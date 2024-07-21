Тур: 15. Стадион: Boraas Arena.
Ход матча
1'
1:0
27'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Касем АхмедНападающий
-
-
24 Camil Jebara
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Эльфсборг
Мьельбю
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.78
1.44
Среднее время на гол
50
62
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.56
0.67
Среднее время на гол
57
135
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.06
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
54
85
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Baidoo
|5
|0.31
|Хедлунд Симон
|5
|0.31
|Зенели Арбер
|4
|0.25
|Касем Ахмед
|4 (1)
|0.25
|Jalal Abdulai
|3
|0.19
|Фрик Пер
|2
|0.13
|Terry Yegbe
|2
|0.13
|Ларссон Йохан
|1
|0.06
|Седерберг Ноа
|1
|0.06
|Хольмен Себастьян
|1
|0.06
|Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
|1
|0.06
|Оума Тимоти
|0
|0
|Хульт Никлас
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Хенрикссон Густав
|0
|0
|Buhari Ibrahim
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|6
|0.38
|Elliot Stroud
|3
|0.19
|Йоханссон Херман
|3
|0.19
|Штоль Адам
|2 (2)
|0.13
|Рёйкьер Никлас
|2
|0.13
|Seedy Jagne
|2
|0.13
|Густафссон Виктор
|2
|0.13
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.13
|Йоханссон Александр
|1
|0.06
|Брорссон Арвид
|1
|0.06
|Silas Nwankwo
|1
|0.06
|Викстрём Расмус
|1
|0.06
|Петтерссон Том
|0
|0
|Рослер Колин
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|5
|0
|Jalal Abdulai
|5
|0
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Michael Baidoo
|1
|1
|Terry Yegbe
|1
|1
|Хульт Никлас
|2
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Camil Jebara
|2
|0
|Besfort Zeneli
|2
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Marcus Bundgaard
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Buhari Ibrahim
|1
|0
|Оума Тимоти
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Херман
|3
|0
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Густафссон Виктор
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Abdoulie Manneh
|2
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Викстрём Расмус
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Мьельбю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
2
Эльфсборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Мьельбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
6
18
Эльфсборг
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Мьельбю
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
9
20
Голы по времени матча
Забито
18
8
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
11%
3
38%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
3
17%
1
13%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
4
22%
1
13%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
4
57%
76-90
Забито
10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
10%
2
11%
1-15
2
20%
5
26%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
3
30%
3
16%
76-90
Пропущено
17
11
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
4
24%
3
27%
46-60
5
29%
29%
1
9%
61-75
2
12%
3
27%
76-90
Забито
28
27
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
3
11%
5
19%
1-15
5
18%
6
22%
16-30
5
18%
4
15%
31-45
6
21%
4
15%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
7
25%
4
15%
76-90
Пропущено
24
18
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
4%
1
6%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
6
25%
3
17%
46-60
7
29%
29%
3
17%
61-75
3
13%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0
Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3
Мьельбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2
Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1
Результаты матчей
Эльфсборг
Мьельбю
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
63
34
45
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
51
26
24
17
15
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
87
87
411
510
213
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|44 - 15
|38
|2.
|15
|10
|1
|4
|29 - 14
|31
|3.
|1:1
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|4.
|15
|8
|1
|6
|23 - 16
|25
|5.
|16
|7
|3
|6
|31 - 30
|24
|6.
|1:1
|16
|7
|2
|7
|30 - 24
|23
|7.
|14
|7
|1
|6
|17 - 20
|22
|8.
|14
|6
|2
|6
|26 - 30
|20
|9.
|15
|6
|0
|9
|19 - 27
|18
|10.
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|11.
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|12.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|14 - 21
|18
|13.
|15
|4
|6
|5
|20 - 26
|18
|14.
|15
|5
|1
|9
|21 - 31
|16
|15.
|15
|4
|2
|9
|18 - 37
|14
|16.
|0:0
|15
|3
|3
|9
|11 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|21 - 2
|21
|2.
|1:1
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|3.
|1:1
|8
|5
|2
|1
|20 - 7
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|6.
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|7.
|7
|5
|0
|2
|14 - 6
|15
|8.
|8
|4
|1
|3
|19 - 16
|13
|9.
|7
|4
|0
|3
|12 - 8
|12
|10.
|8
|3
|2
|3
|16 - 12
|11
|11.
|7
|3
|0
|4
|9 - 16
|9
|12.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|14.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 16
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|23 - 13
|17
|2.
|7
|5
|0
|2
|18 - 7
|15
|3.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|4.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|1:1
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|7.
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|10.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|1:1
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|13.
|8
|2
|0
|6
|7 - 19
|6
|14.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|8 - 21
|5
|16.
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|8 (3)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|АИК
|Беширович Дино
|5