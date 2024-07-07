  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 13. Стадион: .
АИК
1:2
Второй тайм: 76'
Кальмар
0'
0:1
34' Гол
Тренсков Якоб
52' Желтая карточка
Беширович Дино
1:1
63' Гол
Питтас Яннис
65' Желтая карточка
Гояни Роберт
1:2
75' Гол
Гояни Роберт

Ход матча

34'
0:1
Тренсков Якоб
(Саетра Ларс)
46'
Lamine Dabo
Салетрос Антон
 
52'
Беширович Дино
 
63'
Питтас Яннис
(Lamine Dabo)
1:1
65'
 
Гояни Роберт
68'
 
Шёстедт Расмус
Vince Osuji
68'
 
Ромариньо Перейра
Магаши Абдуссалам
73'
Victor Andersson
Фараж Омар
 
75'
1:2
Гояни Роберт

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Кальмар
4.70
Реклама, bettery.ru
4.40
Реклама, pari.ru
7.10
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
16
Хансен
Беньямин
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
32
Модесто
Руй
10
Целина
Берсант
7
Салетрос
Антон
17
Тюкосен
Мадс
9
Фараж
Омар
28
Питтас
Яннис
19
Беширович
Дино
1
Бролин
Самуэль
5
Хальберг
Мелькер
39
Саетра
Ларс
4
Vince
Osuji
3
Герсбах
Алекс
21
Магаши
Абдуссалам
23
Гояни
Роберт
10
Скрабб
Симон
20
Тренсков
Якоб
9
Исламович
Дино
11
Ринг
Джонатан
АИК
3-4-3
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

АИК
Кальмар

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 12 побед

36 матчей

38.9%
30.6%
30.5%
14 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
12 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

К
1:1
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
1:0
А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
0:0
К
3:1
А
1:2
А
0:1
А
0:1
А
1:0
А
0:1
А
0:1
А
3:1
А
1:1
А
2:1
А
0:0
А
1:1
А
3:0
А
0:0
А
2:1
А
1:2
А
1:2
ТМС
0:2
А
2:1
А
1:0
А
0:1
А
0:3
А
1:1
А
0:1
А
3:2
А
0:0
А
2:0

Голы

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.17
0.94

Среднее время на гол

77
95

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Среднее время на гол

108
108

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1
0.89

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

90
101

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 7 0.54
Целина Берсант 3 0.23
Модесто Руй 2 0.15
Исмаила Кулибали 2 0.15
Беширович Дино 2 0.15
Тюкосен Мадс 1 0.08
Фараж Омар 1 0.08
Салетрос Антон 1 0.08
Хансен Беньямин 1 0.08
Эд Эскил 1 0.08
Abdihakin Ali 1 0.08
Taha Ayari 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 5 0.38
Скрабб Симон 4 0.31
Исламович Дино 3 0.23
Ринг Джонатан 2 0.15
Йенсен Кевин 2 0.15
Хальберг Мелькер 1 0.08
Саетра Ларс 1 0.08
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Магаши Абдуссалам 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беширович Дино 4 0
Тюкосен Мадс 2 1
Исмаила Кулибали 2 1
Салетрос Антон 3 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Целина Берсант 1 0
Эд Эскил 1 0
Lamine Dabo 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Саетра Ларс 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Янссон Рони 2 0
Ринг Джонатан 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Гояни Роберт 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0

Результаты матчей

АИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Кальмар
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
5
АИК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Кальмар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

4
6
АИК
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Кальмар
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

16
9
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
33%
16-30
4
25%
5
56%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
4
50%
4
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

8
9
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
3
38%
4
44%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
6
33%
4
31%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
2
11%
4
31%
76-90

Забито

24
18
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
1
4%
0
0%
1-15
1
4%
4
22%
16-30
5
21%
6
33%
31-45
5
21%
2
11%
46-60
6
25%
4
22%
61-75
6
25%
2
11%
76-90

Пропущено

26
27
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
8%
4
15%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
10
38%
8
30%
30%
46-60
4
15%
1
4%
61-75
2
8%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2
Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0
Кальмар
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0
Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0

Результаты матчей

АИК
Кальмар

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

АИК
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5
1
5
2
4
3.5
1
5
2
4
4.5
1
5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
5
7
2
10
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
2
10
4.5
1
11
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 10 2 1 34 - 9 32
2.
Мьельбю
 14 8 2 4 25 - 17 26
3.
Юргорден
 12 8 1 3 24 - 11 25
4.
Хаммарбю
 12 7 0 5 21 - 15 21
5.
ГАИС
 12 7 0 5 16 - 17 21
6.
Хеккен
 13 6 2 5 24 - 22 20
7.
Эльфсборг
 14 6 1 7 24 - 20 19
8.
Хальмстад
 12 6 0 6 17 - 19 18
9.
Вернаму
 2:0 13 5 2 6 17 - 19 17
10.
АИК
 1:2 13 5 2 6 24 - 29 17
11.
Сириус
 13 4 3 6 18 - 20 15
12.
Броммапойкарна
 13 3 6 4 19 - 24 15
13.
Гётеборг
 0:2 13 4 2 7 13 - 21 14
14.
Кальмар
 2:1 13 4 1 8 19 - 29 13
15.
ИФК Норрчепинг
 12 3 2 7 15 - 32 11
16.
Вестерос
 12 2 2 8 8 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 16 - 1 18
2.
Мьельбю
 8 5 2 1 17 - 10 17
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
5.
ГАИС
 6 5 0 1 11 - 7 15
6.
АИК
 1:2 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хеккен
 7 4 1 2 16 - 11 13
8.
Юргорден
 7 4 1 2 10 - 7 13
9.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
10.
Сириус
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Гётеборг
 0:2 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 5 2 0 3 7 - 13 6
13.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
14.
Кальмар
 2:1 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Вестерос
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 2:0 7 1 1 5 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 4 2 1 18 - 8 14
2.
Вернаму
 2:0 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
4.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Кальмар
 2:1 7 3 0 4 10 - 16 9
6.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 12 - 10 9
7.
Хеккен
 6 2 1 3 8 - 11 7
8.
Гётеборг
 0:2 7 2 1 4 9 - 12 7
9.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Хаммарбю
 6 2 0 4 7 - 10 6
11.
ГАИС
 6 2 0 4 5 - 10 6
12.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 13 6
13.
ИФК Норрчепинг
 7 1 2 4 8 - 19 5
14.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
15.
Эльфсборг
 7 1 0 6 5 - 14 3
16.
АИК
 1:2 6 0 2 4 6 - 20 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 10 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (5)
Сириус Салех Юсеф 8 (1)
Броммапойкарна Васич Никола 7 (4)
АИК Питтас Яннис 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
Эльфсборг Jalal Abdulai 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Весь список
  • 52'
    Беширович Дино получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Салетрос Антон уходит с поля. Ламин Дабо выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Саетра Ларс сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Тренсков Якоб бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Кальмар
4.70
Реклама, bettery.ru
4.40
Реклама, pari.ru
7.10
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АИК 1:2 Кальмар онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
АИК
Кальмар
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (27) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный