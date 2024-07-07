  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 15.
Форталеза Сеара
1:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
1:0
56' Гол
Лусеро Хуан Мартин
71' Желтая карточка
Почеттино Томас
74' Желтая карточка
Кауан Элиас
87' Желтая карточка
Кано Херман
90'+9
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
19
Бритес
Эмануэль
25
Кардона
Томас
36
Felipe
Jonatan
16
Россетто
Матеус
88
Саша
Лукас
7
Почеттино
Томас
22
Пикашу
Яго
9
Лусеро
Хуан
Мартин
26
Лопес
Брено
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
25
Карлос
Антонио
29
Тьяго
Сантос
23
Гуга
III
5
Александр
Гомес
II
8
Gabriel
Martinelli
III
10
Гансо
Пауло
77
Маркус
Аленсар
9
Джон
Кеннеди
11
Кено
Форталеза Сеара
4-3-3
Флуминенсе
4-3-3

История личных встреч

Форталеза Сеара
Флуминенсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:0
СA
4:2
СA
2:1
К
2:2
К
0:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Среднее время на гол

108
108

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 6 (2) 0.43
Почеттино Томас 1 0.07
Пикашу Яго 1 0.07
Лопес Брено 1 0.07
Мачука Иманоль 1 0.07
Эркулес 1 0.07
Кушчевич Бенхамин 1 0.07
Пачеко Бруно 1 0.07
Наварро Кевин 1 0.07
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гансо Пауло 3 0.2
Кано Херман 2 0.13
Лима II 2 0.13
Марсело Виера 1 (1) 0.07
Аугусто Ренато 1 0.07
Мартинелли Габриэл 1 0.07
Андре 0 0
Самуэл Шавьер 0 0
Ариас Джон 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аугусто Педро 6 0
Бритес Эмануэль 4 1
Лусеро Хуан Мартин 4 0
Почеттино Томас 4 0
Пикашу Яго 3 0
Эркулес 1 1
Renato Kayzer 1 1
Тити 2 0
Leandro Martinez I 2 0
Лопес Брено 2 0
Саша Лукас 1 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Велисон Хосе 1 0
Мариньо 1 0
Тинга I 1 0
Россетто Матеус 1 0
Пачеко Бруно 1 0
Калебе 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 7 0
Лима II 4 1
Мело Фелипе 2 1
Андре 3 0
Кано Херман 3 0
Диого VII 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Гуга III 3 0
Александр Гомес II 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Тьяго Сантос 2 0
Самуэл Шавьер 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Марсело Виера 1 0
Коста Дуглас 1 0
Маноэл 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Габриэл III 1 0
Ариас Джон 1 0
Mano Menezes 1 0
Кауан Элиас 1 0
Gabriel Martinelli III 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Флуминенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1
Форталеза Сеара
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

3
8
Форталеза Сеара
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Флуминенсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

11
1
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 1
6 Не забивали 14
3
27%
1
100%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
1
25%
2
15%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Забито

14
10
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
3
21%
3
30%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
4
40%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

14
24
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 15
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
36%
6
25%
31-45
2
14%
5
21%
46-60
2
14%
6
25%
61-75
3
21%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1
Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2
Флуминенсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1
Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Флуминенсе

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
3
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
5
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
7
3
11
1.5
3
12
1
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 15 9 4 2 27 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 15 8 4 3 20 - 11 28
3.
Байя
 0:0 15 8 4 3 23 - 16 28
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 8 3 3 23 - 14 27
5.
Сан-Паулу
 15 8 3 4 24 - 16 27
6.
Крузейро
 14 7 2 5 19 - 17 23
7.
Форталеза Сеара
 14 6 5 3 14 - 14 23
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 15 6 5 4 17 - 12 23
9.
Ред Булл Брагантино
 15 6 4 5 20 - 18 22
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 13 5 5 3 11 - 9 20
11.
Жувентуде
 14 5 4 5 18 - 19 19
12.
Атлетико Минейро
 13 4 6 3 20 - 20 18
13.
Крисьюма
 0:0 13 4 5 4 19 - 19 17
14.
Васко да Гама
 0:0 15 4 3 8 15 - 25 15
15.
Куяба
 15 3 5 7 16 - 20 14
16.
Витория
 0:0 15 3 4 8 16 - 23 13
17.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 15 2 6 7 12 - 19 12
18.
Коринтианс
 15 2 6 7 12 - 20 12
19.
Гремио
 13 3 2 8 10 - 17 11
20.
Флуминенсе
 15 1 4 10 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 0:0 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Крузейро
 6 6 0 0 15 - 4 18
3.
Форталеза Сеара
 8 5 3 0 11 - 4 18
4.
Жувентуде
 7 5 2 0 12 - 3 17
5.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
6.
Фламенго
 7 5 1 1 11 - 7 16
7.
Сан-Паулу
 8 5 1 2 12 - 6 16
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 7 4 2 1 12 - 5 14
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 8 4 2 2 9 - 5 14
10.
Васко да Гама
 0:0 8 4 2 2 12 - 14 14
11.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
12.
Гремио
 7 3 1 3 7 - 7 10
13.
Коринтианс
 7 2 4 1 9 - 6 10
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 6 2 3 1 5 - 4 9
15.
Крисьюма
 0:0 7 2 3 2 10 - 12 9
16.
Витория
 0:0 8 2 2 4 9 - 12 8
17.
Атлетико Минейро
 7 1 4 2 9 - 12 7
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 7 0 3 4 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 7 4 2 1 11 - 6 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 4 2 2 12 - 9 14
4.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Сан-Паулу
 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 8 2 3 3 5 - 7 9
9.
Крисьюма
 0:0 6 2 2 2 9 - 7 8
10.
Куяба
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
Байя
 0:0 8 1 4 3 10 - 13 7
12.
Ред Булл Брагантино
 8 1 3 4 8 - 11 6
13.
Форталеза Сеара
 6 1 2 3 3 - 10 5
14.
Витория
 0:0 7 1 2 4 7 - 11 5
15.
Крузейро
 8 1 2 5 4 - 13 5
16.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
17.
Коринтианс
 8 0 2 6 3 - 14 2
18.
Гремио
 6 0 1 5 3 - 10 1
19.
Васко да Гама
 0:0 7 0 1 6 3 - 11 1
20.
Флуминенсе
 7 0 0 7 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 7 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Сан-Паулу Лусиано Невес 6 (1)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6 (1)
Васко да Гама Pablo Vegetti 6
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 6
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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