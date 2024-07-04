Тур: 14.
Ход матча
18'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Walisson
6
Роналд
17
Matheus
XV
23
Eder1
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
6
Каики
II
17
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 РоналдПолузащитник
-
17 Matheus XVПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Eder1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
8 NewtonПолузащитник
-
45 Кайке АртурНападающий
-
21 Карлос ЖоаоНападающий
-
-
41 Erick Garcia
-
30 Mateo Barcia
-
-
-
-
25 Alisson III
-
Главный тренер: Claudio Tencati
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Артур ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
68 Viana Arthur
-
-
23 Machado
-
Главный тренер: Fernando Seabra
История личных встреч
Крисьюма
Крузейро
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
150%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.67
Среднее время на гол
180
54
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.57
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus XV
|3
|0.25
|Кайке Артур
|3
|0.25
|Gustavo Barreto
|2
|0.17
|Fellipe Mateus
|2
|0.17
|Боласье Янник
|1
|0.08
|Marcelo Hermes
|1
|0.08
|Клаудиньо Родригес
|1
|0.08
|Newton
|1
|0.08
|Трауко Мигель
|1
|0.08
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.08
|Renato Kayzer
|1
|0.08
|Higor Meritao
|1
|0.08
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
|Роналд
|0
|0
|Rodrigo Fagundes
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|4
|0.31
|Rafael VII
|3
|0.23
|Виллиам Фуртадо
|2 (1)
|0.15
|Верон Габриэл
|2
|0.15
|Артур Гомес VIII
|1
|0.08
|Витиньо Виктор
|1
|0.08
|Витал Матеус
|1
|0.08
|Lucas Silva IV
|1
|0.08
|Papagaio
|1
|0.08
|Барреаль Альваро
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Карточки
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo XII
|3
|1
|Eder1
|4
|0
|Фигейреду Тобиаш
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Роналд
|3
|0
|Rodrigo Fagundes
|3
|0
|Трауко Мигель
|1
|1
|Боласье Янник
|2
|0
|Клаудиньо Родригес
|2
|0
|Marcelo Hermes
|2
|0
|Аллано Лима
|2
|0
|Higor Meritao
|2
|0
|Newton
|1
|0
|Gustavo Barreto
|1
|0
|Alisson III
|1
|0
|Matheus XV
|1
|0
|Fellipe Mateus
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|4
|0
|Ivaldo
|4
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|2
|1
|Хавьер Марлон
|0
|2
|Виллиам Фуртадо
|3
|0
|Рамиро
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Lucas Silva IV
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Марсело Жоао
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Machado
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Результаты матчей
Крисьюма
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Крузейро
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
3
Крисьюма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Крузейро
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
7
13
Крисьюма
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Крузейро
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
11%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Забито
9
13
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
3
33%
3
23%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
3
33%
3
23%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
18
17
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
2
11%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
4
22%
3
18%
46-60
4
22%
3
18%
61-75
5
28%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
15
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
11%
2
13%
1-15
4
21%
3
20%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
3
16%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Крисьюма
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2
Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1
Крузейро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0
Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2
Результаты матчей
Крисьюма
Крузейро
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
4
1 раз 9%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Крисьюма
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
57
110
210
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|22 - 12
|27
|2.
|2:1
|14
|8
|3
|3
|23 - 14
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|18 - 9
|26
|4.
|13
|7
|3
|3
|21 - 16
|24
|5.
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|6.
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|7.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|16 - 16
|21
|8.
|0:1
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|9.
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|10.
|11
|5
|3
|3
|10 - 8
|18
|11.
|12
|4
|6
|2
|18 - 16
|18
|12.
|12
|4
|4
|4
|15 - 17
|16
|13.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|18 - 19
|14
|14.
|1:0
|14
|4
|2
|8
|14 - 25
|14
|15.
|1:2
|14
|3
|4
|7
|15 - 19
|13
|16.
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|17.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|18.
|11
|3
|1
|7
|8 - 12
|10
|19.
|13
|1
|6
|6
|9 - 15
|9
|20.
|13
|1
|3
|9
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 3
|18
|2.
|0:0
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|3.
|6
|5
|0
|1
|10 - 6
|15
|4.
|0:1
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|5.
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|6.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|7.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 14
|14
|8.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|9.
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|10.
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|11.
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|12.
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|14.
|6
|1
|4
|1
|6 - 4
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|17.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|18.
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|19.
|1:2
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|9.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|1:2
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|13.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|4 - 12
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|16.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|17.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|18.
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|19.
|1:0
|6
|0
|0
|6
|3 - 11
|0
|20.
|6
|0
|0
|6
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5 (1)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|5 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6