Тур: 1.
История личных встреч
Хартс
Тоттенхэм
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
36
Результаты последних матчей
Хартс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хартс - Лейтон Ориент 1:2 Хартс - Рейнджерс 3:3 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Хартс - Данди 3:0
Селтик - Хартс 3:0 Килмарнок - Хартс 0:0 Рейнджерс - Хартс 2:0 Хартс - Ливингстон 4:2 Сент-Миррен - Хартс 1:2 Хартс - Килмарнок 1:1 Росс Каунти - Хартс 2:1 Гринок Мортон - Хартс 0:1 Хартс - Селтик 2:0 Хартс - Хиберниан 1:1 Рейнджерс - Хартс 5:0 Хартс - Мотеруэлл 2:0 Эйрдрионианс - Хартс 1:4 Сент-Джонстон - Хартс 0:1 Данди - Хартс 2:3 Хартс - Абердин 2:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2
Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1
Прогнозы на матч Хартс - Тоттенхэм
Исход игры
Хартс
0% (0)
Ничья
1.9% (1)
Тоттенхэм
98.1% (52)
Тотал 2.5
Больше
71.15% (37)
Меньше
28.85% (15)
Обе команды забьют
Да
71.15% (37)
Нет
28.85% (15)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
54.7% (29)
0:2 Тоттенхэм
20.8% (11)
1:3 Тоттенхэм
9.4% (5)
0:1 Тоттенхэм
5.7% (3)
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