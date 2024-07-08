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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 15.
Ботафого Рио-де-Жанейро
3:0
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
1:0
13' Гол
Энрике Луис
17' Желтая карточка
Баштуш Бартоломеу
21' Желтая карточка
Соарес Франсиско
24' Красная карточка
Igor Rabello
2:0
79' Гол
Cuiabano
84' Желтая карточка
Brahian Palacios
3:0
90' Гол
Саварино Джефферсон
90'+5
12
John
Victor
22
Дамиан
Суарес
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
66
Cuiabano
5
Данило
Барбоза
17
Marlon
Freitas
33
Эдуардо
Карлос
II
7
Энрике
Луис
IX
9
Соарес
Франсиско
11
Сантос
Жуниор
31
Matheus
Mendes
21
Батталья
Родриго
16
Igor
Rabello
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
5
Отавио
II
23
Франко
Алан
27
Paulo
Monteiro
6
Скарпа
Густаво
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
42
Carlos
Amaral
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3
Атлетико Минейро
3-5-2

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Минейро

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

30 матчей

43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
9 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
КС
2:0
КС
0:1
К
4:2
КБ
2:2
БСА
0:0
БСА
1:0
БСА
1:0
КБ
2:2
КБ
4:2
БСА
2:2
СA
2:3
СA
3:2
СA
4:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:0
КБ
2:0
КБ
0:0

Голы

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

2.13
1.06

Среднее время на гол

42
84

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.57
0.79

Среднее время на гол

57
114

Всего голов

56
28

Голов в среднем за матч

1.87
0.93

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

48
96

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Жуниор 3 0.2
Саварино Джефферсон 3 0.2
Данило Барбоза 3 0.2
Баштуш Бартоломеу 3 0.2
Энрике Луис IX 2 0.13
Соарес Франсиско 2 (1) 0.13
Эдуардо Карлос II 2 0.13
Cuiabano 2 0.13
Понте Матео 2 0.13
Джеффиньо 1 0.07
Kaue 1 0.07
Lucas Halter 1 0.07
Jacob Montes 1 0.07
Ромеро Оскар 0 0
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 5 (1) 0.36
Халк Живанилдо 3 (1) 0.21
Скарпа Густаво 3 (1) 0.21
Варгас Эдуардо 3 0.21
Сарачо Федерико 2 0.14
Арана Гильерме 1 0.07
Brahian Palacios 1 0.07
Ромуло 1 0.07
Carlos Amaral 1 0.07
Igor Gomes 0 0
Igor Rabello 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 3 1
Ромеро Оскар 4 0
Соарес Франсиско 3 0
Дамиан Суарес 3 0
Баштуш Бартоломеу 3 0
Данило Барбоза 3 0
Грегоре 3 0
Джеффиньо 2 0
Сантос Жуниор 2 0
Marlon Freitas 2 0
Эрнандес Диего 2 0
Lucas Halter 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Энрике Луис IX 2 0
Марсал Фернандо 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Че Че 1 0
John Victor 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Понте Матео 1 0
Cuiabano 1 0
Ярлен 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 4 2
Де Лара Фукс Бруно 4 1
Ромуло 3 1
Igor Rabello 3 1
Халк Живанилдо 2 1
Паулиньо Жозе 2 1
Эверсон 3 0
Скарпа Густаво 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Франко Алан 3 0
Милито Габриэль 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Арана Гильерме 2 0
Igor Gomes 2 0
Феррейра Мариано 1 0
Paulo Monteiro 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Педриньо II 1 0
Brahian Palacios 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
4
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Атлетико Минейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

9
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Атлетико Минейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
21%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
4
29%
4
36%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
40%
3
27%
76-90

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
4
33%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
2
17%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Забито

26
20
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
6
23%
1
5%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
2
8%
5
25%
31-45
6
23%
3
15%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
7
27%
5
25%
76-90

Пропущено

14
23
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
21%
5
22%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
2
14%
1
4%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
1
7%
6
26%
61-75
5
36%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1
Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Минейро

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
4 раза 57%
0:4
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
4 раза 50%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
5
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
1.5
Больше Меньше
7
7
2
13
2.5
2
12
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 15 9 4 2 27 - 15 31
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 9 3 3 26 - 14 30
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 9 3 3 22 - 11 30
4.
Сан-Паулу
 15 8 3 4 24 - 16 27
5.
Байя
 15 8 3 4 23 - 18 27
6.
Атлетико Паранаэнсе
 15 7 4 4 19 - 13 25
7.
Крузейро
 14 7 2 5 19 - 17 23
8.
Форталеза Сеара
 14 6 5 3 14 - 14 23
9.
Ред Булл Брагантино
 15 6 4 5 20 - 18 22
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 5 4 4 12 - 11 19
11.
Жувентуде
 14 5 4 5 18 - 19 19
12.
Атлетико Минейро
 14 4 6 4 20 - 23 18
13.
Васко да Гама
 15 5 2 8 17 - 26 17
14.
Крисьюма
 13 4 4 5 20 - 21 16
15.
Витория
 15 4 3 8 18 - 24 15
16.
Куяба
 15 3 5 7 16 - 20 14
17.
Коринтианс
 15 2 6 7 12 - 20 12
18.
Гремио
 13 3 2 8 10 - 17 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 5 8 13 - 21 11
20.
Флуминенсе
 15 1 4 10 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Крузейро
 6 6 0 0 15 - 4 18
3.
Форталеза Сеара
 8 5 3 0 11 - 4 18
4.
Жувентуде
 7 5 2 0 12 - 3 17
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 1 1 14 - 5 16
6.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
7.
Фламенго
 7 5 1 1 11 - 7 16
8.
Сан-Паулу
 8 5 1 2 12 - 6 16
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 1 2 11 - 5 16
10.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 2 1 12 - 5 14
11.
Васко да Гама
 8 4 2 2 12 - 14 14
12.
Гремио
 7 3 1 3 7 - 7 10
13.
Коринтианс
 7 2 4 1 9 - 6 10
14.
Витория
 8 3 1 4 11 - 13 10
15.
Крисьюма
 7 2 3 2 10 - 12 9
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
17.
Атлетико Минейро
 7 1 4 2 9 - 12 7
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 7 0 2 5 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 11 - 6 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 4 2 2 12 - 9 14
4.
Сан-Паулу
 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
6.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 11 - 11 11
7.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Атлетико Гойаненсе
 8 2 3 3 7 - 8 9
9.
Куяба
 7 2 2 3 9 - 11 8
10.
Крисьюма
 6 2 1 3 10 - 9 7
11.
Ред Булл Брагантино
 8 1 3 4 8 - 11 6
12.
Байя
 8 1 3 4 10 - 15 6
13.
Форталеза Сеара
 6 1 2 3 3 - 10 5
14.
Витория
 7 1 2 4 7 - 11 5
15.
Крузейро
 8 1 2 5 4 - 13 5
16.
Васко да Гама
 7 1 0 6 5 - 12 3
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 8 0 2 6 3 - 14 2
19.
Гремио
 6 0 1 5 3 - 10 1
20.
Флуминенсе
 7 0 0 7 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 7 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Сан-Паулу Лусиано Невес 6 (1)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6 (1)
Васко да Гама Pablo Vegetti 6
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 6
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    УДАЛЕНИЕ! - Игор Рабелло увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 21'
    Соарес Франсиско получил желтую карточку от судьи
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