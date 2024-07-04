  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 14.
Атлетико Минейро
2:4
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
14' Гол
Энрике Бруно
0:2
24' Гол
Мойзес Моура
41' Желтая карточка
Энрике Бруно
49' Желтая карточка
Ромуло
0:3
51' Гол
Айртон Лукас
52' Желтая карточка
Айртон Лукас
1:3
57' Пенальти
Халк Живанилдо
62' Желтая карточка
Paulo Monteiro
64' Вторая желтая карточка
Ромуло
1:4
68' Гол
Энрике Бруно
71' Желтая карточка
Батталья Родриго
2:4
90' Гол
Халк Живанилдо
90'+4
31
Matheus
Mendes
47
Ромуло
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
21
Батталья
Родриго
6
Скарпа
Густаво
5
Отавио
II
27
Paulo
Monteiro
17
Igor
Gomes
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
42
Carlos
Amaral
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
3
Ортис
Лео
21
Аллан
Соуза
8
Жерсон
Сантос
7
Араужо
Луис
22
Мойзес
Моура
27
Энрике
Бруно
Атлетико Минейро
4-3-3
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Фламенго

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

37 матчей

40.5%
16.2%
43.3%
15 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

35.1%
29.7%
35.2%
13 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

43.2%
24.3%
32.5%
16 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

СA
0:3
СA
1:2
СA
1:0
К
2:0
К
2:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:0
КСМР
0:2
СA
4:1
СA
0:2
БСА
4:0
КБ
4:1
КБ
2:0
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
3:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:1

Голы

Всего голов

38
16

Голов в среднем за матч

2
0.89

Среднее время на гол

45
101

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

66
35

Голов в среднем за матч

1.78
0.95

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
33

Среднее время на гол

50
95

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 5 (1) 0.38
Халк Живанилдо 3 (1) 0.23
Скарпа Густаво 3 (1) 0.23
Варгас Эдуардо 3 0.23
Сарачо Федерико 2 0.15
Арана Гильерме 1 0.08
Brahian Palacios 1 0.08
Ромуло 1 0.08
Carlos Amaral 1 0.08
Igor Gomes 0 0
Igor Rabello 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 6 (2) 0.43
Энрике Бруно 4 0.29
Араужо Луис 3 0.21
Де ла Крус Николас 2 0.14
Луис Давид 2 0.14
Жерсон Сантос 1 0.07
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.07
Эвертон Соарес 1 0.07
Lorran 1 0.07
Мойзес Моура 1 0.07
Габриэл Барбоза 1 0.07
Бруно Фабрисио 1 0.07
Айртон Лукас 1 0.07
Evertton Araujo 1 0.07
Уэсли Лопес 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 4 2
Де Лара Фукс Бруно 4 1
Ромуло 3 1
Халк Живанилдо 2 1
Паулиньо Жозе 2 1
Эверсон 3 0
Скарпа Густаво 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Igor Rabello 3 0
Франко Алан 3 0
Милито Габриэль 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Арана Гильерме 2 0
Igor Gomes 2 0
Феррейра Мариано 1 0
Paulo Monteiro 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Педриньо II 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лео Перейра 4 0
Энрике Бруно 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Тите 3 0
Уэсли Лопес 2 0
Ортис Лео 2 0
Аллан Соуза 2 0
Луис Давид 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Араужо Луис 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Айртон Лукас 1 0
Педро Гильерме 1 0
Viktor Hugo 1 0
Хесус Игорь 1 0
Evertton Araujo 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Фламенго
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
3
Атлетико Минейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Фламенго
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

9
10
Атлетико Минейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Фламенго
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

15
13

Голы по времени матча

Забито

9
16
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
22%
3
19%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
5
31%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
17%
1
13%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
4
40%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
4
36%
1
10%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
50%
76-90

Забито

20
26
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
1
5%
1
4%
1-15
3
15%
7
27%
16-30
5
25%
4
15%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
3
15%
5
19%
61-75
5
25%
6
23%
76-90

Пропущено

20
14
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
4
20%
1
7%
1-15
4
20%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
6
30%
1
7%
61-75
3
15%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3
Фламенго
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Фламенго

Точный счет

1:1
4 раза 57%
0:4
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
4 раза 67%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
5
1
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
1
1.5
3
5
1
5
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
7
6
1.5
8
6
2
11
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 14 9 3 2 26 - 14 30
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 8 3 3 23 - 14 27
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 8 2 3 18 - 9 26
4.
Байя
 13 7 3 3 21 - 16 24
5.
Сан-Паулу
 14 7 3 4 22 - 16 24
6.
Атлетико Паранаэнсе
 14 6 4 4 17 - 12 22
7.
Ред Булл Брагантино
 14 6 4 4 20 - 16 22
8.
Крузейро
 13 6 2 5 16 - 17 20
9.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 13 - 14 20
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 10 - 8 18
11.
Атлетико Минейро
 13 4 6 3 20 - 20 18
12.
Крисьюма
 12 4 4 4 19 - 19 16
13.
Жувентуде
 12 4 4 4 15 - 17 16
14.
Васко да Гама
 14 4 2 8 15 - 25 14
15.
Куяба
 14 3 4 7 15 - 19 13
16.
Витория
 13 3 3 7 14 - 20 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 5 7 12 - 19 11
18.
Гремио
 11 3 1 7 8 - 12 10
19.
Коринтианс
 13 1 6 6 9 - 15 9
20.
Флуминенсе
 13 1 3 9 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
3.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
4.
Фламенго
 6 5 0 1 10 - 6 15
5.
Форталеза Сеара
 7 4 3 0 10 - 4 15
6.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 2 1 12 - 5 14
8.
Васко да Гама
 8 4 2 2 12 - 14 14
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 1 2 9 - 5 13
11.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 10 - 6 13
12.
Гремио
 6 3 0 3 5 - 5 9
13.
Крисьюма
 7 2 3 2 10 - 12 9
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
15.
Коринтианс
 6 1 4 1 6 - 4 7
16.
Витория
 7 2 1 4 9 - 12 7
17.
Атлетико Минейро
 7 1 4 2 9 - 12 7
18.
Флуминенсе
 7 1 3 3 8 - 10 6
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 4 2 2 12 - 9 14
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Сан-Паулу
 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 3 1 2 5 - 4 10
7.
Атлетико Гойаненсе
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Атлетико Паранаэнсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
9.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
10.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 3 3 8 - 9 6
12.
Байя
 7 1 3 3 10 - 13 6
13.
Витория
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Форталеза Сеара
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Крузейро
 8 1 2 5 4 - 13 5
16.
Жувентуде
 6 0 2 4 6 - 14 2
17.
Коринтианс
 7 0 2 5 3 - 11 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
20.
Флуминенсе
 6 0 0 6 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 6 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 6
Ред Булл Брагантино Helio Junio 5 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Энрике Бруно 5 (1)
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Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Энрике Бруно получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Г О О О О Л - Мойзес Моура бьет в цель!
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