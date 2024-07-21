Тур: 15. Стадион: Гамла Уллеви.
0'
2' Желтая карточкаНсабиумва Фредерик
40' Желтая карточкаDaniel Ask
1:0
48' ГолPaulos Abraham
79' Желтая карточкаПеттерссон Оскар
90' Желтая карточкаОльссон Себастьян
1:1
90' ГолСаиди Абдельрахман
90'+11
Ход матча
40'
48'
1:0
79'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
17
Вендт
Оскар
28
Lucas
Kahed
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Lucas KahedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Карлен АдамЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Noah Tolf
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Daniel AskПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Оффия ГенриНападающий
-
-
-
44 Max Larsson
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Гётеборг
Вестерос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|6
|0.4
|Петтерссон Оскар
|2
|0.13
|Норлин Густаф
|2
|0.13
|Thomas Santos
|1
|0.07
|Malick Junior Yalcouye
|1
|0.07
|Вендт Оскар
|1
|0.07
|Муколли Арбнор
|1
|0.07
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0.07
|Тордарсон Колбейнн
|0
|0
|Свенссон Густаф
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахлинви Маттео
|3
|0.2
|Оффия Генри
|2
|0.13
|Patric Aaslund
|1
|0.07
|Диабате Ибрахим
|1
|0.07
|Гефверт Симон
|1
|0.07
|Herman Magnusson
|1
|0.07
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.07
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Йоханссон Саймон
|0
|0
|Viktor Granath
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|3
|1
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Ольссон Себастьян
|3
|0
|Петтерссон Оскар
|3
|0
|Malick Junior Yalcouye
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсабиумва Фредерик
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Herman Magnusson
|2
|0
|Ахлинви Маттео
|1
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Marcus Linday
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Вестерос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Гётеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Вестерос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
7
5
Гётеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Вестерос
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
10
7
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
6
60%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Забито
11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
27%
4
36%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Забито
16
12
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 8
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
4
25%
4
33%
76-90
Пропущено
21
18
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
5%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
9
43%
5
28%
31-45
2
10%
6
33%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
6
29%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0
Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0
Вестерос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4
Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1
Результаты матчей
Гётеборг
Вестерос
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
34
35
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
78
312
312
114
114
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|8 (3)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|АИК
|Беширович Дино
|5