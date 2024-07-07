Тур: 15.
3:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолПерейра Матеус
27' Желтая карточкаIvaldo
2:0
45' ГолБарреаль Альваро
3:0
48' ГолВерон Габриэл
81' Желтая карточкаLucas Silva IV
89' Желтая карточкаГарро Родриго
90'+5
Ход матча
6'
1:0
27'
45'
48'
3:0
58'
58'
78'
81'
84'
84'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
5
Ivaldo
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
36
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Артур ГомесНападающий
- Запасные игроки
-
6 Каики IIЗащитник
-
27 НерисЗащитник
-
55 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Нападающий
-
-
35 Pedrao
-
31 Rafael Bilu
-
23 Machado
-
Главный тренер: Fernando Seabra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
-
31 KaykeНападающий
-
17 ЖованеНападающий
-
40 Felipe Longo
-
-
16 Энрике Педро
-
Главный тренер: Raphael Laruccia
История личных встреч
Крузейро
Коринтианс
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
30 матчей
36.7%
20%
43.3%
11 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
30%
46.7%
23.3%
9 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.07
0.73
Среднее время на гол
84
122
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.27
0.87
Среднее время на гол
71
103
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.17
0.8
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
77
112
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|5
|0.36
|Верон Габриэл
|3
|0.21
|Rafael VII
|3
|0.21
|Виллиам Фуртадо
|2 (1)
|0.14
|Барреаль Альваро
|1
|0.07
|Артур Гомес VIII
|1
|0.07
|Витиньо Виктор
|1
|0.07
|Витал Матеус
|1
|0.07
|Lucas Silva IV
|1
|0.07
|Papagaio
|1
|0.07
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|3
|0.2
|Гарро Родриго
|2
|0.13
|Алберто Юри
|2
|0.13
|Кака II
|2
|0.13
|Gustavo Mosquito
|1
|0.07
|Коронадо Игор
|1
|0.07
|Биду
|1
|0.07
|Жоване
|1
|0.07
|Hugo Farias
|0
|0
|Энрике Педро XI
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivaldo
|5
|0
|Перейра Матеус
|4
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|2
|1
|Хавьер Марлон
|0
|2
|Виллиам Фуртадо
|3
|0
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Марсело Жоао
|3
|0
|Рамиро
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Machado
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|6
|0
|Энрике Густаво
|3
|1
|Алберто Юри
|4
|0
|Raniele
|4
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Bidon Breno
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Кака II
|2
|0
|Коронадо Игор
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Торрес Феликс
|1
|0
|Раул Педро
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Коринтианс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Крузейро
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Коринтианс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
2
10
Крузейро
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Коринтианс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
15
1
Упущенные победы
2
14
Голы по времени матча
Забито
16
4
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
25%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
2
50%
61-75
3
19%
1
25%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 8
1
33%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
1
33%
1
8%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
6
60%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
20%
76-90
Пропущено
13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
2
40%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
1
20%
76-90
Забито
20
14
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 9
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
4
20%
6
43%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
3
15%
2
14%
61-75
5
25%
3
21%
76-90
Пропущено
16
18
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
2
13%
4
22%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
2
13%
6
33%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
25%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1
Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0
Коринтианс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0
Результаты матчей
Крузейро
Коринтианс
Точный счет
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
3 раза 50%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
9 раз 60%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
69
68
411
311
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|27 - 15
|31
|2.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|20 - 11
|28
|3.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|23 - 16
|28
|4.
|14
|8
|3
|3
|23 - 14
|27
|5.
|15
|8
|3
|4
|24 - 16
|27
|6.
|14
|7
|2
|5
|19 - 17
|23
|7.
|14
|6
|5
|3
|14 - 14
|23
|8.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|17 - 12
|23
|9.
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|10.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|11 - 9
|20
|11.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|12.
|13
|4
|6
|3
|20 - 20
|18
|13.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|19 - 19
|17
|14.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|15 - 25
|15
|15.
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|16.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|16 - 23
|13
|17.
|0:0
|15
|2
|6
|7
|12 - 19
|12
|18.
|15
|2
|6
|7
|12 - 20
|12
|19.
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|20.
|15
|1
|4
|10
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|3.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|6.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|7.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|8.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|9.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 5
|14
|10.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 14
|14
|11.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|12.
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|14.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|15.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|16.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|17.
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|8.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|9.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|14.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|16.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|17.
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
|18.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|19.
|0:0
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
|20.
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|7 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6 (1)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6 (1)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6