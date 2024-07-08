Тур: 13. Стадион: Platinumcars Arena.
1:3
Конец матча
0'
0:1
13' ГолХуммет Денис
16' Желтая карточкаПрица Тим
22' Желтая карточкаТеркильдсен Петер
28' Желтая карточкаСабович Бесард
33' Желтая карточкаКаллей Яхья
0:2
60' ГолГулликсен Тобиас
1:2
63' ГолСигюргейрссон Исак
1:3
68' ГолСабович Бесард
87' Желтая карточкаЛушаку Исмет
90' Желтая карточкаЭрикссон Магнус
90'+8
Ход матча
13'
0:1
16'
28'
33'
60'
0:2
63'
68'
1:3
87'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
11
Лушаку
Исмет
22
Прица
Тим
26
Даль
Самуэль
10
Samuel
Holm
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
-
11 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Прица ТимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Даль СамуэльЗащитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Keita Kosugi
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Юргорден
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
84.6%
61.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
38.5%
13 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
35 матчей
22.9%
42.9%
34.2%
8 побед 15 ничьих 12 побед
Первый тайм
31.4%
42.9%
25.7%
11 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.1%
25.7%
37.2%
13 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
26
Голов в среднем за матч
1.35
1.44
Среднее время на гол
66
62
Всего голов
27
26
Голов в среднем за матч
1.5
1.53
Среднее время на гол
60
58
Всего голов
50
52
Голов в среднем за матч
1.43
1.49
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
63
60
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|4
|0.31
|Нюман Кристоффер
|4
|0.31
|Траустасон Арнор
|4
|0.31
|Сигюргейрссон Исак
|2
|0.15
|Ture Sandberg
|1
|0.08
|Лушаку Исмет
|1
|0.08
|Kevin Jansson
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Бьёрк Карл
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|7 (1)
|0.54
|Гулликсен Тобиас
|4
|0.31
|Нгуэн Токмак
|4
|0.31
|Lucas Bergvall
|3
|0.23
|Samuel Holm
|2
|0.15
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.15
|Сабович Бесард
|2
|0.15
|Фаллениус Оскар
|1
|0.08
|Викхейм Густав
|1
|0.08
|Тенхо Миро
|1
|0.08
|Даль Самуэль
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|5
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Каллей Яхья
|3
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Ватсон Макс
|2
|0
|Лушаку Исмет
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|4
|0
|Викхейм Густав
|3
|0
|Ларссон Якоб
|2
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Lucas Bergvall
|2
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|1
|Экдаль Альбин
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
|Theo Bergvall
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Юргорден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
0
ИФК Норрчепинг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Юргорден
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
4
10
ИФК Норрчепинг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Юргорден
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
8
17
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
4
50%
2
12%
61-75
2
25%
4
24%
76-90
Пропущено
16
5
8 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
4
25%
2
40%
61-75
2
13%
1
20%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
19
7
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
4
21%
1
14%
1-15
3
16%
2
29%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
3
16%
2
29%
61-75
3
16%
1
14%
76-90
Забито
16
27
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
0
0%
4
15%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
5
31%
6
22%
46-60
5
31%
4
15%
61-75
2
13%
7
26%
76-90
Пропущено
35
12
19 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
7
20%
1
8%
1-15
5
14%
2
17%
16-30
7
20%
0
0%
31-45
4
11%
3
25%
46-60
7
20%
4
33%
61-75
5
14%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1
Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1
Юргорден
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0
Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Юргорден
Точный счет
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
1:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
15
43
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
25
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
310
94
112
58
112
211
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|8 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|8 (1)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|7 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|7
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5
|ГАИС
|Axel Henriksson
|5
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|5