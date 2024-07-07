Тур: 13. Стадион: Финнведсваллен. Зрители: 4277
0'
1:0
53' ГолJohnbosco Samuel Kalu
56' Желтая карточкаВендт Оскар
2:0
57' ГолЗелькович Айдин
70' Желтая карточкаThomas Santos
90'+5
Ход матча
53'
56'
57'
70'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
20
Винст
Фредди
22
Терн
Симон
17
Вендт
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Терн СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
-
23 Samuel Kotto
-
-
Главный тренер: Anes Mravac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Карлен АдамЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Lucas Kahed
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Вернаму
Гётеборг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
2.5
Среднее время на гол
51
36
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.83
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
54
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|6
|0.46
|Зелькович Айдин
|4 (1)
|0.31
|Энгвалль Густав
|2
|0.15
|Берг Виктор
|2
|0.15
|Юханссон Карл
|1
|0.08
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.08
|Hampus Naesstroem
|1
|0.08
|Frank Junior Adjei
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|4
|0.31
|Петтерссон Оскар
|2
|0.15
|Норлин Густаф
|2
|0.15
|Thomas Santos
|1
|0.08
|Malick Junior Yalcouye
|1
|0.08
|Вендт Оскар
|1
|0.08
|Муколли Арбнор
|1
|0.08
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0.08
|Тордарсон Колбейнн
|0
|0
|Свенссон Густаф
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Kotto
|4
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Frank Junior Adjei
|3
|0
|Энгвалль Густав
|2
|0
|Albin Lohikangas
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Винст Фредди
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Оливейра Вендерсон
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|3
|1
|Муколли Арбнор
|3
|0
|Malick Junior Yalcouye
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Ольссон Себастьян
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Thomas Santos
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Гётеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
6
Вернаму
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Гётеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
11
3
Вернаму
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Гётеборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
15
9
Голы по времени матча
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
2
33%
4
40%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
14
11
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
4
29%
1
9%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
3
27%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
50%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
6
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
17
14
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
12%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
5
29%
29%
2
14%
46-60
5
29%
29%
4
29%
61-75
1
6%
4
29%
76-90
Пропущено
19
20
14 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
5
26%
1
5%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
5
26%
9
45%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
2
11%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2
Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1
Гётеборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2
Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4
Результаты матчей
Вернаму
Гётеборг
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
42
34
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
58
310
112
112
112
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|8 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|8 (1)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|7 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|7
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5
|ГАИС
|Axel Henriksson
|5
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|5