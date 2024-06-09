Стадион: Ипуруа.
Позже
История личных встреч
Эйбар
Реал Овьедо
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.6
Среднее время на гол
51
150
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.75
Среднее время на гол
112
120
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.22
0.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
135
Бомбардиры внутри турнира
Эйбар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баутиста Хон
|17
|0.4
|Стоичков Хуан
|12
|0.28
|Акече Агер
|11 (5)
|0.26
|Корпас Хосе
|6 (3)
|0.14
|Сориано Марио
|3
|0.07
|Леон Серхио
|3
|0.07
|Де ла Фуэнте Конрад
|3
|0.07
|Техеро Альваро
|2
|0.05
|Венседор Унай
|2
|0.05
|Рамани Янис
|2
|0.05
|Ноласкоайн Перу
|2
|0.05
|Перейра Матеус II
|1
|0.02
|Арбилья Анайц
|1
|0.02
|Кике Гонсалес
|1
|0.02
|Альварес Серхио
|1
|0.02
|Касми Ясин
|1
|0.02
|Беррокаль Хуан
|1
|0.02
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Риос Хосе
|0
|0
|Мадариага Андер
|0
|0
Реал Овьедо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бастон Борха
|10 (2)
|0.23
|Де Ла Фуэнте Пау
|9 (1)
|0.21
|Себас
|8
|0.19
|Журавски Алешандре
|5
|0.12
|Маска
|5
|0.12
|Сеоане Хайме
|4
|0.09
|Коломбатто Сантьяго
|3 (1)
|0.07
|Кальво Даниэль
|2
|0.05
|Камараса Виктор
|2
|0.05
|Санчес Борха
|2
|0.05
|Луэнго Ойер
|2
|0.05
|Бретонес Абель
|1
|0.02
|Кардеро Алекс
|1
|0.02
|Росада Виктор
|0
|0
|Касорла Санти
|0
|0
|Костас Давид
|0
|0
|Айхадо Лукас
|0
|0
|Помарес Карлос
|0
|0
|Дубасин Жонатан
|0
|0
Карточки
Эйбар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беррокаль Хуан
|8
|4
|Перейра Матеус II
|11
|0
|Корпас Хосе
|7
|1
|Баутиста Хон
|6
|0
|Техеро Альваро
|6
|0
|Стоичков Хуан
|6
|0
|Арбилья Анайц
|5
|0
|Альварес Серхио
|3
|1
|Гутьеррес Кристиан
|4
|0
|Акече Агер
|4
|0
|Венседор Унай
|4
|0
|Сориано Марио
|4
|0
|Зидан Люка
|3
|0
|Ноласкоайн Перу
|3
|0
|Риос Хосе
|2
|0
|Касми Ясин
|2
|0
|Венансиу Фредерику
|2
|0
|Шимич Стефан
|0
|1
|Кике Гонсалес
|1
|0
|Эчеберрия Хосеба
|1
|0
|Корреа Робер
|1
|0
|Леон Серхио
|1
|0
|Рамани Янис
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Реал Овьедо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбатто Сантьяго
|10
|1
|Кальво Даниэль
|8
|1
|Бретонес Абель
|9
|0
|Луисми Луис
|7
|1
|Сеоане Хайме
|6
|1
|Луэнго Ойер
|6
|1
|Костас Давид
|5
|0
|Росада Виктор
|5
|0
|Дубасин Жонатан
|4
|0
|Маска
|4
|0
|Санчес Борха
|3
|0
|Себас
|3
|0
|Де Ла Фуэнте Пау
|3
|0
|Хоменченко Сантьяго
|1
|1
|Касорла Санти
|2
|0
|Журавски Алешандре
|2
|0
|Суарес Хайме
|2
|0
|Камараса Виктор
|1
|0
|Айхадо Лукас
|1
|0
|Помарес Карлос
|1
|0
|Эрнандес Марио
|1
|0
|Рикельме Леонардо
|1
|0
|Luis Miguel Carrion
|1
|0
Результаты матчей
Эйбар
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (14)
19% (4)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
24% (5)
19% (4)
Реал Овьедо
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
23% (5)
68% (15)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
7
8
Эйбар
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (4)
59% (13)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Реал Овьедо
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
19
2
Упущенные победы
21
34
Эйбар
70.6%
29.4%
24 победы 10 поражений
Первый тайм
42% (18)
40% (17)
19% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (21)
30% (13)
21% (9)
Реал Овьедо
24.1%
75.9%
7 побед 22 поражения
Первый тайм
26% (11)
47% (20)
28% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (7)
33% (14)
51% (22)
Сухие победы
14
4
Сухие поражения
4
15
Волевые победы
26
5
Упущенные победы
28
42
Голы по времени матча
Забито
45
20
19 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 7
23 Не забивали 32
7
16%
4
20%
1-15
4
9%
2
10%
16-30
8
18%
1
5%
31-45
3
7%
4
20%
46-60
8
18%
1
5%
61-75
15
33%
8
40%
76-90
Пропущено
17
26
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
2
12%
3
12%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
3
18%
3
12%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
7
41%
7
27%
76-90
Забито
26
34
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 11
28 Не забивали 25
4
15%
3
9%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
8
31%
7
21%
31-45
4
15%
8
24%
46-60
6
23%
5
15%
61-75
3
12%
11
32%
76-90
Пропущено
32
14
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 3
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 12
4
13%
2
14%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
6
19%
8
57%
31-45
7
22%
0
0%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
7
22%
3
21%
76-90
Забито
71
54
32 В 1-м тайме 17
39 Во 2-м тайме 37
25 Забивали первыми 18
8 Не забивали 14
11
15%
7
13%
1-15
5
7%
2
4%
16-30
16
23%
8
15%
31-45
7
10%
12
22%
46-60
14
20%
6
11%
61-75
18
25%
19
35%
76-90
Пропущено
49
40
20 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 20
29 Не пропускали 28
6
12%
5
13%
1-15
5
10%
6
15%
16-30
9
18%
11
28%
31-45
8
16%
5
13%
46-60
7
14%
3
8%
61-75
14
29%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эйбар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реал Овьедо - Эйбар 0:0 Эйбар - Реал Овьедо 4:3 Спортинг Хихон - Эйбар 1:0 Эйбар - Картахена 1:0
Леванте - Эйбар 2:2 Эйбар - Аморебьета 5:0 Альбасете - Эйбар 2:1 Эйбар - Алькоркон 2:0 ФК Андорра - Эйбар 0:2 Тенерифе - Эйбар 2:1 Эйбар - Эльденсе 5:1 Вальядолид - Эйбар 3:1 Эйбар - Вильярреал-2 2:0 Эйбар - Бургос 0:1 Леганес - Эйбар 0:2 Эйбар - Эспаньол 2:3 Эльче - Эйбар 0:0 Эйбар - Сарагоса 1:0 Расинг Ферроль - Эйбар 1:1 Эйбар - Мирандес 1:0
Реал Овьедо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реал Овьедо - Эйбар 0:0 Эйбар - Реал Овьедо 4:3 Реал Овьедо - ФК Андорра 3:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1
Реал Овьедо - Сарагоса 1:0 Уэска - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Тенерифе 0:1 Картахена - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Мирандес 1:1 Эльче - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Вильярреал-2 2:1 Алькоркон - Реал Овьедо 1:0 Реал Овьедо - Расинг 1:1 Альбасете - Реал Овьедо 1:2 Реал Овьедо - Леванте 3:2 Вальядолид - Реал Овьедо 3:0 Реал Овьедо - Бургос 5:0 Спортинг Хихон - Реал Овьедо 1:0 Реал Овьедо - Эльденсе 1:1 Реал Овьедо - Леганес 1:0
Результаты матчей
Эйбар
Реал Овьедо
Точный счет
2:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
5
3 раза 14%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
5
1 раз 5%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 32%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
3 раза 14%
0
10 раз 48%
1
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
Точный счет
1:0
7 раз 16%
2:1
5 раз 12%
2:0
4 раза 9%
1:1
4 раза 9%
2:3
3 раза 7%
2:2
3 раза 7%
3:1
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
4:3
1 раз 2%
5:0
1 раз 2%
1:0
8 раз 19%
1:1
8 раз 19%
0:0
5 раз 12%
2:1
4 раза 9%
2:0
3 раза 7%
3:0
3 раза 7%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
4:3
1 раз 2%
5:0
1 раз 2%
Точное количество голов
2
13 раз 30%
1
12 раз 28%
0
9 раз 21%
3
5 раз 12%
5
3 раза 7%
4
1 раз 2%
0
14 раз 33%
1
13 раз 30%
2
8 раз 19%
3
7 раз 16%
5
1 раз 2%
Тоталы голов в матче
Эйбар
Реал Овьедо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
184
138
913
615
517
417
121
318
121
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
1110
913
714
319
318
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
349
Больше Меньше
2914
2221
1627
934
835
439
142
340
142
|Эспаньол
|Брайтвайт Мартин
|22 (3)
|Расинг
|Фернандес Жерар
|18 (3)
|Эйбар
|Баутиста Хон
|17 (2)
|Бургос
|Санчес Курро
|15 (5)
|Мирандес
|Мартин Карлос
|15 (3)
|Эйбар
|Беррокаль Хуан
|4 8
|Вильярреал-2
|Онтиверос Хавьер
|15
|Альбасете
|Олаэчеа Ландер
|14
|Эльче
|Фернандес Николас
|14
|Алькоркон
|Этеки Ян
|1 12
Прогнозы на матч Эйбар - Реал Овьедо
Исход игры
Эйбар
89.5% (17)
Ничья
0% (0)
Реал Овьедо
10.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (10)
Меньше
47.37% (9)
Обе команды забьют
Да
52.63% (10)
Нет
47.37% (9)
Популярный счёт
2:1 Эйбар
42.1% (8)
1:0 Эйбар
31.6% (6)
2:0 Эйбар
15.8% (3)
1:2 Реал Овьедо
10.5% (2)
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