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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 15. Стадион: .
Гётеборг
1:1
Конец матча
Вестерос
0'
2' Желтая карточка
Нсабиумва Фредерик
40' Желтая карточка
Daniel Ask
1:0
48' Гол
Paulos Abraham
79' Желтая карточка
Петтерссон Оскар
90' Желтая карточка
Ольссон Себастьян
1:1
90' Гол
Саиди Абдельрахман
90'+11

Ход матча

2'
 
Нсабиумва Фредерик
40'
 
Daniel Ask
46'
Карлен Адам
Lucas Kahed
 
48'
Paulos Abraham
(Карлен Адам)
1:0
59'
 
Гранат Густав
Маркес Микаэль
66'
Петтерссон Оскар
Скеллеруп Лаурс
 
72'
 
Max Larsson
Ахлинви Маттео
72'
 
Рибейро Педро
Jens Magnusson
72'
 
Диабате Ибрахим
Alexander Warneryd
75'
Саломонссон Эмиль
Трондсен Андерс
 
79'
Петтерссон Оскар
 
86'
 
Jabir Abdihakim Ali
Бузаине Элиас
88'
Эрлингмарк Огюст
Thomas Santos
 
90'
Ольссон Себастьян
 
90'
1:1
Саиди Абдельрахман
(Viktor Granath)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
25
Бишесари
Элис
5
Ольссон
Себастьян
13
Свенссон
Густаф
17
Вендт
Оскар
6
Трондсен
Андерс
19
Муколли
Арбнор
23
Тордарсон
Колбейнн
28
Lucas
Kahed
29
Thomas
Santos
9
Скеллеруп
Лаурс
11
Paulos
Abraham
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
23
Маркес
Микаэль
22
Бузаине
Элиас
10
Daniel
Ask
19
Jens
Magnusson
29
Alexander
Warneryd
8
Ахлинви
Маттео
14
Viktor
Granath
30
Саиди
Абдельрахман
Гётеборг
4-3-3
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Гётеборг
Вестерос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 6 0.4
Петтерссон Оскар 2 0.13
Норлин Густаф 2 0.13
Thomas Santos 1 0.07
Malick Junior Yalcouye 1 0.07
Вендт Оскар 1 0.07
Муколли Арбнор 1 0.07
Скеллеруп Лаурс 1 0.07
Тордарсон Колбейнн 0 0
Свенссон Густаф 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Карлен Адам 0 0
Lucas Kahed 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахлинви Маттео 3 0.2
Оффия Генри 2 0.13
Patric Aaslund 1 0.07
Диабате Ибрахим 1 0.07
Гефверт Симон 1 0.07
Herman Magnusson 1 0.07
Jabir Abdihakim Ali 1 0.07
Alexander Warneryd 0 0
Йоханссон Саймон 0 0
Viktor Granath 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 3 1
Муколли Арбнор 4 0
Ольссон Себастьян 3 0
Петтерссон Оскар 3 0
Malick Junior Yalcouye 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Thomas Santos 2 0
Paulos Abraham 2 0
Вендт Оскар 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсабиумва Фредерик 3 0
Max Larsson 3 0
Alex Douglas 2 0
Herman Magnusson 2 0
Ахлинви Маттео 1 0
Daniel Ask 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Marcus Linday 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Вестерос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Гётеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Вестерос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

7
5
Гётеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Вестерос
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
6
60%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
27%
4
36%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
1
9%
76-90

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 8
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
4
25%
4
33%
76-90

Пропущено

21
18
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
5%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
9
43%
5
28%
31-45
2
10%
6
33%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
6
29%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0
Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0
Вестерос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4
Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1

Результаты матчей

Гётеборг
Вестерос

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
5
1.5
1
6
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
7
8
3
12
1.5
3
12
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 16 12 2 2 44 - 15 38
2.
Юргорден
 15 10 1 4 29 - 14 31
3.
Мьельбю
 16 9 2 5 28 - 21 29
4.
Хаммарбю
 15 8 1 6 23 - 16 25
5.
Эльфсборг
 16 8 1 7 32 - 24 25
6.
Хеккен
 16 7 3 6 31 - 30 24
7.
ГАИС
 14 7 1 6 17 - 20 22
8.
АИК
 14 6 2 6 26 - 30 20
9.
Хальмстад
 15 6 0 9 19 - 27 18
10.
Сириус
 15 5 3 7 24 - 25 18
11.
Вернаму
 15 5 3 7 19 - 22 18
12.
Гётеборг
 15 5 3 7 15 - 22 18
13.
Броммапойкарна
 15 4 6 5 20 - 26 18
14.
Кальмар
 15 5 1 9 21 - 31 16
15.
ИФК Норрчепинг
 15 4 2 9 18 - 37 14
16.
Вестерос
 15 3 3 9 12 - 18 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
6.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хаммарбю
 7 5 0 2 14 - 6 15
8.
Хеккен
 8 4 1 3 19 - 16 13
9.
Хальмстад
 7 4 0 3 12 - 8 12
10.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
11.
ИФК Норрчепинг
 7 3 0 4 9 - 16 9
12.
Гётеборг
 7 2 2 3 5 - 10 8
13.
Кальмар
 8 2 1 5 11 - 15 7
14.
Вестерос
 8 2 1 5 6 - 11 7
15.
Броммапойкарна
 7 1 3 3 7 - 16 6
16.
Вернаму
 8 1 2 5 8 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
2.
Юргорден
 7 5 0 2 18 - 7 15
3.
Вернаму
 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Броммапойкарна
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Хаммарбю
 8 3 1 4 9 - 10 10
7.
Гётеборг
 8 3 1 4 10 - 12 10
8.
Мьельбю
 7 3 0 4 9 - 10 9
9.
Кальмар
 7 3 0 4 10 - 16 9
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
13.
Хальмстад
 8 2 0 6 7 - 19 6
14.
Вестерос
 7 1 2 4 6 - 7 5
15.
АИК
 7 1 2 4 8 - 21 5
16.
ИФК Норрчепинг
 8 1 2 5 9 - 21 5
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (2)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Юргорден Хуммет Денис 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
АИК Беширович Дино 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Lucas Kaahed уходит с поля. Карлен Адам выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Daniel Ask получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Нсабиумва Фредерик получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гётеборг 1:1 Вестерос онлайн

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