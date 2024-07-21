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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 6121
Эльфсборг
3:1
Конец матча
Мьельбю
0'
1:0
1' Гол
Jalal Abdulai
1:1
27' Гол
Elliot Stroud
2:1
42' Гол
Jalal Abdulai
3:1
51' Гол
Хольмен Себастьян
90' Желтая карточка
Штоль Адам
90'+5

Ход матча

1'
Jalal Abdulai
(Terry Yegbe)
1:0
27'
1:1
Elliot Stroud
(Густафссон Виктор)
42'
Jalal Abdulai
(Хольмен Себастьян)
2:1
51'
Хольмен Себастьян
(Besfort Zeneli)
3:1
56'
 
Abdoulie Manneh
Густафссон Виктор
56'
 
Брорссон Арвид
Викстрём Расмус
61'
Бальдюрссон Андри-Фаннар
Фрик Пер
 
68'
Camil Jebara
Besfort Zeneli
 
70'
 
Seedy Jagne
Петтерссон Том
77'
 
Jakob Kiilerich Rask
Elliot Stroud
77'
 
Йоханссон Александр
Густавссон Йеспер
77'
Зенели Арбер
Jalal Abdulai
 
77'
Седерберг Ноа
Michael Baidoo
 
90'
 
Штоль Адам

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
2
Terry
Yegbe
15
Хедлунд
Симон
27
Besfort
Zeneli
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
17
Фрик
Пер
10
Michael
Baidoo
14
Jalal
Abdulai
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
22
Густавссон
Йеспер
10
Рёйкьер
Никлас
11
Штоль
Адам
7
Густафссон
Виктор
18
Бергстрем
Якоб
17
Elliot
Stroud
Эльфсборг
3-4-3
Мьельбю
3-4-3

История личных встреч

Эльфсборг
Мьельбю

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

А
2:0
А
0:1
А
1:1
А
0:2
А
4:0
А
1:0
А
2:2
А
0:5
А
1:0
А
3:1
А
2:2
А
2:1
А
2:3
А
0:0
А
2:1
А
4:0
А
2:0
А
2:0

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Среднее время на гол

50
62

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.56
0.67

Среднее время на гол

57
135

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

54
85

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Baidoo 5 0.31
Хедлунд Симон 5 0.31
Зенели Арбер 4 0.25
Касем Ахмед 4 (1) 0.25
Jalal Abdulai 4 0.25
Фрик Пер 2 0.13
Хольмен Себастьян 2 0.13
Terry Yegbe 2 0.13
Ларссон Йохан 1 0.06
Седерберг Ноа 1 0.06
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон 1 0.06
Оума Тимоти 0 0
Besfort Zeneli 0 0
Хульт Никлас 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Хенрикссон Густав 0 0
Buhari Ibrahim 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 6 0.38
Elliot Stroud 4 0.25
Йоханссон Херман 3 0.19
Штоль Адам 2 (2) 0.13
Рёйкьер Никлас 2 0.13
Густафссон Виктор 2 0.13
Seedy Jagne 2 0.13
Jakob Kiilerich Rask 2 0.13
Йоханссон Александр 1 0.06
Брорссон Арвид 1 0.06
Silas Nwankwo 1 0.06
Викстрём Расмус 1 0.06
Петтерссон Том 0 0
Рослер Колин 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 5 0
Jalal Abdulai 5 0
Ларссон Йохан 3 0
Michael Baidoo 1 1
Terry Yegbe 1 1
Хульт Никлас 2 0
Кайб Рами 2 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Касем Ахмед 2 0
Camil Jebara 2 0
Besfort Zeneli 2 0
Томасен Йенс 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Marcus Bundgaard 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Buhari Ibrahim 1 0
Оума Тимоти 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Херман 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Брорссон Арвид 2 0
Штоль Адам 2 0
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Seedy Jagne 2 0
Abdoulie Manneh 2 0
Викстрём Расмус 1 0
Рослер Колин 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Мьельбю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
3
Эльфсборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Мьельбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

6
18
Эльфсборг
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Мьельбю
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

9
21

Голы по времени матча

Забито

21
9
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
14%
3
33%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
4
19%
1
11%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
1
5%
2
22%
61-75
4
19%
1
11%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
4
40%
76-90

Забито

10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
10%
2
11%
1-15
2
20%
5
26%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
3
30%
3
16%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
4
24%
3
27%
46-60
5
29%
29%
1
9%
61-75
2
12%
3
27%
76-90

Забито

31
28
15 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
4
13%
5
18%
1-15
5
16%
7
25%
16-30
6
19%
4
14%
31-45
7
23%
4
14%
46-60
2
6%
4
14%
61-75
7
23%
4
14%
76-90

Пропущено

25
21
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
1
4%
2
10%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
5
20%
3
14%
31-45
6
24%
4
19%
46-60
7
28%
3
14%
61-75
3
12%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0
Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3
Мьельбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2
Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1

Результаты матчей

Эльфсборг
Мьельбю

Точный счет

2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
3
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
6
3
4
4
2.5
4
5
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
1
9
7
1.5
8
8
5
11
2.5
5
11
2
14
3.5
2
14
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 16 12 2 2 44 - 15 38
2.
Юргорден
 15 10 1 4 29 - 14 31
3.
Мьельбю
 16 9 2 5 28 - 21 29
4.
Хаммарбю
 15 8 1 6 23 - 16 25
5.
Эльфсборг
 16 8 1 7 32 - 24 25
6.
Хеккен
 16 7 3 6 31 - 30 24
7.
ГАИС
 14 7 1 6 17 - 20 22
8.
АИК
 14 6 2 6 26 - 30 20
9.
Хальмстад
 15 6 0 9 19 - 27 18
10.
Сириус
 15 5 3 7 24 - 25 18
11.
Вернаму
 15 5 3 7 19 - 22 18
12.
Гётеборг
 15 5 3 7 15 - 22 18
13.
Броммапойкарна
 15 4 6 5 20 - 26 18
14.
Кальмар
 15 5 1 9 21 - 31 16
15.
ИФК Норрчепинг
 15 4 2 9 18 - 37 14
16.
Вестерос
 15 3 3 9 12 - 18 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
6.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хаммарбю
 7 5 0 2 14 - 6 15
8.
Хеккен
 8 4 1 3 19 - 16 13
9.
Хальмстад
 7 4 0 3 12 - 8 12
10.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
11.
ИФК Норрчепинг
 7 3 0 4 9 - 16 9
12.
Гётеборг
 7 2 2 3 5 - 10 8
13.
Кальмар
 8 2 1 5 11 - 15 7
14.
Вестерос
 8 2 1 5 6 - 11 7
15.
Броммапойкарна
 7 1 3 3 7 - 16 6
16.
Вернаму
 8 1 2 5 8 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
2.
Юргорден
 7 5 0 2 18 - 7 15
3.
Вернаму
 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Броммапойкарна
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Хаммарбю
 8 3 1 4 9 - 10 10
7.
Гётеборг
 8 3 1 4 10 - 12 10
8.
Мьельбю
 7 3 0 4 9 - 10 9
9.
Кальмар
 7 3 0 4 10 - 16 9
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
13.
Хальмстад
 8 2 0 6 7 - 19 6
14.
Вестерос
 7 1 2 4 6 - 7 5
15.
АИК
 7 1 2 4 8 - 21 5
16.
ИФК Норрчепинг
 8 1 2 5 9 - 21 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (2)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Юргорден Хуммет Денис 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
АИК Беширович Дино 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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