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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 15. Стадион: .
Гётеборг
0:0
Первый тайм: 31'
Вестерос
0'
2' Желтая карточка
Нсабиумва Фредерик

Ход матча

2'
 
Нсабиумва Фредерик

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Вестерос
2.16
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3.70
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3.75
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Все Коэффициенты
25
Бишесари
Элис
5
Ольссон
Себастьян
13
Свенссон
Густаф
17
Вендт
Оскар
6
Трондсен
Андерс
19
Муколли
Арбнор
23
Тордарсон
Колбейнн
28
Lucas
Kahed
29
Thomas
Santos
9
Скеллеруп
Лаурс
11
Paulos
Abraham
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
23
Маркес
Микаэль
22
Бузаине
Элиас
10
Daniel
Ask
19
Jens
Magnusson
29
Alexander
Warneryd
8
Ахлинви
Маттео
14
Viktor
Granath
30
Саиди
Абдельрахман
Гётеборг
4-3-3
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Гётеборг
Вестерос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 5 0.33
Петтерссон Оскар 2 0.13
Норлин Густаф 2 0.13
Thomas Santos 1 0.07
Malick Junior Yalcouye 1 0.07
Вендт Оскар 1 0.07
Муколли Арбнор 1 0.07
Скеллеруп Лаурс 1 0.07
Тордарсон Колбейнн 0 0
Свенссон Густаф 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Lucas Kahed 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахлинви Маттео 3 0.2
Оффия Генри 2 0.13
Patric Aaslund 1 0.07
Диабате Ибрахим 1 0.07
Гефверт Симон 1 0.07
Herman Magnusson 1 0.07
Jabir Abdihakim Ali 1 0.07
Alexander Warneryd 0 0
Йоханссон Саймон 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 3 1
Муколли Арбнор 4 0
Malick Junior Yalcouye 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Ольссон Себастьян 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Thomas Santos 2 0
Петтерссон Оскар 2 0
Paulos Abraham 2 0
Вендт Оскар 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсабиумва Фредерик 3 0
Max Larsson 3 0
Alex Douglas 2 0
Herman Magnusson 2 0
Ахлинви Маттео 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Marcus Linday 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Вестерос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Гётеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Вестерос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

7
5
Гётеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Вестерос
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
6
67%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
27%
4
36%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
1
9%
76-90

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 8
1
7%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
4
27%
2
18%
61-75
4
27%
3
27%
76-90

Пропущено

20
17
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
5%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
9
45%
5
29%
29%
31-45
2
10%
5
29%
29%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
5
25%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0
Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0
Вестерос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4
Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1

Результаты матчей

Гётеборг
Вестерос

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
4
3
5
1.5
1
5
1
7
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
6
8
3
11
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 16 12 2 2 44 - 15 38
2.
Юргорден
 15 10 1 4 29 - 14 31
3.
Мьельбю
 1:1 16 9 3 4 28 - 19 30
4.
Хаммарбю
 15 8 1 6 23 - 16 25
5.
Хеккен
 16 7 3 6 31 - 30 24
6.
Эльфсборг
 1:1 16 7 2 7 30 - 24 23
7.
ГАИС
 14 7 1 6 17 - 20 22
8.
АИК
 14 6 2 6 26 - 30 20
9.
Хальмстад
 15 6 0 9 19 - 27 18
10.
Сириус
 15 5 3 7 24 - 25 18
11.
Вернаму
 15 5 3 7 19 - 22 18
12.
Гётеборг
 0:0 15 5 3 7 14 - 21 18
13.
Броммапойкарна
 15 4 6 5 20 - 26 18
14.
Кальмар
 15 5 1 9 21 - 31 16
15.
ИФК Норрчепинг
 15 4 2 9 18 - 37 14
16.
Вестерос
 0:0 15 3 3 9 11 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 1:1 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 1:1 8 5 2 1 20 - 7 17
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
6.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хаммарбю
 7 5 0 2 14 - 6 15
8.
Хеккен
 8 4 1 3 19 - 16 13
9.
Хальмстад
 7 4 0 3 12 - 8 12
10.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
11.
ИФК Норрчепинг
 7 3 0 4 9 - 16 9
12.
Гётеборг
 0:0 7 2 2 3 4 - 9 8
13.
Кальмар
 8 2 1 5 11 - 15 7
14.
Вестерос
 0:0 8 2 1 5 6 - 11 7
15.
Броммапойкарна
 7 1 3 3 7 - 16 6
16.
Вернаму
 8 1 2 5 8 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
2.
Юргорден
 7 5 0 2 18 - 7 15
3.
Вернаму
 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Броммапойкарна
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Мьельбю
 1:1 7 3 1 3 9 - 8 10
7.
Хаммарбю
 8 3 1 4 9 - 10 10
8.
Гётеборг
 0:0 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Кальмар
 7 3 0 4 10 - 16 9
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Эльфсборг
 1:1 8 2 0 6 10 - 17 6
13.
Хальмстад
 8 2 0 6 7 - 19 6
14.
Вестерос
 0:0 7 1 2 4 5 - 6 5
15.
АИК
 7 1 2 4 8 - 21 5
16.
ИФК Норрчепинг
 8 1 2 5 9 - 21 5
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (2)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Юргорден Хуммет Денис 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
АИК Беширович Дино 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Вестерос
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