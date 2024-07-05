  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 14.
Гремио
2:2
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
1:0
2' Гол
Павон Кристиан
37' Желтая карточка
Витор Нуньеш
41' Желтая карточка
Kaiky Naves
55' Желтая карточка
Морено Анибал
2:0
69' Пенальти
Кристальдо Франко
71' Желтая карточка
Эли Родриго
2:1
74' Гол
Лопес Хосе Мануэль
2:2
77' Гол
Эстевао
83' Желтая карточка
Nata
90'+6
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
4
Каннеманн
Вальтер
6
Рейналдо
Мануэл
8
Карбальо
Фелипе
23
Pepe4
15
Эденилсон
дос
Сантос
21
Павон
Кристиан
10
Кристальдо
Франко
39
Gustavo
Gomes
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
44
Витор
Нуньеш
34
Kaiky
Naves
22
Пикерес
Хоакин
5
Морено
Анибал
35
Фабиньо
Энрике
40
Жонатан
Луис
41
Эстевао
42
Лопес
Хосе
Мануэль
10
Рони
III
Гремио
4-3-3
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3

История личных встреч

Гремио
Палмейрас Сан-Паулу

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

36 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
8 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

11.1%
58.3%
30.6%
4 победы 21 ничья 11 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
8 побед 16 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:0
СA
4:1
СA
1:3
СA
2:0
К
2:0
К
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
КЛ
1:2
КЛ
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:3
СA
1:0
К
1:1
К
2:1
СA
0:0
СA
4:3
СA
3:2
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
0:0
СA
0:0
КБ
1:1
КБ
2:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
4:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

0.89
0.94

Среднее время на гол

101
95

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.72
1.06

Среднее время на гол

52
85

Всего голов

47
36

Голов в среднем за матч

1.31
1

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 3 (1) 0.25
Gustavo Gomes 2 0.17
Павон Кристиан 1 0.08
Сотельдо Йеферсон 1 0.08
Cuiabano 1 0.08
Эденилсон дос Сантос 1 0.08
Рейналдо Мануэл 1 0.08
Gustavo Martins 1 0.08
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао II 0 0
Вильясанти Матиас 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 4 (1) 0.29
Лопес Хосе Мануэль 3 0.21
Рони III 2 0.14
Лазаро 2 0.14
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.14
Вейга Рафаэль 1 0.07
Гомес Густаво 1 (1) 0.07
Фабиньо Энрике 1 0.07
Майке Роша 1 0.07
Морено Анибал 1 0.07
Риос Ричард 1 0.07
Витор Нуньеш 1 0.07
Жонатан Луис 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Luis Guilherme 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo Gomes 5 0
Каннеманн Вальтер 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Эли Родриго 3 0
Дуглас XV 3 0
Коста Диего 1 1
Джеромел Педро 2 0
Эденилсон дос Сантос 2 0
Карбальо Фелипе 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Nathan Ribeiro 2 0
Pepe4 0 1
Фабио да Сильва 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Nata 1 0
Педро Жоао II 1 0
Рейналдо Мануэл 1 0
Вильясанти Матиас 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 5 0
Лопес Хосе Мануэль 4 0
Морено Анибал 4 0
Гомес Густаво 3 0
Майке Роша 3 0
Рафаэл Жозе 3 0
Рони III 3 0
Мурило Серкейра 3 0
Эндрик II 3 0
Менино Габриэль 3 0
Вейга Рафаэль 1 1
Пикерес Хоакин 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Вевертон Перейра 1 0
Caio Paulista 1 0
Риос Ричард 1 0
Kaiky Naves 1 0
Эстевао 1 0
Витор Нуньеш 1 0

Результаты матчей

Гремио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Гремио
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
9
Гремио
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
2
29%
4
36%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
6
60%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
20%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
21
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
4
19%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
1
10%
7
33%
46-60
3
30%
4
19%
61-75
2
20%
5
24%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
14%
2
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
4
29%
4
40%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0
Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1

Результаты матчей

Гремио
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гремио
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
5
2
10
1.5
8
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 14 9 3 2 26 - 14 30
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 8 3 3 23 - 14 27
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 8 3 3 20 - 11 27
4.
Байя
 14 8 3 3 23 - 16 27
5.
Сан-Паулу
 14 7 3 4 22 - 16 24
6.
Атлетико Паранаэнсе
 14 6 4 4 17 - 12 22
7.
Ред Булл Брагантино
 14 6 4 4 20 - 16 22
8.
Крузейро
 13 6 2 5 16 - 17 20
9.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 13 - 14 20
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 12 5 4 3 11 - 9 19
11.
Атлетико Минейро
 13 4 6 3 20 - 20 18
12.
Крисьюма
 12 4 4 4 19 - 19 16
13.
Жувентуде
 13 4 4 5 15 - 19 16
14.
Васко да Гама
 14 4 2 8 15 - 25 14
15.
Куяба
 14 3 4 7 15 - 19 13
16.
Витория
 2:2 14 3 4 7 16 - 22 13
17.
Гремио
 12 3 2 7 10 - 14 11
18.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 5 7 12 - 19 11
19.
Коринтианс
 2:2 14 1 7 6 11 - 17 10
20.
Флуминенсе
 1:1 14 1 4 9 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
3.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
4.
Фламенго
 6 5 0 1 10 - 6 15
5.
Форталеза Сеара
 7 4 3 0 10 - 4 15
6.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 2 1 12 - 5 14
8.
Васко да Гама
 8 4 2 2 12 - 14 14
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 1 2 9 - 5 13
11.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 10 - 6 13
12.
Гремио
 7 3 1 3 7 - 7 10
13.
Крисьюма
 7 2 3 2 10 - 12 9
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 5 2 2 1 5 - 4 8
15.
Коринтианс
 2:2 7 1 5 1 8 - 6 8
16.
Витория
 2:2 7 2 1 4 9 - 12 7
17.
Атлетико Минейро
 7 1 4 2 9 - 12 7
18.
Флуминенсе
 1:1 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 11 - 6 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 4 2 2 12 - 9 14
4.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Сан-Паулу
 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Атлетико Гойаненсе
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Атлетико Паранаэнсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
9.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
10.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 3 3 8 - 9 6
12.
Витория
 2:2 7 1 3 3 7 - 10 6
13.
Байя
 7 1 3 3 10 - 13 6
14.
Форталеза Сеара
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Крузейро
 8 1 2 5 4 - 13 5
16.
Коринтианс
 2:2 7 0 2 5 3 - 11 2
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
20.
Флуминенсе
 1:1 6 0 0 6 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 6 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 6
Ред Булл Брагантино Helio Junio 5 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Энрике Бруно 5 (1)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 6
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
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    • 46'
      Фабиньо Энрике уходит с поля. Майке Роша выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Кайки Навес получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Витор Нуньеш получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Густаво Гомес сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Павон Кристиан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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