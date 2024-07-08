Тур: 15.
2:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаКану Рубенилсон
1:0
45' ГолЭстевао
2:0
61' ГолРони III
64' Желтая карточкаРони III
90'+4
Ход матча
19'
45'
1:0
64'
73'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Майке
Роша
44
Витор
Нуньеш
10
Рони
III
41
Эстевао
16
Thaciano
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
-
44 Витор НуньешЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Нападающий
-
41 ЭстеваоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 Жонатан ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Дуду
-
-
57 Луиджи
-
-
-
-
-
34 Kaiky Naves
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
23 Adriel Ramos
-
66 Ryan Santos
-
-
-
20 Yago I
-
5 Rezende2
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Байя
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 1 победа
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2
1.13
Среднее время на гол
45
80
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.75
0.88
Среднее время на гол
120
102
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|5 (1)
|0.33
|Лопес Хосе Мануэль
|3
|0.2
|Рони III
|3
|0.2
|Лазаро
|2
|0.13
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.13
|Вейга Рафаэль
|1
|0.07
|Морено Анибал
|1
|0.07
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.07
|Фабиньо Энрике
|1
|0.07
|Майке Роша
|1
|0.07
|Риос Ричард
|1
|0.07
|Витор Нуньеш
|1
|0.07
|Жонатан Луис
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Luis Guilherme
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|0.33
|Thaciano
|4
|0.27
|Gabriel Teixeira
|3
|0.2
|Эступиньян Оскар
|3
|0.2
|Соуза Коули
|2
|0.13
|Александр Кайо
|2
|0.13
|Лукас Жан
|1
|0.07
|Ademir Santos
|1
|0.07
|Жилберто Жуниор
|1
|0.07
|Ратао Рафаэл
|1
|0.07
|Рибейро Эвертон
|0
|0
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|Де Пена Карлос
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|5
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|Рони III
|4
|0
|Морено Анибал
|4
|0
|Гомес Густаво
|3
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Рафаэл Жозе
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|1
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Эстевао
|1
|0
|Витор Нуньеш
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|5
|0
|Thaciano
|4
|0
|Де Пена Карлос
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Стум Эвералдо
|2
|0
|Лукас Жан
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Маркос Дос Сантос
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Куэста Виктор
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|Rezende2
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Байя
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
8
Палмейрас Сан-Паулу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Байя
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
11
13
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Байя
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
12
10
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
6
50%
2
20%
46-60
1
8%
5
50%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Пропущено
4
15
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
50%
3
20%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
1
25%
5
33%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
4
36%
2
15%
61-75
3
27%
5
38%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
23
23
6 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
0
0%
1
4%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
2
9%
5
22%
31-45
7
30%
3
13%
46-60
5
22%
7
30%
61-75
5
22%
6
26%
76-90
Пропущено
10
18
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
20%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
2
20%
2
11%
46-60
4
40%
5
28%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1
Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Байя
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1
Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Байя
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
43
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
43
35
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
141
96
78
213
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|27 - 15
|31
|2.
|15
|9
|3
|3
|22 - 11
|30
|3.
|1:0
|15
|9
|3
|3
|24 - 14
|30
|4.
|15
|8
|3
|4
|24 - 16
|27
|5.
|15
|8
|3
|4
|23 - 18
|27
|6.
|15
|7
|4
|4
|19 - 13
|25
|7.
|14
|7
|2
|5
|19 - 17
|23
|8.
|14
|6
|5
|3
|14 - 14
|23
|9.
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|10.
|13
|5
|4
|4
|12 - 11
|19
|11.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|12.
|0:1
|14
|4
|6
|4
|20 - 21
|18
|13.
|15
|5
|2
|8
|17 - 26
|17
|14.
|13
|4
|4
|5
|20 - 21
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|18 - 24
|15
|16.
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|17.
|15
|2
|6
|7
|12 - 20
|12
|18.
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|19.
|15
|2
|5
|8
|13 - 21
|11
|20.
|15
|1
|4
|10
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|3.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|5.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|6.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|7.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|8.
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|9.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|10.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|11.
|8
|4
|2
|2
|12 - 14
|14
|12.
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|14.
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|15.
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|16.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|17.
|0:1
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|3.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|11.
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|12.
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|16.
|7
|1
|0
|6
|5 - 12
|3
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|18.
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
|19.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|20.
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|7 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6 (1)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6 (1)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6