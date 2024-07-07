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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 13. Стадион: .
Мальмё
5:1
Конец матча
Хальмстад
0'
1:0
22' Гол
Кристиансен Андерс
1:1
29' Гол
Снаер Ингассон Бирнир
2:1
37' Гол
Телин Исаак
68' Желтая карточка
Gabriel Wallentin
3:1
74' Гол
Ботхейм Эрик
80' Желтая карточка
Баффо Джозеф
4:1
85' Гол
Болин Уго
5:1
90' Гол
Болин Уго
90'+5
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
35
Nils
Zatterstrom
13
Ольссон
Мартин
16
Берг
Оливер
10
Кристиансен
Андерс
23
Йонсен
Лассер
Берг
11
Нанаси
Себастьян
9
Телин
Исаак
20
Ботхейм
Эрик
12
Эрландссон
Тим
3
Gabriel
Wallentin
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
27
Ногейра
Винисиус
13
Эйольфссон
Гисли
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
11
William
Granath
7
Снаер
Ингассон
Бирнир
18
Naeem
Mohammed
Мальмё
4-4-2
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Мальмё
Хальмстад

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

24 матча

70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:4
А
3:0
А
0:1
А
0:0
А
0:0
К
4:1
А
2:0
А
0:3
А
0:0
А
3:1
А
0:1
А
3:1
А
1:3
А
1:1
ТМС
2:0
А
1:5
ШК
0:3
А
3:1
А
0:2
А
1:1
А
0:3
А
0:0
А
0:3
А
2:3

Голы

Всего голов

22
28

Голов в среднем за матч

1.83
2.33

Среднее время на гол

49
38

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.33
0.75

Среднее время на гол

270
120

Всего голов

26
37

Голов в среднем за матч

1.08
1.54

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

83
58

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 11 0.79
Ботхейм Эрик 9 0.64
Нанаси Себастьян 5 0.36
Болин Уго 4 0.29
Рикс Сёрен 2 0.14
Корнелиус Дерек 2 0.14
Йонсен Лассер Берг 1 0.07
Кристиансен Андерс 1 0.07
Янссон Понтус 1 0.07
Веккья Стефано 1 0.07
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.07
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Пенья Серхио 0 0
Али Таха Абди 0 0
Мойсандер Никлас 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Берг Оливер 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 5 (1) 0.38
Viktor Granath 2 0.15
Офосу-Айе Фил 2 0.15
William Granath 2 0.15
Аль-Аммари Амир 1 0.08
Ульссон Маркус 1 0.08
Сведберг Джонатан 1 0.08
Баффо Джозеф 1 0.08
Снаер Ингассон Бирнир 1 0.08
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.08
Gabriel Wallentin 1 0.08
Ногейра Винисиус 0 0
Эйольфссон Гисли 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
Пенья Серхио 2 0
Телин Исаак 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 2 0
Розенгрен Отто 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Али Таха Абди 1 0
Elison Makolli 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 7 0
Gabriel Wallentin 4 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Сведберг Джонатан 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Алланссон Йоэль 1 0
Эрландссон Тим 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
William Granath 1 0

Результаты матчей

Мальмё
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Хальмстад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
4
Мальмё
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Хальмстад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

17
10
Мальмё
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Хальмстад
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

20
8
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
15%
3
38%
1-15
1
5%
2
25%
16-30
6
30%
2
25%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
20%
1
13%
76-90

Пропущено

3
17
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
1
6%
1-15
1
33%
4
24%
16-30
1
33%
1
6%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Забито

19
11
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
16%
2
18%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
5
26%
3
27%
31-45
3
16%
2
18%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
6
32%
1
9%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Забито

39
19
19 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
6
15%
5
26%
1-15
2
5%
3
16%
16-30
11
28%
5
26%
31-45
7
18%
2
11%
46-60
3
8%
2
11%
61-75
10
26%
2
11%
76-90

Пропущено

10
23
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
4
17%
1-15
2
20%
4
17%
16-30
2
20%
2
9%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
20%
6
26%
61-75
3
30%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0
Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2
Хальмстад
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0
Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1

Результаты матчей

Мальмё
Хальмстад

Точный счет

1:0
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

5
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
3
3
4
2.5
2
4
3
4
3.5
1
5
3
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
5
3
4
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
5
8
6
8
2.5
3
10
5
9
3.5
1
12
4
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 14 11 2 1 39 - 10 35
2.
Мьельбю
 14 8 2 4 25 - 17 26
3.
Юргорден
 12 8 1 3 24 - 11 25
4.
Хаммарбю
 13 7 1 5 21 - 15 22
5.
ГАИС
 13 7 1 5 16 - 17 22
6.
Хеккен
 13 6 2 5 24 - 22 20
7.
Эльфсборг
 14 6 1 7 24 - 20 19
8.
Хальмстад
 13 6 0 7 18 - 24 18
9.
Вернаму
 13 5 2 6 17 - 19 17
10.
АИК
 13 5 2 6 24 - 29 17
11.
Сириус
 13 4 3 6 18 - 20 15
12.
Броммапойкарна
 13 3 6 4 19 - 24 15
13.
Гётеборг
 13 4 2 7 13 - 21 14
14.
Кальмар
 13 4 1 8 19 - 29 13
15.
ИФК Норрчепинг
 12 3 2 7 15 - 32 11
16.
Вестерос
 12 2 2 8 8 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 8 5 2 1 17 - 10 17
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
6.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хеккен
 7 4 1 2 16 - 11 13
8.
Юргорден
 7 4 1 2 10 - 7 13
9.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
10.
Сириус
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 5 2 0 3 7 - 13 6
13.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
14.
Кальмар
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Вестерос
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 7 1 1 5 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 4 2 1 18 - 8 14
2.
Вернаму
 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
4.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Кальмар
 7 3 0 4 10 - 16 9
6.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 12 - 10 9
7.
Хеккен
 6 2 1 3 8 - 11 7
8.
Гётеборг
 7 2 1 4 9 - 12 7
9.
Хаммарбю
 7 2 1 4 7 - 10 7
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 6 2 0 4 5 - 10 6
12.
Хальмстад
 7 2 0 5 7 - 18 6
13.
ИФК Норрчепинг
 7 1 2 4 8 - 19 5
14.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
15.
Эльфсборг
 7 1 0 6 5 - 14 3
16.
АИК
 6 0 2 4 6 - 20 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 8 (2)
Сириус Салех Юсеф 8 (1)
Броммапойкарна Васич Никола 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 7
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
ГАИС Axel Henriksson 5
Эльфсборг Jalal Abdulai 5
Весь список
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    • 68'
      Gabriel Wallentin получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Мальмё 5:1 Хальмстад онлайн

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