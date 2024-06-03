Тур: 2. Стадион: Альянц Ривьера.
Бомбардиры внутри турнира
Франция (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Олисе Майкл
|1
|1
|Баде Луак
|1
|1
Гвинея (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диавара Амаду
|1
|1
Карточки
Результаты матчей
Франция (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гвинея (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Франция (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гвинея (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Франция (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гвинея (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Франция (до 23 лет)
(4 матча)
Гвинея (до 23 лет)
(6 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 6 поражений
Результаты матчей
Франция (до 23 лет)
Гвинея (до 23 лет)
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Франция (до 23 лет)
Гвинея (до 23 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
|Япония (до 23 лет)
|Фудзио Сёта
|2
|Япония (до 23 лет)
|Мито Сюнсукэ
|2
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|2
|Франция (до 23 лет)
|Ляказетт Александр
|1
|Ирак (до 23 лет)
|Джасим Али
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Фернандес Игнасио II
|1
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Ди Чезаре Марко
|1
|Марокко (до 23 лет)
|Таргаллин Уссама
|1
Прогнозы на матч Франция (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет)
Исход игры
Франция (до 23 лет)
100% (33)
Ничья
0% (0)
Гвинея (до 23 лет)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.61% (16)
Меньше
48.39% (15)
Обе команды забьют
Да
32.26% (10)
Нет
67.74% (21)
Популярный счёт
2:0 Франция (до 23 лет)
39.4% (13)
3:1 Франция (до 23 лет)
15.2% (5)
4:0 Франция (до 23 лет)
12.1% (4)
2:1 Франция (до 23 лет)
9.1% (3)
1:0 Франция (до 23 лет)
6.1% (2)
3:0 Франция (до 23 лет)
6.1% (2)
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