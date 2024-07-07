Тур: 13. Стадион: Эледа.
0'
1:0
22' ГолКристиансен Андерс
1:1
29' ГолСнаер Ингассон Бирнир
2:1
37' ГолТелин Исаак
68' Желтая карточкаGabriel Wallentin
3:1
74' ГолБотхейм Эрик
80' Желтая карточкаБаффо Джозеф
4:1
85' ГолБолин Уго
5:1
90' ГолБолин Уго
90'+5
Ход матча
22'
29'
37'
2:1
74'
3:1
80'
85'
4:1
90'
5:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 1
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
79 Владение мячом, % 21
27
Далин
Юхан
16
Берг
Оливер
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Мальмё
Хальмстад
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
24 матча
70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
22
28
Голов в среднем за матч
1.83
2.33
Среднее время на гол
49
38
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.33
0.75
Среднее время на гол
270
120
Всего голов
26
37
Голов в среднем за матч
1.08
1.54
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
83
58
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|11
|0.79
|Ботхейм Эрик
|9
|0.64
|Нанаси Себастьян
|5
|0.36
|Болин Уго
|4
|0.29
|Рикс Сёрен
|2
|0.14
|Корнелиус Дерек
|2
|0.14
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0.07
|Кристиансен Андерс
|1
|0.07
|Янссон Понтус
|1
|0.07
|Веккья Стефано
|1
|0.07
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.07
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Пенья Серхио
|0
|0
|Али Таха Абди
|0
|0
|Мойсандер Никлас
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.38
|Viktor Granath
|2
|0.15
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.15
|William Granath
|2
|0.15
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.08
|Ульссон Маркус
|1
|0.08
|Сведберг Джонатан
|1
|0.08
|Баффо Джозеф
|1
|0.08
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0.08
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.08
|Gabriel Wallentin
|1
|0.08
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|Пенья Серхио
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|2
|0
|Розенгрен Отто
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Али Таха Абди
|1
|0
|Elison Makolli
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|7
|0
|Gabriel Wallentin
|4
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Сведберг Джонатан
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Хальмстад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
4
Мальмё
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Хальмстад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
17
10
Мальмё
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Хальмстад
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
20
8
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
15%
3
38%
1-15
1
5%
2
25%
16-30
6
30%
2
25%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
20%
1
13%
76-90
Пропущено
3
17
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
1
6%
1-15
1
33%
4
24%
16-30
1
33%
1
6%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Забито
19
11
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
16%
2
18%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
5
26%
3
27%
31-45
3
16%
2
18%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
6
32%
1
9%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Забито
39
19
19 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
6
15%
5
26%
1-15
2
5%
3
16%
16-30
11
28%
5
26%
31-45
7
18%
2
11%
46-60
3
8%
2
11%
61-75
10
26%
2
11%
76-90
Пропущено
10
23
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
4
17%
1-15
2
20%
4
17%
16-30
2
20%
2
9%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
20%
6
26%
61-75
3
30%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0
Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2
Хальмстад
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0
Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1
Результаты матчей
Мальмё
Хальмстад
Точный счет
1:0
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
5
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
34
24
34
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
34
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
58
68
310
59
112
410
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|8 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|8 (1)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|7 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|7
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5
|ГАИС
|Axel Henriksson
|5
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|5