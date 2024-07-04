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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 14.
Атлетико Паранаэнсе
1:2
Конец матча
Сан-Паулу
0'
14' Желтая карточка
Луис Франциско Зубелдиа
0:1
33' Гол
_Ferreira
1:1
38' Гол
Фернандиньо XII
1:2
60' Гол
Кальери Хонатан
66' Желтая карточка
Кальери Хонатан
66' Желтая карточка
Роша Кайке
76' Красная карточка
Leonardo Linck
87' Желтая карточка
_Ferreira
87' Вторая желтая карточка
Луис Франциско Зубелдиа
90'+9
24
Leonardo
Linck
29
Leonardo
Godoy
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
88
Christian
Cardoso
5
Фернандиньо
XII
10
Bruno
Zapelli
26
Erick2
20
Julimar
92
Pablo
I
93
Жандрей
2
Igor
Vinicius
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
6
Welington
16
Густаво
Диас
25
Alisson
II
27
Wellington
Rato
7
Лукас
Моура
47
_Ferreira
9
Кальери
Хонатан
Атлетико Паранаэнсе
4-5-1
Сан-Паулу
4-5-1

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

34 матча

32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
10 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

20.6%
44.1%
35.3%
7 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
4:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:1
К
2:2
К
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:1
БСА
1:0
БСА
2:2
БСА
3:0
БСА
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
КС
0:0
СA
3:1
КС
0:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.12
0.82

Среднее время на гол

80
109

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.41
0.71

Среднее время на гол

63
127

Всего голов

43
26

Голов в среднем за матч

1.26
0.76

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
6
Больше 18%
Меньше 82%
28

Среднее время на гол

71
117

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 4 0.29
Фернандиньо XII 2 (1) 0.14
Каноббио Агустин 2 0.14
Pablo I 2 0.14
Leonardo Godoy 1 0.07
Tomas Cuello 1 0.07
Nikao 1 0.07
Julimar 1 0.07
Christian Cardoso 1 0.07
Erick2 1 0.07
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Madson II 0 0
Роша Кайке 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 5 (1) 0.36
Кальери Хонатан 4 0.29
Лукас Моура 2 0.14
Силва Андре III 2 0.14
_Ferreira 2 0.14
Феррейра Факундо 2 0.14
Alisson II 1 0.07
Арруда Эрик 1 0.07
Арболеда Роберт 1 0.07
Феррареси Науэль 1 0.07
Бобадилья Дамиан 1 0.07
Igor Vinicius 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Alan Franco1 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандиньо XII 5 0
Lucas Esquivel 3 1
Pablo I 4 0
Каноббио Агустин 1 1
Кука 1 1
Зе Витор 2 0
Thiago Heleno 2 0
Leonardo Godoy 2 0
Madson II 2 0
Сантана Алекс 2 0
Christian Cardoso 2 0
Bruno Zapelli 2 0
Leonardo Linck 0 1
Понтес Микаэл 0 1
Julimar 1 0
Ди Йорио Лукас 1 0
Mateo Gamarra 1 0
Erick2 1 0
Роша Кайке 1 0
Бенто Крепски 1 0
Filipinho 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 6 0
Луис Франциско Зубелдиа 4 1
Alisson II 4 0
Кальери Хонатан 3 0
Michel Araujo 3 0
Igor Vinicius 3 0
Коста Диего 2 0
Густаво Диас 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Alan Franco1 2 0
Rodrigo Nestor 2 0
_Ferreira 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Лукас Моура 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Patryck 1 0
Арруда Эрик 1 0
Бобадилья Дамиан 1 0
William Gomes 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
4
Атлетико Паранаэнсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сан-Паулу
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
10
Атлетико Паранаэнсе
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сан-Паулу
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
3
25%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
5
50%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
3
60%
76-90

Забито

16
23
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
0
0%
5
22%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
5
31%
5
22%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
4
25%
5
22%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
5
33%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
31%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1
Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
4
3
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
8
6
2
12
2.5
3
11
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 14 9 3 2 26 - 14 30
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 8 3 3 23 - 14 27
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 8 2 3 18 - 9 26
4.
Байя
 13 7 3 3 21 - 16 24
5.
Сан-Паулу
 14 7 3 4 22 - 16 24
6.
Атлетико Паранаэнсе
 14 6 4 4 17 - 12 22
7.
Ред Булл Брагантино
 14 6 4 4 20 - 16 22
8.
Крузейро
 13 6 2 5 16 - 17 20
9.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 13 - 14 20
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 10 - 8 18
11.
Атлетико Минейро
 13 4 6 3 20 - 20 18
12.
Крисьюма
 12 4 4 4 19 - 19 16
13.
Жувентуде
 12 4 4 4 15 - 17 16
14.
Васко да Гама
 14 4 2 8 15 - 25 14
15.
Куяба
 14 3 4 7 15 - 19 13
16.
Витория
 13 3 3 7 14 - 20 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 5 7 12 - 19 11
18.
Гремио
 11 3 1 7 8 - 12 10
19.
Коринтианс
 13 1 6 6 9 - 15 9
20.
Флуминенсе
 13 1 3 9 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
3.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
4.
Фламенго
 6 5 0 1 10 - 6 15
5.
Форталеза Сеара
 7 4 3 0 10 - 4 15
6.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 2 1 12 - 5 14
8.
Васко да Гама
 8 4 2 2 12 - 14 14
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 1 2 9 - 5 13
11.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 10 - 6 13
12.
Гремио
 6 3 0 3 5 - 5 9
13.
Крисьюма
 7 2 3 2 10 - 12 9
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
15.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
16.
Витория
 7 2 1 4 9 - 12 7
17.
Атлетико Минейро
 7 1 4 2 9 - 12 7
18.
Флуминенсе
 7 1 3 3 8 - 10 6
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 4 2 2 12 - 9 14
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Сан-Паулу
 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 3 1 2 5 - 4 10
7.
Атлетико Гойаненсе
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Атлетико Паранаэнсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
9.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
10.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 3 3 8 - 9 6
12.
Байя
 7 1 3 3 10 - 13 6
13.
Витория
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Форталеза Сеара
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Крузейро
 8 1 2 5 4 - 13 5
16.
Жувентуде
 6 0 2 4 6 - 14 2
17.
Коринтианс
 7 0 2 5 3 - 11 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
20.
Флуминенсе
 6 0 0 6 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 6 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 6
Ред Булл Брагантино Helio Junio 5 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Энрике Бруно 5 (1)
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Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
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