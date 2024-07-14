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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 17788
Юргорден
1:0
Конец матча
Вернаму
0'
1:0
17' Гол
Хуммет Денис
24' Желтая карточка
Frank Junior Adjei
42' Желтая карточка
Сабович Бесард
83' Желтая карточка
Mohammad Alsalkhadi
90' Желтая карточка
Экдаль Альбин
90'+6

Ход матча

17'
Хуммет Денис
(Нгуэн Токмак)
1:0
24'
 
Frank Junior Adjei
31'
Ларссон Якоб
Тенхо Миро
 
42'
Сабович Бесард
 
46'
Экдаль Альбин
Сабович Бесард
 
63'
 
Mohammad Alsalkhadi
Frank Junior Adjei
70'
Фаллениус Оскар
Нгуэн Токмак
 
70'
Patric Aaslund
Викхейм Густав
 
71'
 
Albin Lohikangas
Зелькович Айдин
71'
 
Терн Симон
Hampus Naesstroem
83'
 
Mohammad Alsalkhadi
84'
Радетинац Харис
Хуммет Денис
 
90'
 
Юханссон Карл
Johnbosco Samuel Kalu
90'
Экдаль Альбин
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
17
Теркильдсен
Петер
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
26
Даль
Самуэль
10
Samuel
Holm
14
Сабович
Бесард
23
Викхейм
Густав
20
Нгуэн
Токмак
16
Гулликсен
Тобиас
11
Хуммет
Денис
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
15
Штайнвендер
Михаэль
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
28
Frank
Junior
Adjei
11
Оливейра
Вендерсон
6
Hampus
Naesstroem
10
Зелькович
Айдин
9
Johnbosco
Samuel
Kalu
14
Энгвалль
Густав
Юргорден
4-2-3-1
Вернаму
4-4-2

История личных встреч

Юргорден
Вернаму

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
1:2
А
1:2
ТМК
1:4
А
0:0
А
5:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 8 (1) 0.57
Гулликсен Тобиас 4 0.29
Нгуэн Токмак 4 0.29
Lucas Bergvall 3 0.21
Samuel Holm 2 0.14
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.14
Сабович Бесард 2 0.14
Фаллениус Оскар 1 0.07
Викхейм Густав 1 0.07
Тенхо Миро 1 0.07
Даль Самуэль 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 6 0.43
Зелькович Айдин 4 (1) 0.29
Энгвалль Густав 2 0.14
Берг Виктор 2 0.14
Юханссон Карл 1 0.07
Оливейра Вендерсон 1 0.07
Hampus Naesstroem 1 0.07
Frank Junior Adjei 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 5 0
Викхейм Густав 3 0
Экдаль Альбин 2 0
Ларссон Якоб 2 0
Samuel Holm 2 0
Lucas Bergvall 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Эрикссон Магнус 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Даль Самуэль 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Theo Bergvall 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 4 0
Frank Junior Adjei 4 0
Хасич Эмин 3 0
Энгвалль Густав 2 0
Albin Lohikangas 2 0
Терн Симон 1 0
Винст Фредди 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Рапп Йохан 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Mohammad Alsalkhadi 1 0
Johnbosco Samuel Kalu 1 0

Результаты матчей

Юргорден
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Вернаму
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Юргорден
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Вернаму
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
13

Упущенные победы

17
3
Юргорден
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Вернаму
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
14

Упущенные победы

20
5

Голы по времени матча

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
9%
2
18%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
3
27%
1
9%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

17
6
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
4
24%
2
33%
46-60
2
12%
2
33%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

5
14
0 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
40%
1
7%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
1
20%
2
14%
76-90

Забито

28
17
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
4
14%
2
12%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
3
11%
3
18%
31-45
6
21%
5
29%
29%
46-60
4
14%
5
29%
29%
61-75
7
25%
1
6%
76-90

Пропущено

12
20
3 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
8%
5
25%
1-15
2
17%
5
25%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
4
33%
2
10%
61-75
2
17%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3
Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5
Вернаму
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4
Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1

Результаты матчей

Юргорден
Вернаму

Точный счет

2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
1
1.5
4
3
4
2
2.5
1
6
2
4
3.5
1
6
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
9
5
1.5
5
9
5
9
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 15 11 2 2 40 - 12 35
2.
Юргорден
 14 10 1 3 28 - 12 31
3.
Мьельбю
 15 9 2 4 27 - 18 29
4.
Хеккен
 2:2 15 7 3 5 28 - 25 24
5.
Хаммарбю
 13 7 1 5 21 - 15 22
6.
ГАИС
 14 7 1 6 17 - 20 22
7.
Эльфсборг
 2:2 15 6 2 7 26 - 22 20
8.
Хальмстад
 13 6 0 7 18 - 24 18
9.
Сириус
 14 5 3 6 21 - 21 18
10.
АИК
 13 5 2 6 24 - 29 17
11.
Вернаму
 14 5 2 7 17 - 20 17
12.
Броммапойкарна
 0:0 14 3 7 4 19 - 24 16
13.
Гётеборг
 13 4 2 7 13 - 21 14
14.
Кальмар
 0:0 14 4 2 8 19 - 29 14
15.
ИФК Норрчепинг
 1:1 14 3 3 8 17 - 36 12
16.
Вестерос
 1:1 14 2 3 9 10 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 2:2 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
6.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
7.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
8.
Хеккен
 2:2 8 4 2 2 18 - 13 14
9.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
10.
Сириус
 7 3 2 2 13 - 8 11
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 1:1 6 2 0 4 8 - 16 6
13.
Броммапойкарна
 0:0 6 1 3 2 7 - 14 6
14.
Кальмар
 0:0 7 1 2 4 9 - 13 5
15.
Вестерос
 1:1 8 1 2 5 5 - 11 5
16.
Вернаму
 7 1 1 5 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 5 0 1 17 - 5 15
2.
Мальмё
 8 4 2 2 19 - 10 14
3.
Вернаму
 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Хеккен
 2:2 7 3 1 3 10 - 12 10
5.
Броммапойкарна
 0:0 8 2 4 2 12 - 10 10
6.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
7.
Кальмар
 0:0 7 3 0 4 10 - 16 9
8.
Гётеборг
 7 2 1 4 9 - 12 7
9.
Хаммарбю
 7 2 1 4 7 - 10 7
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Хальмстад
 7 2 0 5 7 - 18 6
13.
ИФК Норрчепинг
 1:1 8 1 3 4 9 - 20 6
14.
Вестерос
 1:1 6 1 1 4 5 - 6 4
15.
Эльфсборг
 2:2 8 1 1 6 7 - 16 4
16.
АИК
 6 0 2 4 6 - 20 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Юргорден Хуммет Денис 8 (3)
АИК Питтас Яннис 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 7
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
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