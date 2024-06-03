☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Олимпийские игры 2024
Тур: 2. Стадион: .
Франция (до 23 лет)
 
Позже
Гвинея (до 23 лет)
Прогнозы 33
Франция (до 23 лет) 100% (33)
X 0% (0)
Гвинея (до 23 лет) 0% (0)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Франция (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 1 1
Олисе Майкл 1 1
Баде Луак 1 1
Гвинея (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диавара Амаду 1 1

Карточки

Результаты матчей

Франция (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гвинея (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Франция (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гвинея (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Франция (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гвинея (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Франция (до 23 лет)
(4 матча)
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 поражения
Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет) 3:0 Франция (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4 Франция (до 23 лет) - ЮАР (до 23 лет) 4:3 Мексика (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) 4:1
Гвинея (до 23 лет)
(6 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 6 поражений
Гвинея (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 1:2 Гвинея (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 1:2 Англия (до 21 года) - Гвинея (до 23 лет) 7:1 Португалия (до 20 лет) - Гвинея (до 23 лет) 2:0
Гвинея (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:3 Ботсвана (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) 2:1

Результаты матчей

Франция (до 23 лет)
Гвинея (до 23 лет)

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Франция (до 23 лет)
Гвинея (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
США (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
США (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
США (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Япония (до 23 лет) Фудзио Сёта 2
Япония (до 23 лет) Мито Сюнсукэ 2
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 2
Франция (до 23 лет) Ляказетт Александр 1
Ирак (до 23 лет) Джасим Али 1
Весь список

Топ нарушителей
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 1
Аргентина (до 23 лет) Ди Чезаре Марко 1
Марокко (до 23 лет) Таргаллин Уссама 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Франция (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2024, осталось 2 дня 13 часов 16 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 39.4% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 33
    Франция (до 23 лет) 100% (33)
    X 0% (0)
    Гвинея (до 23 лет) 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Франция (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Франция (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет)

    Исход игры
    Франция (до 23 лет)
    100% (33)
    Ничья
    0% (0)
    Гвинея (до 23 лет)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.61% (16)
    Меньше
    48.39% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    32.26% (10)
    Нет
    67.74% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Франция (до 23 лет)
    39.4% (13)
    3:1 Франция (до 23 лет)
    15.2% (5)
    4:0 Франция (до 23 лет)
    12.1% (4)
    2:1 Франция (до 23 лет)
    9.1% (3)
    1:0 Франция (до 23 лет)
    6.1% (2)
    3:0 Франция (до 23 лет)
    6.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Франция (до 23 лет)
    Гвинея (до 23 лет)
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный