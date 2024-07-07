Тур: 15.
0'
1:0
25' ГолЖилберто IV
2:0
32' ГолЛукас Хуан
49' Желтая карточкаБарбоза Лукас
78' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
3:0
83' ГолErick Farias
90' Желтая карточкаGustavo Martins
90'+4
Ход матча
25'
1:0
32'
2:0
49'
67'
76'
78'
83'
3:0
90'
28
Русшел
Алан
95
Caique
16
Jadson
III
18
Педро
Жоао
17
Дуглас
XV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
95 CaiqueПолузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Rodrigo SamЗащитник
- Полузащитник
-
14 ЭвертонПолузащитник
-
-
72 Peixoto
-
44 Mandaca
-
29 Ruan
-
19 Bill2
-
-
-
77 Mateus Claus
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кайо РодригоЗащитник
-
36 NataЗащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
-
-
-
-
26 Van Van
-
23 Pepe4
-
97 Caique IV
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Жувентуде
Гремио
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
116.7%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
25 матчей
16%
24%
60%
4 победы 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
4%
56%
40%
1 победа 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
2.07
1.45
Среднее время на гол
43
61
Всего голов
40
24
Голов в среднем за матч
1.6
0.96
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
56
93
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбоза Лукас
|4
|0.29
|Vicente Jean Carlos
|3
|0.21
|Erick Farias
|2
|0.14
|Mandaca
|2
|0.14
|Jadson III
|1
|0.07
|Лукас Хуан
|1
|0.07
|Эвертон
|1
|0.07
|Жилберто IV
|1
|0.07
|Rodrigo Sam
|1
|0.07
|Danilo Boza
|1
|0.07
|Арруда Эрик
|1
|0.07
|Нене Андерсон
|0
|0
|Bill2
|0
|0
|Марселинью X
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|3 (1)
|0.23
|Gustavo Gomes
|2
|0.15
|Павон Кристиан
|1
|0.08
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.08
|Cuiabano
|1
|0.08
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.08
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.08
|Gustavo Martins
|1
|0.08
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
|Вильясанти Матиас
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|6
|1
|Caique
|4
|0
|Барбоза Лукас
|4
|0
|Marcos Ze
|4
|0
|Лукас Хуан
|2
|1
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Rodrigo Sam
|2
|0
|Mandaca
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Vicente Jean Carlos
|1
|0
|Русшел Алан
|1
|0
|Жилберто IV
|1
|0
|Danilo Boza
|1
|0
|Mateus Claus
|1
|0
|Иносенсио Габриэль
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Каннеманн Вальтер
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Эли Родриго
|3
|0
|Дуглас XV
|3
|0
|Джеромел Педро
|2
|0
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Карбальо Фелипе
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Nathan Ribeiro
|2
|0
|Коста Диего
|0
|1
|Pepe4
|0
|1
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Вильясанти Матиас
|1
|0
|Gustavo Martins
|1
|0
Результаты матчей
Жувентуде
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Гремио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Жувентуде
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Гремио
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
2
6
Жувентуде
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Гремио
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
12
3
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
25%
2
67%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
30%
16-30
1
33%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
67%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
16
7
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
19%
2
29%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
2
29%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
4
25%
1
14%
76-90
Забито
18
10
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
1
6%
1
10%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
3
17%
1
10%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
4
22%
3
30%
61-75
4
22%
2
20%
76-90
Пропущено
19
17
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
3
16%
2
12%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
4
21%
4
24%
31-45
3
16%
2
12%
46-60
3
16%
4
24%
61-75
4
21%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Байя - Жувентуде 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1
Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Гремио
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0
Результаты матчей
Жувентуде
Гремио
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Жувентуде
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
85
410
211
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|27 - 15
|31
|2.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|20 - 11
|28
|3.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|23 - 16
|28
|4.
|14
|8
|3
|3
|23 - 14
|27
|5.
|15
|8
|3
|4
|24 - 16
|27
|6.
|14
|7
|2
|5
|19 - 17
|23
|7.
|14
|6
|5
|3
|14 - 14
|23
|8.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|17 - 12
|23
|9.
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|10.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|11 - 9
|20
|11.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|12.
|13
|4
|6
|3
|20 - 20
|18
|13.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|19 - 19
|17
|14.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|15 - 25
|15
|15.
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|16.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|16 - 23
|13
|17.
|0:0
|15
|2
|6
|7
|12 - 19
|12
|18.
|15
|2
|6
|7
|12 - 20
|12
|19.
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|20.
|15
|1
|4
|10
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|3.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|6.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|7.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|8.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|9.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 5
|14
|10.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 14
|14
|11.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|12.
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|14.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|15.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|16.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|17.
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|8.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|9.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|14.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|16.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|17.
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
|18.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|19.
|0:0
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
|20.
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|7 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6 (1)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6 (1)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6