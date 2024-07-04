  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 14.
Васко да Гама
2:0
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
35' Желтая карточка
Лусеро Хуан Мартин
37' Желтая карточка
Майкон Перейра
40' Красная карточка
Эркулес
1:0
45' Гол
Mateus Cocao
52' Желтая карточка
Hugo Moura
2:0
63' Гол
Pablo Vegetti
64' Желтая карточка
David VI
65' Желтая карточка
Тити
67' Желтая карточка
Россетто Матеус
83' Желтая карточка
Lucas Piton
90'+6
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
4
Майкон
Перейра
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
25
Hugo
Moura
85
Mateus
Cocao
10
Пайе
Димитри
28
Адсон
99
Pablo
Vegetti
7
David
VI
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
19
Бритес
Эмануэль
4
Тити
6
Пачеко
Бруно
28
Аугусто
Педро
88
Саша
Лукас
35
Эркулес
7
Почеттино
Томас
26
Лопес
Брено
9
Лусеро
Хуан
Мартин
Васко да Гама
4-3-3
Форталеза Сеара
4-4-2

История личных встреч

Васко да Гама
Форталеза Сеара

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

К
3:3
К
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:1
СB
1:1
СB
2:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.4

Среднее время на гол

64
225

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Среднее время на гол

64
112

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
150

Бомбардиры внутри турнира

Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 6 0.43
David VI 2 0.14
Mateus Cocao 2 0.14
Леандриньо 1 0.07
Майкон Перейра 1 0.07
Henrique Paulo 1 0.07
Guilherme Estrella 1 0.07
Lucas Piton 0 0
Пайе Димитри 0 0
Росси 0 0
Адсон 0 0
Гальдамес Пабло 0 0
Hugo Moura 0 0
JP 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 5 (2) 0.38
Почеттино Томас 1 0.08
Пикашу Яго 1 0.08
Лопес Брено 1 0.08
Мачука Иманоль 1 0.08
Эркулес 1 0.08
Кушчевич Бенхамин 1 0.08
Пачеко Бруно 1 0.08
Наварро Кевин 1 0.08
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0

Карточки

Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
David VI 4 1
Hugo Moura 3 1
Луис Виктор 2 1
Victor X 2 1
Майкон Перейра 3 0
Гальдамес Пабло 3 0
Pablo Vegetti 3 0
Jose Gabriel 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Mateus Cocao 3 0
Росси 2 0
Lucas Piton 2 0
Адсон 1 0
Кампуш Сержинью 1 0
Leo XV 1 0
Пракседес Бруно 1 0
Henrique Paulo 1 0
_Erick Marcus 1 0
Ramon Diaz 1 0
Guilherme Estrella 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аугусто Педро 6 0
Бритес Эмануэль 4 1
Лусеро Хуан Мартин 4 0
Пикашу Яго 3 0
Почеттино Томас 3 0
Эркулес 1 1
Renato Kayzer 1 1
Тити 2 0
Leandro Martinez I 2 0
Лопес Брено 2 0
Саша Лукас 1 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Велисон Хосе 1 0
Мариньо 1 0
Тинга I 1 0
Россетто Матеус 1 0
Пачеко Бруно 1 0
Калебе 1 0

Результаты матчей

Васко да Гама
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
1
Васко да Гама
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Форталеза Сеара
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

0
10
Васко да Гама
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Форталеза Сеара
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

15
1

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
3
27%
1
33%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
2
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
3
30%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
4
27%
1
10%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 7
11 Не забивали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
27%
1
25%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
1
7%
3
23%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
3
21%
1
8%
76-90

Пропущено

26
14
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
4
15%
2
14%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
5
36%
31-45
6
23%
2
14%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
5
19%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Васко да Гама
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0
Васко да Гама - Крузейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Васко да Гама - Витория 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3
Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0
Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0

Результаты матчей

Васко да Гама
Форталеза Сеара

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
5 раз 36%
2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Васко да Гама
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
4
4
10
1.5
3
10
1
13
2.5
1
12
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 14 9 3 2 26 - 14 30
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 8 3 3 23 - 14 27
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 8 2 3 18 - 9 26
4.
Байя
 13 7 3 3 21 - 16 24
5.
Сан-Паулу
 14 7 3 4 22 - 16 24
6.
Атлетико Паранаэнсе
 14 6 4 4 17 - 12 22
7.
Ред Булл Брагантино
 14 6 4 4 20 - 16 22
8.
Крузейро
 13 6 2 5 16 - 17 20
9.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 13 - 14 20
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 10 - 8 18
11.
Атлетико Минейро
 13 4 6 3 20 - 20 18
12.
Крисьюма
 12 4 4 4 19 - 19 16
13.
Жувентуде
 12 4 4 4 15 - 17 16
14.
Васко да Гама
 14 4 2 8 15 - 25 14
15.
Куяба
 14 3 4 7 15 - 19 13
16.
Витория
 13 3 3 7 14 - 20 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 5 7 12 - 19 11
18.
Гремио
 11 3 1 7 8 - 12 10
19.
Коринтианс
 13 1 6 6 9 - 15 9
20.
Флуминенсе
 13 1 3 9 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
3.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
4.
Фламенго
 6 5 0 1 10 - 6 15
5.
Форталеза Сеара
 7 4 3 0 10 - 4 15
6.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 2 1 12 - 5 14
8.
Васко да Гама
 8 4 2 2 12 - 14 14
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 1 2 9 - 5 13
11.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 10 - 6 13
12.
Гремио
 6 3 0 3 5 - 5 9
13.
Крисьюма
 7 2 3 2 10 - 12 9
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
15.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
16.
Витория
 7 2 1 4 9 - 12 7
17.
Атлетико Минейро
 7 1 4 2 9 - 12 7
18.
Флуминенсе
 7 1 3 3 8 - 10 6
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 4 2 2 12 - 9 14
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Сан-Паулу
 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 3 1 2 5 - 4 10
7.
Атлетико Гойаненсе
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Атлетико Паранаэнсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
9.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
10.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 3 3 8 - 9 6
12.
Байя
 7 1 3 3 10 - 13 6
13.
Витория
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Форталеза Сеара
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Крузейро
 8 1 2 5 4 - 13 5
16.
Жувентуде
 6 0 2 4 6 - 14 2
17.
Коринтианс
 7 0 2 5 3 - 11 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
20.
Флуминенсе
 6 0 0 6 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 6 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 6
Ред Булл Брагантино Helio Junio 5 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Энрике Бруно 5 (1)
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Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
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    • 46'
      Саша Лукас уходит с поля. Россетто Матеус выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Давид сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Матеус Какао бьет в цель!
    • 40'
      УДАЛЕНИЕ! - Эркулес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 37'
      Майкон Перейра получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Лусеро Хуан Мартин получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Пайе Димитри уходит с поля. JP выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара онлайн

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