  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 15. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
1:0
Первый тайм: 43'
Хальмстад

Ход матча

27'
Нюман Кристоффер
(Траустасон Арнор)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Хальмстад
3.95
5.60
Реклама, betcity.ru
8.45
Все Коэффициенты
91
Нильссон
Давид
16
Салихович
Дино
19
Ватсон
Макс
6
Ссеванкамбо
Исак
14
Каллей
Яхья
11
Лушаку
Исмет
9
Траустасон
Арнор
37
Moutaz
Neffati
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
8
Сигюргейрссон
Исак
5
Нюман
Кристоффер
12
Эрландссон
Тим
17
Боман
Андре
3
Gabriel
Wallentin
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
13
Эйольфссон
Гисли
8
Сведберг
Джонатан
6
Алланссон
Йоэль
27
Ногейра
Винисиус
11
William
Granath
14
Тёрготт
Блэйр
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Хальмстад

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

18 матчей

50%
11.1%
38.9%
9 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

А
1:3
А
1:2
А
2:1
А
2:1
К
1:0
А
2:1
А
3:2
К
7:0
А
3:1
А
0:3
А
1:2
А
0:0
А
3:2
А
1:1
А
5:4
А
2:0
А
2:0
А
1:3

Голы

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

2.4
1.63

Среднее время на гол

37
55

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.63
1.3

Среднее время на гол

55
69

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

2.06
1.44

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

43
62

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 5 0.33
Прица Тим 4 0.27
Траустасон Арнор 4 0.27
Сигюргейрссон Исак 2 0.13
Ture Sandberg 1 0.07
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.07
Лушаку Исмет 1 0.07
Kevin Jansson 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Ватсон Макс 0 0
Бьёрк Карл 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 5 (1) 0.33
William Granath 3 0.2
Viktor Granath 2 0.13
Офосу-Айе Фил 2 0.13
Аль-Аммари Амир 1 0.07
Ульссон Маркус 1 0.07
Сведберг Джонатан 1 0.07
Баффо Джозеф 1 0.07
Снаер Ингассон Бирнир 1 0.07
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.07
Gabriel Wallentin 1 0.07
Ногейра Винисиус 0 0
Эйольфссон Гисли 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 5 0
Kevin Jansson 3 0
Каллей Яхья 3 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Ватсон Макс 2 0
Лушаку Исмет 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Прица Тим 1 0
Салихович Дино 1 0
Moutaz Neffati 1 0
Marcus Baggesen 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 8 0
Gabriel Wallentin 4 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Сведберг Джонатан 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Алланссон Йоэль 1 0
Эрландссон Тим 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
William Granath 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Хальмстад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
4
ИФК Норрчепинг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Хальмстад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

4
10
ИФК Норрчепинг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Хальмстад
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

8
8
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

16
17
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
4
25%
5
29%
29%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
5
56%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

21
8
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
4
19%
4
50%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
1
13%
31-45
3
14%
1
13%
46-60
3
14%
1
13%
61-75
4
19%
1
13%
76-90

Забито

17
20
4 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
0
0%
5
25%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
2
12%
5
25%
31-45
6
35%
2
10%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
2
12%
3
15%
76-90

Пропущено

37
25
19 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
7
19%
5
20%
1-15
5
14%
4
16%
16-30
7
19%
2
8%
31-45
5
14%
3
12%
46-60
7
19%
6
24%
61-75
6
16%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1
ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0
Хальмстад
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1
ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Хальмстад

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
3
4
1
5
2.5
2
5
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
5
9
1
13
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 16 12 2 2 44 - 15 38
2.
Юргорден
 15 10 1 4 29 - 14 31
3.
Мьельбю
 15 9 2 4 27 - 18 29
4.
Хаммарбю
 15 8 1 6 23 - 16 25
5.
Хеккен
 16 7 3 6 31 - 30 24
6.
ГАИС
 14 7 1 6 17 - 20 22
7.
Эльфсборг
 15 7 1 7 29 - 23 22
8.
АИК
 14 6 2 6 26 - 30 20
9.
Хальмстад
 0:1 15 6 0 9 19 - 27 18
10.
Сириус
 15 5 3 7 24 - 25 18
11.
Вернаму
 15 5 3 7 19 - 22 18
12.
Броммапойкарна
 15 4 6 5 20 - 26 18
13.
Гётеборг
 14 5 2 7 14 - 21 17
14.
Кальмар
 15 5 1 9 21 - 31 16
15.
ИФК Норрчепинг
 1:0 15 4 2 9 18 - 37 14
16.
Вестерос
 14 3 2 9 11 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
6.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хаммарбю
 7 5 0 2 14 - 6 15
8.
Хеккен
 8 4 1 3 19 - 16 13
9.
Хальмстад
 0:1 7 4 0 3 12 - 8 12
10.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
11.
ИФК Норрчепинг
 1:0 7 3 0 4 9 - 16 9
12.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
13.
Кальмар
 8 2 1 5 11 - 15 7
14.
Вестерос
 8 2 1 5 6 - 11 7
15.
Броммапойкарна
 7 1 3 3 7 - 16 6
16.
Вернаму
 8 1 2 5 8 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
2.
Юргорден
 7 5 0 2 18 - 7 15
3.
Вернаму
 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Броммапойкарна
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Хаммарбю
 8 3 1 4 9 - 10 10
7.
Гётеборг
 8 3 1 4 10 - 12 10
8.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
9.
Кальмар
 7 3 0 4 10 - 16 9
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
13.
Хальмстад
 0:1 8 2 0 6 7 - 19 6
14.
АИК
 7 1 2 4 8 - 21 5
15.
ИФК Норрчепинг
 1:0 8 1 2 5 9 - 21 5
16.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (2)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Юргорден Хуммет Денис 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 8
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
АИК Беширович Дино 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Траустасон Арнор сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Нюман Кристоффер бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.86. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.86 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Хальмстад
3.95
5.60
Реклама, betcity.ru
8.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ИФК Норрчепинг 1:0 Хальмстад онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ИФК Норрчепинг
Хальмстад
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный