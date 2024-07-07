Тур: 13. Стадион: Френдс Арена. Зрители: 23522
0'
0:1
34' ГолТренсков Якоб
52' Желтая карточкаБеширович Дино
1:1
63' ГолПиттас Яннис
65' Желтая карточкаГояни Роберт
1:2
75' ГолГояни Роберт
80' Желтая карточкаМилошевич Александер
90'+6
Ход матча
34'
0:1
52'
63'
1:1
65'
75'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
32
Модесто
Руй
17
Тюкосен
Мадс
28
Питтас
Яннис
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
10
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тюкосен МадсПолузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
2 Эд ЭскилЗащитник
- Полузащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
34 Ринг ЭрикНападающий
-
-
45 Taha Ayari
-
24 Lamine Dabo
-
Главный тренер: Энок Гойтом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Юлятупа СакуНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стефан Ларссон
История личных встреч
АИК
Кальмар
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 12 побед
36 матчей
38.9%
30.6%
30.5%
14 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
12 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.17
0.94
Среднее время на гол
77
95
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
0.83
0.83
Среднее время на гол
108
108
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
1
0.89
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
90
101
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|8
|0.62
|Целина Берсант
|3
|0.23
|Модесто Руй
|2
|0.15
|Исмаила Кулибали
|2
|0.15
|Беширович Дино
|2
|0.15
|Тюкосен Мадс
|1
|0.08
|Фараж Омар
|1
|0.08
|Салетрос Антон
|1
|0.08
|Хансен Беньямин
|1
|0.08
|Эд Эскил
|1
|0.08
|Abdihakin Ali
|1
|0.08
|Taha Ayari
|0
|0
|Lamine Dabo
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|5
|0.38
|Скрабб Симон
|4
|0.31
|Исламович Дино
|3
|0.23
|Ринг Джонатан
|2
|0.15
|Йенсен Кевин
|2
|0.15
|Хальберг Мелькер
|1
|0.08
|Саетра Ларс
|1
|0.08
|Гояни Роберт
|1
|0.08
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Магаши Абдуссалам
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беширович Дино
|4
|0
|Тюкосен Мадс
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Салетрос Антон
|3
|0
|Милошевич Александер
|1
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
|Lamine Dabo
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Гояни Роберт
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Ринг Джонатан
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
Результаты матчей
АИК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Кальмар
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
5
АИК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Кальмар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
4
6
АИК
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Кальмар
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
21
12
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
17
11
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
4
24%
6
55%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
4
24%
1
9%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
4
40%
4
27%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
8
9
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
3
38%
4
44%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
6
33%
4
31%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
2
11%
4
31%
76-90
Забито
25
20
7 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
1
4%
0
0%
1-15
1
4%
4
20%
16-30
5
20%
7
35%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
7
28%
5
25%
61-75
6
24%
2
10%
76-90
Пропущено
28
28
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
7%
4
14%
1-15
4
14%
3
11%
16-30
5
18%
5
18%
31-45
10
36%
8
29%
46-60
5
18%
2
7%
61-75
2
7%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2
Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0
Кальмар
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0
Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0
Результаты матчей
АИК
Кальмар
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
АИК
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
24
25
15
25
15
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
15
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
58
67
211
112
211
112
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|14
|11
|2
|1
|36 - 10
|35
|2.
|14
|8
|2
|4
|25 - 17
|26
|3.
|12
|8
|1
|3
|24 - 11
|25
|4.
|0:0
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|5.
|0:0
|13
|7
|1
|5
|16 - 17
|22
|6.
|13
|6
|2
|5
|24 - 22
|20
|7.
|14
|6
|1
|7
|24 - 20
|19
|8.
|1:2
|13
|6
|0
|7
|18 - 21
|18
|9.
|13
|5
|2
|6
|17 - 19
|17
|10.
|13
|5
|2
|6
|24 - 29
|17
|11.
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|12.
|13
|3
|6
|4
|19 - 24
|15
|13.
|13
|4
|2
|7
|13 - 21
|14
|14.
|13
|4
|1
|8
|19 - 29
|13
|15.
|12
|3
|2
|7
|15 - 32
|11
|16.
|12
|2
|2
|8
|8 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|7
|7
|0
|0
|18 - 2
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|5.
|0:0
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|6.
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|7.
|7
|4
|1
|2
|16 - 11
|13
|8.
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|9.
|1:2
|6
|4
|0
|2
|11 - 6
|12
|10.
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|7 - 14
|6
|14.
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|7
|4
|2
|1
|18 - 8
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|4.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|5.
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|7.
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|9.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|0:0
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|1:2
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|15.
|7
|1
|0
|6
|5 - 14
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|6 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|8 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|8 (1)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|7 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5
|ГАИС
|Axel Henriksson
|5
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|5