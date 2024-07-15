  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 26062
Хаммарбю
0:1
Конец матча
Гётеборг
0'
0:1
23' Гол
Paulos Abraham
27' Желтая карточка
Bazoumana Toure
43' Желтая карточка
Муколли Арбнор
49' Желтая карточка
Пинас Шакилль
58' Желтая карточка
Хауснер Себастиан
65' Желтая карточка
Thomas Santos
79' Желтая карточка
Эрикссон Виктор
88' Желтая карточка
Петтерссон Оскар
90'+8

Ход матча

23'
0:1
Paulos Abraham
(Thomas Santos)
27'
Bazoumana Toure
 
43'
 
Муколли Арбнор
49'
Пинас Шакилль
 
58'
 
Хауснер Себастиан
59'
Jusef Erabi
Йоханссон Оскар
 
59'
Маркус Карлссон
Хаммар Фредрик
 
62'
 
Карлен Адам
Lucas Kahed
65'
 
Thomas Santos
71'
 
Норлин Густаф
Муколли Арбнор
71'
 
Карлстранд Линус
Скеллеруп Лаурс
71'
Джуканович Виктор
Deniz Gul
 
79'
Эрикссон Виктор
 
85'
Ти Дивайн
Hampus Skoglund
 
85'
Колландер Деннис
Bazoumana Toure
 
85'
 
Саломонссон Эмиль
Трондсен Андерс
85'
 
Петтерссон Оскар
Thomas Santos
88'
 
Петтерссон Оскар

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 10
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
25
Блажевич
Давор
2
Hampus
Skoglund
4
Эрикссон
Виктор
6
Вагич
Павле
30
Пинас
Шакилль
8
Хаммар
Фредрик
5
Теки
Тесфальдет
11
Йоханссон
Оскар
20
Бесара
Нахир
28
Bazoumana
Toure
19
Deniz
Gul
25
Бишесари
Элис
5
Ольссон
Себастьян
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
6
Трондсен
Андерс
28
Lucas
Kahed
23
Тордарсон
Колбейнн
19
Муколли
Арбнор
29
Thomas
Santos
9
Скеллеруп
Лаурс
11
Paulos
Abraham
Хаммарбю
4-2-3-1
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

Хаммарбю
Гётеборг

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

25 матчей

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
1:3
А
1:1
А
1:1
А
0:1
А
3:0
ТМК
2:0
А
3:0
А
0:0
А
0:4
А
1:1
К
1:3
А
6:2
А
0:0
А
3:0
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
2:0
А
2:1
А
1:0
А
0:1
А
2:0
А
0:1
А
2:0
А
0:0

Голы

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

1.79
0.91

Среднее время на гол

50
99

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.91
0.93

Среднее время на гол

99
96

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.4
0.92

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

64
97

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 5 (1) 0.36
Deniz Gul 2 0.14
Пинас Шакилль 2 0.14
Джуканович Виктор 2 0.14
Bazoumana Toure 2 0.14
Теки Тесфальдет 2 0.14
Jusef Erabi 2 0.14
Куртулус Эдвин 1 0.07
Саиди Абдельрахман 1 0.07
Marc Llinares 1 0.07
Hampus Skoglund 0 0
Йоханссон Оскар 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 5 0.36
Петтерссон Оскар 2 0.14
Норлин Густаф 2 0.14
Thomas Santos 1 0.07
Malick Junior Yalcouye 1 0.07
Вендт Оскар 1 0.07
Муколли Арбнор 1 0.07
Скеллеруп Лаурс 1 0.07
Тордарсон Колбейнн 0 0
Свенссон Густаф 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Lucas Kahed 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 5 0
Хаммар Фредрик 3 0
Теки Тесфальдет 2 0
Вагич Павле 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Deniz Gul 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Эрикссон Виктор 1 0
Jusef Erabi 1 0
Hampus Skoglund 1 0
Bazoumana Toure 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 3 1
Муколли Арбнор 4 0
Malick Junior Yalcouye 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Ольссон Себастьян 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Thomas Santos 2 0
Петтерссон Оскар 2 0
Paulos Abraham 2 0
Вендт Оскар 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Гётеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
6
Хаммарбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Гётеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

5
3
Хаммарбю
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Гётеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

13
11
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
3
23%
4
36%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
6
67%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Забито

20
15
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
10%
1
7%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
5
25%
4
27%
61-75
4
20%
4
27%
76-90

Пропущено

17
20
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
4
24%
9
45%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
3
18%
3
15%
61-75
2
12%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3
Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1
Гётеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0
АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0

Результаты матчей

Хаммарбю
Гётеборг

Точный счет

2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
3:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
2
1.5
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
3
5
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
3
11
4
10
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 15 11 2 2 40 - 12 35
2.
Юргорден
 14 10 1 3 28 - 12 31
3.
Мьельбю
 15 9 2 4 27 - 18 29
4.
Хеккен
 15 7 2 6 29 - 28 23
5.
Хаммарбю
 14 7 1 6 21 - 16 22
6.
ГАИС
 14 7 1 6 17 - 20 22
7.
Эльфсборг
 15 7 1 7 29 - 23 22
8.
АИК
 14 6 2 6 26 - 30 20
9.
Хальмстад
 14 6 0 8 19 - 26 18
10.
Сириус
 14 5 3 6 21 - 21 18
11.
Броммапойкарна
 14 4 6 4 20 - 24 18
12.
Вернаму
 14 5 2 7 17 - 20 17
13.
Гётеборг
 14 5 2 7 14 - 21 17
14.
Кальмар
 14 4 1 9 19 - 30 13
15.
Вестерос
 14 3 2 9 11 - 17 11
16.
ИФК Норрчепинг
 14 3 2 9 17 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
6.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хаммарбю
 7 5 0 2 14 - 6 15
8.
Хеккен
 8 4 1 3 19 - 16 13
9.
Хальмстад
 7 4 0 3 12 - 8 12
10.
Сириус
 7 3 2 2 13 - 8 11
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
Вестерос
 8 2 1 5 6 - 11 7
13.
ИФК Норрчепинг
 6 2 0 4 8 - 16 6
14.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
15.
Кальмар
 7 1 1 5 9 - 14 4
16.
Вернаму
 7 1 1 5 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 5 0 1 17 - 5 15
2.
Мальмё
 8 4 2 2 19 - 10 14
3.
Вернаму
 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Броммапойкарна
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Хеккен
 7 3 1 3 10 - 12 10
6.
Гётеборг
 8 3 1 4 10 - 12 10
7.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
8.
Кальмар
 7 3 0 4 10 - 16 9
9.
Хаммарбю
 7 2 1 4 7 - 10 7
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Хальмстад
 7 2 0 5 7 - 18 6
13.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
14.
АИК
 7 1 2 4 8 - 21 5
15.
ИФК Норрчепинг
 8 1 2 5 9 - 21 5
16.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (2)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Юргорден Хуммет Денис 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 8
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
АИК Беширович Дино 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Муколли Арбнор получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Bazoumana Toure получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Томас Сантос сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Паулос Абрахам бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хаммарбю 0:1 Гётеборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный