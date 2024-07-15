Тур: 14. Стадион: Oerjans Vall. Зрители: 10504
0'
0:1
14' ГолМодесто Руй
32' Желтая карточкаБаффо Джозеф
0:2
57' ГолПиттас Яннис
1:2
83' ГолWilliam Granath
84' Желтая карточкаБеширович Дино
90'+4
Ход матча
14'
0:1
32'
57'
0:2
83'
1:2
84'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 5
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
17
Боман
Андре
17
Тюкосен
Мадс
2
Эд
Эскил
32
Модесто
Руй
24
Lamine
Dabo
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Эд ЭскилЗащитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Lamine DaboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Ринг ЭрикНападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
-
45 Taha Ayari
-
Главный тренер: Энок Гойтом
История личных встреч
Хальмстад
АИК
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
22 матча
31.8%
13.6%
54.6%
7 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.1
0.92
Среднее время на гол
81
98
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.3
Среднее время на гол
51
69
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.45
1.09
Тотал матчей
2.5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
82
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.36
|William Granath
|3
|0.21
|Viktor Granath
|2
|0.14
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.14
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.07
|Ульссон Маркус
|1
|0.07
|Сведберг Джонатан
|1
|0.07
|Баффо Джозеф
|1
|0.07
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0.07
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.07
|Gabriel Wallentin
|1
|0.07
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|9
|0.64
|Модесто Руй
|3
|0.21
|Целина Берсант
|3
|0.21
|Исмаила Кулибали
|2
|0.14
|Беширович Дино
|2
|0.14
|Тюкосен Мадс
|1
|0.07
|Фараж Омар
|1
|0.07
|Салетрос Антон
|1
|0.07
|Хансен Беньямин
|1
|0.07
|Эд Эскил
|1
|0.07
|Abdihakin Ali
|1
|0.07
|Taha Ayari
|0
|0
|Lamine Dabo
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|8
|0
|Gabriel Wallentin
|4
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Сведберг Джонатан
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|William Granath
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беширович Дино
|5
|0
|Тюкосен Мадс
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Салетрос Антон
|3
|0
|Милошевич Александер
|1
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
|Lamine Dabo
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
АИК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
8
Хальмстад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
АИК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
4
15
Хальмстад
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
АИК
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
6
23
Голы по времени матча
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
4
40%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Пропущено
8
19
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
4
50%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
13%
4
21%
31-45
1
13%
6
32%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
1
13%
3
16%
76-90
Забито
8
17
7 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
3
38%
1
6%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
2
25%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
10
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
2
20%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
2
12%
4
40%
46-60
5
29%
29%
3
30%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Забито
20
27
13 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
5
25%
2
7%
1-15
3
15%
1
4%
16-30
5
25%
5
19%
31-45
2
10%
6
22%
46-60
2
10%
7
26%
61-75
3
15%
6
22%
76-90
Пропущено
25
29
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
5
20%
2
7%
1-15
4
16%
4
14%
16-30
2
8%
5
17%
31-45
3
12%
10
34%
46-60
6
24%
5
17%
61-75
5
20%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0
Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1
АИК
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1
АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1
Результаты матчей
Хальмстад
АИК
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
43
25
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
59
68
311
212
113
212
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|8 (3)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|8
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|АИК
|Беширович Дино
|5