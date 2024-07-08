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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 13. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
0:0
Первый тайм: 12'
Юргорден
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Юргорден
4.80
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4.40
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1.80
Все Коэффициенты
91
Нильссон
Давид
20
Daniel
Eid
4
Amadeus
Soegaard
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
11
Лушаку
Исмет
38
Ture
Sandberg
9
Траустасон
Арнор
8
Сигюргейрссон
Исак
22
Прица
Тим
5
Нюман
Кристоффер
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
17
Теркильдсен
Петер
5
Тенхо
Миро
4
Ларссон
Якоб
26
Даль
Самуэль
10
Samuel
Holm
14
Сабович
Бесард
15
Фаллениус
Оскар
20
Нгуэн
Токмак
16
Гулликсен
Тобиас
11
Хуммет
Денис
ИФК Норрчепинг
4-1-2-1-2
Юргорден
4-2-3-1

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Юргорден

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

84.6%
61.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
38.5%
13 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

35 матчей

22.9%
42.9%
34.2%
8 побед 15 ничьих 12 побед

Первый тайм

31.4%
42.9%
25.7%
11 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.1%
25.7%
37.2%
13 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

А
0:2
А
2:2
А
0:1
А
2:1
А
1:1
А
1:0
А
1:2
А
3:0
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
0:1
А
3:3
А
1:3
А
0:1
ТМК
2:2
А
4:2
А
1:1
КШ
3:1
К
3:1
ТМК
0:0
А
1:1
А
3:5
А
2:3
А
1:2
КШ
0:0
ТМС
2:1
А
1:1
А
1:1
А
2:1
А
1:3
ТМС
2:2
А
1:1
А
1:2

Голы

Всего голов

23
26

Голов в среднем за матч

1.35
1.44

Среднее время на гол

66
62

Всего голов

27
26

Голов в среднем за матч

1.5
1.53

Среднее время на гол

60
58

Всего голов

50
52

Голов в среднем за матч

1.43
1.49

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

63
60

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 4 0.31
Нюман Кристоффер 4 0.31
Траустасон Арнор 4 0.31
Сигюргейрссон Исак 1 0.08
Лушаку Исмет 1 0.08
Ture Sandberg 1 0.08
Kevin Jansson 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Ватсон Макс 0 0
Бьёрк Карл 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 6 (1) 0.46
Нгуэн Токмак 4 0.31
Гулликсен Тобиас 3 0.23
Lucas Bergvall 3 0.23
Samuel Holm 2 0.15
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.15
Фаллениус Оскар 1 0.08
Викхейм Густав 1 0.08
Сабович Бесард 1 0.08
Тенхо Миро 1 0.08
Даль Самуэль 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 5 0
Kevin Jansson 3 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Ватсон Макс 2 0
Каллей Яхья 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Лушаку Исмет 1 0
Салихович Дино 1 0
Marcus Baggesen 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викхейм Густав 3 0
Сабович Бесард 3 0
Ларссон Якоб 2 0
Samuel Holm 2 0
Lucas Bergvall 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Экдаль Альбин 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Даль Самуэль 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Theo Bergvall 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Юргорден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
0
ИФК Норрчепинг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Юргорден
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

4
10
ИФК Норрчепинг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Юргорден
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

7
14
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
3
43%
1
7%
61-75
2
29%
4
29%
76-90

Пропущено

13
4
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
2
15%
1
25%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

19
7
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
4
21%
1
14%
1-15
3
16%
2
29%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
3
16%
2
29%
61-75
3
16%
1
14%
76-90

Забито

15
24
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
0
0%
3
13%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
5
33%
5
21%
46-60
4
27%
3
13%
61-75
2
13%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

32
11
18 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
6
19%
1
9%
1-15
5
16%
2
18%
16-30
7
22%
0
0%
31-45
3
9%
3
27%
46-60
6
19%
3
27%
61-75
5
16%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1
Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1
Юргорден
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0
Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Юргорден

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
2:0
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1
4
1.5
4
3
1
4
2.5
1
6
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
5
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
8
4
1
11
2.5
4
8
1
11
3.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 14 11 2 1 39 - 10 35
2.
Юргорден
 0:0 13 8 2 3 24 - 11 26
3.
Мьельбю
 14 8 2 4 25 - 17 26
4.
Хаммарбю
 13 7 1 5 21 - 15 22
5.
ГАИС
 13 7 1 5 16 - 17 22
6.
Хеккен
 0:1 14 6 2 6 24 - 23 20
7.
Эльфсборг
 14 6 1 7 24 - 20 19
8.
Хальмстад
 13 6 0 7 18 - 24 18
9.
Вернаму
 13 5 2 6 17 - 19 17
10.
АИК
 13 5 2 6 24 - 29 17
11.
Сириус
 13 4 3 6 18 - 20 15
12.
Броммапойкарна
 13 3 6 4 19 - 24 15
13.
Гётеборг
 13 4 2 7 13 - 21 14
14.
Кальмар
 13 4 1 8 19 - 29 13
15.
ИФК Норрчепинг
 0:0 13 3 3 7 15 - 32 12
16.
Вестерос
 1:0 13 3 2 8 9 - 14 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 8 5 2 1 17 - 10 17
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
6.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хеккен
 0:1 7 4 1 2 16 - 11 13
8.
Юргорден
 0:0 7 4 1 2 10 - 7 13
9.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
10.
Сириус
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 0:0 6 2 1 3 7 - 13 7
13.
Вестерос
 1:0 7 2 1 4 4 - 8 7
14.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
15.
Кальмар
 6 1 1 4 9 - 13 4
16.
Вернаму
 7 1 1 5 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 4 2 1 18 - 8 14
2.
Юргорден
 0:0 6 4 1 1 14 - 4 13
3.
Вернаму
 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Кальмар
 7 3 0 4 10 - 16 9
6.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 12 - 10 9
7.
Гётеборг
 7 2 1 4 9 - 12 7
8.
Хаммарбю
 7 2 1 4 7 - 10 7
9.
Хеккен
 0:1 7 2 1 4 8 - 12 7
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 6 2 0 4 5 - 10 6
12.
Хальмстад
 7 2 0 5 7 - 18 6
13.
ИФК Норрчепинг
 0:0 7 1 2 4 8 - 19 5
14.
Вестерос
 1:0 6 1 1 4 5 - 6 4
15.
Эльфсборг
 7 1 0 6 5 - 14 3
16.
АИК
 6 0 2 4 6 - 20 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 8 (2)
Сириус Салех Юсеф 8 (1)
Броммапойкарна Васич Никола 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 7
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
ГАИС Axel Henriksson 5
Эльфсборг Jalal Abdulai 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Юргорден
4.80
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4.40
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1.80
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