Тур: 14. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 26062
0'
0:1
23' ГолPaulos Abraham
27' Желтая карточкаBazoumana Toure
43' Желтая карточкаМуколли Арбнор
49' Желтая карточкаПинас Шакилль
58' Желтая карточкаХауснер Себастиан
65' Желтая карточкаThomas Santos
79' Желтая карточкаЭрикссон Виктор
88' Желтая карточкаПеттерссон Оскар
90'+8
Ход матча
23'
0:1
27'
43'
49'
65'
79'
88'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 10
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
20
Бесара
Нахир
19
Deniz
Gul
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Deniz GulНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ти ДивайнПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Lucas KahedПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Карлен АдамЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Noah Tolf
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Хаммарбю
Гётеборг
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
25 матчей
40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
1.79
0.91
Среднее время на гол
50
99
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
0.91
0.93
Среднее время на гол
99
96
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.4
0.92
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
64
97
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|5 (1)
|0.36
|Deniz Gul
|2
|0.14
|Пинас Шакилль
|2
|0.14
|Джуканович Виктор
|2
|0.14
|Bazoumana Toure
|2
|0.14
|Теки Тесфальдет
|2
|0.14
|Jusef Erabi
|2
|0.14
|Куртулус Эдвин
|1
|0.07
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.07
|Marc Llinares
|1
|0.07
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Йоханссон Оскар
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|5
|0.36
|Петтерссон Оскар
|2
|0.14
|Норлин Густаф
|2
|0.14
|Thomas Santos
|1
|0.07
|Malick Junior Yalcouye
|1
|0.07
|Вендт Оскар
|1
|0.07
|Муколли Арбнор
|1
|0.07
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0.07
|Тордарсон Колбейнн
|0
|0
|Свенссон Густаф
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|5
|0
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Deniz Gul
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Эрикссон Виктор
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Hampus Skoglund
|1
|0
|Bazoumana Toure
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|3
|1
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Malick Junior Yalcouye
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Ольссон Себастьян
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Петтерссон Оскар
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Гётеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
6
Хаммарбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Гётеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
5
3
Хаммарбю
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Гётеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
13
11
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
3
23%
4
36%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
6
67%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Забито
20
15
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
10%
1
7%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
5
25%
4
27%
61-75
4
20%
4
27%
76-90
Пропущено
17
20
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
4
24%
9
45%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
3
18%
3
15%
61-75
2
12%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3
Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1
Гётеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0
АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0
Результаты матчей
Хаммарбю
Гётеборг
Точный счет
2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
3:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
52
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
25
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
77
311
410
113
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|8 (3)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|8
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|АИК
|Беширович Дино
|5