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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 15. Стадион: .
Эльфсборг
1:1
Первый тайм: 34'
Мьельбю
0'
1:0
1' Гол
Jalal Abdulai
1:1
27' Гол
Elliot Stroud

Ход матча

1'
Jalal Abdulai
(Terry Yegbe)
1:0
27'
1:1
Elliot Stroud
(Густафссон Виктор)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Мьельбю
4.15
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5.80
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Все Коэффициенты
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
2
Terry
Yegbe
15
Хедлунд
Симон
27
Besfort
Zeneli
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
17
Фрик
Пер
10
Michael
Baidoo
14
Jalal
Abdulai
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
22
Густавссон
Йеспер
10
Рёйкьер
Никлас
11
Штоль
Адам
7
Густафссон
Виктор
18
Бергстрем
Якоб
17
Elliot
Stroud
Эльфсборг
3-4-3
Мьельбю
3-4-3

История личных встреч

Эльфсборг
Мьельбю

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

А
2:0
А
0:1
А
1:1
А
0:2
А
4:0
А
1:0
А
2:2
А
0:5
А
1:0
А
3:1
А
2:2
А
2:1
А
2:3
А
0:0
А
2:1
А
4:0
А
2:0
А
2:0

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Среднее время на гол

50
62

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.56
0.67

Среднее время на гол

57
135

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

54
85

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Baidoo 5 0.31
Хедлунд Симон 5 0.31
Зенели Арбер 4 0.25
Касем Ахмед 4 (1) 0.25
Jalal Abdulai 3 0.19
Фрик Пер 2 0.13
Terry Yegbe 2 0.13
Ларссон Йохан 1 0.06
Седерберг Ноа 1 0.06
Хольмен Себастьян 1 0.06
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон 1 0.06
Оума Тимоти 0 0
Хульт Никлас 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Хенрикссон Густав 0 0
Buhari Ibrahim 0 0
Besfort Zeneli 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 6 0.38
Elliot Stroud 3 0.19
Йоханссон Херман 3 0.19
Штоль Адам 2 (2) 0.13
Рёйкьер Никлас 2 0.13
Seedy Jagne 2 0.13
Густафссон Виктор 2 0.13
Jakob Kiilerich Rask 2 0.13
Йоханссон Александр 1 0.06
Брорссон Арвид 1 0.06
Silas Nwankwo 1 0.06
Викстрём Расмус 1 0.06
Петтерссон Том 0 0
Рослер Колин 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 5 0
Jalal Abdulai 5 0
Ларссон Йохан 3 0
Michael Baidoo 1 1
Terry Yegbe 1 1
Хульт Никлас 2 0
Кайб Рами 2 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Касем Ахмед 2 0
Camil Jebara 2 0
Besfort Zeneli 2 0
Томасен Йенс 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Marcus Bundgaard 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Buhari Ibrahim 1 0
Оума Тимоти 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Херман 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Брорссон Арвид 2 0
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Seedy Jagne 2 0
Abdoulie Manneh 2 0
Штоль Адам 1 0
Викстрём Расмус 1 0
Рослер Колин 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Мьельбю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
2
Эльфсборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Мьельбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

6
18
Эльфсборг
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Мьельбю
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

18
8
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
11%
3
38%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
3
17%
1
13%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
4
22%
1
13%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
4
57%
76-90

Забито

10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
10%
2
11%
1-15
2
20%
5
26%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
3
30%
3
16%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
4
24%
3
27%
46-60
5
29%
29%
1
9%
61-75
2
12%
3
27%
76-90

Забито

28
27
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
3
11%
5
19%
1-15
5
18%
6
22%
16-30
5
18%
4
15%
31-45
6
21%
4
15%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
7
25%
4
15%
76-90

Пропущено

24
18
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
4%
1
6%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
6
25%
3
17%
46-60
7
29%
29%
3
17%
61-75
3
13%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0
Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3
Мьельбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2
Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1

Результаты матчей

Эльфсборг
Мьельбю

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
6
3
3
4
2.5
4
5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
6
1.5
2
4
1
7
2.5
1
5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
8
7
1.5
8
7
4
11
2.5
5
10
2
13
3.5
2
13
4.5
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 16 12 2 2 44 - 15 38
2.
Юргорден
 15 10 1 4 29 - 14 31
3.
Мьельбю
 1:1 16 9 3 4 28 - 19 30
4.
Хаммарбю
 15 8 1 6 23 - 16 25
5.
Хеккен
 16 7 3 6 31 - 30 24
6.
Эльфсборг
 1:1 16 7 2 7 30 - 24 23
7.
ГАИС
 14 7 1 6 17 - 20 22
8.
АИК
 14 6 2 6 26 - 30 20
9.
Хальмстад
 15 6 0 9 19 - 27 18
10.
Сириус
 15 5 3 7 24 - 25 18
11.
Вернаму
 15 5 3 7 19 - 22 18
12.
Гётеборг
 0:0 15 5 3 7 14 - 21 18
13.
Броммапойкарна
 15 4 6 5 20 - 26 18
14.
Кальмар
 15 5 1 9 21 - 31 16
15.
ИФК Норрчепинг
 15 4 2 9 18 - 37 14
16.
Вестерос
 0:0 15 3 3 9 11 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 1:1 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 1:1 8 5 2 1 20 - 7 17
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
6.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хаммарбю
 7 5 0 2 14 - 6 15
8.
Хеккен
 8 4 1 3 19 - 16 13
9.
Хальмстад
 7 4 0 3 12 - 8 12
10.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
11.
ИФК Норрчепинг
 7 3 0 4 9 - 16 9
12.
Гётеборг
 0:0 7 2 2 3 4 - 9 8
13.
Кальмар
 8 2 1 5 11 - 15 7
14.
Вестерос
 0:0 8 2 1 5 6 - 11 7
15.
Броммапойкарна
 7 1 3 3 7 - 16 6
16.
Вернаму
 8 1 2 5 8 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
2.
Юргорден
 7 5 0 2 18 - 7 15
3.
Вернаму
 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Броммапойкарна
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Мьельбю
 1:1 7 3 1 3 9 - 8 10
7.
Хаммарбю
 8 3 1 4 9 - 10 10
8.
Гётеборг
 0:0 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Кальмар
 7 3 0 4 10 - 16 9
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Эльфсборг
 1:1 8 2 0 6 10 - 17 6
13.
Хальмстад
 8 2 0 6 7 - 19 6
14.
Вестерос
 0:0 7 1 2 4 5 - 6 5
15.
АИК
 7 1 2 4 8 - 21 5
16.
ИФК Норрчепинг
 8 1 2 5 9 - 21 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (2)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Юргорден Хуммет Денис 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
АИК Беширович Дино 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Мьельбю
4.15
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5.80
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9.99
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