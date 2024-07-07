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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 13. Стадион: .
Вернаму
2:0
Второй тайм: 74'
Гётеборг
0'
1:0
53' Гол
Johnbosco Samuel Kalu
56' Желтая карточка
Вендт Оскар
2:0
57' Гол
Зелькович Айдин
70' Желтая карточка
Thomas Santos

Ход матча

53'
Johnbosco Samuel Kalu
1:0
56'
 
Вендт Оскар
57'
Зелькович Айдин
(Johnbosco Samuel Kalu)
2:0
65'
Юханссон Карл
Терн Симон
 
65'
 
Трондсен Андерс
Ольссон Себастьян
66'
 
Скеллеруп Лаурс
Норлин Густаф
70'
 
Thomas Santos
71'
Штайнвендер Михаэль
Винст Фредди
 
71'
 
Lucas Kahed
Муколли Арбнор
71'
 
Карлстранд Линус
Paulos Abraham

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Гётеборг
3.57
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Все Коэффициенты
1
Рашид
Джонатан
20
Винст
Фредди
5
Ларссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
14
Энгвалль
Густав
11
Оливейра
Вендерсон
6
Hampus
Naesstroem
10
Зелькович
Айдин
9
Johnbosco
Samuel
Kalu
22
Терн
Симон
25
Бишесари
Элис
29
Thomas
Santos
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
17
Вендт
Оскар
5
Ольссон
Себастьян
23
Тордарсон
Колбейнн
19
Муколли
Арбнор
7
Петтерссон
Оскар
14
Норлин
Густаф
11
Paulos
Abraham
Вернаму
4-4-2
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
Гётеборг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

А
3:1
А
0:1
А
1:4
А
2:1
ТМК
3:3
КШ
2:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
2.5

Среднее время на гол

51
36

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.83
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
54

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 6 0.46
Зелькович Айдин 4 (1) 0.31
Энгвалль Густав 2 0.15
Берг Виктор 2 0.15
Юханссон Карл 1 0.08
Оливейра Вендерсон 1 0.08
Hampus Naesstroem 1 0.08
Frank Junior Adjei 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 4 0.31
Петтерссон Оскар 2 0.15
Норлин Густаф 2 0.15
Thomas Santos 1 0.08
Malick Junior Yalcouye 1 0.08
Вендт Оскар 1 0.08
Муколли Арбнор 1 0.08
Скеллеруп Лаурс 1 0.08
Тордарсон Колбейнн 0 0
Свенссон Густаф 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Lucas Kahed 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 4 0
Хасич Эмин 3 0
Frank Junior Adjei 3 0
Энгвалль Густав 2 0
Albin Lohikangas 2 0
Терн Симон 1 0
Винст Фредди 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Рапп Йохан 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Johnbosco Samuel Kalu 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 3 1
Муколли Арбнор 3 0
Malick Junior Yalcouye 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Ольссон Себастьян 2 0
Paulos Abraham 2 0
Вендт Оскар 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0

Результаты матчей

Вернаму
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Гётеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
6
Вернаму
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Гётеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

11
3
Вернаму
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Гётеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

15
9

Голы по времени матча

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
50%
4
40%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

14
9
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
4
29%
1
11%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
3
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
2
14%
3
33%
76-90

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
50%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
6
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
5
33%
4
29%
61-75
1
7%
4
29%
76-90

Пропущено

19
18
14 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
5
26%
1
6%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
5
26%
9
50%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
2
11%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2
Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1
Гётеборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2
Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4

Результаты матчей

Вернаму
Гётеборг

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 10 2 1 34 - 9 32
2.
Мьельбю
 14 8 2 4 25 - 17 26
3.
Юргорден
 12 8 1 3 24 - 11 25
4.
Хаммарбю
 12 7 0 5 21 - 15 21
5.
ГАИС
 12 7 0 5 16 - 17 21
6.
Хеккен
 13 6 2 5 24 - 22 20
7.
Эльфсборг
 14 6 1 7 24 - 20 19
8.
Хальмстад
 12 6 0 6 17 - 19 18
9.
Вернаму
 2:0 13 5 2 6 17 - 19 17
10.
АИК
 1:2 13 5 2 6 24 - 29 17
11.
Сириус
 13 4 3 6 18 - 20 15
12.
Броммапойкарна
 13 3 6 4 19 - 24 15
13.
Гётеборг
 0:2 13 4 2 7 13 - 21 14
14.
Кальмар
 2:1 13 4 1 8 19 - 29 13
15.
ИФК Норрчепинг
 12 3 2 7 15 - 32 11
16.
Вестерос
 12 2 2 8 8 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 16 - 1 18
2.
Мьельбю
 8 5 2 1 17 - 10 17
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
5.
ГАИС
 6 5 0 1 11 - 7 15
6.
АИК
 1:2 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хеккен
 7 4 1 2 16 - 11 13
8.
Юргорден
 7 4 1 2 10 - 7 13
9.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
10.
Сириус
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Гётеборг
 0:2 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 5 2 0 3 7 - 13 6
13.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
14.
Кальмар
 2:1 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Вестерос
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 2:0 7 1 1 5 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 4 2 1 18 - 8 14
2.
Вернаму
 2:0 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
4.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Кальмар
 2:1 7 3 0 4 10 - 16 9
6.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 12 - 10 9
7.
Хеккен
 6 2 1 3 8 - 11 7
8.
Гётеборг
 0:2 7 2 1 4 9 - 12 7
9.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Хаммарбю
 6 2 0 4 7 - 10 6
11.
ГАИС
 6 2 0 4 5 - 10 6
12.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 13 6
13.
ИФК Норрчепинг
 7 1 2 4 8 - 19 5
14.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
15.
Эльфсборг
 7 1 0 6 5 - 14 3
16.
АИК
 1:2 6 0 2 4 6 - 20 2
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 10 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (5)
Сириус Салех Юсеф 8 (1)
Броммапойкарна Васич Никола 7 (4)
АИК Питтас Яннис 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
Эльфсборг Jalal Abdulai 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Весь список
  • 57'
    Johnbosco Samuel Kalu сделал результативную передачу.
  • 57'
    Г О О О О Л - Зелькович Айдин бьет в цель!
  • 56'
    Вендт Оскар получил желтую карточку от судьи
  • 53'
    Г О О О О Л - Johnbosco Samuel Kalu бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Гётеборг.
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Вернаму
Ничья
Гётеборг
3.57
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9.50
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36.00
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Вернаму
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