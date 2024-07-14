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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 14. Стадион: .
Кальмар
0:0
Второй тайм: 58'
Броммапойкарна
0'
53' Желтая карточка
Чалышир Андре

Ход матча

46'
Ромариньо Перейра
Магаши Абдуссалам
 
48'
 
Alfons Lohake
Васич Никола
53'
 
Чалышир Андре
56'
 
Эрквист Расмус
Чалышир Андре

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Броммапойкарна
3.17
3.65
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3.85
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Все Коэффициенты
1
Бролин
Самуэль
5
Хальберг
Мелькер
39
Саетра
Ларс
4
Vince
Osuji
26
Мотарархебжафарпур
Араш
21
Магаши
Абдуссалам
23
Гояни
Роберт
10
Скрабб
Симон
11
Ринг
Джонатан
9
Исламович
Дино
20
Тренсков
Якоб
20
Filip
Sidklev
17
Alexander
Jensen
4
Бьёркандер
Эрик
3
Абрахамссон
Александер
7
Кристенсен
Фредерик
13
Фрицсон
Людвиг
26
Чалышир
Андре
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
10
Wilmer
Odefalk
16
Adam
Jakobsen
9
Васич
Никола
Кальмар
4-3-3
Броммапойкарна
4-2-3-1

История личных встреч

Кальмар
Броммапойкарна

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

А
2:3
А
1:3
А
1:1
А
2:1
А
1:1
А
1:2
А
2:2
А
0:1
А
3:0
А
2:3
А
1:2
А
3:1
ШК
2:0
А
1:2

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.86
2

Среднее время на гол

48
45

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Среднее время на гол

70
78

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.57
1.57

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 5 0.36
Скрабб Симон 4 0.29
Исламович Дино 3 0.21
Ринг Джонатан 2 0.14
Йенсен Кевин 2 0.14
Хальберг Мелькер 1 0.07
Саетра Ларс 1 0.07
Гояни Роберт 1 0.07
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Магаши Абдуссалам 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 7 0.5
Фрицсон Людвиг 3 0.21
Adam Jakobsen 2 0.14
Кристенсен Фредерик 1 0.07
Ирандуст Далехо 1 0.07
Торбьерн Эггем 1 0.07
Эрквист Расмус 1 0.07
Wilmer Odefalk 1 0.07
Барслунд Каре 1 0.07
Сёдерстрём Тим 0 0
Тимосси-Андерссон Алекс 0 0
Alexander Jensen 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Саетра Ларс 2 0
Гояни Роберт 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Янссон Рони 2 0
Ринг Джонатан 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьёркандер Эрик 1 1
Фрицсон Людвиг 2 0
Васич Никола 2 0
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Барслунд Каре 2 0
Чалышир Андре 1 0
Эрквист Расмус 1 0
Filip Sidklev 1 0

Результаты матчей

Кальмар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
6
Кальмар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Броммапойкарна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

6
7
Кальмар
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Броммапойкарна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
4
44%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
4
31%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90

Забито

11
7
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
6
55%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
20%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
4
27%
4
29%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Забито

20
18
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
3
17%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
7
35%
4
22%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
5
25%
3
17%
61-75
2
10%
3
17%
76-90

Пропущено

28
25
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
14%
3
12%
1-15
3
11%
5
20%
16-30
5
18%
2
8%
31-45
8
29%
5
20%
46-60
2
7%
3
12%
61-75
6
21%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4
Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0

Результаты матчей

Кальмар
Броммапойкарна

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
6
7
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 15 11 2 2 40 - 12 35
2.
Юргорден
 14 10 1 3 28 - 12 31
3.
Мьельбю
 15 9 2 4 27 - 18 29
4.
Хеккен
 2:2 15 7 3 5 28 - 25 24
5.
Хаммарбю
 13 7 1 5 21 - 15 22
6.
ГАИС
 14 7 1 6 17 - 20 22
7.
Эльфсборг
 2:2 15 6 2 7 26 - 22 20
8.
Хальмстад
 13 6 0 7 18 - 24 18
9.
Сириус
 14 5 3 6 21 - 21 18
10.
АИК
 13 5 2 6 24 - 29 17
11.
Вернаму
 14 5 2 7 17 - 20 17
12.
Броммапойкарна
 0:0 14 3 7 4 19 - 24 16
13.
Гётеборг
 13 4 2 7 13 - 21 14
14.
Кальмар
 0:0 14 4 2 8 19 - 29 14
15.
ИФК Норрчепинг
 1:1 14 3 3 8 17 - 36 12
16.
Вестерос
 1:1 14 2 3 9 10 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 2:2 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
6.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
7.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
8.
Хеккен
 2:2 8 4 2 2 18 - 13 14
9.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
10.
Сириус
 7 3 2 2 13 - 8 11
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 1:1 6 2 0 4 8 - 16 6
13.
Броммапойкарна
 0:0 6 1 3 2 7 - 14 6
14.
Кальмар
 0:0 7 1 2 4 9 - 13 5
15.
Вестерос
 1:1 8 1 2 5 5 - 11 5
16.
Вернаму
 7 1 1 5 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 5 0 1 17 - 5 15
2.
Мальмё
 8 4 2 2 19 - 10 14
3.
Вернаму
 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Хеккен
 2:2 7 3 1 3 10 - 12 10
5.
Броммапойкарна
 0:0 8 2 4 2 12 - 10 10
6.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
7.
Кальмар
 0:0 7 3 0 4 10 - 16 9
8.
Гётеборг
 7 2 1 4 9 - 12 7
9.
Хаммарбю
 7 2 1 4 7 - 10 7
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Хальмстад
 7 2 0 5 7 - 18 6
13.
ИФК Норрчепинг
 1:1 8 1 3 4 9 - 20 6
14.
Вестерос
 1:1 6 1 1 4 5 - 6 4
15.
Эльфсборг
 2:2 8 1 1 6 7 - 16 4
16.
АИК
 6 0 2 4 6 - 20 2
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Юргорден Хуммет Денис 8 (3)
АИК Питтас Яннис 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 7
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Броммапойкарна
3.17
3.65
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3.85
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Кальмар
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