяч, а второго ему соперники не позволили сделать.
    • 20'
      К середине тайма инициатива постепенно переходит к гостям. "Реал Овьедо" стал больше контролировать мяч и подолгу задерживаться на половине поля соперников.
    • Офсайд
      19'
      Сеоане на левом фланге забрался в офсайд.
    • 18'
      Коломбатто справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Зидан спокойно забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      17'
      Перейра у угла штрафной площади сбил Себаса.
    • 16'
      "Реал Овьедо" часто использует забросы верхом вперёд, но "зацепиться" за мяч у чужих ворот гостям не удаётся.
    • 14'
      Стоичков по центру получил пас на ход, сместился немного влево и с девятнадцати метров пробил по воротам. Рикельме отбил мяч перед собой, но Хуан на добивание не успел.
    • Травма, повреждение
      13'
      Помарес неудачно приземлился на газон после фола Ноласкоайна. Арбитр срочно вызвал медиков на поле.
    • Фол, нарушение
      12'
      Ноласкоайн в центре поля грубо сыграл против Помареса.
    • 11'
      Корпас у центрального круга сыграл в отборе, прошёл вперёд, а вот его пас направо в штрафную площадь на Акече соперники перехватили.
    • 10'
      Гутьеррес слева навесил к воротам, откуда мяч выбил Кальво.
    • 8'
      Помарес слева прошёл вперёд, а его навес получился точно в руки Зидану.
    • 7'
      Напомню, что ничейный результат сегодня устроит "Эйбар", так как хозяева в регулярном чемпионате заняли более высокое место.
    • Фол, нарушение
      6'
      Арбилья в центре поля нарушил правила.
    • 5'
      Коломбатто справа упёрся в двух соперников и направил в них мяч. У обеих команд с флангов не проходят передачи под удар.
    • 4'
      Акече справа получил мяч, но сам не смог сделать точную передачу к штрафной площади на Стоичкова.
    • 3'
      Акече по правому флангу прошёл вперёд, а Пдомарес выскочил наперерез и отобрал мяч у Агера.
    • 2'
      "Эйбар" играет в полосатых красно-синих футболках и синих трусах, "Реал Овьедо" - в розовой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Ипуруа"!
    • До матча
    • Первый матч между этими командами завершился безголевой ничьей.
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного полуфинального матча плей-офф Испанской Сегунды, в котором сыграют «Эйбар» и «Реал Овьедо». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится ничьей.
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    Прогнозы 121
    Эйбар 86% (104)
    X 9.9% (12)
    Реал Овьедо 4.1% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эйбар
    Ничья
    Реал Овьедо
    8.46
    3.60
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    4.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эйбар 0:1 Реал Овьедо

    Исход игры
    Эйбар
    86% (104)
    Ничья
    9.9% (12)
    Реал Овьедо
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.12% (49)
    Меньше
    52.88% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    53.85% (56)
    Нет
    46.15% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Эйбар
    38% (46)
    1:0 Эйбар
    29.8% (36)
    2:0 Эйбар
    9.1% (11)
    1:1 Ничья
    5.8% (7)
    1:2 Реал Овьедо
    2.5% (3)
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