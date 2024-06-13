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  2. Матчи
  3. Испания
  4. Сегунда 2023-2024
Стадион: .
Эспаньол
0:0
Первый тайм: 38'
Спортинг Хихон
0'
37' Желтая карточка
Ривера Кристиан

Ход матча

37'
 
Ривера Кристиан

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 113
Эспаньол 85.8% (97)
X 11.5% (13)
Спортинг Хихон 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Эспаньол
Ничья
Спортинг Хихон
1.99
5.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гарсия
Жоан
23
Эль
Хилали
Омар
5
Калеро
Фернандо
6
Кабрера
Леандро
11
Милья
Пере
21
Рибаудо
Нико
15
Грагера
Хосе
8
Баре
Кейди
17
Каррерас
Жофре
22
Брайтвайт Мартин
7
Пуадо
Хавьер
1
Яньес
Рубен
2
Росас
Гильермо
4
Инсуа
Пабло
16
Санчес
Диего
5
Гарсия
Пабло
III
21
Хассан
Хессем
15
Роке
Меса
17
Ривера
Кристиан
7
Кампос
Гаспар
20
Гонсалес
Марио
19
Отеро
Хуан
Ферни
Эспаньол
4-4-2
Спортинг Хихон
4-4-2

История личных встреч

Эспаньол
Спортинг Хихон

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

18 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
2:0
П
1:1
П
2:1
П
2:4
П
1:2
П
0:3
П
1:2
П
1:0
П
1:0
ТМС
1:0
П
0:0
П
1:0
П
0:3
П
0:1

Голы

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

0.75
1.2

Среднее время на гол

120
75

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

0.89
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

101
85

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брайтвайт Мартин 22 (7) 0.5
Пуадо Хавьер 14 (3) 0.32
Милья Пере 4 0.09
Рибаудо Нико 4 0.09
Каррерас Жофре 3 0.07
Калеро Фернандо 3 0.07
Санчес Сальвадор 2 0.05
Эспозито Эду 1 0.02
Агуадо Альваро 1 0.02
Кабрера Леандро 1 0.02
Серхи Гомес 1 0.02
Ласо Хосе 1 0.02
Грагера Хосе 1 0.02
Эль Хилали Омар 0 0
Оливан Бриан 0 0
Рамон 0 0
Виктор Руис 0 0
Баре Кейди 0 0
Лосано Поль 0 0
Вальес Гастон 0 0
Спортинг Хихон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампос Гаспар 10 0.23
Отеро Хуан Ферни 10 (1) 0.23
Кампусано Виктор 6 0.14
Мендез Начо 5 0.11
Анхель Хосе 4 0.09
Джюрджевич Урош 4 (1) 0.09
Кейпо Дани 3 0.07
Гонсалес Марио 2 0.05
Инсуа Пабло 2 0.05
Хассан Хессем 1 0.02
Росас Гильермо 1 0.02
Роке Меса 1 0.02
Пашкану Александру 1 0.02
Искиэрдос Карлос 1 0.02
Вильяльба Франcиско 0 0
Робер Пьер 0 0
Ривера Кристиан 0 0
Гомес Игнасио 0 0
Гарсия Пабло III 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калеро Фернандо 10 1
Эль Хилали Омар 11 0
Грагера Хосе 10 0
Оливан Бриан 9 0
Баре Кейди 9 0
Хиль Оскар II 7 0
Рибаудо Нико 5 1
Кабрера Леандро 6 0
Лосано Поль 6 0
Пуадо Хавьер 6 0
Бальде Диао Кейта 5 0
Серхи Гомес 3 1
Брайтвайт Мартин 4 0
Виктор Руис 4 0
Милья Пере 4 0
Эспозито Эду 3 0
Antoniu Roca 3 0
Агуадо Альваро 1 1
Рамон 2 0
Ласо Хосе 2 0
Каррерас Жофре 2 0
Вальес Гастон 2 0
Санчес Сальвадор 0 1
Manolo Gonzalez 0 1
Гарсия Жоан 1 0
Omar Sadik 1 0
Спортинг Хихон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джюрджевич Урош 9 1
Искиэрдос Карлос 8 1
Анхель Хосе 8 0
Инсуа Пабло 8 0
Мендез Начо 8 0
Ривера Кристиан 8 0
Кампос Гаспар 8 0
Роке Меса 7 0
Робер Пьер 7 0
Отеро Хуан Ферни 5 0
Пашкану Александру 5 0
Хассан Хессем 5 0
Варан Жонатан 4 0
Гомес Игнасио 4 0
Санчес Диего 3 0
Вильяльба Франcиско 3 0
Росас Гильермо 3 0
Кейпо Дани 3 0
Гонсалес Марио 2 0
Miguel Angel Ramirez 2 0
Яньес Рубен 1 0
Кампусано Виктор 1 0
Гарсия Пабло III 1 0
Enol Coto 1 0
Лосано Алехандро 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
43% (9)
5% (1)
Спортинг Хихон
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

12
8
Эспаньол
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Спортинг Хихон
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
57% (12)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

17
29
Эспаньол
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (14)
49% (21)
19% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (16)
49% (21)
14% (6)
Спортинг Хихон
31.3%
68.7%
10 побед 22 поражения
Первый тайм
16% (7)
47% (20)
37% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (11)
35% (15)
40% (17)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

5
14

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

29
37

Голы по времени матча

Забито

40
21
15 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
25 Не забивали 30
5
13%
2
10%
1-15
4
10%
2
10%
16-30
6
15%
5
24%
31-45
10
25%
6
29%
46-60
5
13%
4
19%
61-75
10
25%
2
10%
76-90

Пропущено

17
22
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
7
32%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
3
18%
4
18%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
1
6%
6
27%
76-90

Забито

19
32
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 14
31 Не забивали 25
3
16%
4
13%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
4
21%
7
22%
31-45
3
16%
3
9%
46-60
2
11%
6
19%
61-75
6
32%
7
22%
76-90

Пропущено

24
19
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
5
21%
4
21%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
6
25%
6
32%
76-90

Забито

59
53
23 В 1-м тайме 25
36 Во 2-м тайме 28
20 Забивали первыми 22
13 Не забивали 12
8
14%
6
11%
1-15
5
8%
7
13%
16-30
10
17%
12
23%
31-45
13
22%
9
17%
46-60
7
12%
10
19%
61-75
16
27%
9
17%
76-90

Пропущено

41
41
24 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 25
9
22%
1
2%
1-15
6
15%
10
24%
16-30
9
22%
6
15%
31-45
4
10%
5
12%
46-60
6
15%
7
17%
61-75
7
17%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1
Вальядолид - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - ФК Андорра 1:1 Леганес - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Альбасете 2:1 Бургос - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1 Сарагоса - Эспаньол 0:1 Алькоркон - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Уэска 0:0 Эйбар - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Мирандес 3:0 Расинг - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Леванте 2:1 Эльденсе - Эспаньол 3:2
Спортинг Хихон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эльденсе - Спортинг Хихон 0:1 Спортинг Хихон - Эйбар 1:0 Леганес - Спортинг Хихон 2:1
Спортинг Хихон - ФК Андорра 5:2 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Вильярреал-2 0:3 Эльче - Спортинг Хихон 2:1 Спортинг Хихон - Картахена 1:0 Мирандес - Спортинг Хихон 1:3 Спортинг Хихон - Расинг 2:3 Аморебьета - Спортинг Хихон 3:1 Спортинг Хихон - Алькоркон 1:0 Леванте - Спортинг Хихон 1:0 Спортинг Хихон - Альбасете 2:1 Бургос - Спортинг Хихон 1:0 Спортинг Хихон - Вальядолид 1:1 Спортинг Хихон - Реал Овьедо 1:0 Сарагоса - Спортинг Хихон 3:0 Спортинг Хихон - Расинг Ферроль 1:2

Результаты матчей

Эспаньол
Спортинг Хихон

Точный счет

2:0
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 43%
3
6 раз 29%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
2
8 раз 36%
1
8 раз 36%
0
4 раза 18%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
10 раз 48%
1
6 раз 29%
3
3 раза 14%
2
2 раза 10%

Точный счет

0:0
7 раз 16%
1:1
7 раз 16%
2:0
7 раз 16%
0:1
4 раза 9%
2:1
4 раза 9%
3:0
3 раза 7%
2:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 2%
1:0
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:1
1 раз 2%
1:0
7 раз 16%
0:0
6 раз 14%
2:0
5 раз 12%
2:1
5 раз 12%
1:1
4 раза 9%
0:1
3 раза 7%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:2
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:1
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
5:2
1 раз 2%

Точное количество голов

0
12 раз 28%
2
12 раз 28%
1
11 раз 26%
3
7 раз 16%
4
1 раз 2%
0
14 раз 33%
1
14 раз 33%
2
10 раз 23%
3
4 раза 9%
5
1 раз 2%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Спортинг Хихон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
18
4
15
6
1.5
10
12
6
15
2.5
2
20

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
11
10
5
17
1.5
5
16
2
20
2.5
3
18
1
21
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
12
0.5
Больше Меньше
29
14
20
23
1.5
15
28
8
35
2.5
5
38
1
42
3.5
1
42
1/2 финала
2 Реал Овьедо
0 Эйбар
0 Спортинг Хихон
1 Эспаньол
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Эспаньол Брайтвайт Мартин 22 (3)
Расинг Фернандес Жерар 18 (3)
Эйбар Баутиста Хон 17 (2)
Бургос Санчес Курро 15 (5)
Мирандес Мартин Карлос 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эйбар Беррокаль Хуан 4 8
Вильярреал-2 Онтиверос Хавьер 15
Альбасете Олаэчеа Ландер 14
Эльче Фернандес Николас 14
Алькоркон Этеки Ян 1 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Отдавал Кампос по флангу на ход Отеро, но того опередил Кабрера и вынес сферу далеко за пределы поля.
  • 35'
    После ошибки Росаса перехватил снаряд в чужой штрафной Брайтвайт и пробил в ближний угол, но мяч оказался в руках голкипера.
  • 34'
    Мог убегать на ворота соперника Брайтвайт после заброса от Грагеры, но пробить ему не позволил Инсуа.
  • 33'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Грагера и покатил поперек на ход Пуадо, но тому пробить не удалось в борьбе с защитником. 
  • 32'
    Мягко забросил в штрафную Хассан на ход Росасу, но тот в силовой борьбе с защитником нарушил правила.
  • 31'
    Из пределов штрафной пробил по воротам Хассан после сольного прохода, но мяч полетел немного неточно.
  • 29'
    Зацепился Гонсалес на чужой половине поля и сбросил головой на ход Отеро, но тот не смог пробить в борьбу с двумя защитниками.
  • 28'
    Отличным пасом Кампос вывел на ворота соперника Гонсалеса, который пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 27'
    Устроили потасовку футболисты в центре поля. В итоге судье пришлось вмешаться, но обошлось без карточек. 
  • 26'
    Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Брайтвайт и в итоге нарушил правила в борьбе с Яньесом.
  • 25'
    Грубо в подкате получил по ногам Грагера в борьбе против Отеро. Штрафной удар исполнять будут хозяева. 
  • 24'
    Мягко забросил в штрафную соперника Баре на ход Пуадо, но тот проиграл верховую борьбу за мяч защитнику.
  • 23'
    Отдавал пас в штрафную соперника Рибаудо на ход Брайтвайту, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
  • 22'
    С угла поля навесил Росас в центр штрафной, где головой пробил Хассан, но мяч в гуще защитников застрял.
  • 21'
    Проникающий пас исполнял Гонсалес на ход Отеро, но тот пробил в касание немного неточно.
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    • 20'
      Оторвался от опеки соперника Хассан и подал в центр штрафной, но на выходе забрал сферу в руки Гарсия.
    • 19'
      С левого фланга навесил Милья на линию вратарской, где пробил головой Пуадо, но точно в руки Яньесу.
    • 18'
      Мог убегать на ворота соперника Гонсалес после заброса от Роке, но оторваться от защитника нему не удалось. 
    • 17'
      Отобрал мяч на фланге Кампос и отдал вперед на Отеро, но тот нарушил правила в борьбе против защитника. 
    • 16'
      Ушел от соперника по флангу Кампос и прострелил на ближнюю штангу, но здесь Отеро пробил рядом с дальней штангой.
    • 15'
      Теперь уже Кампос налетел прямой ногой на ногу Рибаудо, но судья тут же зафиксировал нарушение правил.
    • 14'
      В центре поля получил по ногам Грагера в борьбе против Риверы. Штрафной удар исполнять будут игроки "Эспаньола".
    • 12'
      Мягко забросил в штрафную Грагера на ход Пуадо, но тому пробить не позволили защитники.
    • 11'
      Прострелил с левого фланга в штрафную Каррерас, но здесь Брайтвайт не смог пробить в борьбе с защитником. 
    • 9'
      Тонко отдавал пас в штрафную Баре на ход Брайтвайту, но тому пробить не позволили защитники.
    • 8'
      Оторвался от опеки соперника на скорости Рибаудо по флангу и подал на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 7'
      Диагональ исполнял Рибаудо на ход Брайтвайту, но тот проиграл верховую борьбу за мяч защитнику. 
    • 6'
      С левого фланга прострелил Кампос на ход Отеро, но тому пробить по воротам защитники не позволили. 
    • 5'
      Диагональ исполнял Ривера на ход Кампосу, но того опередил Эль Хилали и вынес сферу за пределы поля.
    • 4'
      Дальний заброс исполнял Грагера на ход Пуадо, но мяч перехватил Санчес и вынес за пределы поля.
    • Опасный момент
      3'
      Ворвался в штрафную соперника с правого фланга Рибаудо и прострелил на дальнюю штангу, где пробил в одно касание Пуадо, но мяч полетел выше перекладины.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе бело-красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. В Испании команды продолжают бороться за выход в Примеру. Так в полуфинальном поединке плей-офф встретятся "Эспаньол" и "Спортинг". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 40.7% пользователей.
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    Прогнозы 113
    Эспаньол 85.8% (97)
    X 11.5% (13)
    Спортинг Хихон 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Спортинг Хихон
    1.99
    5.45
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    5.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Спортинг Хихон

    Исход игры
    Эспаньол
    85.8% (97)
    Ничья
    11.5% (13)
    Спортинг Хихон
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.17% (50)
    Меньше
    52.83% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    57.55% (61)
    Нет
    42.45% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Эспаньол
    40.7% (46)
    1:0 Эспаньол
    27.4% (31)
    2:0 Эспаньол
    12.4% (14)
    1:1 Ничья
    9.7% (11)
    1:2 Спортинг Хихон
    1.8% (2)
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    Эспаньол
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