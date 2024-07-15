Тур: 14. Стадион: Oerjans Vall.
Ход матча
14'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
28 Владение мячом, % 72
17
Боман
Андре
17
Тюкосен
Мадс
2
Эд
Эскил
32
Модесто
Руй
24
Lamine
Dabo
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Эд ЭскилЗащитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Lamine DaboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Ринг ЭрикНападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
-
45 Taha Ayari
-
Главный тренер: Энок Гойтом
История личных встреч
Хальмстад
АИК
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
22 матча
31.8%
13.6%
54.6%
7 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.1
0.92
Среднее время на гол
81
98
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.3
Среднее время на гол
51
69
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.45
1.09
Тотал матчей
2.5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
82
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.36
|Viktor Granath
|2
|0.14
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.14
|William Granath
|2
|0.14
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.07
|Ульссон Маркус
|1
|0.07
|Сведберг Джонатан
|1
|0.07
|Баффо Джозеф
|1
|0.07
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0.07
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.07
|Gabriel Wallentin
|1
|0.07
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|8
|0.57
|Модесто Руй
|3
|0.21
|Целина Берсант
|3
|0.21
|Исмаила Кулибали
|2
|0.14
|Беширович Дино
|2
|0.14
|Тюкосен Мадс
|1
|0.07
|Фараж Омар
|1
|0.07
|Салетрос Антон
|1
|0.07
|Хансен Беньямин
|1
|0.07
|Эд Эскил
|1
|0.07
|Abdihakin Ali
|1
|0.07
|Taha Ayari
|0
|0
|Lamine Dabo
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|7
|0
|Gabriel Wallentin
|4
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Сведберг Джонатан
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|William Granath
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беширович Дино
|4
|0
|Тюкосен Мадс
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Салетрос Антон
|3
|0
|Милошевич Александер
|1
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
|Lamine Dabo
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АИК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
8
Хальмстад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
АИК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
4
15
Хальмстад
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
АИК
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
5
23
Голы по времени матча
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Пропущено
6
18
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
3
50%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
17%
4
22%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
1
17%
2
11%
76-90
Забито
8
17
7 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
3
38%
1
6%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
2
25%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
10
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
2
20%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
2
12%
4
40%
46-60
5
29%
29%
3
30%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Забито
19
25
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
5
26%
1
4%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
5
26%
5
20%
31-45
2
11%
5
20%
46-60
2
11%
7
28%
61-75
2
11%
6
24%
76-90
Пропущено
23
28
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
4
17%
2
7%
1-15
4
17%
4
14%
16-30
2
9%
5
18%
31-45
2
9%
10
36%
46-60
6
26%
5
18%
61-75
5
22%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0
Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1
АИК
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1
АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1
Результаты матчей
Хальмстад
АИК
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
43
24
25
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
58
58
310
211
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|40 - 12
|35
|2.
|14
|10
|1
|3
|28 - 12
|31
|3.
|15
|9
|2
|4
|27 - 18
|29
|4.
|15
|7
|2
|6
|29 - 28
|23
|5.
|0:1
|14
|7
|1
|6
|21 - 16
|22
|6.
|14
|7
|1
|6
|17 - 20
|22
|7.
|15
|7
|1
|7
|29 - 23
|22
|8.
|1:0
|14
|6
|2
|6
|25 - 29
|20
|9.
|0:1
|14
|6
|0
|8
|18 - 25
|18
|10.
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|11.
|14
|4
|6
|4
|20 - 24
|18
|12.
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|13.
|1:0
|14
|5
|2
|7
|14 - 21
|17
|14.
|14
|4
|1
|9
|19 - 30
|13
|15.
|14
|3
|2
|9
|11 - 17
|11
|16.
|14
|3
|2
|9
|17 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|21 - 2
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|3.
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|6.
|1:0
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|7.
|0:1
|7
|5
|0
|2
|14 - 6
|15
|8.
|8
|4
|1
|3
|19 - 16
|13
|9.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|11 - 7
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|13 - 8
|11
|11.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|8 - 16
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|7 - 14
|6
|15.
|7
|1
|1
|5
|9 - 14
|4
|16.
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|2.
|8
|4
|2
|2
|19 - 10
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|4.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|6.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|8.
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|9.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|7 - 18
|6
|13.
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|14.
|1:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 20
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|8 (3)
|АИК
|Питтас Яннис
|8 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|7
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5