Тур: 13. Стадион: Iver Arena.
0'
1:0
4' ГолАхлинви Маттео
29' Желтая карточкаФридрикссон Вальгейр-Люнддаль
1:1
32' ГолЮссеф Али
32' Желтая карточкаЛундквист Адам
61' Желтая карточкаЮссеф Али
1:2
84' ГолИнусса Зейдан
90'+6
Ход матча
4'
32'
1:1
32'
61'
76'
84'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 14
-
0 Офсайды 4
-
4 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
10
Daniel
Ask
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
10
Юссеф
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Daniel AskПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
-
20 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
16 Дабо ПонтусНападающий
-
33 Дембе ДжонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Вестерос
Хеккен
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахлинви Маттео
|3
|0.23
|Оффия Генри
|2
|0.15
|Patric Aaslund
|1
|0.08
|Диабате Ибрахим
|1
|0.08
|Гефверт Симон
|1
|0.08
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.08
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Йоханссон Саймон
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инусса Зейдан
|4
|0.29
|Хрстич Срджан
|4
|0.29
|Лаюни Амор
|3
|0.21
|Густафссон Симон
|3 (1)
|0.21
|Линдберг Юлиус
|3
|0.21
|Рюгор Миккель
|2
|0.14
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0.14
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.14
|Юссеф Али
|1
|0.07
|Ховланд Эвен
|1
|0.07
|Лундквист Адам
|0
|0
|Ромео Аман
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Larsson
|3
|0
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Ахлинви Маттео
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Herman Magnusson
|1
|0
|Marcus Linday
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|2
|0
|Лундквист Адам
|2
|0
|Густафссон Симон
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Юссеф Али
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Хеккен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
4
Вестерос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хеккен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
4
15
Вестерос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Хеккен
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
6
19
Голы по времени матча
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Пропущено
10
13
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
10%
4
31%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
2
15%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
23%
76-90
Забито
5
16
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
20%
5
31%
46-60
2
40%
3
19%
61-75
1
20%
3
19%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
4
36%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
9
25
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 3
1
11%
1
4%
1-15
2
22%
4
16%
16-30
1
11%
5
20%
31-45
1
11%
7
28%
46-60
2
22%
4
16%
61-75
2
22%
4
16%
76-90
Пропущено
16
24
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
13%
5
21%
1-15
2
13%
5
21%
16-30
5
31%
3
13%
31-45
4
25%
7
29%
29%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
2
13%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2
ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0
Хеккен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1
ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2
Результаты матчей
Вестерос
Хеккен
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
52
15
34
15
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
113
211
86
112
59
112
212
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|8 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|8 (1)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|7 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|7
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5
|ГАИС
|Axel Henriksson
|5
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|5