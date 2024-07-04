Тур: 14.
2:4
Конец матча
0'
0:1
14' ГолЭнрике Бруно
0:2
24' ГолМойзес Моура
41' Желтая карточкаЭнрике Бруно
49' Желтая карточкаРомуло
0:3
51' ГолАйртон Лукас
52' Желтая карточкаАйртон Лукас
1:3
57' ПенальтиХалк Живанилдо
62' Желтая карточкаPaulo Monteiro
64' Вторая желтая карточкаРомуло
1:4
68' ГолЭнрике Бруно
71' Желтая карточкаБатталья Родриго
2:4
90' ГолХалк Живанилдо
90'+4
Ход матча
14'
0:1
24'
0:2
41'
49'
51'
0:3
52'
57'
1:3
62'
64'
68'
1:4
71'
80'
90'
2:4
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.60 Победа «Фламенго»
-
47
Ромуло
17
Igor
Gomes
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
21
Аллан
Соуза
22
Мойзес
Моура
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
-
47 РомулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Нападающий
-
-
-
40 Victinho
-
-
41 Isaac Aguiar
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
-
19 LorranПолузащитник
- Полузащитник
-
33 КлейтонПолузащитник
- Нападающий
-
-
26 Werton
-
29 Viktor Hugo
-
35 Lucas Rayan
-
-
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Атлетико Минейро
Фламенго
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
37 матчей
40.5%
16.2%
43.3%
15 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
35.1%
29.7%
35.2%
13 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
43.2%
24.3%
32.5%
16 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
16
Голов в среднем за матч
2
0.89
Среднее время на гол
45
101
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
66
35
Голов в среднем за матч
1.78
0.95
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
Среднее время на гол
50
95
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|5 (1)
|0.38
|Халк Живанилдо
|3 (1)
|0.23
|Скарпа Густаво
|3 (1)
|0.23
|Варгас Эдуардо
|3
|0.23
|Сарачо Федерико
|2
|0.15
|Арана Гильерме
|1
|0.08
|Brahian Palacios
|1
|0.08
|Ромуло
|1
|0.08
|Carlos Amaral
|1
|0.08
|Igor Gomes
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|6 (2)
|0.43
|Энрике Бруно
|4
|0.29
|Араужо Луис
|3
|0.21
|Де ла Крус Николас
|2
|0.14
|Луис Давид
|2
|0.14
|Жерсон Сантос
|1
|0.07
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.07
|Эвертон Соарес
|1
|0.07
|Lorran
|1
|0.07
|Мойзес Моура
|1
|0.07
|Габриэл Барбоза
|1
|0.07
|Бруно Фабрисио
|1
|0.07
|Айртон Лукас
|1
|0.07
|Evertton Araujo
|1
|0.07
|Уэсли Лопес
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батталья Родриго
|4
|2
|Де Лара Фукс Бруно
|4
|1
|Ромуло
|3
|1
|Халк Живанилдо
|2
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|1
|Эверсон
|3
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Igor Rabello
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Арана Гильерме
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Феррейра Мариано
|1
|0
|Paulo Monteiro
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|4
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Аллан Соуза
|2
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Фламенго
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
3
Атлетико Минейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Фламенго
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
9
10
Атлетико Минейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Фламенго
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
15
13
Голы по времени матча
Забито
9
16
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
22%
3
19%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
5
31%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
17%
1
13%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
2
17%
3
38%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
4
40%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
4
36%
1
10%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
50%
76-90
Забито
20
26
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
1
5%
1
4%
1-15
3
15%
7
27%
16-30
5
25%
4
15%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
3
15%
5
19%
61-75
5
25%
6
23%
76-90
Пропущено
20
14
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
4
20%
1
7%
1-15
4
20%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
6
30%
1
7%
61-75
3
15%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3
Фламенго
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Фламенго
Точный счет
1:1
4 раза 57%
0:4
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
4 раза 67%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
25
51
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
71
51
35
15
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
122
76
86
211
212
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|6 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|6
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|5 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Энрике Бруно
|5 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6