Тур: 15. Стадион: Boraas Arena. Зрители: 6121
0'
1:0
1' ГолJalal Abdulai
1:1
27' ГолElliot Stroud
2:1
42' ГолJalal Abdulai
3:1
51' ГолХольмен Себастьян
90' Желтая карточкаШтоль Адам
90'+5
Ход матча
1'
1:0
27'
42'
51'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 1
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Касем АхмедНападающий
-
-
24 Camil Jebara
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Эльфсборг
Мьельбю
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.78
1.44
Среднее время на гол
50
62
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.56
0.67
Среднее время на гол
57
135
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.06
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
54
85
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Baidoo
|5
|0.31
|Хедлунд Симон
|5
|0.31
|Зенели Арбер
|4
|0.25
|Касем Ахмед
|4 (1)
|0.25
|Jalal Abdulai
|4
|0.25
|Фрик Пер
|2
|0.13
|Хольмен Себастьян
|2
|0.13
|Terry Yegbe
|2
|0.13
|Ларссон Йохан
|1
|0.06
|Седерберг Ноа
|1
|0.06
|Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
|1
|0.06
|Оума Тимоти
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
|Хульт Никлас
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Хенрикссон Густав
|0
|0
|Buhari Ibrahim
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|6
|0.38
|Elliot Stroud
|4
|0.25
|Йоханссон Херман
|3
|0.19
|Штоль Адам
|2 (2)
|0.13
|Рёйкьер Никлас
|2
|0.13
|Густафссон Виктор
|2
|0.13
|Seedy Jagne
|2
|0.13
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.13
|Йоханссон Александр
|1
|0.06
|Брорссон Арвид
|1
|0.06
|Silas Nwankwo
|1
|0.06
|Викстрём Расмус
|1
|0.06
|Петтерссон Том
|0
|0
|Рослер Колин
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|5
|0
|Jalal Abdulai
|5
|0
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Michael Baidoo
|1
|1
|Terry Yegbe
|1
|1
|Хульт Никлас
|2
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Camil Jebara
|2
|0
|Besfort Zeneli
|2
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Marcus Bundgaard
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Buhari Ibrahim
|1
|0
|Оума Тимоти
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Херман
|3
|0
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Штоль Адам
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Густафссон Виктор
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Abdoulie Manneh
|2
|0
|Викстрём Расмус
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Мьельбю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
3
Эльфсборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Мьельбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
6
18
Эльфсборг
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Мьельбю
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
9
21
Голы по времени матча
Забито
21
9
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
14%
3
33%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
4
19%
1
11%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
1
5%
2
22%
61-75
4
19%
1
11%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Забито
10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
10%
2
11%
1-15
2
20%
5
26%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
3
30%
3
16%
76-90
Пропущено
17
11
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
4
24%
3
27%
46-60
5
29%
29%
1
9%
61-75
2
12%
3
27%
76-90
Забито
31
28
15 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
4
13%
5
18%
1-15
5
16%
7
25%
16-30
6
19%
4
14%
31-45
7
23%
4
14%
46-60
2
6%
4
14%
61-75
7
23%
4
14%
76-90
Пропущено
25
21
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
1
4%
2
10%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
5
20%
3
14%
31-45
6
24%
4
19%
46-60
7
28%
3
14%
61-75
3
12%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0
Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3
Мьельбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2
Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1
Результаты матчей
Эльфсборг
Мьельбю
Точный счет
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
3
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
63
44
45
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
26
25
17
16
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
151
97
88
511
511
214
214
115
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|8 (3)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|АИК
|Беширович Дино
|5