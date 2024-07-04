Тур: 14.
1:2
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаЛуис Франциско Зубелдиа
0:1
33' Гол_Ferreira
1:1
38' ГолФернандиньо XII
1:2
60' ГолКальери Хонатан
66' Желтая карточкаКальери Хонатан
66' Желтая карточкаРоша Кайке
76' Красная карточкаLeonardo Linck
87' Желтая карточка_Ferreira
87' Вторая желтая карточкаЛуис Франциско Зубелдиа
90'+9
Ход матча
33'
0:1
38'
60'
1:2
66'
66'
76'
87'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Erick2
20
Julimar
92
Pablo
I
93
Жандрей
28
Alan
Franco1
16
Густаво
Диас
25
Alisson
II
47
_Ferreira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
20 JulimarПолузащитник
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Зе ВиторЗащитник
-
50 Ренан СоаресПолузащитник
- Нападающий
-
-
45 Lucas Belezi
-
22 Madson II
-
-
57 Joao Cruz
-
-
90 Emersonn
-
Главный тренер: Juca
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 _FerreiraПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Силва АндреНападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
33 Арруда ЭрикНападающий
-
50 Йонг
-
-
-
34 Igao
-
35 Sabino2
-
36 Patryck
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
34 матча
32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
10 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
20.6%
44.1%
35.3%
7 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.12
0.82
Среднее время на гол
80
109
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.41
0.71
Среднее время на гол
63
127
Всего голов
43
26
Голов в среднем за матч
1.26
0.76
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
Среднее время на гол
71
117
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.29
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.14
|Каноббио Агустин
|2
|0.14
|Pablo I
|2
|0.14
|Leonardo Godoy
|1
|0.07
|Tomas Cuello
|1
|0.07
|Nikao
|1
|0.07
|Julimar
|1
|0.07
|Christian Cardoso
|1
|0.07
|Erick2
|1
|0.07
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|5 (1)
|0.36
|Кальери Хонатан
|4
|0.29
|Лукас Моура
|2
|0.14
|Силва Андре III
|2
|0.14
|_Ferreira
|2
|0.14
|Феррейра Факундо
|2
|0.14
|Alisson II
|1
|0.07
|Арруда Эрик
|1
|0.07
|Арболеда Роберт
|1
|0.07
|Феррареси Науэль
|1
|0.07
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.07
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандиньо XII
|5
|0
|Lucas Esquivel
|3
|1
|Pablo I
|4
|0
|Каноббио Агустин
|1
|1
|Кука
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Thiago Heleno
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Madson II
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Christian Cardoso
|2
|0
|Bruno Zapelli
|2
|0
|Leonardo Linck
|0
|1
|Понтес Микаэл
|0
|1
|Julimar
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Mateo Gamarra
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Роша Кайке
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Filipinho
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|6
|0
|Луис Франциско Зубелдиа
|4
|1
|Alisson II
|4
|0
|Кальери Хонатан
|3
|0
|Michel Araujo
|3
|0
|Igor Vinicius
|3
|0
|Коста Диего
|2
|0
|Густаво Диас
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Alan Franco1
|2
|0
|Rodrigo Nestor
|2
|0
|_Ferreira
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Лукас Моура
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Арруда Эрик
|1
|0
|Бобадилья Дамиан
|1
|0
|William Gomes
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
4
Атлетико Паранаэнсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сан-Паулу
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
10
Атлетико Паранаэнсе
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сан-Паулу
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
3
25%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
5
50%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
3
60%
76-90
Забито
16
23
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
0
0%
5
22%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
5
31%
5
22%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
4
25%
5
22%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
5
33%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
31%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1
Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
43
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
311
86
212
311
113
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|6 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|6
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|5 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Энрике Бруно
|5 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6