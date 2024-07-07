Тур: 15.
0:0
Первый тайм: 4'
0'
12
John
Victor
66
Cuiabano
16
Igor
Rabello
23
Франко
Алан
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 CuiabanoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 KaueПолузащитник
-
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Кардек АланНападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Igor Gomes
-
-
40 Victinho
-
-
41 Isaac Aguiar
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Минейро
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
30 матчей
43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
9 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
17
Голов в среднем за матч
2.13
1.06
Среднее время на гол
42
84
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.57
0.79
Среднее время на гол
57
114
Всего голов
56
28
Голов в среднем за матч
1.87
0.93
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
48
96
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Жуниор
|3
|0.21
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.21
|Данило Барбоза
|3
|0.21
|Соарес Франсиско
|2 (1)
|0.14
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.14
|Саварино Джефферсон
|2
|0.14
|Понте Матео
|2
|0.14
|Энрике Луис IX
|1
|0.07
|Джеффиньо
|1
|0.07
|Cuiabano
|1
|0.07
|Kaue
|1
|0.07
|Lucas Halter
|1
|0.07
|Jacob Montes
|1
|0.07
|Ромеро Оскар
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|5 (1)
|0.38
|Халк Живанилдо
|3 (1)
|0.23
|Скарпа Густаво
|3 (1)
|0.23
|Варгас Эдуардо
|3
|0.23
|Сарачо Федерико
|2
|0.15
|Арана Гильерме
|1
|0.08
|Brahian Palacios
|1
|0.08
|Ромуло
|1
|0.08
|Carlos Amaral
|1
|0.08
|Igor Gomes
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|3
|1
|Ромеро Оскар
|4
|0
|Дамиан Суарес
|3
|0
|Данило Барбоза
|3
|0
|Грегоре
|3
|0
|Соарес Франсиско
|2
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Баштуш Бартоломеу
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Эрнандес Диего
|2
|0
|Lucas Halter
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Энрике Луис IX
|2
|0
|Марсал Фернандо
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Понте Матео
|1
|0
|Cuiabano
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батталья Родриго
|4
|2
|Де Лара Фукс Бруно
|4
|1
|Ромуло
|3
|1
|Халк Живанилдо
|2
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|1
|Эверсон
|3
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Igor Rabello
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Арана Гильерме
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Феррейра Мариано
|1
|0
|Paulo Monteiro
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
4
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Атлетико Минейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
9
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Атлетико Минейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
2
18%
4
36%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
4
33%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
2
17%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
3
33%
2
17%
76-90
Забито
23
20
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
5
22%
1
5%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
2
9%
5
25%
31-45
6
26%
3
15%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
5
22%
5
25%
76-90
Пропущено
14
20
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
21%
4
20%
1-15
2
14%
4
20%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
6
30%
61-75
5
36%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1
Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Минейро
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
4 раза 57%
0:4
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
5 раз 36%
5
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
25
15
16
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
76
113
211
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|27 - 15
|31
|2.
|15
|9
|3
|3
|22 - 11
|30
|3.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|23 - 14
|28
|4.
|15
|8
|3
|4
|24 - 16
|27
|5.
|15
|8
|3
|4
|23 - 18
|27
|6.
|15
|7
|4
|4
|19 - 13
|25
|7.
|14
|7
|2
|5
|19 - 17
|23
|8.
|14
|6
|5
|3
|14 - 14
|23
|9.
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|10.
|13
|5
|4
|4
|12 - 11
|19
|11.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|12.
|0:0
|14
|4
|7
|3
|20 - 20
|19
|13.
|15
|5
|2
|8
|17 - 26
|17
|14.
|1:2
|13
|4
|4
|5
|20 - 21
|16
|15.
|2:1
|15
|4
|3
|8
|18 - 24
|15
|16.
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|17.
|15
|2
|6
|7
|12 - 20
|12
|18.
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|19.
|15
|2
|5
|8
|13 - 21
|11
|20.
|15
|1
|4
|10
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|3.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|6.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|7.
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|8.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|9.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|10.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|11.
|8
|4
|2
|2
|12 - 14
|14
|12.
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|14.
|2:1
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|15.
|1:2
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|16.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|17.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|3.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|4.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|1:2
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|11.
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|12.
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|14.
|2:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|16.
|7
|1
|0
|6
|5 - 12
|3
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|18.
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
|19.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|20.
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|7 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6 (1)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6 (1)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6