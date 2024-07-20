Стадион: Ян Брейдель.
1:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаZaid Abner Romero
13' Желтая карточкаЛейсен Федде
0:1
40' ПенальтиПуэртас Кэмерон
42' Желтая карточкаВанхутт Шарль
0:2
47' ГолЛейсен Федде
49' Желтая карточкаСадики Ноа
50' Желтая карточкаМорис Антони
58' Желтая карточкаКабангу Элтон
1:2
79' ГолЦолис Христос
90' Желтая карточкаТерхо Каспер
90'+7
Ход матча
13'
40'
0:1
42'
47'
0:2
49'
50'
58'
79'
1:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
15 матчей
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.57
Среднее время на гол
65
57
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.14
1.13
Среднее время на гол
78
80
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.27
1.33
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
67
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|1
|1
|Талби Чемсдин
|0
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лейсен Федде
|1
|1
|Пуэртас Кэмерон
|1 (1)
|1
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Zaid Abner Romero
|1
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морис Антони
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Лейсен Федде
|1
|0
|Садики Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1
Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2
Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1
Результаты матчей
Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Брюгге
|Цолис Христос
|1
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Лейсен Федде
|1
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Пуэртас Кэмерон
|1
|Брюгге
|Талби Чемсдин
|0 (1)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Морис Антони
|1
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Кабангу Элтон
|1
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|1
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Терхо Каспер
|1
|Брюгге
|Zaid Abner Romero
|1