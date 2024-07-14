Тур: 14. Стадион: Бравида Арена.
0'
1:0
22' ГолГустафссон Симон
1:1
26' ГолХольмен Себастьян
40' Желтая карточкаГустафссон Симон
40' Желтая карточкаХенрикссон Густав
44' Желтая карточкаCamil Jebara
2:1
45' ГолФридрикссон Вальгейр-Люнддаль
Ход матча
22'
1:0
26'
40'
44'
45'
45'
45'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
10
Юссеф
Али
19
Кайб
Рами
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
24
Camil
Jebara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
16 Дабо ПонтусНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Camil JebaraНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедНападающий
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
-
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
История личных встреч
Хеккен
Эльфсборг
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
64.7%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
41.2%
15 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
38 матчей
34.2%
26.3%
39.5%
13 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
21.1%
52.6%
26.3%
8 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
39.5%
31.6%
28.9%
15 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
22
Голов в среднем за матч
2
1.22
Среднее время на гол
45
73
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.44
1.25
Среднее время на гол
62
72
Всего голов
66
47
Голов в среднем за матч
1.74
1.24
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Густафссон Симон
|4 (1)
|0.27
|Инусса Зейдан
|4
|0.27
|Хрстич Срджан
|4
|0.27
|Лаюни Амор
|3
|0.2
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0.2
|Линдберг Юлиус
|3
|0.2
|Рюгор Миккель
|2
|0.13
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.13
|Юссеф Али
|1
|0.07
|Ховланд Эвен
|1
|0.07
|Ромео Аман
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Baidoo
|5
|0.33
|Хедлунд Симон
|5
|0.33
|Касем Ахмед
|4 (1)
|0.27
|Зенели Арбер
|3
|0.2
|Jalal Abdulai
|2
|0.13
|Ларссон Йохан
|1
|0.07
|Седерберг Ноа
|1
|0.07
|Фрик Пер
|1
|0.07
|Хольмен Себастьян
|1
|0.07
|Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
|1
|0.07
|Оума Тимоти
|0
|0
|Хульт Никлас
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Buhari Ibrahim
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Симон
|3
|0
|Лаюни Амор
|2
|0
|Лундквист Адам
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Юссеф Али
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|5
|0
|Jalal Abdulai
|5
|0
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Michael Baidoo
|1
|1
|Terry Yegbe
|1
|1
|Кайб Рами
|2
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Camil Jebara
|2
|0
|Хульт Никлас
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Marcus Bundgaard
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Buhari Ibrahim
|1
|0
|Оума Тимоти
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Эльфсборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
4
Хеккен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Эльфсборг
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
8
17
Хеккен
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Эльфсборг
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
11
21
Голы по времени матча
Забито
16
5
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
6%
1
20%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
3
19%
2
40%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
1
7%
1-15
4
36%
1
7%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
4
36%
4
29%
46-60
1
9%
4
29%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
9
18
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
3
33%
3
17%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
2
22%
5
28%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
1
11%
4
22%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Забито
25
23
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
1
4%
3
13%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
5
20%
5
22%
31-45
7
28%
5
22%
46-60
4
16%
2
9%
61-75
4
16%
4
17%
76-90
Пропущено
24
21
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
5
21%
1
5%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
7
29%
29%
6
29%
46-60
1
4%
6
29%
61-75
3
13%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1
Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1
Эльфсборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0
Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2
Результаты матчей
Хеккен
Эльфсборг
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
61
34
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
86
77
59
311
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|40 - 12
|35
|2.
|14
|10
|1
|3
|28 - 12
|31
|3.
|15
|9
|2
|4
|27 - 18
|29
|4.
|2:1
|15
|8
|2
|5
|28 - 24
|26
|5.
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|6.
|14
|7
|1
|6
|17 - 20
|22
|7.
|1:2
|15
|6
|1
|8
|25 - 22
|19
|8.
|13
|6
|0
|7
|18 - 24
|18
|9.
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|10.
|13
|5
|2
|6
|24 - 29
|17
|11.
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|12.
|0:0
|14
|3
|7
|4
|19 - 24
|16
|13.
|13
|4
|2
|7
|13 - 21
|14
|14.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|19 - 29
|14
|15.
|0:0
|14
|3
|3
|8
|16 - 35
|12
|16.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|9 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|21 - 2
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|3.
|1:2
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|5.
|2:1
|8
|5
|1
|2
|18 - 12
|16
|6.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|7.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|8.
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|9.
|6
|4
|0
|2
|11 - 6
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|13 - 8
|11
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|0:0
|6
|2
|0
|4
|8 - 16
|6
|13.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 14
|6
|14.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|15.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|16.
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|2.
|8
|4
|2
|2
|19 - 10
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|4.
|2:1
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|0:0
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|9.
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 18
|6
|13.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 19
|6
|14.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|15.
|1:2
|8
|1
|0
|7
|6 - 16
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|6 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|8 (3)
|АИК
|Питтас Яннис
|8 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|7
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5