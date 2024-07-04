Тур: 14.
1:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
5' ГолKaue
27' Желтая карточкаЭмпереур Алан
1:1
45' ПенальтиПитта Исидро
56' Желтая карточкаФилипе Аугусто
72' Желтая карточкаРомеро Оскар
1:2
76' ГолПонте Матео
85' Желтая карточкаAndre1
90' Желтая карточкаRailan
Ход матча
5'
0:1
27'
45'
1:1
56'
64'
72'
76'
1:2
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Bruno
VI
4
Marllon
23
Рамон
25
Clayson
12
John
Victor
26
Грегоре
25
Kaue
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Bruno VIЗащитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 РамонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 АллисонЗащитник
-
63 Пабло ХуанЗащитник
- Полузащитник
-
15 Дуду ЭдуардоПолузащитник
-
21 RailanНападающий
- Нападающий
-
-
20 Рикельме
-
-
-
97 Andre1
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
-
25 KaueПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
67 Ярлен
-
66 Cuiabano
-
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Куяба
Ботафого Рио-де-Жанейро
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
1.4
Среднее время на гол
112
64
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.86
Среднее время на гол
105
105
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
0.83
1.08
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
108
83
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|4 (2)
|0.29
|Clayson
|3
|0.21
|Рамон
|2
|0.14
|Кафу Жонатан
|1
|0.07
|Marllon
|1
|0.07
|Ласерда Дерик
|1
|0.07
|Max Alves
|1
|0.07
|Chrytian Eliel
|1
|0.07
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.07
|Railan
|0
|0
|Денилсон Невес
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Жуниор
|3
|0.21
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.21
|Данило Барбоза
|3
|0.21
|Соарес Франсиско
|2 (1)
|0.14
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.14
|Саварино Джефферсон
|2
|0.14
|Понте Матео
|2
|0.14
|Энрике Луис IX
|1
|0.07
|Джеффиньо
|1
|0.07
|Cuiabano
|1
|0.07
|Kaue
|1
|0.07
|Lucas Halter
|1
|0.07
|Jacob Montes
|1
|0.07
|Ромеро Оскар
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмпереур Алан
|4
|0
|Matheus Alexandre
|4
|0
|Денилсон Невес
|3
|0
|Рамон
|3
|0
|Marllon
|3
|0
|Филипе Аугусто
|3
|0
|Railan
|3
|0
|Минейро Лукас
|3
|0
|Clayson
|3
|0
|Ласерда Дерик
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Fernando Sobral
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Питта Исидро
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
|Guilherme Madruga
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|3
|1
|Ромеро Оскар
|4
|0
|Дамиан Суарес
|3
|0
|Данило Барбоза
|3
|0
|Грегоре
|3
|0
|Соарес Франсиско
|2
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Баштуш Бартоломеу
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Эрнандес Диего
|2
|0
|Lucas Halter
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Энрике Луис IX
|2
|0
|Марсал Фернандо
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Понте Матео
|1
|0
|Cuiabano
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
5
Куяба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
7
10
Куяба
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
8
15
Голы по времени матча
Забито
6
10
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 6
2
33%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
10%
31-45
1
17%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90
Забито
14
21
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 0
3
21%
4
19%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
4
29%
2
10%
31-45
2
14%
6
29%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
2
14%
4
19%
76-90
Пропущено
17
13
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
3
23%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
6
35%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
6
35%
1
8%
61-75
3
18%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1
Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Результаты матчей
Куяба
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
5
2 раза 15%
1
8 раз 62%
2
4 раза 31%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Куяба
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
16
24
16
15
16
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
34
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
211
58
211
112
211
112
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|22 - 12
|27
|2.
|2:1
|14
|8
|3
|3
|23 - 14
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|18 - 9
|26
|4.
|13
|7
|3
|3
|21 - 16
|24
|5.
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|6.
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|7.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|16 - 16
|21
|8.
|0:1
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|9.
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|10.
|11
|5
|3
|3
|10 - 8
|18
|11.
|12
|4
|6
|2
|18 - 16
|18
|12.
|12
|4
|4
|4
|15 - 17
|16
|13.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|18 - 19
|14
|14.
|1:0
|14
|4
|2
|8
|14 - 25
|14
|15.
|1:2
|14
|3
|4
|7
|15 - 19
|13
|16.
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|17.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|18.
|11
|3
|1
|7
|8 - 12
|10
|19.
|13
|1
|6
|6
|9 - 15
|9
|20.
|13
|1
|3
|9
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 3
|18
|2.
|0:0
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|3.
|6
|5
|0
|1
|10 - 6
|15
|4.
|0:1
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|5.
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|6.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|7.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 14
|14
|8.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|9.
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|10.
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|11.
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|12.
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|14.
|6
|1
|4
|1
|6 - 4
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|17.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|18.
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|19.
|1:2
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|9.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|1:2
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|13.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|4 - 12
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|16.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|17.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|18.
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|19.
|1:0
|6
|0
|0
|6
|3 - 11
|0
|20.
|6
|0
|0
|6
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5 (1)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|5 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6