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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 14. Стадион: .
Хаммарбю
0:1
Первый тайм: 29'
Гётеборг
0'
0:1
23' Гол
Paulos Abraham
27' Желтая карточка
Bazoumana Toure

Ход матча

23'
0:1
Paulos Abraham
(Thomas Santos)
27'
Bazoumana Toure
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Гётеборг
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Все Коэффициенты
25
Блажевич
Давор
2
Hampus
Skoglund
4
Эрикссон
Виктор
6
Вагич
Павле
30
Пинас
Шакилль
8
Хаммар
Фредрик
5
Теки
Тесфальдет
11
Йоханссон
Оскар
20
Бесара
Нахир
28
Bazoumana
Toure
19
Deniz
Gul
25
Бишесари
Элис
5
Ольссон
Себастьян
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
6
Трондсен
Андерс
28
Lucas
Kahed
23
Тордарсон
Колбейнн
19
Муколли
Арбнор
29
Thomas
Santos
9
Скеллеруп
Лаурс
11
Paulos
Abraham
Хаммарбю
4-2-3-1
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

Хаммарбю
Гётеборг

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

25 матчей

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
1:3
А
1:1
А
1:1
А
0:1
А
3:0
ТМК
2:0
А
3:0
А
0:0
А
0:4
А
1:1
К
1:3
А
6:2
А
0:0
А
3:0
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
2:0
А
2:1
А
1:0
А
0:1
А
2:0
А
0:1
А
2:0
А
0:0

Голы

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

1.79
0.91

Среднее время на гол

50
99

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.91
0.93

Среднее время на гол

99
96

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.4
0.92

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

64
97

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 5 (1) 0.36
Deniz Gul 2 0.14
Пинас Шакилль 2 0.14
Джуканович Виктор 2 0.14
Bazoumana Toure 2 0.14
Теки Тесфальдет 2 0.14
Jusef Erabi 2 0.14
Куртулус Эдвин 1 0.07
Саиди Абдельрахман 1 0.07
Marc Llinares 1 0.07
Hampus Skoglund 0 0
Йоханссон Оскар 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 4 0.29
Петтерссон Оскар 2 0.14
Норлин Густаф 2 0.14
Thomas Santos 1 0.07
Malick Junior Yalcouye 1 0.07
Вендт Оскар 1 0.07
Муколли Арбнор 1 0.07
Скеллеруп Лаурс 1 0.07
Тордарсон Колбейнн 0 0
Свенссон Густаф 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Lucas Kahed 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 4 0
Хаммар Фредрик 3 0
Теки Тесфальдет 2 0
Вагич Павле 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Deniz Gul 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Jusef Erabi 1 0
Hampus Skoglund 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 3 1
Муколли Арбнор 3 0
Malick Junior Yalcouye 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Ольссон Себастьян 2 0
Paulos Abraham 2 0
Вендт Оскар 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Thomas Santos 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Гётеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
6
Хаммарбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Гётеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

5
3
Хаммарбю
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Гётеборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

13
10
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
2
20%
46-60
3
23%
4
40%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
6
67%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Забито

20
14
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
10%
1
7%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
5
25%
4
29%
61-75
4
20%
4
29%
76-90

Пропущено

16
20
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
4
25%
9
45%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
3
19%
3
15%
61-75
2
13%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3
Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1
Гётеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0
АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0

Результаты матчей

Хаммарбю
Гётеборг

Точный счет

3:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
3:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
3
10
4
9
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 15 11 2 2 40 - 12 35
2.
Юргорден
 14 10 1 3 28 - 12 31
3.
Мьельбю
 15 9 2 4 27 - 18 29
4.
Хеккен
 15 7 2 6 29 - 28 23
5.
Хаммарбю
 0:1 14 7 1 6 21 - 16 22
6.
ГАИС
 14 7 1 6 17 - 20 22
7.
Эльфсборг
 15 7 1 7 29 - 23 22
8.
АИК
 1:0 14 6 2 6 25 - 29 20
9.
Хальмстад
 0:1 14 6 0 8 18 - 25 18
10.
Сириус
 14 5 3 6 21 - 21 18
11.
Броммапойкарна
 14 4 6 4 20 - 24 18
12.
Вернаму
 14 5 2 7 17 - 20 17
13.
Гётеборг
 1:0 14 5 2 7 14 - 21 17
14.
Кальмар
 14 4 1 9 19 - 30 13
15.
Вестерос
 14 3 2 9 11 - 17 11
16.
ИФК Норрчепинг
 14 3 2 9 17 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
6.
АИК
 1:0 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хаммарбю
 0:1 7 5 0 2 14 - 6 15
8.
Хеккен
 8 4 1 3 19 - 16 13
9.
Хальмстад
 0:1 7 4 0 3 11 - 7 12
10.
Сириус
 7 3 2 2 13 - 8 11
11.
Гётеборг
 1:0 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
Вестерос
 8 2 1 5 6 - 11 7
13.
ИФК Норрчепинг
 6 2 0 4 8 - 16 6
14.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
15.
Кальмар
 7 1 1 5 9 - 14 4
16.
Вернаму
 7 1 1 5 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 5 0 1 17 - 5 15
2.
Мальмё
 8 4 2 2 19 - 10 14
3.
Вернаму
 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Броммапойкарна
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Хеккен
 7 3 1 3 10 - 12 10
6.
Гётеборг
 1:0 8 3 1 4 10 - 12 10
7.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
8.
Кальмар
 7 3 0 4 10 - 16 9
9.
Хаммарбю
 0:1 7 2 1 4 7 - 10 7
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Хальмстад
 0:1 7 2 0 5 7 - 18 6
13.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
14.
АИК
 1:0 7 1 2 4 7 - 20 5
15.
ИФК Норрчепинг
 8 1 2 5 9 - 21 5
16.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
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Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Юргорден Хуммет Денис 8 (3)
АИК Питтас Яннис 8 (2)
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Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 7
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Гётеборг
3.90
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3.95
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3.95
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Хаммарбю
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