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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 14. Стадион: .
Хальмстад
0:1
Первый тайм: 28'
АИК
0'
0:1
14' Гол
Модесто Руй

Ход матча

14'
0:1
Модесто Руй
(Салетрос Антон)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 28 Владение мячом, % 72
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
АИК
7.78
5.46
1.89
Все Коэффициенты
12
Эрландссон
Тим
17
Боман
Андре
3
Gabriel
Wallentin
5
Баффо
Джозеф
27
Ногейра
Винисиус
13
Эйольфссон
Гисли
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
11
William
Granath
7
Снаер
Ингассон
Бирнир
14
Тёрготт
Блэйр
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
5
Милошевич
Александер
16
Хансен
Беньямин
2
Эд
Эскил
32
Модесто
Руй
7
Салетрос
Антон
24
Lamine
Dabo
10
Целина
Берсант
9
Фараж
Омар
28
Питтас
Яннис
Хальмстад
4-4-2
АИК
4-4-2

История личных встреч

Хальмстад
АИК

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

22 матча

31.8%
13.6%
54.6%
7 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

История матчей

А
1:1
А
2:1
А
1:0
А
1:0
К
3:1
А
4:1
А
0:1
А
0:1
А
2:1
А
0:1
А
2:2
А
1:0
А
3:3
КШ
1:2
А
4:0
А
1:3
А
1:2
А
0:1
А
1:2
А
1:0
А
2:1
А
1:0

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.1
0.92

Среднее время на гол

81
98

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.3

Среднее время на гол

51
69

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.45
1.09

Тотал матчей

2.5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

61
82

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 5 (1) 0.36
Viktor Granath 2 0.14
Офосу-Айе Фил 2 0.14
William Granath 2 0.14
Аль-Аммари Амир 1 0.07
Ульссон Маркус 1 0.07
Сведберг Джонатан 1 0.07
Баффо Джозеф 1 0.07
Снаер Ингассон Бирнир 1 0.07
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.07
Gabriel Wallentin 1 0.07
Ногейра Винисиус 0 0
Эйольфссон Гисли 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 8 0.57
Модесто Руй 3 0.21
Целина Берсант 3 0.21
Исмаила Кулибали 2 0.14
Беширович Дино 2 0.14
Тюкосен Мадс 1 0.07
Фараж Омар 1 0.07
Салетрос Антон 1 0.07
Хансен Беньямин 1 0.07
Эд Эскил 1 0.07
Abdihakin Ali 1 0.07
Taha Ayari 0 0
Lamine Dabo 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 7 0
Gabriel Wallentin 4 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Сведберг Джонатан 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Алланссон Йоэль 1 0
Эрландссон Тим 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
William Granath 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беширович Дино 4 0
Тюкосен Мадс 2 1
Исмаила Кулибали 2 1
Салетрос Антон 3 0
Милошевич Александер 1 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Целина Берсант 1 0
Эд Эскил 1 0
Lamine Dabo 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АИК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
8
Хальмстад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
АИК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

4
15
Хальмстад
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
АИК
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

5
23

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Пропущено

6
18
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
3
50%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
17%
4
22%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
1
17%
2
11%
76-90

Забито

8
17
7 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
3
38%
1
6%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
2
25%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
10
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
2
20%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
2
12%
4
40%
46-60
5
29%
29%
3
30%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Забито

19
25
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
5
26%
1
4%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
5
26%
5
20%
31-45
2
11%
5
20%
46-60
2
11%
7
28%
61-75
2
11%
6
24%
76-90

Пропущено

23
28
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
4
17%
2
7%
1-15
4
17%
4
14%
16-30
2
9%
5
18%
31-45
2
9%
10
36%
46-60
6
26%
5
18%
61-75
5
22%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0
Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1
АИК
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1
АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1

Результаты матчей

Хальмстад
АИК

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
3
2
4
2.5
2
5
1
5
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
5
8
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 15 11 2 2 40 - 12 35
2.
Юргорден
 14 10 1 3 28 - 12 31
3.
Мьельбю
 15 9 2 4 27 - 18 29
4.
Хеккен
 15 7 2 6 29 - 28 23
5.
Хаммарбю
 0:1 14 7 1 6 21 - 16 22
6.
ГАИС
 14 7 1 6 17 - 20 22
7.
Эльфсборг
 15 7 1 7 29 - 23 22
8.
АИК
 1:0 14 6 2 6 25 - 29 20
9.
Хальмстад
 0:1 14 6 0 8 18 - 25 18
10.
Сириус
 14 5 3 6 21 - 21 18
11.
Броммапойкарна
 14 4 6 4 20 - 24 18
12.
Вернаму
 14 5 2 7 17 - 20 17
13.
Гётеборг
 1:0 14 5 2 7 14 - 21 17
14.
Кальмар
 14 4 1 9 19 - 30 13
15.
Вестерос
 14 3 2 9 11 - 17 11
16.
ИФК Норрчепинг
 14 3 2 9 17 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
6.
АИК
 1:0 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хаммарбю
 0:1 7 5 0 2 14 - 6 15
8.
Хеккен
 8 4 1 3 19 - 16 13
9.
Хальмстад
 0:1 7 4 0 3 11 - 7 12
10.
Сириус
 7 3 2 2 13 - 8 11
11.
Гётеборг
 1:0 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
Вестерос
 8 2 1 5 6 - 11 7
13.
ИФК Норрчепинг
 6 2 0 4 8 - 16 6
14.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
15.
Кальмар
 7 1 1 5 9 - 14 4
16.
Вернаму
 7 1 1 5 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 5 0 1 17 - 5 15
2.
Мальмё
 8 4 2 2 19 - 10 14
3.
Вернаму
 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Броммапойкарна
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Хеккен
 7 3 1 3 10 - 12 10
6.
Гётеборг
 1:0 8 3 1 4 10 - 12 10
7.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
8.
Кальмар
 7 3 0 4 10 - 16 9
9.
Хаммарбю
 0:1 7 2 1 4 7 - 10 7
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Хальмстад
 0:1 7 2 0 5 7 - 18 6
13.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
14.
АИК
 1:0 7 1 2 4 7 - 20 5
15.
ИФК Норрчепинг
 8 1 2 5 9 - 21 5
16.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Юргорден Хуммет Денис 8 (3)
АИК Питтас Яннис 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 7
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
АИК
7.78
5.46
1.89
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хальмстад 0:1 АИК онлайн

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Хальмстад
АИК
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