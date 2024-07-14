Тур: 14. Стадион: Iver Arena. Зрители: 6086
2:1
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаHerman Magnusson
1:0
52' ГолСаиди Абдельрахман
1:1
55' ГолХаммерсхёй-Мистрати Вито
81' Желтая карточкаMoutaz Neffati
2:1
90' ГолHerman Magnusson
90'+9
Ход матча
40'
52'
55'
81'
90'
2:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
10
Daniel
Ask
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Daniel AskПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
-
20 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
-
-
44 Max Larsson
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
Вестерос
ИФК Норрчепинг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
45
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахлинви Маттео
|3
|0.21
|Оффия Генри
|2
|0.14
|Patric Aaslund
|1
|0.07
|Диабате Ибрахим
|1
|0.07
|Гефверт Симон
|1
|0.07
|Herman Magnusson
|1
|0.07
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.07
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Йоханссон Саймон
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|4
|0.29
|Прица Тим
|4
|0.29
|Траустасон Арнор
|4
|0.29
|Сигюргейрссон Исак
|2
|0.14
|Ture Sandberg
|1
|0.07
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.07
|Лушаку Исмет
|1
|0.07
|Kevin Jansson
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Бьёрк Карл
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Larsson
|3
|0
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Herman Magnusson
|2
|0
|Ахлинви Маттео
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Marcus Linday
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|5
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Каллей Яхья
|3
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Ватсон Макс
|2
|0
|Лушаку Исмет
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
|Moutaz Neffati
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
ИФК Норрчепинг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
7
Вестерос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ИФК Норрчепинг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
14
Упущенные победы
4
5
Вестерос
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
ИФК Норрчепинг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
5
56%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
21
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
9%
4
19%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
4
36%
4
19%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
1
9%
4
19%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
4
50%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
3
19%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
1
17%
3
19%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
17%
2
13%
76-90
Забито
11
17
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
2
18%
6
35%
46-60
2
18%
5
29%
29%
61-75
3
27%
2
12%
76-90
Пропущено
17
37
9 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
12%
7
19%
1-15
2
12%
5
14%
16-30
5
29%
29%
7
19%
31-45
5
29%
29%
5
14%
46-60
1
6%
7
19%
61-75
2
12%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0
Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1
Результаты матчей
Вестерос
ИФК Норрчепинг
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Вестерос
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
51
26
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
71
15
26
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
122
311
311
113
113
113
113
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|8 (3)
|АИК
|Питтас Яннис
|8 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|7
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5