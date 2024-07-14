Тур: 14. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 17788
0'
1:0
17' ГолХуммет Денис
24' Желтая карточкаFrank Junior Adjei
42' Желтая карточкаСабович Бесард
83' Желтая карточкаMohammad Alsalkhadi
90' Желтая карточкаЭкдаль Альбин
90'+6
Ход матча
17'
1:0
42'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 0
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
26
Даль
Самуэль
10
Samuel
Holm
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Даль СамуэльЗащитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Keita Kosugi
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
-
22 Терн СимонНападающий
-
23 Samuel Kotto
-
-
Главный тренер: Anes Mravac
История личных встреч
Юргорден
Вернаму
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|8 (1)
|0.57
|Гулликсен Тобиас
|4
|0.29
|Нгуэн Токмак
|4
|0.29
|Lucas Bergvall
|3
|0.21
|Samuel Holm
|2
|0.14
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.14
|Сабович Бесард
|2
|0.14
|Фаллениус Оскар
|1
|0.07
|Викхейм Густав
|1
|0.07
|Тенхо Миро
|1
|0.07
|Даль Самуэль
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|6
|0.43
|Зелькович Айдин
|4 (1)
|0.29
|Энгвалль Густав
|2
|0.14
|Берг Виктор
|2
|0.14
|Юханссон Карл
|1
|0.07
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.07
|Hampus Naesstroem
|1
|0.07
|Frank Junior Adjei
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|5
|0
|Викхейм Густав
|3
|0
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Ларссон Якоб
|2
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Lucas Bergvall
|2
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|1
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
|Theo Bergvall
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Kotto
|4
|0
|Frank Junior Adjei
|4
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Энгвалль Густав
|2
|0
|Albin Lohikangas
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Винст Фредди
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Оливейра Вендерсон
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|1
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Вернаму
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Юргорден
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Вернаму
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
13
Упущенные победы
17
3
Юргорден
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Вернаму
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
14
Упущенные победы
20
5
Голы по времени матча
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
9%
2
18%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
17
6
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
4
24%
2
33%
46-60
2
12%
2
33%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Пропущено
5
14
0 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
40%
1
7%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
1
20%
2
14%
76-90
Забито
28
17
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
4
14%
2
12%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
3
11%
3
18%
31-45
6
21%
5
29%
29%
46-60
4
14%
5
29%
29%
61-75
7
25%
1
6%
76-90
Пропущено
12
20
3 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
8%
5
25%
1-15
2
17%
5
25%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
4
33%
2
10%
61-75
2
17%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3
Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5
Вернаму
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4
Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1
Результаты матчей
Юргорден
Вернаму
Точный счет
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
44
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
51
43
42
16
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
95
59
59
113
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|40 - 12
|35
|2.
|14
|10
|1
|3
|28 - 12
|31
|3.
|15
|9
|2
|4
|27 - 18
|29
|4.
|2:2
|15
|7
|3
|5
|28 - 25
|24
|5.
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|6.
|14
|7
|1
|6
|17 - 20
|22
|7.
|2:2
|15
|6
|2
|7
|26 - 22
|20
|8.
|13
|6
|0
|7
|18 - 24
|18
|9.
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|10.
|13
|5
|2
|6
|24 - 29
|17
|11.
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|12.
|0:0
|14
|3
|7
|4
|19 - 24
|16
|13.
|13
|4
|2
|7
|13 - 21
|14
|14.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|19 - 29
|14
|15.
|1:1
|14
|3
|3
|8
|17 - 36
|12
|16.
|1:1
|14
|2
|3
|9
|10 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|21 - 2
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|3.
|2:2
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|6.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|7.
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|8.
|2:2
|8
|4
|2
|2
|18 - 13
|14
|9.
|6
|4
|0
|2
|11 - 6
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|13 - 8
|11
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|1:1
|6
|2
|0
|4
|8 - 16
|6
|13.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 14
|6
|14.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|15.
|1:1
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|16.
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|2.
|8
|4
|2
|2
|19 - 10
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|4.
|2:2
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|0:0
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|9.
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 18
|6
|13.
|1:1
|8
|1
|3
|4
|9 - 20
|6
|14.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|15.
|2:2
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|16.
|6
|0
|2
|4
|6 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|8 (3)
|АИК
|Питтас Яннис
|8 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|7
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5