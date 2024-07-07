  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 15.
Жувентуде
3:0
Конец матча
Гремио
0'
1:0
25' Гол
Жилберто IV
2:0
32' Гол
Лукас Хуан
49' Желтая карточка
Барбоза Лукас
78' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл
3:0
83' Гол
Erick Farias
90' Желтая карточка
Gustavo Martins
90'+4
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
3
Marcos
Ze
28
Русшел
Алан
95
Caique
16
Jadson
III
20
Vicente
Jean
Carlos
21
Барбоза
Лукас
9
Жилберто
IV
7
Erick
Farias
33
Рафаэл
Кабрал
18
Педро
Жоао
3
Джеромел
Педро
53
Gustavo
Martins
6
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
17
Дуглас
XV
15
Эденилсон
дос
Сантос
39
Gustavo
Gomes
21
Павон
Кристиан
10
Кристальдо
Франко
Жувентуде
4-3-3
Гремио
4-3-3

История личных встреч

Жувентуде
Гремио

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
116.7%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

25 матчей

16%
24%
60%
4 победы 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

4%
56%
40%
1 победа 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Г
3:1
Г
0:0
Г
1:0
Г
2:3
Г
1:1
СA
3:2
СA
2:0
Г
2:1
К
0:1
К
1:0
ГВС
3:0
К
3:0
К
0:0
Г
0:0
Г
0:6
Г
3:0
Г
0:2
Г1
4:0
Г1ЙД
3:1
Г1ЙД
2:0
Г1ЙД
2:2
Г1ЙД
2:1
Г1ЙД
0:1
Г1ЙД
0:0
Г
3:2

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

2.07
1.45

Среднее время на гол

43
61

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

1.6
0.96

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

56
93

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбоза Лукас 4 0.29
Vicente Jean Carlos 3 0.21
Erick Farias 2 0.14
Mandaca 2 0.14
Jadson III 1 0.07
Лукас Хуан 1 0.07
Эвертон 1 0.07
Жилберто IV 1 0.07
Rodrigo Sam 1 0.07
Danilo Boza 1 0.07
Арруда Эрик 1 0.07
Нене Андерсон 0 0
Bill2 0 0
Марселинью X 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 3 (1) 0.23
Gustavo Gomes 2 0.15
Павон Кристиан 1 0.08
Сотельдо Йеферсон 1 0.08
Cuiabano 1 0.08
Эденилсон дос Сантос 1 0.08
Рейналдо Мануэл 1 0.08
Gustavo Martins 1 0.08
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао II 0 0
Вильясанти Матиас 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 6 1
Caique 4 0
Барбоза Лукас 4 0
Marcos Ze 4 0
Лукас Хуан 2 1
Габриэл Васконселлос 3 0
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Rodrigo Sam 2 0
Mandaca 2 0
Peixoto 1 0
Vicente Jean Carlos 1 0
Русшел Алан 1 0
Жилберто IV 1 0
Danilo Boza 1 0
Mateus Claus 1 0
Иносенсио Габриэль 1 0
Марселинью X 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo Gomes 5 0
Каннеманн Вальтер 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Эли Родриго 3 0
Дуглас XV 3 0
Джеромел Педро 2 0
Эденилсон дос Сантос 2 0
Рейналдо Мануэл 2 0
Карбальо Фелипе 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Nathan Ribeiro 2 0
Коста Диего 0 1
Pepe4 0 1
Фабио да Сильва 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Nata 1 0
Педро Жоао II 1 0
Вильясанти Матиас 1 0
Gustavo Martins 1 0

Результаты матчей

Жувентуде
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Гремио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Жувентуде
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Гремио
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

2
6
Жувентуде
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Гремио
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

12
3
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
25%
2
67%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
30%
16-30
1
33%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
67%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

16
7
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
19%
2
29%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
2
29%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
4
25%
1
14%
76-90

Забито

18
10
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
1
6%
1
10%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
3
17%
1
10%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
4
22%
3
30%
61-75
4
22%
2
20%
76-90

Пропущено

19
17
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
3
16%
2
12%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
4
21%
4
24%
31-45
3
16%
2
12%
46-60
3
16%
4
24%
61-75
4
21%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Байя - Жувентуде 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1
Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Гремио
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0

Результаты матчей

Жувентуде
Гремио

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Жувентуде
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
5
4
10
1.5
2
11
1
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 15 9 4 2 27 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 15 8 4 3 20 - 11 28
3.
Байя
 0:0 15 8 4 3 23 - 16 28
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 8 3 3 23 - 14 27
5.
Сан-Паулу
 15 8 3 4 24 - 16 27
6.
Крузейро
 14 7 2 5 19 - 17 23
7.
Форталеза Сеара
 14 6 5 3 14 - 14 23
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 15 6 5 4 17 - 12 23
9.
Ред Булл Брагантино
 15 6 4 5 20 - 18 22
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 13 5 5 3 11 - 9 20
11.
Жувентуде
 14 5 4 5 18 - 19 19
12.
Атлетико Минейро
 13 4 6 3 20 - 20 18
13.
Крисьюма
 0:0 13 4 5 4 19 - 19 17
14.
Васко да Гама
 0:0 15 4 3 8 15 - 25 15
15.
Куяба
 15 3 5 7 16 - 20 14
16.
Витория
 0:0 15 3 4 8 16 - 23 13
17.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 15 2 6 7 12 - 19 12
18.
Коринтианс
 15 2 6 7 12 - 20 12
19.
Гремио
 13 3 2 8 10 - 17 11
20.
Флуминенсе
 15 1 4 10 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 0:0 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Крузейро
 6 6 0 0 15 - 4 18
3.
Форталеза Сеара
 8 5 3 0 11 - 4 18
4.
Жувентуде
 7 5 2 0 12 - 3 17
5.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
6.
Фламенго
 7 5 1 1 11 - 7 16
7.
Сан-Паулу
 8 5 1 2 12 - 6 16
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 7 4 2 1 12 - 5 14
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 8 4 2 2 9 - 5 14
10.
Васко да Гама
 0:0 8 4 2 2 12 - 14 14
11.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
12.
Гремио
 7 3 1 3 7 - 7 10
13.
Коринтианс
 7 2 4 1 9 - 6 10
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 6 2 3 1 5 - 4 9
15.
Крисьюма
 0:0 7 2 3 2 10 - 12 9
16.
Витория
 0:0 8 2 2 4 9 - 12 8
17.
Атлетико Минейро
 7 1 4 2 9 - 12 7
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 7 0 3 4 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 7 4 2 1 11 - 6 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 4 2 2 12 - 9 14
4.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Сан-Паулу
 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 8 2 3 3 5 - 7 9
9.
Крисьюма
 0:0 6 2 2 2 9 - 7 8
10.
Куяба
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
Байя
 0:0 8 1 4 3 10 - 13 7
12.
Ред Булл Брагантино
 8 1 3 4 8 - 11 6
13.
Форталеза Сеара
 6 1 2 3 3 - 10 5
14.
Витория
 0:0 7 1 2 4 7 - 11 5
15.
Крузейро
 8 1 2 5 4 - 13 5
16.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
17.
Коринтианс
 8 0 2 6 3 - 14 2
18.
Гремио
 6 0 1 5 3 - 10 1
19.
Васко да Гама
 0:0 7 0 1 6 3 - 11 1
20.
Флуминенсе
 7 0 0 7 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 7 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Сан-Паулу Лусиано Невес 6 (1)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6 (1)
Васко да Гама Pablo Vegetti 6
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 6
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Г О О О О Л - Эденилсон дос Сантос бьет в цель!
    • 32'
      Г О О О О Л - Лукас Хуан бьет в цель!
    • 25'
      Жадсон сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Жилберто IV бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Жувентуде 3:0 Гремио онлайн

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