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Тур: 2. Стадион: .
Франция (до 23 лет)
0:0
Перерыв
Гвинея (до 23 лет)
0'
0:1
45' Гол
Туре Абдулайе

Ход матча

45'
0:1
Туре Абдулайе

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 119
Франция (до 23 лет) 98.3% (117)
X 1.7% (2)
Гвинея (до 23 лет) 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция (до 23 лет)
Ничья
Гвинея (до 23 лет)
1.45
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5.00
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9.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Франция (до 23 лет)
Гвинея (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Франция (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 1 0.5
Олисе Майкл 1 0.5
Баде Луак 1 0.5
Гвинея (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Абдулайе 1 0.5
Диавара Амаду 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Франция (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гвинея (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Франция (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гвинея (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Франция (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гвинея (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Франция (до 23 лет)
(4 матча)
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 поражения
Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет) 3:0 Франция (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4 Франция (до 23 лет) - ЮАР (до 23 лет) 4:3 Мексика (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) 4:1
Гвинея (до 23 лет)
(6 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 6 поражений
Гвинея (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 1:2 Гвинея (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 1:2 Англия (до 21 года) - Гвинея (до 23 лет) 7:1 Португалия (до 20 лет) - Гвинея (до 23 лет) 2:0
Гвинея (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:3 Ботсвана (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) 2:1

Результаты матчей

Франция (до 23 лет)
Гвинея (до 23 лет)

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Франция (до 23 лет)
Гвинея (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 23 лет)
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
США (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4.
Гвинея (до 23 лет)
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 23 лет)
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
США (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гвинея (до 23 лет)
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
США (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Гвинея (до 23 лет)
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Франция (до 23 лет)
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 3
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 2
Япония (до 23 лет) Фудзио Сёта 2
Япония (до 23 лет) Мито Сюнсукэ 2
Ирак (до 23 лет) Хуссейн Аймен 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Франция (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) - 0:0.
  • Опасный момент
    45'
    Бальде после навеса справа головой пробил под перекладину. Мяч уже перелетел Ресте, но на линии вовремя оказался Люкеба, сыгравший головой.
  • Желтая карточка
    45'
    Баде в центре поля ударил локтем по голове Ба и получил жёлтую карточку.
  • 45'
    У Шотара слева не прошёл пас в штрафную площадь. Концовку тайма французы проводят заметно активнее, но и в этой ситуации очень мало ударов по воротам.
  • 45'
    Олисе справа пошёл в центр и попытался обыграться с Матета. Ответный пас Жан-Филиппа вышел слишком слабым. Очередная потеря французов.
  • 45'
    Ляказетт по центру не смог точно исполнить заброс на Матета. Африканские защитники мяч перехватили.
  • 45'
    Заброс Люкеба по левому флангу вперёд на ход Олисе получился слишком сильным. Мяч покинул пределы поля.
  • Видеоповтор
    45'
    ВАР долго проверял эпизод с голом и определил офсайд у Туре. На табло возвращены нули.
  • Офсайд
    45'
    Диалло слева со штрафного навесил на Туре, который головой направил мяч точно в левый угол ворот. Ресте только взглядом проводил снаряд. Но...
  • Травма, повреждение
    45'
    Медики в очередной раз оказывают Ба помощь. Добавленное арбитром время к первому тайму может увеличиться.
  • Дополнительное время
    45'
    9 минут добавил Танташев в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Баде на фланге толкнул в спину Ба.
  • 44'
    Французы неспешно отправились на чужую половину поля. Сильдийя справа заработал аут.
  • Видеоповтор
    42'
    Проверка эпизода с незасчитанным голом займёт какое-то время. Танташев в центральном круге ожидает решение помощников.
  • Офсайд
    41'
    Наби Кейта отправил мяч в сетку, но арбитры фиксируют офсайд, и счёт на табло не изменится.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      40'
      Французы разыграли угловой удар. Олисе справа навесил на Матета, чей удар головой пришёлся точно в Силла.
    • 38'
      Диаало слева ворвался в штрафную площадь, не смог обыграть Сильдийю и упал на газон. Арбитр находился рядом и повода для назначения пенальти не усмотрел.
    • Травма, повреждение
      37'
      Ба в центре поля в столкновении с соперником получил повреждение. Медики вышли на поле.
    • Угловой
      36'
      Аклиуше от углового флага навесил к дальней штанге, где гвинейские защитники мяч выбили.
    • Опасный момент
      35'
      Аклиуше слева вывел один на один с голкипером Матета, но Жан-Филипп не смог переиграть Сумаилу Силла.
    • 34'
      Сиссе не позволил Матета слева прорваться к воротам.
    • 32'
      Аклиуше на подступах к штрафной площади встретили четыре соперника и мяч отобрали.
    • Угловой
      31'
      Следующий угловой удар Наби Кейта разыграл с партнёрами. Попытки гвинейцев забросить мяч к воротам соперников успехом не увенчались.
    • Угловой
      30'
      Бальде от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч французы выбили.
    • 28'
      Диалло слева обыгрался с Ба, но выйти на ударную позицию не смог.
    • Угловой
      27'
      Следующий угловой удар французы также не смогли завершить ударом по воротам. Африканцы выбили мяч к центральному кругу.
    • Угловой
      26'
      Олисе подачу от углового флага исполнил слишком сильно.
    • 25'
      Прострел Аклиуше справа в штрафную площадь соперники заблокировали.
    • 24'
      К середине тайма темп матча упал. Команды неспешно переводят мяч с фланга на фланг и пока не находят брешей в построениях соперников.
    • 22'
      Французы не покидают чужую половину поля, и, при этом, не угрожают воротам соперников.
    • Угловой
      21'
      Аклиуше от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч вернулся к Магнесу, после навеса которого слева на Матета Жан-Филипп головой пробил рядом с левой штангой.
    • 20'
      Трюффер слева прорвался в штрафную площадь и заработал угловой удар.
    • Опасный момент
      19'
      Олисе справа сделал пас в штрафную площадь на Аклиуше, который сразу прострелил на Матета. Жан-Филипп попытался пяткой переправить мяч в дальний угол, но сфера разминулась со штангой.
    • 18'
      Удар Олисе с двадцати четырёх метров соперники заблокировали.
    • 16'
      У Шотара навес слева получился слишком сильным. Аклиуше догнал мяч у углового флага.
    • 15'
      Аклиуше справа прорвался вперёд, но его навес к воротам получился слабым, и соперники мяч перехватили.
    • 14'
      Сборная Гвинеи завладела мячом и уверенно держит его у центрального круга. Французам приходится подниматься в прессинг.
    • Травма, повреждение
      12'
      Туре потребовалась помощь медиков. Вторая пауза в матче, а сыграно чуть более десяти минут.
    • Угловой
      11'
      Африканцы исполнили подачу от углового флага. Мяч упал в центр штрафной площади, где самым расторопным оказался Трюффер и сыграл на вынос.
    • Опасный момент
      10'
      Диавара справа с двадцати пяти метров пробил в ближний угол. Ресте в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.
    • Фол, нарушение
      9'
      Сильдийя в центральном круге врезал по ногам Илайшу.
    • Травма, повреждение
      8'
      Бальде требуется помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • 6'
      Диалло слева со смещение в центр прошёл вперёд и с двадцати двух метров пробил выше ворот.
    • 4'
      Французы обосновались на чужой половине поля, однако подойти к штрафной площади соперников им не удаётся.
    • 3'
      Ляказетт с дальней дистанции пробил выше ворот.
    • 2'
      Сборная Франции  играет в синих футболках и белых трусах, сборная Гвинеи - в красных футболках и жёлтых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Альянц Ривьере"!
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    • Первый тайм
    • 57'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 54'
      Баде Луак получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Г О О О О Л - Туре Абдулайе бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 38.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Франция (до 23 лет) 0:0 Гвинея (до 23 лет)

    Исход игры
    Франция (до 23 лет)
    98.3% (117)
    Ничья
    1.7% (2)
    Гвинея (до 23 лет)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.46% (61)
    Меньше
    45.54% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    23.21% (26)
    Нет
    76.79% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Франция (до 23 лет)
    38.7% (46)
    3:0 Франция (до 23 лет)
    20.2% (24)
    3:1 Франция (до 23 лет)
    9.2% (11)
    4:0 Франция (до 23 лет)
    8.4% (10)
    2:1 Франция (до 23 лет)
    7.6% (9)
    1:0 Франция (до 23 лет)
    3.4% (4)
    4:1 Франция (до 23 лет)
    2.5% (3)
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    Франция (до 23 лет)
    Гвинея (до 23 лет)
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