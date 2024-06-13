Стадион: Корнелья-Эль Прат.
0:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
37'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
11
Милья
Пере
21
Рибаудо
Нико
15
Грагера
Хосе
16
Санчес
Диего
15
Роке
Меса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Милья ПереЗащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
-
15 Грагера ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Санчес РубенПолузащитник
-
44 Бауза РафельПолузащитник
- Нападающий
-
16 Ласо ХосеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Санчес ДиегоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бамба АксельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Робер ПьерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамирес Мигель Анхель
История личных встреч
Эспаньол
Спортинг Хихон
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
18 матчей
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
0.75
1.2
Среднее время на гол
120
75
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
0.89
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
101
85
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брайтвайт Мартин
|22 (7)
|0.5
|Пуадо Хавьер
|14 (3)
|0.32
|Милья Пере
|4
|0.09
|Рибаудо Нико
|4
|0.09
|Каррерас Жофре
|3
|0.07
|Калеро Фернандо
|3
|0.07
|Санчес Сальвадор
|2
|0.05
|Эспозито Эду
|1
|0.02
|Агуадо Альваро
|1
|0.02
|Кабрера Леандро
|1
|0.02
|Серхи Гомес
|1
|0.02
|Ласо Хосе
|1
|0.02
|Грагера Хосе
|1
|0.02
|Эль Хилали Омар
|0
|0
|Оливан Бриан
|0
|0
|Рамон
|0
|0
|Виктор Руис
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
|Лосано Поль
|0
|0
|Вальес Гастон
|0
|0
Спортинг Хихон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампос Гаспар
|10
|0.23
|Отеро Хуан Ферни
|10 (1)
|0.23
|Кампусано Виктор
|6
|0.14
|Мендез Начо
|5
|0.11
|Анхель Хосе
|4
|0.09
|Джюрджевич Урош
|4 (1)
|0.09
|Кейпо Дани
|3
|0.07
|Гонсалес Марио
|2
|0.05
|Инсуа Пабло
|2
|0.05
|Хассан Хессем
|1
|0.02
|Росас Гильермо
|1
|0.02
|Роке Меса
|1
|0.02
|Пашкану Александру
|1
|0.02
|Искиэрдос Карлос
|1
|0.02
|Вильяльба Франcиско
|0
|0
|Робер Пьер
|0
|0
|Ривера Кристиан
|0
|0
|Гомес Игнасио
|0
|0
|Гарсия Пабло III
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калеро Фернандо
|10
|1
|Эль Хилали Омар
|11
|0
|Грагера Хосе
|10
|0
|Оливан Бриан
|9
|0
|Баре Кейди
|9
|0
|Хиль Оскар II
|7
|0
|Рибаудо Нико
|5
|1
|Кабрера Леандро
|6
|0
|Лосано Поль
|6
|0
|Пуадо Хавьер
|6
|0
|Бальде Диао Кейта
|5
|0
|Серхи Гомес
|3
|1
|Брайтвайт Мартин
|4
|0
|Виктор Руис
|4
|0
|Милья Пере
|4
|0
|Эспозито Эду
|3
|0
|Antoniu Roca
|3
|0
|Агуадо Альваро
|1
|1
|Рамон
|2
|0
|Ласо Хосе
|2
|0
|Каррерас Жофре
|2
|0
|Вальес Гастон
|2
|0
|Санчес Сальвадор
|0
|1
|Manolo Gonzalez
|0
|1
|Гарсия Жоан
|1
|0
|Omar Sadik
|1
|0
Спортинг Хихон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джюрджевич Урош
|9
|1
|Искиэрдос Карлос
|8
|1
|Анхель Хосе
|8
|0
|Инсуа Пабло
|8
|0
|Мендез Начо
|8
|0
|Ривера Кристиан
|8
|0
|Кампос Гаспар
|8
|0
|Роке Меса
|7
|0
|Робер Пьер
|7
|0
|Отеро Хуан Ферни
|5
|0
|Пашкану Александру
|5
|0
|Хассан Хессем
|5
|0
|Варан Жонатан
|4
|0
|Гомес Игнасио
|4
|0
|Санчес Диего
|3
|0
|Вильяльба Франcиско
|3
|0
|Росас Гильермо
|3
|0
|Кейпо Дани
|3
|0
|Гонсалес Марио
|2
|0
|Miguel Angel Ramirez
|2
|0
|Яньес Рубен
|1
|0
|Кампусано Виктор
|1
|0
|Гарсия Пабло III
|1
|0
|Enol Coto
|1
|0
|Лосано Алехандро
|1
|0
Результаты матчей
Эспаньол
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
43% (9)
5% (1)
Спортинг Хихон
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
12
8
Эспаньол
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Спортинг Хихон
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
57% (12)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
17
29
Эспаньол
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (14)
49% (21)
19% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (16)
49% (21)
14% (6)
Спортинг Хихон
31.3%
68.7%
10 побед 22 поражения
Первый тайм
16% (7)
47% (20)
37% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (11)
35% (15)
40% (17)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
5
14
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
29
37
Голы по времени матча
Забито
40
21
15 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
25 Не забивали 30
5
13%
2
10%
1-15
4
10%
2
10%
16-30
6
15%
5
24%
31-45
10
25%
6
29%
46-60
5
13%
4
19%
61-75
10
25%
2
10%
76-90
Пропущено
17
22
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
7
32%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
3
18%
4
18%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
1
6%
6
27%
76-90
Забито
19
32
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 14
31 Не забивали 25
3
16%
4
13%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
4
21%
7
22%
31-45
3
16%
3
9%
46-60
2
11%
6
19%
61-75
6
32%
7
22%
76-90
Пропущено
24
19
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
5
21%
4
21%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
6
25%
6
32%
76-90
Забито
59
53
23 В 1-м тайме 25
36 Во 2-м тайме 28
20 Забивали первыми 22
13 Не забивали 12
8
14%
6
11%
1-15
5
8%
7
13%
16-30
10
17%
12
23%
31-45
13
22%
9
17%
46-60
7
12%
10
19%
61-75
16
27%
9
17%
76-90
Пропущено
41
41
24 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 25
9
22%
1
2%
1-15
6
15%
10
24%
16-30
9
22%
6
15%
31-45
4
10%
5
12%
46-60
6
15%
7
17%
61-75
7
17%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1
Вальядолид - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - ФК Андорра 1:1 Леганес - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Альбасете 2:1 Бургос - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1 Сарагоса - Эспаньол 0:1 Алькоркон - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Уэска 0:0 Эйбар - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Мирандес 3:0 Расинг - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Леванте 2:1 Эльденсе - Эспаньол 3:2
Спортинг Хихон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эльденсе - Спортинг Хихон 0:1 Спортинг Хихон - Эйбар 1:0 Леганес - Спортинг Хихон 2:1
Спортинг Хихон - ФК Андорра 5:2 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Вильярреал-2 0:3 Эльче - Спортинг Хихон 2:1 Спортинг Хихон - Картахена 1:0 Мирандес - Спортинг Хихон 1:3 Спортинг Хихон - Расинг 2:3 Аморебьета - Спортинг Хихон 3:1 Спортинг Хихон - Алькоркон 1:0 Леванте - Спортинг Хихон 1:0 Спортинг Хихон - Альбасете 2:1 Бургос - Спортинг Хихон 1:0 Спортинг Хихон - Вальядолид 1:1 Спортинг Хихон - Реал Овьедо 1:0 Сарагоса - Спортинг Хихон 3:0 Спортинг Хихон - Расинг Ферроль 1:2
Результаты матчей
Эспаньол
Спортинг Хихон
Точный счет
2:0
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 43%
3
6 раз 29%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
2
8 раз 36%
1
8 раз 36%
0
4 раза 18%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
10 раз 48%
1
6 раз 29%
3
3 раза 14%
2
2 раза 10%
Точный счет
0:0
7 раз 16%
1:1
7 раз 16%
2:0
7 раз 16%
0:1
4 раза 9%
2:1
4 раза 9%
3:0
3 раза 7%
2:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 2%
1:0
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:1
1 раз 2%
1:0
7 раз 16%
0:0
6 раз 14%
2:0
5 раз 12%
2:1
5 раз 12%
1:1
4 раза 9%
0:1
3 раза 7%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:2
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:1
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
5:2
1 раз 2%
Точное количество голов
0
12 раз 28%
2
12 раз 28%
1
11 раз 26%
3
7 раз 16%
4
1 раз 2%
0
14 раз 33%
1
14 раз 33%
2
10 раз 23%
3
4 раза 9%
5
1 раз 2%
Тоталы голов в матче
Эспаньол
Спортинг Хихон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
184
156
1012
615
220
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
1110
517
516
220
318
121
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
3112
Больше Меньше
2914
2023
1528
835
538
142
142
|Эспаньол
|Брайтвайт Мартин
|22 (3)
|Расинг
|Фернандес Жерар
|18 (3)
|Эйбар
|Баутиста Хон
|17 (2)
|Бургос
|Санчес Курро
|15 (5)
|Мирандес
|Мартин Карлос
|15 (3)
|Эйбар
|Беррокаль Хуан
|4 8
|Вильярреал-2
|Онтиверос Хавьер
|15
|Альбасете
|Олаэчеа Ландер
|14
|Эльче
|Фернандес Николас
|14
|Алькоркон
|Этеки Ян
|1 12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Спортинг Хихон
Исход игры
Эспаньол
85.8% (97)
Ничья
11.5% (13)
Спортинг Хихон
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.17% (50)
Меньше
52.83% (56)
Обе команды забьют
Да
57.55% (61)
Нет
42.45% (45)
Популярный счёт
2:1 Эспаньол
40.7% (46)
1:0 Эспаньол
27.4% (31)
2:0 Эспаньол
12.4% (14)
1:1 Ничья
9.7% (11)
1:2 Спортинг Хихон
1.8% (2)
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