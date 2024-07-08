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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 13. Стадион: .
Вестерос
1:0
Первый тайм: 12'
Хеккен
0'
1:0
4' Гол
Ахлинви Маттео

Ход матча

4'
Ахлинви Маттео
(Alexander Warneryd)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Хеккен
3.00
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4.00
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2.40
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Все Коэффициенты
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
23
Маркес
Микаэль
22
Бузаине
Элиас
10
Daniel
Ask
24
Marcus
Linday
29
Alexander
Warneryd
8
Ахлинви
Маттео
14
Viktor
Granath
30
Саиди
Абдельрахман
1
Линде
Андреас
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
5
Ховланд
Эвен
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
18
Рюгор
Миккель
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
10
Юссеф
Али
29
Инусса
Зейдан
Вестерос
3-4-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Вестерос
Хеккен

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахлинви Маттео 3 0.23
Оффия Генри 2 0.15
Patric Aaslund 1 0.08
Диабате Ибрахим 1 0.08
Гефверт Симон 1 0.08
Jabir Abdihakim Ali 1 0.08
Alexander Warneryd 0 0
Йоханссон Саймон 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хрстич Срджан 4 0.29
Лаюни Амор 3 0.21
Густафссон Симон 3 (1) 0.21
Инусса Зейдан 3 0.21
Линдберг Юлиус 3 0.21
Рюгор Миккель 2 0.14
Чилуфя Эдвард 2 0.14
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0.14
Ховланд Эвен 1 0.07
Лундквист Адам 0 0
Юссеф Али 0 0
Ромео Аман 0 0
Дабо Понтус 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Max Larsson 3 0
Нсабиумва Фредерик 2 0
Alex Douglas 2 0
Ахлинви Маттео 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Herman Magnusson 1 0
Marcus Linday 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 2 0
Густафссон Симон 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Рюгор Миккель 1 0
Лоде Мариус 1 0
Лундквист Адам 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Инусса Зейдан 1 0
Дабо Понтус 1 0

Результаты матчей

Вестерос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Хеккен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4
Вестерос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хеккен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
15
Вестерос
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Хеккен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

5
19

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
3
25%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

5
16
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
20%
5
31%
46-60
2
40%
3
19%
61-75
1
20%
3
19%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
4
36%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

8
23
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 3
0
0%
1
4%
1-15
2
25%
4
17%
16-30
1
13%
4
17%
31-45
1
13%
7
30%
46-60
2
25%
4
17%
61-75
2
25%
3
13%
76-90

Пропущено

14
23
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
14%
4
17%
1-15
2
14%
5
22%
16-30
4
29%
3
13%
31-45
4
29%
7
30%
46-60
1
7%
1
4%
61-75
1
7%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2
ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0
Хеккен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1
ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2

Результаты матчей

Вестерос
Хеккен

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
10
3
2
10
1.5
7
6
1
11
2.5
5
8
1
11
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 14 11 2 1 39 - 10 35
2.
Юргорден
 0:0 13 8 2 3 24 - 11 26
3.
Мьельбю
 14 8 2 4 25 - 17 26
4.
Хаммарбю
 13 7 1 5 21 - 15 22
5.
ГАИС
 13 7 1 5 16 - 17 22
6.
Хеккен
 0:1 14 6 2 6 24 - 23 20
7.
Эльфсборг
 14 6 1 7 24 - 20 19
8.
Хальмстад
 13 6 0 7 18 - 24 18
9.
Вернаму
 13 5 2 6 17 - 19 17
10.
АИК
 13 5 2 6 24 - 29 17
11.
Сириус
 13 4 3 6 18 - 20 15
12.
Броммапойкарна
 13 3 6 4 19 - 24 15
13.
Гётеборг
 13 4 2 7 13 - 21 14
14.
Кальмар
 13 4 1 8 19 - 29 13
15.
ИФК Норрчепинг
 0:0 13 3 3 7 15 - 32 12
16.
Вестерос
 1:0 13 3 2 8 9 - 14 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 8 5 2 1 17 - 10 17
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
6.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хеккен
 0:1 7 4 1 2 16 - 11 13
8.
Юргорден
 0:0 7 4 1 2 10 - 7 13
9.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
10.
Сириус
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 0:0 6 2 1 3 7 - 13 7
13.
Вестерос
 1:0 7 2 1 4 4 - 8 7
14.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
15.
Кальмар
 6 1 1 4 9 - 13 4
16.
Вернаму
 7 1 1 5 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 4 2 1 18 - 8 14
2.
Юргорден
 0:0 6 4 1 1 14 - 4 13
3.
Вернаму
 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Кальмар
 7 3 0 4 10 - 16 9
6.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 12 - 10 9
7.
Гётеборг
 7 2 1 4 9 - 12 7
8.
Хаммарбю
 7 2 1 4 7 - 10 7
9.
Хеккен
 0:1 7 2 1 4 8 - 12 7
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 6 2 0 4 5 - 10 6
12.
Хальмстад
 7 2 0 5 7 - 18 6
13.
ИФК Норрчепинг
 0:0 7 1 2 4 8 - 19 5
14.
Вестерос
 1:0 6 1 1 4 5 - 6 4
15.
Эльфсборг
 7 1 0 6 5 - 14 3
16.
АИК
 6 0 2 4 6 - 20 2
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 8 (2)
Сириус Салех Юсеф 8 (1)
Броммапойкарна Васич Никола 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 7
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
ГАИС Axel Henriksson 5
Эльфсборг Jalal Abdulai 5
Весь список
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