Тур: 14.
2:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаЛусеро Хуан Мартин
37' Желтая карточкаМайкон Перейра
40' Красная карточкаЭркулес
1:0
45' ГолMateus Cocao
52' Желтая карточкаHugo Moura
2:0
63' ГолPablo Vegetti
64' Желтая карточкаDavid VI
65' Желтая карточкаТити
67' Желтая карточкаРоссетто Матеус
83' Желтая карточкаLucas Piton
90'+6
Ход матча
14'
37'
40'
45'
1:0
46'
52'
63'
2:0
64'
65'
67'
83'
3
Leo
XV
25
Hugo
Moura
85
Mateus
Cocao
10
Пайе
Димитри
28
Адсон
7
David
VI
2
Тинга
I
4
Тити
88
Саша
Лукас
35
Эркулес
26
Лопес
Брено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
25 Hugo MouraПолузащитник
-
85 Mateus CocaoПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
28 АдсонНападающий
- Нападающий
-
7 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
13 KeillerВратарь
-
12 Луис ВикторЗащитник
-
32 Рохас РобертЗащитник
- Полузащитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
31 РоссиНападающий
-
77 РайанНападающий
-
-
23 Jose Gabriel
-
98 JP
-
-
Главный тренер: Rafael Paiva
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Лопес БреноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 КауанПолузащитник
-
11 МариньоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Дуду V1
-
31 Аморим
-
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Васко да Гама
Форталеза Сеара
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.4
Среднее время на гол
64
225
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Среднее время на гол
64
112
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.4
0.6
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
150
Бомбардиры внутри турнира
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|6
|0.43
|David VI
|2
|0.14
|Mateus Cocao
|2
|0.14
|Леандриньо
|1
|0.07
|Майкон Перейра
|1
|0.07
|Henrique Paulo
|1
|0.07
|Guilherme Estrella
|1
|0.07
|Lucas Piton
|0
|0
|Пайе Димитри
|0
|0
|Росси
|0
|0
|Адсон
|0
|0
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|Hugo Moura
|0
|0
|JP
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|5 (2)
|0.38
|Почеттино Томас
|1
|0.08
|Пикашу Яго
|1
|0.08
|Лопес Брено
|1
|0.08
|Мачука Иманоль
|1
|0.08
|Эркулес
|1
|0.08
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.08
|Пачеко Бруно
|1
|0.08
|Наварро Кевин
|1
|0.08
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Карточки
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|David VI
|4
|1
|Hugo Moura
|3
|1
|Луис Виктор
|2
|1
|Victor X
|2
|1
|Майкон Перейра
|3
|0
|Гальдамес Пабло
|3
|0
|Pablo Vegetti
|3
|0
|Jose Gabriel
|3
|0
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Mateus Cocao
|3
|0
|Росси
|2
|0
|Lucas Piton
|2
|0
|Адсон
|1
|0
|Кампуш Сержинью
|1
|0
|Leo XV
|1
|0
|Пракседес Бруно
|1
|0
|Henrique Paulo
|1
|0
|_Erick Marcus
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Guilherme Estrella
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аугусто Педро
|6
|0
|Бритес Эмануэль
|4
|1
|Лусеро Хуан Мартин
|4
|0
|Пикашу Яго
|3
|0
|Почеттино Томас
|3
|0
|Эркулес
|1
|1
|Renato Kayzer
|1
|1
|Тити
|2
|0
|Leandro Martinez I
|2
|0
|Лопес Брено
|2
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Велисон Хосе
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Тинга I
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Пачеко Бруно
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Результаты матчей
Васко да Гама
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
1
Васко да Гама
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Форталеза Сеара
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
0
10
Васко да Гама
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Форталеза Сеара
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
15
1
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
3
27%
1
33%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
2
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
3
30%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
4
27%
1
10%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 7
11 Не забивали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
27%
1
25%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
1
7%
3
23%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
3
21%
1
8%
76-90
Пропущено
26
14
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
4
15%
2
14%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
5
36%
31-45
6
23%
2
14%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
5
19%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Васко да Гама
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0
Васко да Гама - Крузейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Васко да Гама - Витория 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3
Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0
Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0
Результаты матчей
Васко да Гама
Форталеза Сеара
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
5 раз 36%
2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Васко да Гама
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
25
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
94
410
310
113
112
113
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|6 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|6
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|5 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Энрике Бруно
|5 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6