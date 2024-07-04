  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 14.
Куяба
1:2
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
0:1
5' Гол
Kaue
26' Желтая карточка
Эмпереур Алан
1:1
45' Пенальти
Питта Исидро
55' Желтая карточка
Филипе Аугусто
72' Желтая карточка
Ромеро Оскар
1:2
76' Гол
Понте Матео
85' Желтая карточка
Andre1
90' Желтая карточка
Railan
90'+9
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
34
Bruno
VI
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
2
Matheus
Alexandre
5
Филипе
Аугусто
27
Денилсон
Невес
23
Рамон
7
Кафу
Жонатан
9
Питта
Исидро
25
Clayson
12
John
Victor
4
Понте
Матео
3
Lucas
Halter
15
Баштуш
Бартоломеу
21
Марсал
Фернандо
26
Грегоре
17
Marlon
Freitas
25
Kaue
7
Энрике
Луис
IX
33
Эдуардо
Карлос
II
11
Сантос
Жуниор
Куяба
3-4-3
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3

История личных встреч

Куяба
Ботафого Рио-де-Жанейро

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
2:0
К
0:0
К
0:1
СC
0:3
СC
0:0
СC
2:1
СC
0:0
К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1.4

Среднее время на гол

112
64

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.86

Среднее время на гол

105
105

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.83
1.08

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

108
83

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 4 (2) 0.29
Clayson 3 0.21
Рамон 2 0.14
Кафу Жонатан 1 0.07
Marllon 1 0.07
Ласерда Дерик 1 0.07
Max Alves 1 0.07
Chrytian Eliel 1 0.07
Fernando Sobral 1 (1) 0.07
Railan 0 0
Денилсон Невес 0 0
Guilherme Madruga 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Жуниор 3 0.21
Баштуш Бартоломеу 3 0.21
Данило Барбоза 3 0.21
Соарес Франсиско 2 (1) 0.14
Эдуардо Карлос II 2 0.14
Саварино Джефферсон 2 0.14
Понте Матео 2 0.14
Энрике Луис IX 1 0.07
Джеффиньо 1 0.07
Cuiabano 1 0.07
Kaue 1 0.07
Lucas Halter 1 0.07
Jacob Montes 1 0.07
Ромеро Оскар 0 0
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмпереур Алан 4 0
Matheus Alexandre 4 0
Денилсон Невес 3 0
Рамон 3 0
Marllon 3 0
Филипе Аугусто 3 0
Railan 3 0
Минейро Лукас 3 0
Clayson 3 0
Ласерда Дерик 3 0
Andre1 3 0
Пети Арманду 1 1
Fernando Sobral 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Кафу Жонатан 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Аллисон 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Питта Исидро 1 0
Max Alves 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Guilherme Madruga 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 3 1
Ромеро Оскар 4 0
Дамиан Суарес 3 0
Данило Барбоза 3 0
Грегоре 3 0
Соарес Франсиско 2 0
Джеффиньо 2 0
Баштуш Бартоломеу 2 0
Сантос Жуниор 2 0
Marlon Freitas 2 0
Эрнандес Диего 2 0
Lucas Halter 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Энрике Луис IX 2 0
Марсал Фернандо 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Че Че 1 0
John Victor 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Понте Матео 1 0
Cuiabano 1 0
Ярлен 1 0

Результаты матчей

Куяба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
5
Куяба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

7
10
Куяба
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Ботафого Рио-де-Жанейро
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

7
12
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 6
2
29%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
1
8%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Забито

15
23
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 0
3
20%
5
22%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
5
33%
2
9%
31-45
2
13%
6
26%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
2
13%
5
22%
76-90

Пропущено

19
14
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
5%
3
21%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
6
32%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
6
32%
1
7%
61-75
4
21%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1
Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0

Результаты матчей

Куяба
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
5
2 раза 14%
1
8 раз 57%
2
5 раз 36%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Куяба
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
2
4
1
7
2.5
1
5
1
7
3.5
1
5
1
7
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
4
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
2
12
1.5
6
8
2
12
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
2
12
4.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 14 9 3 2 26 - 14 30
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 8 3 3 23 - 14 27
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 8 2 3 18 - 9 26
4.
Байя
 13 7 3 3 21 - 16 24
5.
Сан-Паулу
 14 7 3 4 22 - 16 24
6.
Атлетико Паранаэнсе
 14 6 4 4 17 - 12 22
7.
Ред Булл Брагантино
 14 6 4 4 20 - 16 22
8.
Крузейро
 13 6 2 5 16 - 17 20
9.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 13 - 14 20
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 10 - 8 18
11.
Атлетико Минейро
 13 4 6 3 20 - 20 18
12.
Крисьюма
 12 4 4 4 19 - 19 16
13.
Жувентуде
 12 4 4 4 15 - 17 16
14.
Васко да Гама
 14 4 2 8 15 - 25 14
15.
Куяба
 14 3 4 7 15 - 19 13
16.
Витория
 13 3 3 7 14 - 20 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 5 7 12 - 19 11
18.
Гремио
 11 3 1 7 8 - 12 10
19.
Коринтианс
 13 1 6 6 9 - 15 9
20.
Флуминенсе
 13 1 3 9 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
3.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
4.
Фламенго
 6 5 0 1 10 - 6 15
5.
Форталеза Сеара
 7 4 3 0 10 - 4 15
6.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 2 1 12 - 5 14
8.
Васко да Гама
 8 4 2 2 12 - 14 14
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 1 2 9 - 5 13
11.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 10 - 6 13
12.
Гремио
 6 3 0 3 5 - 5 9
13.
Крисьюма
 7 2 3 2 10 - 12 9
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
15.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
16.
Витория
 7 2 1 4 9 - 12 7
17.
Атлетико Минейро
 7 1 4 2 9 - 12 7
18.
Флуминенсе
 7 1 3 3 8 - 10 6
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 4 2 2 12 - 9 14
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Сан-Паулу
 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 3 1 2 5 - 4 10
7.
Атлетико Гойаненсе
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Атлетико Паранаэнсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
9.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
10.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 3 3 8 - 9 6
12.
Байя
 7 1 3 3 10 - 13 6
13.
Витория
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Форталеза Сеара
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Крузейро
 8 1 2 5 4 - 13 5
16.
Жувентуде
 6 0 2 4 6 - 14 2
17.
Коринтианс
 7 0 2 5 3 - 11 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
20.
Флуминенсе
 6 0 0 6 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 6 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 6
Ред Булл Брагантино Helio Junio 5 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Энрике Бруно 5 (1)
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Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
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    • 46'
      Матеус Александр уходит с поля. Railan выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О Л - Питта Исидро из команды Куяба забивает с точки!
    • 26'
      Эмпереур Алан получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Эдуардо Карлос II сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Kaue бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Куяба 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро онлайн

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