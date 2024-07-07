Тур: 15.
1:0
Конец матча
0'
1:0
56' ГолЛусеро Хуан Мартин
71' Желтая карточкаПочеттино Томас
74' Желтая карточкаКауан Элиас
87' Желтая карточкаКано Херман
90'+9
Ход матча
56'
70'
71'
73'
74'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Тинга
I
88
Саша
Лукас
22
Пикашу
Яго
26
Лопес
Брено
29
Тьяго
Сантос
23
Гуга
III
10
Гансо
Пауло
11
Кено
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоНападающий
- Нападающий
-
26 Лопес БреноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ТитиЗащитник
- Полузащитник
-
37 КауанПолузащитник
-
14 Жонатан ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 МариньоНападающий
-
31 Аморим
-
-
20 Дуду V1
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
23 ГугаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 КеноНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
- Защитник
-
22 ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Коста ДугласНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
-
-
46 Lucas Justen
-
-
-
19 Кауан Элиас
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Форталеза Сеара
Флуминенсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
0.83
Среднее время на гол
108
108
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|6 (2)
|0.43
|Почеттино Томас
|1
|0.07
|Пикашу Яго
|1
|0.07
|Лопес Брено
|1
|0.07
|Мачука Иманоль
|1
|0.07
|Эркулес
|1
|0.07
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.07
|Пачеко Бруно
|1
|0.07
|Наварро Кевин
|1
|0.07
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гансо Пауло
|3
|0.2
|Кано Херман
|2
|0.13
|Лима II
|2
|0.13
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.07
|Аугусто Ренато
|1
|0.07
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.07
|Андре
|0
|0
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Ариас Джон
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аугусто Педро
|6
|0
|Бритес Эмануэль
|4
|1
|Лусеро Хуан Мартин
|4
|0
|Почеттино Томас
|4
|0
|Пикашу Яго
|3
|0
|Эркулес
|1
|1
|Renato Kayzer
|1
|1
|Тити
|2
|0
|Leandro Martinez I
|2
|0
|Лопес Брено
|2
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Велисон Хосе
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Тинга I
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Пачеко Бруно
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|7
|0
|Лима II
|4
|1
|Мело Фелипе
|2
|1
|Андре
|3
|0
|Кано Херман
|3
|0
|Диого VII
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Гуга III
|3
|0
|Александр Гомес II
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Самуэл Шавьер
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Ариас Джон
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
|Кауан Элиас
|1
|0
|Gabriel Martinelli III
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Флуминенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
Форталеза Сеара
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
3
8
Форталеза Сеара
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Флуминенсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
11
1
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 1
6 Не забивали 14
3
27%
1
100%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
1
25%
2
15%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
2
20%
4
36%
76-90
Забито
14
10
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
3
21%
3
30%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
4
40%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
14
24
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 15
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
36%
6
25%
31-45
2
14%
5
21%
46-60
2
14%
6
25%
61-75
3
21%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1
Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2
Флуминенсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1
Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Флуминенсе
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
87
311
312
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|27 - 15
|31
|2.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|20 - 11
|28
|3.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|23 - 16
|28
|4.
|14
|8
|3
|3
|23 - 14
|27
|5.
|15
|8
|3
|4
|24 - 16
|27
|6.
|14
|7
|2
|5
|19 - 17
|23
|7.
|14
|6
|5
|3
|14 - 14
|23
|8.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|17 - 12
|23
|9.
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|10.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|11 - 9
|20
|11.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|12.
|13
|4
|6
|3
|20 - 20
|18
|13.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|19 - 19
|17
|14.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|15 - 25
|15
|15.
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|16.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|16 - 23
|13
|17.
|0:0
|15
|2
|6
|7
|12 - 19
|12
|18.
|15
|2
|6
|7
|12 - 20
|12
|19.
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|20.
|15
|1
|4
|10
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|3.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|6.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|7.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|8.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|9.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 5
|14
|10.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 14
|14
|11.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|12.
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|14.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|15.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|16.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|17.
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|8.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|9.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|14.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|16.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|17.
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
|18.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|19.
|0:0
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
|20.
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|7 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6 (1)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6 (1)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6