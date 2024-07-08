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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 13. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
1:3
Конец матча
Юргорден
0'
0:1
13' Гол
Хуммет Денис
16' Желтая карточка
Прица Тим
22' Желтая карточка
Теркильдсен Петер
28' Желтая карточка
Сабович Бесард
33' Желтая карточка
Каллей Яхья
0:2
60' Гол
Гулликсен Тобиас
1:2
63' Гол
Сигюргейрссон Исак
1:3
68' Гол
Сабович Бесард
87' Желтая карточка
Лушаку Исмет
90' Желтая карточка
Эрикссон Магнус
90'+8

Ход матча

13'
0:1
Хуммет Денис
(Нгуэн Токмак)
16'
Прица Тим
 
22'
 
Теркильдсен Петер
28'
 
Сабович Бесард
33'
Каллей Яхья
 
46'
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
Прица Тим
 
58'
 
Экдаль Альбин
Samuel Holm
60'
0:2
Гулликсен Тобиас
(Хуммет Денис)
63'
Сигюргейрссон Исак
(Ture Sandberg)
1:2
68'
1:3
Сабович Бесард
73'
 
Patric Aaslund
Хуммет Денис
75'
Хазени Кристоффер
Нюман Кристоффер
 
75'
Бьёрк Карл
Ture Sandberg
 
75'
Marcus Baggesen
Каллей Яхья
 
82'
 
Эрикссон Магнус
Фаллениус Оскар
87'
Лушаку Исмет
 
89'
Сисей Йеспер
Лушаку Исмет
 
90'
 
Эрикссон Магнус

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
91
Нильссон
Давид
20
Daniel
Eid
4
Amadeus
Soegaard
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
11
Лушаку
Исмет
38
Ture
Sandberg
9
Траустасон
Арнор
8
Сигюргейрссон
Исак
22
Прица
Тим
5
Нюман
Кристоффер
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
17
Теркильдсен
Петер
5
Тенхо
Миро
4
Ларссон
Якоб
26
Даль
Самуэль
10
Samuel
Holm
14
Сабович
Бесард
15
Фаллениус
Оскар
20
Нгуэн
Токмак
16
Гулликсен
Тобиас
11
Хуммет
Денис
ИФК Норрчепинг
4-1-2-1-2
Юргорден
4-2-3-1

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Юргорден

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

84.6%
61.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
38.5%
13 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

35 матчей

22.9%
42.9%
34.2%
8 побед 15 ничьих 12 побед

Первый тайм

31.4%
42.9%
25.7%
11 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.1%
25.7%
37.2%
13 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

А
0:2
А
2:2
А
0:1
А
2:1
А
1:1
А
1:0
А
1:2
А
3:0
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
0:1
А
3:3
А
1:3
А
0:1
ТМК
2:2
А
4:2
А
1:1
КШ
3:1
К
3:1
ТМК
0:0
А
1:1
А
3:5
А
2:3
А
1:2
КШ
0:0
ТМС
2:1
А
1:1
А
1:1
А
2:1
А
1:3
ТМС
2:2
А
1:1
А
1:2

Голы

Всего голов

23
26

Голов в среднем за матч

1.35
1.44

Среднее время на гол

66
62

Всего голов

27
26

Голов в среднем за матч

1.5
1.53

Среднее время на гол

60
58

Всего голов

50
52

Голов в среднем за матч

1.43
1.49

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

63
60

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 4 0.31
Нюман Кристоффер 4 0.31
Траустасон Арнор 4 0.31
Сигюргейрссон Исак 2 0.15
Ture Sandberg 1 0.08
Лушаку Исмет 1 0.08
Kevin Jansson 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Ватсон Макс 0 0
Бьёрк Карл 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 7 (1) 0.54
Гулликсен Тобиас 4 0.31
Нгуэн Токмак 4 0.31
Lucas Bergvall 3 0.23
Samuel Holm 2 0.15
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.15
Сабович Бесард 2 0.15
Фаллениус Оскар 1 0.08
Викхейм Густав 1 0.08
Тенхо Миро 1 0.08
Даль Самуэль 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 5 0
Kevin Jansson 3 0
Каллей Яхья 3 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Ватсон Макс 2 0
Лушаку Исмет 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Прица Тим 1 0
Салихович Дино 1 0
Marcus Baggesen 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 4 0
Викхейм Густав 3 0
Ларссон Якоб 2 0
Samuel Holm 2 0
Lucas Bergvall 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Экдаль Альбин 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Даль Самуэль 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Theo Bergvall 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Юргорден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
0
ИФК Норрчепинг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Юргорден
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

4
10
ИФК Норрчепинг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Юргорден
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

8
17
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
4
50%
2
12%
61-75
2
25%
4
24%
76-90

Пропущено

16
5
8 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
4
25%
2
40%
61-75
2
13%
1
20%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

19
7
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
4
21%
1
14%
1-15
3
16%
2
29%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
3
16%
2
29%
61-75
3
16%
1
14%
76-90

Забито

16
27
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
0
0%
4
15%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
5
31%
6
22%
46-60
5
31%
4
15%
61-75
2
13%
7
26%
76-90

Пропущено

35
12
19 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
7
20%
1
8%
1-15
5
14%
2
17%
16-30
7
20%
0
0%
31-45
4
11%
3
25%
46-60
7
20%
4
33%
61-75
5
14%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1
Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1
Юргорден
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0
Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Юргорден

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
1:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
4
3
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
9
4
1
12
2.5
5
8
1
12
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 14 11 2 1 39 - 10 35
2.
Юргорден
 13 9 1 3 27 - 12 28
3.
Мьельбю
 14 8 2 4 25 - 17 26
4.
Хеккен
 14 7 2 5 26 - 23 23
5.
Хаммарбю
 13 7 1 5 21 - 15 22
6.
ГАИС
 13 7 1 5 16 - 17 22
7.
Эльфсборг
 14 6 1 7 24 - 20 19
8.
Хальмстад
 13 6 0 7 18 - 24 18
9.
Вернаму
 13 5 2 6 17 - 19 17
10.
АИК
 13 5 2 6 24 - 29 17
11.
Сириус
 13 4 3 6 18 - 20 15
12.
Броммапойкарна
 13 3 6 4 19 - 24 15
13.
Гётеборг
 13 4 2 7 13 - 21 14
14.
Кальмар
 13 4 1 8 19 - 29 13
15.
ИФК Норрчепинг
 13 3 2 8 16 - 35 11
16.
Вестерос
 13 2 2 9 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 8 5 2 1 17 - 10 17
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
6.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хеккен
 7 4 1 2 16 - 11 13
8.
Юргорден
 7 4 1 2 10 - 7 13
9.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
10.
Сириус
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 6 2 0 4 8 - 16 6
13.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
14.
Кальмар
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Вестерос
 7 1 1 5 4 - 10 4
16.
Вернаму
 7 1 1 5 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 5 0 1 17 - 5 15
2.
Мальмё
 7 4 2 1 18 - 8 14
3.
Вернаму
 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Хеккен
 7 3 1 3 10 - 12 10
5.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
6.
Кальмар
 7 3 0 4 10 - 16 9
7.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 12 - 10 9
8.
Гётеборг
 7 2 1 4 9 - 12 7
9.
Хаммарбю
 7 2 1 4 7 - 10 7
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 6 2 0 4 5 - 10 6
12.
Хальмстад
 7 2 0 5 7 - 18 6
13.
ИФК Норрчепинг
 7 1 2 4 8 - 19 5
14.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
15.
Эльфсборг
 7 1 0 6 5 - 14 3
16.
АИК
 6 0 2 4 6 - 20 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 8 (2)
Сириус Салех Юсеф 8 (1)
Броммапойкарна Васич Никола 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 7
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
ГАИС Axel Henriksson 5
Эльфсборг Jalal Abdulai 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Каллей Яхья получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Сабович Бесард получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Питер Теркилдсен получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Прица Тим получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Нгуэн Токмак сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Хуммет Денис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч ИФК Норрчепинг 1:3 Юргорден онлайн

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