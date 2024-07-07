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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 15.
Палмейрас Сан-Паулу
0:0
Первый тайм: 14'
Байя
0'
Прогноз на матч от Liveresult
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Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Байя
5.90
4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
15
Гомес
Густаво
44
Витор
Нуньеш
22
Пикерес
Хоакин
5
Морено
Анибал
25
Менино
Габриэль
23
Вейга
Рафаэль
10
Рони
III
42
Лопес
Хосе
Мануэль
41
Эстевао
22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
10
Рибейро
Эвертон
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3
Байя
4-4-2

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Байя

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
3:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
К
1:0
К
0:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:4
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2
1.13

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.75
0.88

Среднее время на гол

120
102

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 4 (1) 0.27
Лопес Хосе Мануэль 3 0.2
Рони III 2 0.13
Лазаро 2 0.13
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.13
Вейга Рафаэль 1 0.07
Гомес Густаво 1 (1) 0.07
Фабиньо Энрике 1 0.07
Майке Роша 1 0.07
Морено Анибал 1 0.07
Риос Ричард 1 0.07
Витор Нуньеш 1 0.07
Жонатан Луис 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Luis Guilherme 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Vanderlan 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 5 (1) 0.33
Thaciano 4 0.27
Gabriel Teixeira 3 0.2
Эступиньян Оскар 3 0.2
Соуза Коули 2 0.13
Александр Кайо 2 0.13
Лукас Жан 1 0.07
Ademir Santos 1 0.07
Жилберто Жуниор 1 0.07
Ратао Рафаэл 1 0.07
Рибейро Эвертон 0 0
Да Силва Лусиано 0 0
Де Пена Карлос 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 5 0
Лопес Хосе Мануэль 4 0
Морено Анибал 4 0
Гомес Густаво 3 0
Майке Роша 3 0
Рафаэл Жозе 3 0
Рони III 3 0
Мурило Серкейра 3 0
Эндрик II 3 0
Менино Габриэль 3 0
Вейга Рафаэль 1 1
Пикерес Хоакин 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Вевертон Перейра 1 0
Caio Paulista 1 0
Риос Ричард 1 0
Kaiky Naves 1 0
Эстевао 1 0
Витор Нуньеш 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 4 0
Thaciano 4 0
Де Пена Карлос 3 0
Рибейро Эвертон 2 0
Габриэл Шавьер 2 0
Стум Эвералдо 2 0
Лукас Жан 2 0
Александр Кайо 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Маркос Дос Сантос 1 0
Сени Рожерио 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Куэста Виктор 1 0
Yago I 1 0
Rezende2 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Байя
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
8
Палмейрас Сан-Паулу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Байя
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

11
13
Палмейрас Сан-Паулу
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Байя
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

10
10
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
6
60%
2
20%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
50%
2
15%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
1
25%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
4
36%
2
15%
61-75
3
27%
5
38%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

21
23
5 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
0
0%
1
4%
1-15
4
19%
1
4%
16-30
1
5%
5
22%
31-45
7
33%
3
13%
46-60
4
19%
7
30%
61-75
5
24%
6
26%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
4
40%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1
Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Байя
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1
Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Байя

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
6 раз 43%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
1.5
7
7
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 15 9 4 2 27 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 15 8 4 3 20 - 11 28
3.
Байя
 0:0 15 8 4 3 23 - 16 28
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 8 3 3 23 - 14 27
5.
Сан-Паулу
 15 8 3 4 24 - 16 27
6.
Крузейро
 14 7 2 5 19 - 17 23
7.
Форталеза Сеара
 14 6 5 3 14 - 14 23
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 15 6 5 4 17 - 12 23
9.
Ред Булл Брагантино
 15 6 4 5 20 - 18 22
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 13 5 5 3 11 - 9 20
11.
Жувентуде
 14 5 4 5 18 - 19 19
12.
Атлетико Минейро
 13 4 6 3 20 - 20 18
13.
Крисьюма
 0:0 13 4 5 4 19 - 19 17
14.
Васко да Гама
 0:0 15 4 3 8 15 - 25 15
15.
Куяба
 15 3 5 7 16 - 20 14
16.
Витория
 0:0 15 3 4 8 16 - 23 13
17.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 15 2 6 7 12 - 19 12
18.
Коринтианс
 15 2 6 7 12 - 20 12
19.
Гремио
 13 3 2 8 10 - 17 11
20.
Флуминенсе
 15 1 4 10 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 0:0 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Крузейро
 6 6 0 0 15 - 4 18
3.
Форталеза Сеара
 8 5 3 0 11 - 4 18
4.
Жувентуде
 7 5 2 0 12 - 3 17
5.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
6.
Фламенго
 7 5 1 1 11 - 7 16
7.
Сан-Паулу
 8 5 1 2 12 - 6 16
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 7 4 2 1 12 - 5 14
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 8 4 2 2 9 - 5 14
10.
Васко да Гама
 0:0 8 4 2 2 12 - 14 14
11.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
12.
Гремио
 7 3 1 3 7 - 7 10
13.
Коринтианс
 7 2 4 1 9 - 6 10
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 6 2 3 1 5 - 4 9
15.
Крисьюма
 0:0 7 2 3 2 10 - 12 9
16.
Витория
 0:0 8 2 2 4 9 - 12 8
17.
Атлетико Минейро
 7 1 4 2 9 - 12 7
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 7 0 3 4 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 7 4 2 1 11 - 6 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 4 2 2 12 - 9 14
4.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Сан-Паулу
 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 8 2 3 3 5 - 7 9
9.
Крисьюма
 0:0 6 2 2 2 9 - 7 8
10.
Куяба
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
Байя
 0:0 8 1 4 3 10 - 13 7
12.
Ред Булл Брагантино
 8 1 3 4 8 - 11 6
13.
Форталеза Сеара
 6 1 2 3 3 - 10 5
14.
Витория
 0:0 7 1 2 4 7 - 11 5
15.
Крузейро
 8 1 2 5 4 - 13 5
16.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
17.
Коринтианс
 8 0 2 6 3 - 14 2
18.
Гремио
 6 0 1 5 3 - 10 1
19.
Васко да Гама
 0:0 7 0 1 6 3 - 11 1
20.
Флуминенсе
 7 0 0 7 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 7 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Сан-Паулу Лусиано Невес 6 (1)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6 (1)
Васко да Гама Pablo Vegetti 6
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 6
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Палмейрас Сан-Паулу
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