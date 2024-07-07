  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 15.
Крузейро
3:0
Конец матча
Коринтианс
0'
1:0
6' Гол
Перейра Матеус
27' Желтая карточка
Ivaldo
2:0
45' Гол
Барреаль Альваро
3:0
48' Гол
Верон Габриэл
81' Желтая карточка
Lucas Silva IV
89' Желтая карточка
Гарро Родриго
90'+5
98
Anderson
Oliveira4
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
25
Lucas
Villalba
3
Хавьер
Марлон
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
16
Lucas
Silva
IV
21
Барреаль
Альваро
10
Перейра
Матеус
30
Верон
Габриэл
11
Артур
Гомес
VIII
32
Донелли
Матеус
2
Котулио
Матеус
3
Торрес
Феликс
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
10
Гарро
Родриго
11
Ромеро
Анхель
9
Алберто
Юри
36
Уэсли
Лопес
Крузейро
4-4-2
Коринтианс
4-3-3

История личных встреч

Крузейро
Коринтианс

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

30 матчей

36.7%
20%
43.3%
11 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

30%
46.7%
23.3%
9 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
К
1:2
К
1:0
СA
2:0
ТМК
2:2
ТМК
0:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:2
К
4:2
К
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
БСА
0:1
БСА
1:0
БСА
0:0
БСА
1:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.07
0.73

Среднее время на гол

84
122

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.27
0.87

Среднее время на гол

71
103

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.17
0.8

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

77
112

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 5 0.36
Верон Габриэл 3 0.21
Rafael VII 3 0.21
Виллиам Фуртадо 2 (1) 0.14
Барреаль Альваро 1 0.07
Артур Гомес VIII 1 0.07
Витиньо Виктор 1 0.07
Витал Матеус 1 0.07
Lucas Silva IV 1 0.07
Papagaio 1 0.07
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 3 0.2
Гарро Родриго 2 0.13
Алберто Юри 2 0.13
Кака II 2 0.13
Gustavo Mosquito 1 0.07
Коронадо Игор 1 0.07
Биду 1 0.07
Жоване 1 0.07
Hugo Farias 0 0
Энрике Педро XI 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivaldo 5 0
Перейра Матеус 4 0
Ромеро Лукас Даниэль 2 1
Хавьер Марлон 0 2
Виллиам Фуртадо 3 0
Lucas Silva IV 3 0
Марсело Жоао 3 0
Рамиро 2 0
Rafael VII 2 0
Papagaio 2 0
Каики II 2 0
Machado 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Верон Габриэл 1 0
Vinicius Robert 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 6 0
Энрике Густаво 3 1
Алберто Юри 4 0
Raniele 4 0
Мигель Карлос 3 0
Bidon Breno 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Ромеро Анхель 2 0
Котулио Матеус 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Кака II 2 0
Коронадо Игор 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Торрес Феликс 1 0
Раул Педро 1 0
Hugo Farias 1 0
Leonardo Mana 1 0
Энрике Педро XI 1 0

Результаты матчей

Крузейро
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Коринтианс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Крузейро
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Коринтианс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

2
10
Крузейро
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Коринтианс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

15
1

Упущенные победы

2
14

Голы по времени матча

Забито

16
4
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
25%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
2
50%
61-75
3
19%
1
25%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 8
1
33%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
1
33%
1
8%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
6
60%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Пропущено

13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
2
40%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
1
20%
76-90

Забито

20
14
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 9
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
4
20%
6
43%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
3
15%
2
14%
61-75
5
25%
3
21%
76-90

Пропущено

16
18
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
2
13%
4
22%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
2
13%
6
33%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
25%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1
Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0
Коринтианс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0

Результаты матчей

Крузейро
Коринтианс

Точный счет

2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
3 раза 50%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
9 раз 60%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
2.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
6
9
6
8
1.5
4
11
3
11
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 15 9 4 2 27 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 15 8 4 3 20 - 11 28
3.
Байя
 0:0 15 8 4 3 23 - 16 28
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 8 3 3 23 - 14 27
5.
Сан-Паулу
 15 8 3 4 24 - 16 27
6.
Крузейро
 14 7 2 5 19 - 17 23
7.
Форталеза Сеара
 14 6 5 3 14 - 14 23
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 15 6 5 4 17 - 12 23
9.
Ред Булл Брагантино
 15 6 4 5 20 - 18 22
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 13 5 5 3 11 - 9 20
11.
Жувентуде
 14 5 4 5 18 - 19 19
12.
Атлетико Минейро
 13 4 6 3 20 - 20 18
13.
Крисьюма
 0:0 13 4 5 4 19 - 19 17
14.
Васко да Гама
 0:0 15 4 3 8 15 - 25 15
15.
Куяба
 15 3 5 7 16 - 20 14
16.
Витория
 0:0 15 3 4 8 16 - 23 13
17.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 15 2 6 7 12 - 19 12
18.
Коринтианс
 15 2 6 7 12 - 20 12
19.
Гремио
 13 3 2 8 10 - 17 11
20.
Флуминенсе
 15 1 4 10 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 0:0 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Крузейро
 6 6 0 0 15 - 4 18
3.
Форталеза Сеара
 8 5 3 0 11 - 4 18
4.
Жувентуде
 7 5 2 0 12 - 3 17
5.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
6.
Фламенго
 7 5 1 1 11 - 7 16
7.
Сан-Паулу
 8 5 1 2 12 - 6 16
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 7 4 2 1 12 - 5 14
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 8 4 2 2 9 - 5 14
10.
Васко да Гама
 0:0 8 4 2 2 12 - 14 14
11.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
12.
Гремио
 7 3 1 3 7 - 7 10
13.
Коринтианс
 7 2 4 1 9 - 6 10
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 6 2 3 1 5 - 4 9
15.
Крисьюма
 0:0 7 2 3 2 10 - 12 9
16.
Витория
 0:0 8 2 2 4 9 - 12 8
17.
Атлетико Минейро
 7 1 4 2 9 - 12 7
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 7 0 3 4 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 7 4 2 1 11 - 6 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 4 2 2 12 - 9 14
4.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Сан-Паулу
 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 8 2 3 3 5 - 7 9
9.
Крисьюма
 0:0 6 2 2 2 9 - 7 8
10.
Куяба
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
Байя
 0:0 8 1 4 3 10 - 13 7
12.
Ред Булл Брагантино
 8 1 3 4 8 - 11 6
13.
Форталеза Сеара
 6 1 2 3 3 - 10 5
14.
Витория
 0:0 7 1 2 4 7 - 11 5
15.
Крузейро
 8 1 2 5 4 - 13 5
16.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
17.
Коринтианс
 8 0 2 6 3 - 14 2
18.
Гремио
 6 0 1 5 3 - 10 1
19.
Васко да Гама
 0:0 7 0 1 6 3 - 11 1
20.
Флуминенсе
 7 0 0 7 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 7 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Сан-Паулу Лусиано Невес 6 (1)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6 (1)
Васко да Гама Pablo Vegetti 6
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 6
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
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