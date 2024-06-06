История личных встреч
ЦСКА Москва (женщины)
Зенит (женщины)
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
0.5
2.33
Среднее время на гол
180
38
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.8
2.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
40
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва (женщины)
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Динамо Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:1 ЦСКА Москва (женщины) - Ростов (женщины) 2:0 Краснодар (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:1 Рубин (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:1
ЦСКА Москва (женщины) - Спартак Москва (женщины) 1:0 ЦСКА Москва (женщины) - Чертаново (женщины) 4:2 Енисей (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:5 Звезда-2005 (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Рязань-ВДВ (женщины) 3:0 ЦСКА Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 5:0 ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 1:2 Рязань-ВДВ (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:8 Звезда-2005 (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:0 ЦСКА Москва (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Динамо Москва (женщины) 3:1 Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:4 Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Ростов (женщины) 7:0 Чертаново (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:5
Зенит (женщины)
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Рязань-ВДВ (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Чертаново (женщины) 2:0 Енисей (женщины) - Зенит (женщины) 0:3 Зенит (женщины) - Крылья Советов (женщины) 2:0
Локомотив Москва (женщины) - Зенит (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Краснодар (женщины) 3:0 Зенит (женщины) - Рубин (женщины) 6:0 Ростов (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Спартак Москва (женщины) 1:0 ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 1:2 Зенит (женщины) - Динамо Москва (женщины) 3:0 Зенит (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 3:1 Рязань-ВДВ (женщины) - Зенит (женщины) 0:4 Зенит (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 0:0 Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:4 Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 Ростов (женщины) - Зенит (женщины) 2:3 Звезда-2005 (женщины) - Зенит (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Рязань-ВДВ (женщины) 2:0 Зенит (женщины) - Енисей (женщины) 1:0
Прогнозы на матч ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины)
Исход игры
ЦСКА Москва (женщины)
61.1% (22)
Ничья
25% (9)
Зенит (женщины)
13.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (20)
Меньше
42.86% (15)
Обе команды забьют
Да
80% (28)
Нет
20% (7)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва (женщины)
30.6% (11)
1:1 Ничья
22.2% (8)
1:0 ЦСКА Москва (женщины)
19.4% (7)
1:2 Зенит (женщины)
11.1% (4)
3:2 ЦСКА Москва (женщины)
5.6% (2)
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