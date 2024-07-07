Тур: 13. Стадион: Гамла Уллеви.
0'
17' Желтая карточкаAxel Henriksson
37' Желтая карточкаDeniz Gul
42' Желтая карточкаВагич Павле
44' Желтая карточкаМилованович Вилльям
48' Желтая карточкаОберг Йоаким
90' Желтая карточкаAmin Boudri
90' Желтая карточкаRobin Frej
90'+9
Ход матча
17'
37'
42'
48'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
10 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
25 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
12
Robin
Frej
10
Селик
Мерван
20
Бесара
Нахир
19
Deniz
Gul
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
-
13 Симс КесВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Amin Boudri
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Deniz GulНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ти ДивайнПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
ГАИС
Хаммарбю
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
15
2
Голов в среднем за матч
2.14
0.5
Среднее время на гол
42
180
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.82
1.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
49
61
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лав Джек Купер
|4
|0.31
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0.31
|Axel Henriksson
|3
|0.23
|Милованович Вилльям
|2
|0.15
|Линдберг Йонас
|2
|0.15
|Amin Boudri
|1
|0.08
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Gustav Lundgren
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|5 (1)
|0.38
|Deniz Gul
|2
|0.15
|Пинас Шакилль
|2
|0.15
|Джуканович Виктор
|2
|0.15
|Bazoumana Toure
|2
|0.15
|Теки Тесфальдет
|2
|0.15
|Jusef Erabi
|2
|0.15
|Куртулус Эдвин
|1
|0.08
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.08
|Marc Llinares
|1
|0.08
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Йоханссон Оскар
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|5
|0
|Милованович Вилльям
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Ибрагим Харун
|3
|0
|Amin Boudri
|3
|0
|Линдберг Йонас
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Вангберг Август
|1
|0
|Красники Мергим
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|4
|0
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Deniz Gul
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Hampus Skoglund
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Хаммарбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
2
ГАИС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хаммарбю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
12
ГАИС
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Хаммарбю
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
3
25%
1
14%
1-15
1
8%
3
43%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
33%
1
14%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
1
20%
1
8%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
4
31%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Забито
17
20
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
4
24%
2
10%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
2
12%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
5
29%
29%
4
20%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
5
31%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0
ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0
Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1
Результаты матчей
ГАИС
Хаммарбю
Точный счет
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
3:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
5 раз 38%
3
2 раза 15%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
51
16
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
43
24
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
76
76
211
49
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|8 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|8 (1)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|7 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|7
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5
|ГАИС
|Axel Henriksson
|5
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|5