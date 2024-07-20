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Стадион: .
Брюгге
1:2
Конец матча
Юнион Сент-Жиллуаз
0'
11' Желтая карточка
Zaid Abner Romero
13' Желтая карточка
Лейсен Федде
0:1
40' Пенальти
Пуэртас Кэмерон
42' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
0:2
47' Гол
Лейсен Федде
49' Желтая карточка
Садики Ноа
50' Желтая карточка
Морис Антони
58' Желтая карточка
Кабангу Элтон
1:2
79' Гол
Цолис Христос
90' Желтая карточка
Терхо Каспер
90'+7

Ход матча

11'
Zaid Abner Romero
 
13'
 
Лейсен Федде
40'
0:1
Пуэртас Кэмерон
42'
 
Ванхутт Шарль
46'
Спилеерс Йорне
Zaid Abner Romero
 
47'
0:2
Лейсен Федде
49'
 
Садики Ноа
50'
 
Морис Антони
56'
Нильссон Хокан
Ветлесен Уго
 
56'
Рафаэль Онедика
Нильсен Каспер
 
58'
 
Кабангу Элтон
68'
 
Promise Akinpelu
Эккерт Айенса Деннис
68'
 
Расмуссен Матиас
Садики Ноа
79'
 
Терхо Каспер
Теклаб Хенок
79'
 
Амани Жан
Пуэртас Кэмерон
79'
Верман Ромео
Ютгла Ферран
 
79'
Талби Чемсдин
Amine Et-Taibi
 
79'
Цолис Христос
(Талби Чемсдин)
1:2
90'
 
Халаили Анан
Кабангу Элтон
90'
 
Терхо Каспер
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

15 матчей

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
1:2
К
2:0
К
2:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
1:3
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
0:2
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.57

Среднее время на гол

65
57

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1.13

Среднее время на гол

78
80

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.27
1.33

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
67

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 1 1
Талби Чемсдин 0 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лейсен Федде 1 1
Пуэртас Кэмерон 1 (1) 1

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Zaid Abner Romero 1 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морис Антони 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Терхо Каспер 1 0
Лейсен Федде 1 0
Садики Ноа 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1
Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2
Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1

Результаты матчей

Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Брюгге Цолис Христос 1
Юнион Сент-Жиллуаз Лейсен Федде 1
Юнион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 1
Брюгге Талби Чемсдин 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юнион Сент-Жиллуаз Морис Антони 1
Юнион Сент-Жиллуаз Кабангу Элтон 1
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 1
Юнион Сент-Жиллуаз Терхо Каспер 1
Брюгге Zaid Abner Romero 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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