Тур: 15. Стадион: Platinumcars Arena.
1:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
27'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
11
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
-
11 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
31 Leo Jonsson
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Хальмстад
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы
18 матчей
50%
11.1%
38.9%
9 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
2.4
1.63
Среднее время на гол
37
55
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.63
1.3
Среднее время на гол
55
69
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
2.06
1.44
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
43
62
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|5
|0.33
|Прица Тим
|4
|0.27
|Траустасон Арнор
|4
|0.27
|Сигюргейрссон Исак
|2
|0.13
|Ture Sandberg
|1
|0.07
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.07
|Лушаку Исмет
|1
|0.07
|Kevin Jansson
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Бьёрк Карл
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.33
|William Granath
|3
|0.2
|Viktor Granath
|2
|0.13
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.13
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.07
|Ульссон Маркус
|1
|0.07
|Сведберг Джонатан
|1
|0.07
|Баффо Джозеф
|1
|0.07
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0.07
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.07
|Gabriel Wallentin
|1
|0.07
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|5
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Каллей Яхья
|3
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Ватсон Макс
|2
|0
|Лушаку Исмет
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
|Moutaz Neffati
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|8
|0
|Gabriel Wallentin
|4
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Сведберг Джонатан
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Хальмстад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
4
ИФК Норрчепинг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Хальмстад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
4
10
ИФК Норрчепинг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Хальмстад
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
8
8
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
16
17
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
4
25%
5
29%
29%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
5
56%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
21
8
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
4
19%
4
50%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
1
13%
31-45
3
14%
1
13%
46-60
3
14%
1
13%
61-75
4
19%
1
13%
76-90
Забито
17
20
4 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
0
0%
5
25%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
2
12%
5
25%
31-45
6
35%
2
10%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
2
12%
3
15%
76-90
Пропущено
37
25
19 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
7
19%
5
20%
1-15
5
14%
4
16%
16-30
7
19%
2
8%
31-45
5
14%
3
12%
46-60
7
19%
6
24%
61-75
6
16%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1
ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0
Хальмстад
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1
ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Хальмстад
Точный счет
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
15
34
15
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
311
59
113
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|44 - 15
|38
|2.
|15
|10
|1
|4
|29 - 14
|31
|3.
|15
|9
|2
|4
|27 - 18
|29
|4.
|15
|8
|1
|6
|23 - 16
|25
|5.
|16
|7
|3
|6
|31 - 30
|24
|6.
|14
|7
|1
|6
|17 - 20
|22
|7.
|15
|7
|1
|7
|29 - 23
|22
|8.
|14
|6
|2
|6
|26 - 30
|20
|9.
|0:1
|15
|6
|0
|9
|19 - 27
|18
|10.
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|11.
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|12.
|15
|4
|6
|5
|20 - 26
|18
|13.
|14
|5
|2
|7
|14 - 21
|17
|14.
|15
|5
|1
|9
|21 - 31
|16
|15.
|1:0
|15
|4
|2
|9
|18 - 37
|14
|16.
|14
|3
|2
|9
|11 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|21 - 2
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|3.
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|6.
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|7.
|7
|5
|0
|2
|14 - 6
|15
|8.
|8
|4
|1
|3
|19 - 16
|13
|9.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|12 - 8
|12
|10.
|8
|3
|2
|3
|16 - 12
|11
|11.
|1:0
|7
|3
|0
|4
|9 - 16
|9
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 16
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|23 - 13
|17
|2.
|7
|5
|0
|2
|18 - 7
|15
|3.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|4.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|7.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|8.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|9.
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|10.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|13.
|0:1
|8
|2
|0
|6
|7 - 19
|6
|14.
|7
|1
|2
|4
|8 - 21
|5
|15.
|1:0
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|8 (3)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|8
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|АИК
|Беширович Дино
|5