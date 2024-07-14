Тур: 14. Стадион: Iver Arena.
1:1
Второй тайм: 60'
0'
40' Желтая карточкаHerman Magnusson
1:0
52' ГолСаиди Абдельрахман
1:1
55' ГолХаммерсхёй-Мистрати Вито
Ход матча
40'
52'
55'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
10
Daniel
Ask
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Daniel AskПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
-
20 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
-
-
44 Max Larsson
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
Вестерос
ИФК Норрчепинг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
45
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахлинви Маттео
|3
|0.21
|Оффия Генри
|2
|0.14
|Patric Aaslund
|1
|0.07
|Диабате Ибрахим
|1
|0.07
|Гефверт Симон
|1
|0.07
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.07
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Йоханссон Саймон
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|4
|0.29
|Нюман Кристоффер
|4
|0.29
|Траустасон Арнор
|4
|0.29
|Сигюргейрссон Исак
|2
|0.14
|Ture Sandberg
|1
|0.07
|Лушаку Исмет
|1
|0.07
|Kevin Jansson
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Бьёрк Карл
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Larsson
|3
|0
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Herman Magnusson
|2
|0
|Ахлинви Маттео
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Marcus Linday
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|5
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Каллей Яхья
|3
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Ватсон Макс
|2
|0
|Лушаку Исмет
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
ИФК Норрчепинг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
6
Вестерос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ИФК Норрчепинг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
14
Упущенные победы
4
5
Вестерос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
ИФК Норрчепинг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
7
15
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
19
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
10%
4
21%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
4
40%
4
21%
31-45
2
20%
2
11%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
1
10%
3
16%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
4
50%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
3
19%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
1
17%
3
19%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
17%
2
13%
76-90
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
2
22%
5
31%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Пропущено
16
35
9 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
13%
7
20%
1-15
2
13%
5
14%
16-30
5
31%
7
20%
31-45
4
25%
4
11%
46-60
1
6%
7
20%
61-75
2
13%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0
Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1
Результаты матчей
Вестерос
ИФК Норрчепинг
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вестерос
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
61
15
25
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
112
211
310
112
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|40 - 12
|35
|2.
|14
|10
|1
|3
|28 - 12
|31
|3.
|15
|9
|2
|4
|27 - 18
|29
|4.
|2:2
|15
|7
|3
|5
|28 - 25
|24
|5.
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|6.
|14
|7
|1
|6
|17 - 20
|22
|7.
|2:2
|15
|6
|2
|7
|26 - 22
|20
|8.
|13
|6
|0
|7
|18 - 24
|18
|9.
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|10.
|13
|5
|2
|6
|24 - 29
|17
|11.
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|12.
|0:0
|14
|3
|7
|4
|19 - 24
|16
|13.
|13
|4
|2
|7
|13 - 21
|14
|14.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|19 - 29
|14
|15.
|1:1
|14
|3
|3
|8
|17 - 36
|12
|16.
|1:1
|14
|2
|3
|9
|10 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|21 - 2
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|3.
|2:2
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|6.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|7.
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|8.
|2:2
|8
|4
|2
|2
|18 - 13
|14
|9.
|6
|4
|0
|2
|11 - 6
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|13 - 8
|11
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|1:1
|6
|2
|0
|4
|8 - 16
|6
|13.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 14
|6
|14.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|15.
|1:1
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|16.
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|2.
|8
|4
|2
|2
|19 - 10
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|4.
|2:2
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|0:0
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|9.
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 18
|6
|13.
|1:1
|8
|1
|3
|4
|9 - 20
|6
|14.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|15.
|2:2
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|16.
|6
|0
|2
|4
|6 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|8 (3)
|АИК
|Питтас Яннис
|8 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|7
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5