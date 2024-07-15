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Тур: 1.
Хартс
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 53
Хартс 0% (0)
X 1.9% (1)
Тоттенхэм 98.1% (52)
Все прогнозы

История личных встреч

Хартс
Тоттенхэм

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
0:0
ЛЕ
0:5

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
36

Результаты последних матчей

Хартс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хартс - Лейтон Ориент 1:2 Хартс - Рейнджерс 3:3 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Хартс - Данди 3:0
Селтик - Хартс 3:0 Килмарнок - Хартс 0:0 Рейнджерс - Хартс 2:0 Хартс - Ливингстон 4:2 Сент-Миррен - Хартс 1:2 Хартс - Килмарнок 1:1 Росс Каунти - Хартс 2:1 Гринок Мортон - Хартс 0:1 Хартс - Селтик 2:0 Хартс - Хиберниан 1:1 Рейнджерс - Хартс 5:0 Хартс - Мотеруэлл 2:0 Эйрдрионианс - Хартс 1:4 Сент-Джонстон - Хартс 0:1 Данди - Хартс 2:3 Хартс - Абердин 2:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2
Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Хартс - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июля 2024, осталось 2 дня 13 часов 5 минут.



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  • 37 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 53
    Хартс 0% (0)
    X 1.9% (1)
    Тоттенхэм 98.1% (52)
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    Прогнозы на матч Хартс - Тоттенхэм

    Исход игры
    Хартс
    0% (0)
    Ничья
    1.9% (1)
    Тоттенхэм
    98.1% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.15% (37)
    Меньше
    28.85% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    71.15% (37)
    Нет
    28.85% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    54.7% (29)
    0:2 Тоттенхэм
    20.8% (11)
    1:3 Тоттенхэм
    9.4% (5)
    0:1 Тоттенхэм
    5.7% (3)
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