Тур: 14. Стадион: Гульдфогельн Арена.
0:0
Второй тайм: 58'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
10
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стефан Ларссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Кальмар
Броммапойкарна
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.86
2
Среднее время на гол
48
45
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Среднее время на гол
70
78
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.57
1.57
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|5
|0.36
|Скрабб Симон
|4
|0.29
|Исламович Дино
|3
|0.21
|Ринг Джонатан
|2
|0.14
|Йенсен Кевин
|2
|0.14
|Хальберг Мелькер
|1
|0.07
|Саетра Ларс
|1
|0.07
|Гояни Роберт
|1
|0.07
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Магаши Абдуссалам
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|7
|0.5
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.21
|Adam Jakobsen
|2
|0.14
|Кристенсен Фредерик
|1
|0.07
|Ирандуст Далехо
|1
|0.07
|Торбьерн Эггем
|1
|0.07
|Эрквист Расмус
|1
|0.07
|Wilmer Odefalk
|1
|0.07
|Барслунд Каре
|1
|0.07
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|0
|0
|Alexander Jensen
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Гояни Роберт
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Ринг Джонатан
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Васич Никола
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Чалышир Андре
|1
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
6
Кальмар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Броммапойкарна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
6
7
Кальмар
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Броммапойкарна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
4
44%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
4
31%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90
Забито
11
7
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
6
55%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
20%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
4
27%
4
29%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Забито
20
18
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
3
17%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
7
35%
4
22%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
5
25%
3
17%
61-75
2
10%
3
17%
76-90
Пропущено
28
25
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
14%
3
12%
1-15
3
11%
5
20%
16-30
5
18%
2
8%
31-45
8
29%
5
20%
46-60
2
7%
3
12%
61-75
6
21%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4
Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0
Результаты матчей
Кальмар
Броммапойкарна
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
33
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
67
67
112
211
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|40 - 12
|35
|2.
|14
|10
|1
|3
|28 - 12
|31
|3.
|15
|9
|2
|4
|27 - 18
|29
|4.
|2:2
|15
|7
|3
|5
|28 - 25
|24
|5.
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|6.
|14
|7
|1
|6
|17 - 20
|22
|7.
|2:2
|15
|6
|2
|7
|26 - 22
|20
|8.
|13
|6
|0
|7
|18 - 24
|18
|9.
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|10.
|13
|5
|2
|6
|24 - 29
|17
|11.
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|12.
|0:0
|14
|3
|7
|4
|19 - 24
|16
|13.
|13
|4
|2
|7
|13 - 21
|14
|14.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|19 - 29
|14
|15.
|1:1
|14
|3
|3
|8
|17 - 36
|12
|16.
|1:1
|14
|2
|3
|9
|10 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|21 - 2
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|3.
|2:2
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|6.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|7.
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|8.
|2:2
|8
|4
|2
|2
|18 - 13
|14
|9.
|6
|4
|0
|2
|11 - 6
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|13 - 8
|11
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|1:1
|6
|2
|0
|4
|8 - 16
|6
|13.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 14
|6
|14.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|15.
|1:1
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|16.
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|2.
|8
|4
|2
|2
|19 - 10
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|4.
|2:2
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|0:0
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|9.
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 18
|6
|13.
|1:1
|8
|1
|3
|4
|9 - 20
|6
|14.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|15.
|2:2
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|16.
|6
|0
|2
|4
|6 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|8 (3)
|АИК
|Питтас Яннис
|8 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|7
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5