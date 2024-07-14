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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 6177
Хеккен
3:5
Конец матча
Эльфсборг
0'
1:0
22' Гол
Густафссон Симон
1:1
26' Гол
Хольмен Себастьян
40' Желтая карточка
Густафссон Симон
40' Желтая карточка
Хенрикссон Густав
44' Желтая карточка
Camil Jebara
2:1
45' Гол
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
45' Желтая карточка
Рюгор Миккель
45' Желтая карточка
Хульт Никлас
2:2
48' Гол
Terry Yegbe
49' Желтая карточка
Линде Андреас
58' Желтая карточка
Besfort Zeneli
63' Желтая карточка
Ромео Аман
3:2
66' Гол
Юссеф Али
3:3
90' Гол
Terry Yegbe
3:4
90' Гол
Фрик Пер
3:5
90' Гол
Зенели Арбер
90'+7

Ход матча

22'
Густафссон Симон
(Ромео Аман)
1:0
26'
1:1
Хольмен Себастьян
(Besfort Zeneli)
40'
Густафссон Симон
 
40'
 
Хенрикссон Густав
44'
 
Camil Jebara
45'
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
(Ховланд Эвен)
2:1
45'
Рюгор Миккель
 
45'
 
Хульт Никлас
48'
2:2
Terry Yegbe
(Хенрикссон Густав)
49'
Линде Андреас
 
56'
 
Касем Ахмед
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
56'
 
Зенели Арбер
Camil Jebara
56'
 
Фрик Пер
Michael Baidoo
58'
 
Besfort Zeneli
62'
 
Бальдюрссон Андри-Фаннар
Besfort Zeneli
63'
Ромео Аман
 
66'
Юссеф Али
(Рюгор Миккель)
3:2
67'
Дабо Понтус
Рюгор Миккель
 
67'
Линдберг Юлиус
Юссеф Али
 
73'
Линдаль Аксель
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
 
74'
 
Хедлунд Симон
Кайб Рами
85'
Хаммар Юхан
Лаюни Амор
 
85'
Лаурсен Якоб-Баррет
Лундквист Адам
 
90'
3:3
Terry Yegbe
(Зенели Арбер)
90'
3:4
Фрик Пер
(Зенели Арбер)
90'
3:5
Зенели Арбер
(Фрик Пер)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 12
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Линде
Андреас
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
5
Ховланд
Эвен
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
18
Рюгор
Миккель
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
10
Юссеф
Али
29
Инусса
Зейдан
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
2
Terry
Yegbe
19
Кайб
Рами
27
Besfort
Zeneli
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
11
Гвюдмюндссон
Эггерт-Арон
10
Michael
Baidoo
24
Camil
Jebara
Хеккен
4-3-3
Эльфсборг
3-4-3

История личных встреч

Хеккен
Эльфсборг

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
64.7%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
41.2%
15 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

38 матчей

34.2%
26.3%
39.5%
13 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

21.1%
52.6%
26.3%
8 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

39.5%
31.6%
28.9%
15 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
1:3
А
3:1
А
0:2
А
4:4
А
1:1
А
4:2
А
1:1
ТМК
0:3
А
1:1
А
6:0
К
1:2
ТМК
1:0
А
1:2
А
0:0
А
0:3
ТМК
1:2
А
5:0
А
3:0
А
2:0
А
2:4
А
2:1
А
5:2
А
1:0
А
0:2
А
3:1
КШ
1:0
А
0:0
А
0:1
ТМС
2:0
А
4:2
А
2:0
А
2:0
А
2:1
А
1:1
А
0:0
А
1:1
А
1:1
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

40
22

Голов в среднем за матч

2
1.22

Среднее время на гол

45
73

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.44
1.25

Среднее время на гол

62
72

Всего голов

66
47

Голов в среднем за матч

1.74
1.24

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Густафссон Симон 4 (1) 0.27
Инусса Зейдан 4 0.27
Хрстич Срджан 4 0.27
Лаюни Амор 3 0.2
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0.2
Линдберг Юлиус 3 0.2
Рюгор Миккель 2 0.13
Чилуфя Эдвард 2 0.13
Юссеф Али 2 0.13
Ховланд Эвен 1 0.07
Ромео Аман 0 0
Лундквист Адам 0 0
Дабо Понтус 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Baidoo 5 0.33
Хедлунд Симон 5 0.33
Зенели Арбер 4 0.27
Касем Ахмед 4 (1) 0.27
Фрик Пер 2 0.13
Terry Yegbe 2 0.13
Jalal Abdulai 2 0.13
Ларссон Йохан 1 0.07
Седерберг Ноа 1 0.07
Хольмен Себастьян 1 0.07
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон 1 0.07
Оума Тимоти 0 0
Хульт Никлас 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Хенрикссон Густав 0 0
Buhari Ibrahim 0 0
Besfort Zeneli 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Симон 3 0
Рюгор Миккель 2 0
Лаюни Амор 2 0
Лундквист Адам 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Лоде Мариус 1 0
Линде Андреас 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Юссеф Али 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Инусса Зейдан 1 0
Ромео Аман 1 0
Дабо Понтус 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 5 0
Jalal Abdulai 5 0
Ларссон Йохан 3 0
Michael Baidoo 1 1
Terry Yegbe 1 1
Хульт Никлас 2 0
Кайб Рами 2 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Касем Ахмед 2 0
Camil Jebara 2 0
Besfort Zeneli 2 0
Томасен Йенс 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Marcus Bundgaard 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Buhari Ibrahim 1 0
Оума Тимоти 1 0

Результаты матчей

Хеккен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Эльфсборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

6
4
Хеккен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Эльфсборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

8
17
Хеккен
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Эльфсборг
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

14
21

Голы по времени матча

Забито

19
10
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
5%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
4
21%
2
20%
31-45
5
26%
1
10%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
3
16%
3
30%
76-90

Пропущено

16
17
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
1
6%
1-15
5
31%
2
12%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
5
31%
4
24%
46-60
1
6%
5
29%
29%
61-75
3
19%
2
12%
76-90

Забито

9
18
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
0
0%
2
11%
1-15
3
33%
3
17%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
2
22%
5
28%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
1
11%
4
22%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Забито

28
28
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
1
4%
3
11%
1-15
5
18%
5
18%
16-30
6
21%
5
18%
31-45
7
25%
6
21%
46-60
5
18%
2
7%
61-75
4
14%
7
25%
76-90

Пропущено

29
24
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
5
17%
1
4%
1-15
6
21%
2
8%
16-30
3
10%
5
21%
31-45
8
28%
6
25%
46-60
1
3%
7
29%
29%
61-75
6
21%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1
Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1
Эльфсборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0
Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2

Результаты матчей

Хеккен
Эльфсборг

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1.5
6
1
4
4
2.5
3
4
2
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
2
6
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
9
6
1.5
8
7
6
9
2.5
4
11
2
13
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 15 11 2 2 40 - 12 35
2.
Юргорден
 14 10 1 3 28 - 12 31
3.
Мьельбю
 15 9 2 4 27 - 18 29
4.
Хеккен
 15 7 2 6 29 - 28 23
5.
Хаммарбю
 13 7 1 5 21 - 15 22
6.
ГАИС
 14 7 1 6 17 - 20 22
7.
Эльфсборг
 15 7 1 7 29 - 23 22
8.
Хальмстад
 13 6 0 7 18 - 24 18
9.
Сириус
 14 5 3 6 21 - 21 18
10.
Броммапойкарна
 14 4 6 4 20 - 24 18
11.
АИК
 13 5 2 6 24 - 29 17
12.
Вернаму
 14 5 2 7 17 - 20 17
13.
Гётеборг
 13 4 2 7 13 - 21 14
14.
Кальмар
 14 4 1 9 19 - 30 13
15.
Вестерос
 14 3 2 9 11 - 17 11
16.
ИФК Норрчепинг
 14 3 2 9 17 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
6.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
7.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
8.
Хеккен
 8 4 1 3 19 - 16 13
9.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
10.
Сириус
 7 3 2 2 13 - 8 11
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
Вестерос
 8 2 1 5 6 - 11 7
13.
ИФК Норрчепинг
 6 2 0 4 8 - 16 6
14.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
15.
Кальмар
 7 1 1 5 9 - 14 4
16.
Вернаму
 7 1 1 5 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 5 0 1 17 - 5 15
2.
Мальмё
 8 4 2 2 19 - 10 14
3.
Вернаму
 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Броммапойкарна
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Хеккен
 7 3 1 3 10 - 12 10
6.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
7.
Кальмар
 7 3 0 4 10 - 16 9
8.
Гётеборг
 7 2 1 4 9 - 12 7
9.
Хаммарбю
 7 2 1 4 7 - 10 7
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Хальмстад
 7 2 0 5 7 - 18 6
13.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
14.
ИФК Норрчепинг
 8 1 2 5 9 - 21 5
15.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
16.
АИК
 6 0 2 4 6 - 20 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Юргорден Хуммет Денис 8 (3)
АИК Питтас Яннис 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 7
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Фрик Пер сделал результативную передачу.
  • 95'
    Г О О О О Л - Зенели Арбер бьет в цель!
  • 92'
    Зенели Арбер сделал результативную передачу.
  • 92'
    Г О О О О Л - Фрик Пер бьет в цель!
  • 90'
    Зенели Арбер сделал результативную передачу.
  • 90'
    Г О О О О Л - Terry Yegbe бьет в цель!
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