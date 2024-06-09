  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Сегунда 2023-2024
Стадион: .
Эйбар
 
Позже
Реал Овьедо
Прогнозы 14
Эйбар 85.7% (12)
X 0% (0)
Реал Овьедо 14.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эйбар
Ничья
Реал Овьедо
3.35
Реклама, zenit.win
3.50
Реклама, betcity.ru
4.05
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты

История личных встреч

Эйбар
Реал Овьедо

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:0
С
4:3
С
2:1
С
1:1
С
1:0
ТМК
0:0
С
1:1
С
1:0
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.6

Среднее время на гол

51
150

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.75

Среднее время на гол

112
120

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
135

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баутиста Хон 17 0.4
Стоичков Хуан 12 0.28
Акече Агер 11 (5) 0.26
Корпас Хосе 6 (3) 0.14
Сориано Марио 3 0.07
Леон Серхио 3 0.07
Де ла Фуэнте Конрад 3 0.07
Техеро Альваро 2 0.05
Венседор Унай 2 0.05
Рамани Янис 2 0.05
Ноласкоайн Перу 2 0.05
Перейра Матеус II 1 0.02
Арбилья Анайц 1 0.02
Кике Гонсалес 1 0.02
Альварес Серхио 1 0.02
Касми Ясин 1 0.02
Беррокаль Хуан 1 0.02
Гутьеррес Кристиан 0 0
Риос Хосе 0 0
Мадариага Андер 0 0
Реал Овьедо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бастон Борха 10 (2) 0.23
Де Ла Фуэнте Пау 9 (1) 0.21
Себас 8 0.19
Журавски Алешандре 5 0.12
Маска 5 0.12
Сеоане Хайме 4 0.09
Коломбатто Сантьяго 3 (1) 0.07
Кальво Даниэль 2 0.05
Камараса Виктор 2 0.05
Санчес Борха 2 0.05
Луэнго Ойер 2 0.05
Бретонес Абель 1 0.02
Кардеро Алекс 1 0.02
Росада Виктор 0 0
Касорла Санти 0 0
Костас Давид 0 0
Айхадо Лукас 0 0
Помарес Карлос 0 0
Дубасин Жонатан 0 0

Карточки

Эйбар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беррокаль Хуан 8 4
Перейра Матеус II 11 0
Корпас Хосе 7 1
Баутиста Хон 6 0
Техеро Альваро 6 0
Стоичков Хуан 6 0
Арбилья Анайц 5 0
Альварес Серхио 3 1
Гутьеррес Кристиан 4 0
Акече Агер 4 0
Венседор Унай 4 0
Сориано Марио 4 0
Зидан Люка 3 0
Ноласкоайн Перу 3 0
Риос Хосе 2 0
Касми Ясин 2 0
Венансиу Фредерику 2 0
Шимич Стефан 0 1
Кике Гонсалес 1 0
Эчеберрия Хосеба 1 0
Корреа Робер 1 0
Леон Серхио 1 0
Рамани Янис 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Реал Овьедо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбатто Сантьяго 10 1
Кальво Даниэль 8 1
Бретонес Абель 9 0
Луисми Луис 7 1
Сеоане Хайме 6 1
Луэнго Ойер 6 1
Костас Давид 5 0
Росада Виктор 5 0
Дубасин Жонатан 4 0
Маска 4 0
Санчес Борха 3 0
Себас 3 0
Де Ла Фуэнте Пау 3 0
Хоменченко Сантьяго 1 1
Касорла Санти 2 0
Журавски Алешандре 2 0
Суарес Хайме 2 0
Камараса Виктор 1 0
Айхадо Лукас 1 0
Помарес Карлос 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Рикельме Леонардо 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0

Результаты матчей

Эйбар
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (14)
19% (4)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
24% (5)
19% (4)
Реал Овьедо
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
23% (5)
68% (15)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

7
8
Эйбар
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (4)
59% (13)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Реал Овьедо
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

19
2

Упущенные победы

21
34
Эйбар
70.6%
29.4%
24 победы 10 поражений
Первый тайм
42% (18)
40% (17)
19% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (21)
30% (13)
21% (9)
Реал Овьедо
24.1%
75.9%
7 побед 22 поражения
Первый тайм
26% (11)
47% (20)
28% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (7)
33% (14)
51% (22)

Сухие победы

14
4

Сухие поражения

4
15

Волевые победы

26
5

Упущенные победы

28
42

Голы по времени матча

Забито

45
20
19 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 7
23 Не забивали 32
7
16%
4
20%
1-15
4
9%
2
10%
16-30
8
18%
1
5%
31-45
3
7%
4
20%
46-60
8
18%
1
5%
61-75
15
33%
8
40%
76-90

Пропущено

17
26
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
2
12%
3
12%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
3
18%
3
12%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
7
41%
7
27%
76-90

Забито

26
34
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 11
28 Не забивали 25
4
15%
3
9%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
8
31%
7
21%
31-45
4
15%
8
24%
46-60
6
23%
5
15%
61-75
3
12%
11
32%
76-90

Пропущено

32
14
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 3
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 12
4
13%
2
14%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
6
19%
8
57%
31-45
7
22%
0
0%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
7
22%
3
21%
76-90

Забито

71
54
32 В 1-м тайме 17
39 Во 2-м тайме 37
25 Забивали первыми 18
8 Не забивали 14
11
15%
7
13%
1-15
5
7%
2
4%
16-30
16
23%
8
15%
31-45
7
10%
12
22%
46-60
14
20%
6
11%
61-75
18
25%
19
35%
76-90

Пропущено

49
40
20 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 20
29 Не пропускали 28
6
12%
5
13%
1-15
5
10%
6
15%
16-30
9
18%
11
28%
31-45
8
16%
5
13%
46-60
7
14%
3
8%
61-75
14
29%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эйбар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реал Овьедо - Эйбар 0:0 Эйбар - Реал Овьедо 4:3 Спортинг Хихон - Эйбар 1:0 Эйбар - Картахена 1:0
Леванте - Эйбар 2:2 Эйбар - Аморебьета 5:0 Альбасете - Эйбар 2:1 Эйбар - Алькоркон 2:0 ФК Андорра - Эйбар 0:2 Тенерифе - Эйбар 2:1 Эйбар - Эльденсе 5:1 Вальядолид - Эйбар 3:1 Эйбар - Вильярреал-2 2:0 Эйбар - Бургос 0:1 Леганес - Эйбар 0:2 Эйбар - Эспаньол 2:3 Эльче - Эйбар 0:0 Эйбар - Сарагоса 1:0 Расинг Ферроль - Эйбар 1:1 Эйбар - Мирандес 1:0
Реал Овьедо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реал Овьедо - Эйбар 0:0 Эйбар - Реал Овьедо 4:3 Реал Овьедо - ФК Андорра 3:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1
Реал Овьедо - Сарагоса 1:0 Уэска - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Тенерифе 0:1 Картахена - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Мирандес 1:1 Эльче - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Вильярреал-2 2:1 Алькоркон - Реал Овьедо 1:0 Реал Овьедо - Расинг 1:1 Альбасете - Реал Овьедо 1:2 Реал Овьедо - Леванте 3:2 Вальядолид - Реал Овьедо 3:0 Реал Овьедо - Бургос 5:0 Спортинг Хихон - Реал Овьедо 1:0 Реал Овьедо - Эльденсе 1:1 Реал Овьедо - Леганес 1:0

Результаты матчей

Эйбар
Реал Овьедо

Точный счет

2:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
5
3 раза 14%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
5
1 раз 5%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
3 раза 14%
0
10 раз 48%
1
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%

Точный счет

1:0
7 раз 16%
2:1
5 раз 12%
2:0
4 раза 9%
1:1
4 раза 9%
2:3
3 раза 7%
2:2
3 раза 7%
3:1
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
4:3
1 раз 2%
5:0
1 раз 2%
1:0
8 раз 19%
1:1
8 раз 19%
0:0
5 раз 12%
2:1
4 раза 9%
2:0
3 раза 7%
3:0
3 раза 7%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
4:3
1 раз 2%
5:0
1 раз 2%

Точное количество голов

2
13 раз 30%
1
12 раз 28%
0
9 раз 21%
3
5 раз 12%
5
3 раза 7%
4
1 раз 2%
0
14 раз 33%
1
13 раз 30%
2
8 раз 19%
3
7 раз 16%
5
1 раз 2%

Тоталы голов в матче

Эйбар
Реал Овьедо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
18
4
13
8
1.5
9
13
6
15
2.5
5
17
4
17
3.5
1
21
3
18
4.5
1
21

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
11
10
9
13
1.5
7
14
3
19
2.5
3
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
9
0.5
Больше Меньше
29
14
22
21
1.5
16
27
9
34
2.5
8
35
4
39
3.5
1
42
3
40
4.5
1
42
1/2 финала
0 Реал Овьедо
0 Эйбар
0 Спортинг Хихон
1 Эспаньол
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Эспаньол Брайтвайт Мартин 22 (3)
Расинг Фернандес Жерар 18 (3)
Эйбар Баутиста Хон 17 (2)
Бургос Санчес Курро 15 (5)
Мирандес Мартин Карлос 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эйбар Беррокаль Хуан 4 8
Вильярреал-2 Онтиверос Хавьер 15
Альбасете Олаэчеа Ландер 14
Эльче Фернандес Николас 14
Алькоркон Этеки Ян 1 12
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Реал Овьедо от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июня 2024, осталось 2 дня 13 часов 27 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 10 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 14
    Эйбар 85.7% (12)
    X 0% (0)
    Реал Овьедо 14.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эйбар
    Ничья
    Реал Овьедо
    3.35
    Реклама, zenit.win
    3.50
    Реклама, betcity.ru
    4.05
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эйбар - Реал Овьедо онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Эйбар - Реал Овьедо

    Исход игры
    Эйбар
    89.5% (17)
    Ничья
    0% (0)
    Реал Овьедо
    10.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (10)
    Меньше
    47.37% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    52.63% (10)
    Нет
    47.37% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Эйбар
    42.1% (8)
    1:0 Эйбар
    31.6% (6)
    2:0 Эйбар
    15.8% (3)
    1:2 Реал Овьедо
    10.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Эйбар
    Реал Овьедо
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (24) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный