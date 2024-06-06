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  4. Суперкубок (жен) 2024
ЦСКА Москва (женщины)
 
Позже
Зенит (женщины)
Прогнозы 36
ЦСКА Москва (женщины) 61.1% (22)
X 25% (9)
Зенит (женщины) 13.9% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва (женщины)
Ничья
Зенит (женщины)
2.65
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3.35
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2.45
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Все Коэффициенты

История личных встреч

ЦСКА Москва (женщины)
Зенит (женщины)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

С(
1:2
К(
1:4
С(
1:2
С
1:1
С(
0:2

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.5
2.33

Среднее время на гол

180
38

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.8
2.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
40

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва (женщины)
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Динамо Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:1 ЦСКА Москва (женщины) - Ростов (женщины) 2:0 Краснодар (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:1 Рубин (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:1
ЦСКА Москва (женщины) - Спартак Москва (женщины) 1:0 ЦСКА Москва (женщины) - Чертаново (женщины) 4:2 Енисей (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:5 Звезда-2005 (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Рязань-ВДВ (женщины) 3:0 ЦСКА Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 5:0 ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 1:2 Рязань-ВДВ (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:8 Звезда-2005 (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:0 ЦСКА Москва (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Динамо Москва (женщины) 3:1 Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:4 Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Ростов (женщины) 7:0 Чертаново (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:5
Зенит (женщины)
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Рязань-ВДВ (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Чертаново (женщины) 2:0 Енисей (женщины) - Зенит (женщины) 0:3 Зенит (женщины) - Крылья Советов (женщины) 2:0
Локомотив Москва (женщины) - Зенит (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Краснодар (женщины) 3:0 Зенит (женщины) - Рубин (женщины) 6:0 Ростов (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Спартак Москва (женщины) 1:0 ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 1:2 Зенит (женщины) - Динамо Москва (женщины) 3:0 Зенит (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 3:1 Рязань-ВДВ (женщины) - Зенит (женщины) 0:4 Зенит (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 0:0 Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:4 Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 Ростов (женщины) - Зенит (женщины) 2:3 Звезда-2005 (женщины) - Зенит (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Рязань-ВДВ (женщины) 2:0 Зенит (женщины) - Енисей (женщины) 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июня 2024, осталось 2 дня 9 часов 30 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 36
    ЦСКА Москва (женщины) 61.1% (22)
    X 25% (9)
    Зенит (женщины) 13.9% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва (женщины)
    Ничья
    Зенит (женщины)
    2.65
    Реклама, fon.bet
    3.35
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    2.45
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины)

    Исход игры
    ЦСКА Москва (женщины)
    61.1% (22)
    Ничья
    25% (9)
    Зенит (женщины)
    13.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (20)
    Меньше
    42.86% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (28)
    Нет
    20% (7)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва (женщины)
    30.6% (11)
    1:1 Ничья
    22.2% (8)
    1:0 ЦСКА Москва (женщины)
    19.4% (7)
    1:2 Зенит (женщины)
    11.1% (4)
    3:2 ЦСКА Москва (женщины)
    5.6% (2)
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