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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 6086
Вестерос
2:1
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
40' Желтая карточка
Herman Magnusson
1:0
52' Гол
Саиди Абдельрахман
1:1
55' Гол
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
81' Желтая карточка
Moutaz Neffati
2:1
90' Гол
Herman Magnusson
90'+9

Ход матча

40'
Herman Magnusson
 
52'
Саиди Абдельрахман
(Ахлинви Маттео)
1:0
55'
1:1
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
(Нюман Кристоффер)
73'
Max Larsson
Ахлинви Маттео
 
74'
Оффия Генри
Alexander Warneryd
 
76'
 
Ture Sandberg
Сигюргейрссон Исак
76'
 
Бьёрк Карл
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
77'
 
Салихович Дино
Эрикссон Антон
81'
 
Moutaz Neffati
82'
 
Хазени Кристоффер
Moutaz Neffati
86'
Рибейро Педро
Бузаине Элиас
 
90'
Herman Magnusson
2:1
90'
Йенссон Исак
Саиди Абдельрахман
 
90'
Jens Magnusson
Daniel Ask
 
90'
 
Kevin Jansson
Лушаку Исмет

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
23
Маркес
Микаэль
22
Бузаине
Элиас
10
Daniel
Ask
24
Marcus
Linday
29
Alexander
Warneryd
8
Ахлинви
Маттео
14
Viktor
Granath
30
Саиди
Абдельрахман
91
Нильссон
Давид
24
Эрикссон
Антон
6
Ссеванкамбо
Исак
19
Ватсон
Макс
3
Marcus
Baggesen
9
Траустасон
Арнор
11
Лушаку
Исмет
37
Moutaz
Neffati
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
8
Сигюргейрссон
Исак
5
Нюман
Кристоффер
Вестерос
3-4-3
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерос
ИФК Норрчепинг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:2
ТМК
4:0
К
0:4

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
45

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахлинви Маттео 3 0.21
Оффия Генри 2 0.14
Patric Aaslund 1 0.07
Диабате Ибрахим 1 0.07
Гефверт Симон 1 0.07
Herman Magnusson 1 0.07
Jabir Abdihakim Ali 1 0.07
Alexander Warneryd 0 0
Йоханссон Саймон 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 4 0.29
Прица Тим 4 0.29
Траустасон Арнор 4 0.29
Сигюргейрссон Исак 2 0.14
Ture Sandberg 1 0.07
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.07
Лушаку Исмет 1 0.07
Kevin Jansson 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Ватсон Макс 0 0
Бьёрк Карл 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Max Larsson 3 0
Нсабиумва Фредерик 2 0
Alex Douglas 2 0
Herman Magnusson 2 0
Ахлинви Маттео 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Marcus Linday 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 5 0
Kevin Jansson 3 0
Каллей Яхья 3 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Ватсон Макс 2 0
Лушаку Исмет 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Прица Тим 1 0
Салихович Дино 1 0
Moutaz Neffati 1 0
Marcus Baggesen 1 0

Результаты матчей

Вестерос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
ИФК Норрчепинг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
7
Вестерос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ИФК Норрчепинг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
14

Упущенные победы

4
5
Вестерос
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
ИФК Норрчепинг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
5
56%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
21
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
9%
4
19%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
4
36%
4
19%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
1
9%
4
19%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
4
50%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
3
19%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
1
17%
3
19%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
2
18%
6
35%
46-60
2
18%
5
29%
29%
61-75
3
27%
2
12%
76-90

Пропущено

17
37
9 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
12%
7
19%
1-15
2
12%
5
14%
16-30
5
29%
29%
7
19%
31-45
5
29%
29%
5
14%
46-60
1
6%
7
19%
61-75
2
12%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0
Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1

Результаты матчей

Вестерос
ИФК Норрчепинг

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Вестерос
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
1
2
6
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
5
1.5
2
6
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
12
2
3
11
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 15 11 2 2 40 - 12 35
2.
Юргорден
 14 10 1 3 28 - 12 31
3.
Мьельбю
 15 9 2 4 27 - 18 29
4.
Хеккен
 15 7 2 6 29 - 28 23
5.
Хаммарбю
 13 7 1 5 21 - 15 22
6.
ГАИС
 14 7 1 6 17 - 20 22
7.
Эльфсборг
 15 7 1 7 29 - 23 22
8.
Хальмстад
 13 6 0 7 18 - 24 18
9.
Сириус
 14 5 3 6 21 - 21 18
10.
Броммапойкарна
 14 4 6 4 20 - 24 18
11.
АИК
 13 5 2 6 24 - 29 17
12.
Вернаму
 14 5 2 7 17 - 20 17
13.
Гётеборг
 13 4 2 7 13 - 21 14
14.
Кальмар
 14 4 1 9 19 - 30 13
15.
Вестерос
 14 3 2 9 11 - 17 11
16.
ИФК Норрчепинг
 14 3 2 9 17 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
6.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
7.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
8.
Хеккен
 8 4 1 3 19 - 16 13
9.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
10.
Сириус
 7 3 2 2 13 - 8 11
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
Вестерос
 8 2 1 5 6 - 11 7
13.
ИФК Норрчепинг
 6 2 0 4 8 - 16 6
14.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
15.
Кальмар
 7 1 1 5 9 - 14 4
16.
Вернаму
 7 1 1 5 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 5 0 1 17 - 5 15
2.
Мальмё
 8 4 2 2 19 - 10 14
3.
Вернаму
 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Броммапойкарна
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Хеккен
 7 3 1 3 10 - 12 10
6.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
7.
Кальмар
 7 3 0 4 10 - 16 9
8.
Гётеборг
 7 2 1 4 9 - 12 7
9.
Хаммарбю
 7 2 1 4 7 - 10 7
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Хальмстад
 7 2 0 5 7 - 18 6
13.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
14.
ИФК Норрчепинг
 8 1 2 5 9 - 21 5
15.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
16.
АИК
 6 0 2 4 6 - 20 2
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Юргорден Хуммет Денис 8 (3)
АИК Питтас Яннис 8 (2)
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Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 7
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
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    • 52'
      Ахлинви Маттео сделал результативную передачу.
    • 52'
      Г О О О О Л - Саиди Абдельрахман бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Herman Magnusson получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вестерос 2:1 ИФК Норрчепинг онлайн

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