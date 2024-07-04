  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 14.
Крисьюма
1:0
Конец матча
Крузейро
0'
17' Желтая карточка
Ivaldo
1:0
46' Гол
Боласье Янник
51' Желтая карточка
Matheus XV
82' Желтая карточка
Rodrigo Fagundes
88' Желтая карточка
Аллано Лима
88' Желтая карточка
Марсело Жоао
90' Красная карточка
Аллано Лима
90'+8
1
Gustavo
XII
27
Клаудиньо
Родригес
33
Walisson
3
Rodrigo
Fagundes
14
Трауко
Мигель
88
Gustavo
Barreto
6
Роналд
17
Matheus
XV
22
Marcelo
Hermes
23
Eder1
11
Боласье
Янник
98
Anderson
Oliveira4
28
Паласиос
Элибельтон
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
6
Каики
II
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
16
Lucas
Silva
IV
17
Рамиро
10
Перейра
Матеус
30
Верон
Габриэл
11
Артур
Гомес
VIII
Крисьюма
3-5-2
Крузейро
4-3-3

История личных встреч

Крисьюма
Крузейро

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
150%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:1
СB
0:1
КСМР
1:1
БСА
3:1
БСА
0:0
БСА
5:3
БСА
1:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.67

Среднее время на гол

180
54

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus XV 3 0.25
Кайке Артур 3 0.25
Боласье Янник 2 0.17
Gustavo Barreto 2 0.17
Fellipe Mateus 2 0.17
Клаудиньо Родригес 1 0.08
Marcelo Hermes 1 0.08
Newton 1 0.08
Трауко Мигель 1 0.08
Фигейреду Тобиаш 1 0.08
Renato Kayzer 1 0.08
Higor Meritao 1 0.08
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Роналд 0 0
Rodrigo Fagundes 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 4 0.31
Rafael VII 3 0.23
Виллиам Фуртадо 2 (1) 0.15
Верон Габриэл 2 0.15
Артур Гомес VIII 1 0.08
Витиньо Виктор 1 0.08
Витал Матеус 1 0.08
Lucas Silva IV 1 0.08
Papagaio 1 0.08
Барреаль Альваро 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0

Карточки

Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo XII 3 1
Аллано Лима 3 1
Rodrigo Fagundes 4 0
Eder1 4 0
Фигейреду Тобиаш 3 0
Маркиньос IV 3 0
Роналд 3 0
Трауко Мигель 1 1
Боласье Янник 2 0
Клаудиньо Родригес 2 0
Marcelo Hermes 2 0
Matheus XV 2 0
Higor Meritao 2 0
Newton 1 0
Gustavo Barreto 1 0
Alisson III 1 0
Fellipe Mateus 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 4 0
Ivaldo 4 0
Ромеро Лукас Даниэль 2 1
Хавьер Марлон 0 2
Виллиам Фуртадо 3 0
Марсело Жоао 3 0
Рамиро 2 0
Rafael VII 2 0
Lucas Silva IV 2 0
Papagaio 2 0
Каики II 2 0
Machado 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Верон Габриэл 1 0
Vinicius Robert 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0

Результаты матчей

Крисьюма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Крузейро
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
3
Крисьюма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Крузейро
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
13
Крисьюма
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Крузейро
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

14
16

Голы по времени матча

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 9
1
10%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
50%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
2
17%
3
23%
76-90

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
3
33%
3
23%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

19
17
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
2
11%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
16%
3
18%
31-45
5
26%
3
18%
46-60
4
21%
3
18%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
11%
2
13%
1-15
4
21%
3
19%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
3
16%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Крисьюма
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2
Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1
Крузейро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0
Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2

Результаты матчей

Крисьюма
Крузейро

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Крисьюма
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
1.5
Больше Меньше
5
8
1
11
2.5
2
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 14 9 3 2 26 - 14 30
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 8 3 3 23 - 14 27
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 8 2 3 18 - 9 26
4.
Байя
 13 7 3 3 21 - 16 24
5.
Сан-Паулу
 14 7 3 4 22 - 16 24
6.
Атлетико Паранаэнсе
 14 6 4 4 17 - 12 22
7.
Ред Булл Брагантино
 14 6 4 4 20 - 16 22
8.
Крузейро
 13 6 2 5 16 - 17 20
9.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 13 - 14 20
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 10 - 8 18
11.
Атлетико Минейро
 13 4 6 3 20 - 20 18
12.
Крисьюма
 12 4 4 4 19 - 19 16
13.
Жувентуде
 12 4 4 4 15 - 17 16
14.
Васко да Гама
 14 4 2 8 15 - 25 14
15.
Куяба
 14 3 4 7 15 - 19 13
16.
Витория
 13 3 3 7 14 - 20 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 5 7 12 - 19 11
18.
Гремио
 11 3 1 7 8 - 12 10
19.
Коринтианс
 13 1 6 6 9 - 15 9
20.
Флуминенсе
 13 1 3 9 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
3.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
4.
Фламенго
 6 5 0 1 10 - 6 15
5.
Форталеза Сеара
 7 4 3 0 10 - 4 15
6.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 2 1 12 - 5 14
8.
Васко да Гама
 8 4 2 2 12 - 14 14
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 1 2 9 - 5 13
11.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 10 - 6 13
12.
Гремио
 6 3 0 3 5 - 5 9
13.
Крисьюма
 7 2 3 2 10 - 12 9
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
15.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
16.
Витория
 7 2 1 4 9 - 12 7
17.
Атлетико Минейро
 7 1 4 2 9 - 12 7
18.
Флуминенсе
 7 1 3 3 8 - 10 6
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 4 2 2 12 - 9 14
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Сан-Паулу
 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 3 1 2 5 - 4 10
7.
Атлетико Гойаненсе
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Атлетико Паранаэнсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
9.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
10.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 3 3 8 - 9 6
12.
Байя
 7 1 3 3 10 - 13 6
13.
Витория
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Форталеза Сеара
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Крузейро
 8 1 2 5 4 - 13 5
16.
Жувентуде
 6 0 2 4 6 - 14 2
17.
Коринтианс
 7 0 2 5 3 - 11 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
20.
Флуминенсе
 6 0 0 6 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 6 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 6
Ред Булл Брагантино Helio Junio 5 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Энрике Бруно 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Г О О О О Л - Боласье Янник бьет в цель!
    • 46'
      Лукас Силва уходит с поля. Vitinho выходит вместо него
    • 46'
      Роналд уходит с поля. Fellipe Mateus выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Ивалдо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Крисьюма 1:0 Крузейро онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (27) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный