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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 15. Стадион: .
Сириус
3:4
Конец матча
Мальмё
0'
8' Желтая карточка
Викман Адам
1:0
34' Гол
Валта Лео
2:0
45' Гол
Викман Адам
2:1
60' Гол
Нанаси Себастьян
68' Желтая карточка
Нанаси Себастьян
2:2
72' Гол
Болин Уго
3:2
78' Гол
Перссон Хоаким
3:3
83' Гол
Телин Исаак
3:4
87' Гол
Nils Zatterstrom
88' Желтая карточка
Рикс Сёрен
90' Желтая карточка
Янссон Понтус
90'+7
30
Тоннандер
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
2
Нвадике
Патрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
19
Миллескуг
Ноэль
8
Стенссон
Даниэль
18
Викман
Адам
10
Хейер
Мелкер
14
Валта
Лео
36
August
Ljungberg
1
Фридрих
Рикардо
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
35
Nils
Zatterstrom
22
Али
Таха
Абди
23
Йонсен
Лассер
Берг
8
Пенья
Серхио
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
38
Болин
Уго
20
Ботхейм
Эрик
11
Нанаси
Себастьян
Сириус
4-4-1-1
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

Сириус
Мальмё

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед

16 матчей

6.3%
12.5%
81.2%
1 победа 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

12.5%
6.3%
81.2%
2 победы 1 ничья 13 побед

История матчей

А
1:3
А
3:0
А
2:1
А
3:1
А
2:3
А
4:0
А
4:0
А
2:5
А
1:1
А
0:1
А
5:0
А
0:4
А
0:4
А
3:3
ТМК
3:1
К
2:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
0.78

Среднее время на гол

90
115

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

3.11
3

Среднее время на гол

28
30

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

2.19
1.75

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

41
51

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 9 0.6
Миллескуг Ноэль 5 0.33
Валта Лео 2 0.13
Линдберг Маркус 2 0.13
Хейер Мелкер 1 0.07
Перссон Хоаким 1 0.07
Кастегрен Хенрик 1 0.07
Олссон Филип 1 0.07
Викман Адам 1 0.07
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
August Ljungberg 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 12 0.75
Ботхейм Эрик 9 0.56
Нанаси Себастьян 6 0.38
Болин Уго 5 0.31
Рикс Сёрен 2 0.13
Корнелиус Дерек 2 0.13
Йонсен Лассер Берг 1 0.06
Янссон Понтус 1 0.06
Кристиансен Андерс 1 0.06
Веккья Стефано 1 0.06
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.06
Nils Zatterstrom 1 0.06
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Али Таха Абди 0 0
Пенья Серхио 0 0
Берг Оливер 0 0
Мойсандер Никлас 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастегрен Хенрик 4 0
Нвадике Патрик 4 0
Валта Лео 3 0
Линдберг Маркус 2 0
Перссон Хоаким 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Стенссон Даниэль 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Викман Адам 2 0
Мурбек Андреас 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Салех Юсеф 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
Пенья Серхио 2 0
Телин Исаак 2 0
Рикс Сёрен 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 2 0
Розенгрен Отто 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Мойсандер Никлас 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Янссон Понтус 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Далин Юхан 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Нанаси Себастьян 1 0
Али Таха Абди 1 0
Elison Makolli 1 0

Результаты матчей

Сириус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Мальмё
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
6
Сириус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Мальмё
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

6
20
Сириус
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Мальмё
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

12
26

Голы по времени матча

Забито

16
23
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
13%
3
13%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
4
25%
5
22%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
3
19%
8
35%
76-90

Пропущено

12
13
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
3
25%
5
38%
76-90

Забито

8
20
1 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
3
15%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
3
38%
4
20%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
3
38%
4
20%
76-90

Пропущено

13
3
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
2
15%
1
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

24
43
10 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 12
5 Не забивали 1
2
8%
6
14%
1-15
4
17%
2
5%
16-30
4
17%
11
26%
31-45
5
21%
8
19%
46-60
3
13%
4
9%
61-75
6
25%
12
28%
76-90

Пропущено

25
16
6 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
1
4%
1
6%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
2
8%
5
31%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
8
32%
2
13%
61-75
6
24%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1
Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0
Мальмё
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2
Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1

Результаты матчей

Сириус
Мальмё

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
5
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

3:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
5
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сириус
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
5
2
4
4
2.5
3
4
1
7
3.5
3
4
1
7
4.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
6
3
1
6
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
7
1.5
11
5
5
10
2.5
7
9
1
14
3.5
6
10
1
14
4.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 16 12 2 2 44 - 15 38
2.
Юргорден
 14 10 1 3 28 - 12 31
3.
Мьельбю
 15 9 2 4 27 - 18 29
4.
Хеккен
 15 7 2 6 29 - 28 23
5.
Хаммарбю
 14 7 1 6 21 - 16 22
6.
ГАИС
 14 7 1 6 17 - 20 22
7.
Эльфсборг
 15 7 1 7 29 - 23 22
8.
АИК
 14 6 2 6 26 - 30 20
9.
Хальмстад
 14 6 0 8 19 - 26 18
10.
Броммапойкарна
 14 4 6 4 20 - 24 18
11.
Сириус
 15 5 3 7 24 - 25 18
12.
Вернаму
 14 5 2 7 17 - 20 17
13.
Гётеборг
 14 5 2 7 14 - 21 17
14.
Кальмар
 14 4 1 9 19 - 30 13
15.
Вестерос
 14 3 2 9 11 - 17 11
16.
ИФК Норрчепинг
 14 3 2 9 17 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
6.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хаммарбю
 7 5 0 2 14 - 6 15
8.
Хеккен
 8 4 1 3 19 - 16 13
9.
Хальмстад
 7 4 0 3 12 - 8 12
10.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
Вестерос
 8 2 1 5 6 - 11 7
13.
ИФК Норрчепинг
 6 2 0 4 8 - 16 6
14.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
15.
Кальмар
 7 1 1 5 9 - 14 4
16.
Вернаму
 7 1 1 5 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
2.
Юргорден
 6 5 0 1 17 - 5 15
3.
Вернаму
 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Броммапойкарна
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Хеккен
 7 3 1 3 10 - 12 10
6.
Гётеборг
 8 3 1 4 10 - 12 10
7.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
8.
Кальмар
 7 3 0 4 10 - 16 9
9.
Хаммарбю
 7 2 1 4 7 - 10 7
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Хальмстад
 7 2 0 5 7 - 18 6
13.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
14.
АИК
 7 1 2 4 8 - 21 5
15.
ИФК Норрчепинг
 8 1 2 5 9 - 21 5
16.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (2)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Юргорден Хуммет Денис 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 8
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
АИК Беширович Дино 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Викман Адам бьет в цель!
    • 34'
      Г О О О О Л - Валта Лео бьет в цель!
    • 8'
      Викман Адам получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Сириус 3:4 Мальмё онлайн

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