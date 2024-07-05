Тур: 14.
2:2
Конец матча
0'
1:0
2' ГолПавон Кристиан
37' Желтая карточкаВитор Нуньеш
41' Желтая карточкаKaiky Naves
55' Желтая карточкаМорено Анибал
2:0
69' ПенальтиКристальдо Франко
71' Желтая карточкаЭли Родриго
2:1
74' ГолЛопес Хосе Мануэль
2:2
77' ГолЭстевао
83' Желтая карточкаNata
90'+6
Ход матча
2'
1:0
37'
41'
55'
55'
69'
69'
71'
74'
77'
2:2
83'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Pepe4
44
Витор
Нуньеш
34
Kaiky
Naves
40
Жонатан
Луис
41
Эстевао
10
Рони
III
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 NataЗащитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
11 Педро ЖоаоНападающий
-
-
-
-
26 Van Van
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Витор НуньешЗащитник
-
34 Kaiky NavesЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Жонатан ЛуисПолузащитник
-
41 ЭстеваоНападающий
- Нападающий
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
12 Майке РошаНападающий
-
-
7 Дуду
-
-
-
57 Луиджи
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Гремио
Палмейрас Сан-Паулу
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
36 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
8 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
11.1%
58.3%
30.6%
4 победы 21 ничья 11 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
8 побед 16 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
0.89
0.94
Среднее время на гол
101
95
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.72
1.06
Среднее время на гол
52
85
Всего голов
47
36
Голов в среднем за матч
1.31
1
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|3 (1)
|0.25
|Gustavo Gomes
|2
|0.17
|Павон Кристиан
|1
|0.08
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.08
|Cuiabano
|1
|0.08
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.08
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.08
|Gustavo Martins
|1
|0.08
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
|Вильясанти Матиас
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|4 (1)
|0.29
|Лопес Хосе Мануэль
|3
|0.21
|Рони III
|2
|0.14
|Лазаро
|2
|0.14
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.14
|Вейга Рафаэль
|1
|0.07
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.07
|Фабиньо Энрике
|1
|0.07
|Майке Роша
|1
|0.07
|Морено Анибал
|1
|0.07
|Риос Ричард
|1
|0.07
|Витор Нуньеш
|1
|0.07
|Жонатан Луис
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Luis Guilherme
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Каннеманн Вальтер
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Эли Родриго
|3
|0
|Дуглас XV
|3
|0
|Коста Диего
|1
|1
|Джеромел Педро
|2
|0
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0
|Карбальо Фелипе
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Nathan Ribeiro
|2
|0
|Pepe4
|0
|1
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Рейналдо Мануэл
|1
|0
|Вильясанти Матиас
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|5
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|Морено Анибал
|4
|0
|Гомес Густаво
|3
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Рафаэл Жозе
|3
|0
|Рони III
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|1
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Эстевао
|1
|0
|Витор Нуньеш
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Гремио
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
1
9
Гремио
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
2
29%
4
36%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
3
10
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
6
60%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
20%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
21
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
4
19%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
1
10%
7
33%
46-60
3
30%
4
19%
61-75
2
20%
5
24%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
14%
2
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
4
29%
4
40%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0
Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1
Результаты матчей
Гремио
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Гремио
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
95
210
86
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|26 - 14
|30
|2.
|14
|8
|3
|3
|23 - 14
|27
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 11
|27
|4.
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|5.
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|6.
|14
|6
|4
|4
|17 - 12
|22
|7.
|14
|6
|4
|4
|20 - 16
|22
|8.
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|20
|9.
|13
|5
|5
|3
|13 - 14
|20
|10.
|1:1
|12
|5
|4
|3
|11 - 9
|19
|11.
|13
|4
|6
|3
|20 - 20
|18
|12.
|12
|4
|4
|4
|19 - 19
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|14.
|14
|4
|2
|8
|15 - 25
|14
|15.
|14
|3
|4
|7
|15 - 19
|13
|16.
|2:2
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|17.
|12
|3
|2
|7
|10 - 14
|11
|18.
|14
|2
|5
|7
|12 - 19
|11
|19.
|2:2
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|20.
|1:1
|14
|1
|4
|9
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|3.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|4.
|6
|5
|0
|1
|10 - 6
|15
|5.
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|6.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|12 - 14
|14
|9.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|10.
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|11.
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|12.
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|14.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|15.
|2:2
|7
|1
|5
|1
|8 - 6
|8
|16.
|2:2
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|17.
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|18.
|1:1
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|12.
|2:2
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|16.
|2:2
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|18.
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|19.
|6
|0
|0
|6
|3 - 11
|0
|20.
|1:1
|6
|0
|0
|6
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|6 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|6
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|5 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Энрике Бруно
|5 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6