Тур: 15. Стадион: Студентернас.
0'
8' Желтая карточкаВикман Адам
1:0
34' ГолВалта Лео
2:0
45' ГолВикман Адам
2:1
60' ГолНанаси Себастьян
68' Желтая карточкаНанаси Себастьян
2:2
72' ГолБолин Уго
3:2
78' ГолПерссон Хоаким
3:3
83' ГолТелин Исаак
3:4
87' ГолNils Zatterstrom
88' Желтая карточкаРикс Сёрен
90' Желтая карточкаЯнссон Понтус
90'+7
Ход матча
8'
34'
1:0
45'
2:0
60'
68'
72'
2:2
78'
3:2
83'
3:3
87'
3:4
88'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 15
-
5 Угловые 10
-
3 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
31
Malcolm
Jeng
18
Викман
Адам
10
Хейер
Мелкер
14
Валта
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 David Celic
-
-
26 Hugo Mella
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоНападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Сириус
Мальмё
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед
16 матчей
6.3%
12.5%
81.2%
1 победа 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
12.5%
6.3%
81.2%
2 победы 1 ничья 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
0.78
Среднее время на гол
90
115
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
3.11
3
Среднее время на гол
28
30
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
2.19
1.75
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
41
51
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|9
|0.6
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.33
|Валта Лео
|2
|0.13
|Линдберг Маркус
|2
|0.13
|Хейер Мелкер
|1
|0.07
|Перссон Хоаким
|1
|0.07
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.07
|Олссон Филип
|1
|0.07
|Викман Адам
|1
|0.07
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|12
|0.75
|Ботхейм Эрик
|9
|0.56
|Нанаси Себастьян
|6
|0.38
|Болин Уго
|5
|0.31
|Рикс Сёрен
|2
|0.13
|Корнелиус Дерек
|2
|0.13
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0.06
|Янссон Понтус
|1
|0.06
|Кристиансен Андерс
|1
|0.06
|Веккья Стефано
|1
|0.06
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.06
|Nils Zatterstrom
|1
|0.06
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Али Таха Абди
|0
|0
|Пенья Серхио
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
|Мойсандер Никлас
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|4
|0
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Валта Лео
|3
|0
|Линдберг Маркус
|2
|0
|Перссон Хоаким
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Стенссон Даниэль
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Викман Адам
|2
|0
|Мурбек Андреас
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|Пенья Серхио
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Рикс Сёрен
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|2
|0
|Розенгрен Отто
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Далин Юхан
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Нанаси Себастьян
|1
|0
|Али Таха Абди
|1
|0
|Elison Makolli
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Мальмё
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
6
Сириус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Мальмё
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
6
20
Сириус
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Мальмё
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
12
26
Голы по времени матча
Забито
16
23
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
13%
3
13%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
4
25%
5
22%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
3
19%
8
35%
76-90
Пропущено
12
13
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
3
25%
5
38%
76-90
Забито
8
20
1 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
3
15%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
3
38%
4
20%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
3
38%
4
20%
76-90
Пропущено
13
3
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
2
15%
1
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
24
43
10 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 12
5 Не забивали 1
2
8%
6
14%
1-15
4
17%
2
5%
16-30
4
17%
11
26%
31-45
5
21%
8
19%
46-60
3
13%
4
9%
61-75
6
25%
12
28%
76-90
Пропущено
25
16
6 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
1
4%
1
6%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
2
8%
5
31%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
8
32%
2
13%
61-75
6
24%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1
Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0
Мальмё
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2
Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1
Результаты матчей
Сириус
Мальмё
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
5
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
3:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
5
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сириус
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
52
44
34
17
34
17
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
63
16
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
87
115
510
79
114
610
114
412
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|8 (3)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|8
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|АИК
|Беширович Дино
|5