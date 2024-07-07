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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 13. Стадион: .
ГАИС
0:0
Конец матча
Хаммарбю
0'
17' Желтая карточка
Axel Henriksson
37' Желтая карточка
Deniz Gul
42' Желтая карточка
Вагич Павле
44' Желтая карточка
Милованович Вилльям
48' Желтая карточка
Оберг Йоаким
90' Желтая карточка
Amin Boudri
90' Желтая карточка
Robin Frej
90'+9

Ход матча

17'
Axel Henriksson
 
37'
 
Deniz Gul
42'
 
Вагич Павле
44'
Милованович Вилльям
 
48'
Оберг Йоаким
 
65'
 
Jusef Erabi
Bazoumana Toure
66'
Хольмстрём Александр Аль
Lucas Hedlund
 
74'
Amin Boudri
Axel Henriksson
 
74'
Ибрагим Харун
Оберг Йоаким
 
79'
 
Джуканович Виктор
Deniz Gul
79'
 
Странд Симон
Hampus Skoglund
89'
Chovanie Amatkarijo
Селик Мерван
 
90'
Amin Boudri
 
90'
Robin Frej
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 25 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
22
Anes
Cardaklija
12
Robin
Frej
21
Axel
Henriksson
7
Оберг
Йоаким
8
Милованович
Вилльям
9
Gustav
Lundgren
28
Lucas
Hedlund
10
Селик
Мерван
1
Довин
Оливер
2
Hampus
Skoglund
4
Эрикссон
Виктор
6
Вагич
Павле
30
Пинас
Шакилль
8
Хаммар
Фредрик
5
Теки
Тесфальдет
11
Йоханссон
Оскар
20
Бесара
Нахир
28
Bazoumana
Toure
19
Deniz
Gul
ГАИС
4-3-3
Хаммарбю
4-2-3-1

История личных встреч

ГАИС
Хаммарбю

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
3:3
С
0:0
С
1:3
С
3:1
С
1:0
А
1:2
А
2:2
ТМС
1:1
А
2:4
А
2:0
А
4:0

Голы

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

15
2

Голов в среднем за матч

2.14
0.5

Среднее время на гол

42
180

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.82
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

49
61

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лав Джек Купер 4 0.31
Хольмстрём Александр Аль 4 0.31
Axel Henriksson 3 0.23
Милованович Вилльям 2 0.15
Линдберг Йонас 2 0.15
Amin Boudri 1 0.08
Robin Wendin Thomasson 0 0
Gustav Lundgren 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 5 (1) 0.38
Deniz Gul 2 0.15
Пинас Шакилль 2 0.15
Джуканович Виктор 2 0.15
Bazoumana Toure 2 0.15
Теки Тесфальдет 2 0.15
Jusef Erabi 2 0.15
Куртулус Эдвин 1 0.08
Саиди Абдельрахман 1 0.08
Marc Llinares 1 0.08
Hampus Skoglund 0 0
Йоханссон Оскар 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 5 0
Милованович Вилльям 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Ибрагим Харун 3 0
Amin Boudri 3 0
Линдберг Йонас 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Robin Frej 2 0
Вангберг Август 1 0
Красники Мергим 1 0
Норен Аксель 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 4 0
Хаммар Фредрик 3 0
Теки Тесфальдет 2 0
Вагич Павле 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Deniz Gul 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Jusef Erabi 1 0
Hampus Skoglund 1 0

Результаты матчей

ГАИС
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Хаммарбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
2
ГАИС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хаммарбю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
12
ГАИС
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Хаммарбю
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
3
25%
1
14%
1-15
1
8%
3
43%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
33%
1
14%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
1
20%
1
8%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
4
31%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Забито

17
20
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
4
24%
2
10%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
2
12%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
5
29%
29%
4
20%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
5
31%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0
ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0
Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1

Результаты матчей

ГАИС
Хаммарбю

Точный счет

2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
3:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
5 раз 38%
3
2 раза 15%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
5
1
1
6
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
7
6
2
11
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 14 11 2 1 39 - 10 35
2.
Мьельбю
 14 8 2 4 25 - 17 26
3.
Юргорден
 12 8 1 3 24 - 11 25
4.
Хаммарбю
 13 7 1 5 21 - 15 22
5.
ГАИС
 13 7 1 5 16 - 17 22
6.
Хеккен
 13 6 2 5 24 - 22 20
7.
Эльфсборг
 14 6 1 7 24 - 20 19
8.
Хальмстад
 13 6 0 7 18 - 24 18
9.
Вернаму
 13 5 2 6 17 - 19 17
10.
АИК
 13 5 2 6 24 - 29 17
11.
Сириус
 13 4 3 6 18 - 20 15
12.
Броммапойкарна
 13 3 6 4 19 - 24 15
13.
Гётеборг
 13 4 2 7 13 - 21 14
14.
Кальмар
 13 4 1 8 19 - 29 13
15.
ИФК Норрчепинг
 12 3 2 7 15 - 32 11
16.
Вестерос
 12 2 2 8 8 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 8 5 2 1 17 - 10 17
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
6.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хеккен
 7 4 1 2 16 - 11 13
8.
Юргорден
 7 4 1 2 10 - 7 13
9.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
10.
Сириус
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 5 2 0 3 7 - 13 6
13.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
14.
Кальмар
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Вестерос
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 7 1 1 5 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 4 2 1 18 - 8 14
2.
Вернаму
 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
4.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Кальмар
 7 3 0 4 10 - 16 9
6.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 12 - 10 9
7.
Хеккен
 6 2 1 3 8 - 11 7
8.
Гётеборг
 7 2 1 4 9 - 12 7
9.
Хаммарбю
 7 2 1 4 7 - 10 7
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 6 2 0 4 5 - 10 6
12.
Хальмстад
 7 2 0 5 7 - 18 6
13.
ИФК Норрчепинг
 7 1 2 4 8 - 19 5
14.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
15.
Эльфсборг
 7 1 0 6 5 - 14 3
16.
АИК
 6 0 2 4 6 - 20 2
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 8 (2)
Сириус Салех Юсеф 8 (1)
Броммапойкарна Васич Никола 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 7
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
ГАИС Axel Henriksson 5
Эльфсборг Jalal Abdulai 5
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Милованович Вилльям получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Вагич Павле получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Deniz Guel получил желтую карточку от судьи
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