Зацепился Гонсалес на чужой половине поля и сбросил головой на ход Отеро, но тот не смог пробить в борьбу с двумя защитниками.

Из пределов штрафной пробил по воротам Хассан после сольного прохода, но мяч полетел немного неточно.

Мягко забросил в штрафную Хассан на ход Росасу, но тот в силовой борьбе с защитником нарушил правила.

Ворвался в штрафную соперника на скорости Грагера и покатил поперек на ход Пуадо, но тому пробить не удалось в борьбе с защитником.

Мог убегать на ворота соперника Брайтвайт после заброса от Грагеры, но пробить ему не позволил Инсуа.

После ошибки Росаса перехватил снаряд в чужой штрафной Брайтвайт и пробил в ближний угол, но мяч оказался в руках голкипера.

Отдавал Кампос по флангу на ход Отеро, но того опередил Кабрера и вынес сферу далеко за пределы поля.

Проникающий пас исполнял Гонсалес на ход Отеро, но тот пробил в касание немного неточно.

С угла поля навесил Росас в центр штрафной, где головой пробил Хассан, но мяч в гуще защитников застрял.

Отдавал пас в штрафную соперника Рибаудо на ход Брайтвайту, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

Мягко забросил в штрафную соперника Баре на ход Пуадо, но тот проиграл верховую борьбу за мяч защитнику.

Грубо в подкате получил по ногам Грагера в борьбе против Отеро. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Брайтвайт и в итоге нарушил правила в борьбе с Яньесом.

Устроили потасовку футболисты в центре поля. В итоге судье пришлось вмешаться, но обошлось без карточек.

Отличным пасом Кампос вывел на ворота соперника Гонсалеса, который пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

20' Оторвался от опеки соперника Хассан и подал в центр штрафной, но на выходе забрал сферу в руки Гарсия.

19' С левого фланга навесил Милья на линию вратарской, где пробил головой Пуадо, но точно в руки Яньесу.

18' Мог убегать на ворота соперника Гонсалес после заброса от Роке, но оторваться от защитника нему не удалось.

17' Отобрал мяч на фланге Кампос и отдал вперед на Отеро, но тот нарушил правила в борьбе против защитника.

16' Ушел от соперника по флангу Кампос и прострелил на ближнюю штангу, но здесь Отеро пробил рядом с дальней штангой.

15' Теперь уже Кампос налетел прямой ногой на ногу Рибаудо, но судья тут же зафиксировал нарушение правил.

14' В центре поля получил по ногам Грагера в борьбе против Риверы. Штрафной удар исполнять будут игроки "Эспаньола".

12' Мягко забросил в штрафную Грагера на ход Пуадо, но тому пробить не позволили защитники.

11' Прострелил с левого фланга в штрафную Каррерас, но здесь Брайтвайт не смог пробить в борьбе с защитником.