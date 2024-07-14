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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 14. Стадион: .
Вестерос
1:1
Второй тайм: 60'
ИФК Норрчепинг
0'
40' Желтая карточка
Herman Magnusson
1:0
52' Гол
Саиди Абдельрахман
1:1
55' Гол
Хаммерсхёй-Мистрати Вито

Ход матча

40'
Herman Magnusson
 
52'
Саиди Абдельрахман
(Ахлинви Маттео)
1:0
55'
1:1
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
(Нюман Кристоффер)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
ИФК Норрчепинг
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Все Коэффициенты
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
23
Маркес
Микаэль
22
Бузаине
Элиас
10
Daniel
Ask
24
Marcus
Linday
29
Alexander
Warneryd
8
Ахлинви
Маттео
14
Viktor
Granath
30
Саиди
Абдельрахман
91
Нильссон
Давид
24
Эрикссон
Антон
6
Ссеванкамбо
Исак
19
Ватсон
Макс
3
Marcus
Baggesen
9
Траустасон
Арнор
11
Лушаку
Исмет
37
Moutaz
Neffati
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
8
Сигюргейрссон
Исак
5
Нюман
Кристоффер
Вестерос
3-4-3
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерос
ИФК Норрчепинг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:2
ТМК
4:0
К
0:4

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
45

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахлинви Маттео 3 0.21
Оффия Генри 2 0.14
Patric Aaslund 1 0.07
Диабате Ибрахим 1 0.07
Гефверт Симон 1 0.07
Jabir Abdihakim Ali 1 0.07
Alexander Warneryd 0 0
Йоханссон Саймон 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 4 0.29
Нюман Кристоффер 4 0.29
Траустасон Арнор 4 0.29
Сигюргейрссон Исак 2 0.14
Ture Sandberg 1 0.07
Лушаку Исмет 1 0.07
Kevin Jansson 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Ватсон Макс 0 0
Бьёрк Карл 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Max Larsson 3 0
Нсабиумва Фредерик 2 0
Alex Douglas 2 0
Herman Magnusson 2 0
Ахлинви Маттео 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Marcus Linday 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 5 0
Kevin Jansson 3 0
Каллей Яхья 3 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Ватсон Макс 2 0
Лушаку Исмет 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Прица Тим 1 0
Салихович Дино 1 0
Marcus Baggesen 1 0

Результаты матчей

Вестерос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
ИФК Норрчепинг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
6
Вестерос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ИФК Норрчепинг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
14

Упущенные победы

4
5
Вестерос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
ИФК Норрчепинг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

7
15

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
19
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
10%
4
21%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
4
40%
4
21%
31-45
2
20%
2
11%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
1
10%
3
16%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
4
50%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
3
19%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
1
17%
3
19%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
2
22%
5
31%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Пропущено

16
35
9 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
13%
7
20%
1-15
2
13%
5
14%
16-30
5
31%
7
20%
31-45
4
25%
4
11%
46-60
1
6%
7
20%
61-75
2
13%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0
Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1

Результаты матчей

Вестерос
ИФК Норрчепинг

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вестерос
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
2
5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
11
2
2
11
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 15 11 2 2 40 - 12 35
2.
Юргорден
 14 10 1 3 28 - 12 31
3.
Мьельбю
 15 9 2 4 27 - 18 29
4.
Хеккен
 2:2 15 7 3 5 28 - 25 24
5.
Хаммарбю
 13 7 1 5 21 - 15 22
6.
ГАИС
 14 7 1 6 17 - 20 22
7.
Эльфсборг
 2:2 15 6 2 7 26 - 22 20
8.
Хальмстад
 13 6 0 7 18 - 24 18
9.
Сириус
 14 5 3 6 21 - 21 18
10.
АИК
 13 5 2 6 24 - 29 17
11.
Вернаму
 14 5 2 7 17 - 20 17
12.
Броммапойкарна
 0:0 14 3 7 4 19 - 24 16
13.
Гётеборг
 13 4 2 7 13 - 21 14
14.
Кальмар
 0:0 14 4 2 8 19 - 29 14
15.
ИФК Норрчепинг
 1:1 14 3 3 8 17 - 36 12
16.
Вестерос
 1:1 14 2 3 9 10 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 2:2 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
6.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
7.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
8.
Хеккен
 2:2 8 4 2 2 18 - 13 14
9.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
10.
Сириус
 7 3 2 2 13 - 8 11
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 1:1 6 2 0 4 8 - 16 6
13.
Броммапойкарна
 0:0 6 1 3 2 7 - 14 6
14.
Кальмар
 0:0 7 1 2 4 9 - 13 5
15.
Вестерос
 1:1 8 1 2 5 5 - 11 5
16.
Вернаму
 7 1 1 5 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 5 0 1 17 - 5 15
2.
Мальмё
 8 4 2 2 19 - 10 14
3.
Вернаму
 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Хеккен
 2:2 7 3 1 3 10 - 12 10
5.
Броммапойкарна
 0:0 8 2 4 2 12 - 10 10
6.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
7.
Кальмар
 0:0 7 3 0 4 10 - 16 9
8.
Гётеборг
 7 2 1 4 9 - 12 7
9.
Хаммарбю
 7 2 1 4 7 - 10 7
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Хальмстад
 7 2 0 5 7 - 18 6
13.
ИФК Норрчепинг
 1:1 8 1 3 4 9 - 20 6
14.
Вестерос
 1:1 6 1 1 4 5 - 6 4
15.
Эльфсборг
 2:2 8 1 1 6 7 - 16 4
16.
АИК
 6 0 2 4 6 - 20 2
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Юргорден Хуммет Денис 8 (3)
АИК Питтас Яннис 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 7
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Herman Magnusson получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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ИФК Норрчепинг
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