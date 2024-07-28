Тур: 16.
1:1
Перерыв
Ход матча
9'
1:0
15'
1:1
17
Норд
Густав
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Yaqub Finey
-
Главный тренер: Erol Ates
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
11 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Сундсвалль
Треллеборг
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
1.6
2.17
Среднее время на гол
56
41
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.83
0.8
Среднее время на гол
49
112
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.73
1.55
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
52
58
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|4 (1)
|0.25
|Бенгтссон Йохан
|3
|0.19
|Энгблум Понтус
|2
|0.13
|Бурман Маркус
|1
|0.06
|Паломино Марсело
|1
|0.06
|Monir Jelassi
|1
|0.06
|Норд Густав
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
|Hugo Aviander
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hady Saleh Karim
|5
|0.31
|Filip Bohman
|3
|0.19
|Pierre Larsen
|2
|0.13
|Armin Culum
|2
|0.13
|Zander Hyltoft
|2
|0.13
|Мортенсен Николас
|1
|0.06
|Eren Alievski
|1
|0.06
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.06
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|2
|1
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Hugo Aviander
|3
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Monir Jelassi
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Форсберг Лукас
|2
|0
|Yaqub Finey
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Marc Manchon
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Ludvig Svanberg
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|5
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Zander Hyltoft
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Ларсен Андреас II
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Огвуче Абель
|2
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Треллеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
3
Сундсвалль
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Треллеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
1
8
Сундсвалль
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Треллеборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
2
50%
4
36%
76-90
Пропущено
15
10
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
6
40%
1
10%
16-30
1
7%
4
40%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
33%
3
30%
76-90
Забито
13
17
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
5
38%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
25
18
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
16%
0
0%
1-15
7
28%
3
17%
16-30
2
8%
7
39%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
9
36%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1
Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1
Треллеборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0
Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1
Результаты матчей
Сундсвалль
Треллеборг
Точный счет
1:3
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
16
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
43
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
114
213
411
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|29 - 14
|34
|2.
|15
|8
|5
|2
|26 - 11
|29
|3.
|16
|8
|5
|3
|29 - 17
|29
|4.
|16
|7
|4
|5
|20 - 17
|25
|5.
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|6.
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|7.
|15
|6
|4
|5
|18 - 13
|22
|8.
|16
|6
|4
|6
|19 - 21
|22
|9.
|1:1
|16
|5
|6
|5
|17 - 20
|21
|10.
|16
|5
|3
|8
|10 - 21
|18
|11.
|15
|4
|5
|6
|16 - 18
|17
|12.
|15
|4
|5
|6
|15 - 22
|17
|13.
|16
|4
|4
|8
|19 - 25
|16
|14.
|15
|3
|6
|6
|24 - 27
|15
|15.
|15
|3
|5
|7
|20 - 23
|14
|16.
|1:1
|16
|2
|4
|10
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 7
|19
|2.
|8
|6
|1
|1
|19 - 8
|19
|3.
|8
|5
|3
|0
|15 - 3
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|12 - 9
|17
|5.
|7
|5
|0
|2
|12 - 6
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|8.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|9.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|10.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|11.
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|12.
|8
|3
|2
|3
|4 - 6
|11
|13.
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|14.
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|15.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|8
|2
|2
|4
|11 - 10
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|5.
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|6.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|8.
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|13.
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|15.
|7
|0
|3
|4
|9 - 15
|3
|16.
|1:1
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (4)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 4
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|5