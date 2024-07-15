Тур: 14. Стадион: Теле2 Арена.
Ход матча
23'
0:1
27'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
20
Бесара
Нахир
19
Deniz
Gul
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Deniz GulНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ти ДивайнПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Lucas KahedПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Карлен АдамЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Noah Tolf
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Хаммарбю
Гётеборг
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
25 матчей
40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
1.79
0.91
Среднее время на гол
50
99
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
0.91
0.93
Среднее время на гол
99
96
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.4
0.92
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
64
97
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|5 (1)
|0.36
|Deniz Gul
|2
|0.14
|Пинас Шакилль
|2
|0.14
|Джуканович Виктор
|2
|0.14
|Bazoumana Toure
|2
|0.14
|Теки Тесфальдет
|2
|0.14
|Jusef Erabi
|2
|0.14
|Куртулус Эдвин
|1
|0.07
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.07
|Marc Llinares
|1
|0.07
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Йоханссон Оскар
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|4
|0.29
|Петтерссон Оскар
|2
|0.14
|Норлин Густаф
|2
|0.14
|Thomas Santos
|1
|0.07
|Malick Junior Yalcouye
|1
|0.07
|Вендт Оскар
|1
|0.07
|Муколли Арбнор
|1
|0.07
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0.07
|Тордарсон Колбейнн
|0
|0
|Свенссон Густаф
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|4
|0
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Deniz Gul
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Hampus Skoglund
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|3
|1
|Муколли Арбнор
|3
|0
|Malick Junior Yalcouye
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Ольссон Себастьян
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Thomas Santos
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Гётеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
6
Хаммарбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Гётеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
5
3
Хаммарбю
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Гётеборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
13
10
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
2
20%
46-60
3
23%
4
40%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
6
67%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Забито
20
14
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
10%
1
7%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
5
25%
4
29%
61-75
4
20%
4
29%
76-90
Пропущено
16
20
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
4
25%
9
45%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
3
19%
3
15%
61-75
2
13%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3
Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1
Гётеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0
АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0
Результаты матчей
Хаммарбю
Гётеборг
Точный счет
3:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
3:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
76
310
49
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|40 - 12
|35
|2.
|14
|10
|1
|3
|28 - 12
|31
|3.
|15
|9
|2
|4
|27 - 18
|29
|4.
|15
|7
|2
|6
|29 - 28
|23
|5.
|0:1
|14
|7
|1
|6
|21 - 16
|22
|6.
|14
|7
|1
|6
|17 - 20
|22
|7.
|15
|7
|1
|7
|29 - 23
|22
|8.
|1:0
|14
|6
|2
|6
|25 - 29
|20
|9.
|0:1
|14
|6
|0
|8
|18 - 25
|18
|10.
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|11.
|14
|4
|6
|4
|20 - 24
|18
|12.
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|13.
|1:0
|14
|5
|2
|7
|14 - 21
|17
|14.
|14
|4
|1
|9
|19 - 30
|13
|15.
|14
|3
|2
|9
|11 - 17
|11
|16.
|14
|3
|2
|9
|17 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|21 - 2
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|3.
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|6.
|1:0
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|7.
|0:1
|7
|5
|0
|2
|14 - 6
|15
|8.
|8
|4
|1
|3
|19 - 16
|13
|9.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|11 - 7
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|13 - 8
|11
|11.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|8 - 16
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|7 - 14
|6
|15.
|7
|1
|1
|5
|9 - 14
|4
|16.
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|2.
|8
|4
|2
|2
|19 - 10
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|4.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|6.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|8.
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|9.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|7 - 18
|6
|13.
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|14.
|1:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 20
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
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- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|8 (3)
|АИК
|Питтас Яннис
|8 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|7
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5