Тур: 13. Стадион: Iver Arena.
Ход матча
4'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.40 Победа «Хеккен»
-
10
Daniel
Ask
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
10
Юссеф
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Daniel AskПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
-
20 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
16 Дабо ПонтусНападающий
-
33 Дембе ДжонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Вестерос
Хеккен
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахлинви Маттео
|3
|0.23
|Оффия Генри
|2
|0.15
|Patric Aaslund
|1
|0.08
|Диабате Ибрахим
|1
|0.08
|Гефверт Симон
|1
|0.08
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.08
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Йоханссон Саймон
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хрстич Срджан
|4
|0.29
|Лаюни Амор
|3
|0.21
|Густафссон Симон
|3 (1)
|0.21
|Инусса Зейдан
|3
|0.21
|Линдберг Юлиус
|3
|0.21
|Рюгор Миккель
|2
|0.14
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.14
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0.14
|Ховланд Эвен
|1
|0.07
|Лундквист Адам
|0
|0
|Юссеф Али
|0
|0
|Ромео Аман
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Larsson
|3
|0
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Ахлинви Маттео
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Herman Magnusson
|1
|0
|Marcus Linday
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|2
|0
|Густафссон Симон
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Хеккен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
4
Вестерос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хеккен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
4
15
Вестерос
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Хеккен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
5
19
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
3
25%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
5
16
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
20%
5
31%
46-60
2
40%
3
19%
61-75
1
20%
3
19%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
4
36%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
8
23
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 3
0
0%
1
4%
1-15
2
25%
4
17%
16-30
1
13%
4
17%
31-45
1
13%
7
30%
46-60
2
25%
4
17%
61-75
2
25%
3
13%
76-90
Пропущено
14
23
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
14%
4
17%
1-15
2
14%
5
22%
16-30
4
29%
3
13%
31-45
4
29%
7
30%
46-60
1
7%
1
4%
61-75
1
7%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2
ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0
Хеккен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1
ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2
Результаты матчей
Вестерос
Хеккен
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
61
15
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
24
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
103
210
76
111
58
111
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|39 - 10
|35
|2.
|0:0
|13
|8
|2
|3
|24 - 11
|26
|3.
|14
|8
|2
|4
|25 - 17
|26
|4.
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|5.
|13
|7
|1
|5
|16 - 17
|22
|6.
|0:1
|14
|6
|2
|6
|24 - 23
|20
|7.
|14
|6
|1
|7
|24 - 20
|19
|8.
|13
|6
|0
|7
|18 - 24
|18
|9.
|13
|5
|2
|6
|17 - 19
|17
|10.
|13
|5
|2
|6
|24 - 29
|17
|11.
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|12.
|13
|3
|6
|4
|19 - 24
|15
|13.
|13
|4
|2
|7
|13 - 21
|14
|14.
|13
|4
|1
|8
|19 - 29
|13
|15.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|15 - 32
|12
|16.
|1:0
|13
|3
|2
|8
|9 - 14
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|21 - 2
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|5.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|6.
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|7.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|16 - 11
|13
|8.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|9.
|6
|4
|0
|2
|11 - 6
|12
|10.
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|13.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|14.
|6
|1
|3
|2
|7 - 14
|6
|15.
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|16.
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|18 - 8
|14
|2.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|5.
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|7.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|8.
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|9.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 18
|6
|13.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|14.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|15.
|7
|1
|0
|6
|5 - 14
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|6 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|8 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|8 (1)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|7 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|7
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5
|ГАИС
|Axel Henriksson
|5
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|5