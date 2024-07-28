☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 16.
Сундсвалль
1:1
Перерыв
Треллеборг
0'
1:0
9' Гол
Бенгтссон Йохан
1:1
15' Гол
Pierre Larsen

Ход матча

9'
Бенгтссон Йохан
(Hugo Aviander)
1:0
15'
1:1
Pierre Larsen
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Треллеборг
3.20
Реклама, fon.bet
3.50
Реклама, ligastavok.ru
2.55
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
1
Ольссон
Йонас
XI
18
Форсберг
Лукас
2
Kojo
Peprah
Oppeng
4
Ludvig
Svanberg
5
Олссон
Деннис
3
Monir
Jelassi
23
Hugo
Aviander
8
Marc
Manchon
17
Норд
Густав
15
Паломино
Марсело
14
Бенгтссон
Йохан
33
Эльборг
Мелкер
20
Хёрберг
Феликс
19
Карлссон
Тобиас
5
Огвуче
Абель
21
Eren
Alievski
7
Pierre
Larsen
14
Асома
Самуэль
10
Hady
Saleh
Karim
29
Othmane
Salama
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
Сундсвалль
4-4-2
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Сундсвалль
Треллеборг

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
3:2
С
1:1
С
3:4
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
1:1
А
1:6
А
1:0
А
2:0
А
2:2

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

1.6
2.17

Среднее время на гол

56
41

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
0.8

Среднее время на гол

49
112

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.73
1.55

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

52
58

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 4 (1) 0.25
Бенгтссон Йохан 3 0.19
Энгблум Понтус 2 0.13
Бурман Маркус 1 0.06
Паломино Марсело 1 0.06
Monir Jelassi 1 0.06
Норд Густав 0 0
Олссон Деннис 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Форсберг Лукас 0 0
Hugo Aviander 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hady Saleh Karim 5 0.31
Filip Bohman 3 0.19
Pierre Larsen 2 0.13
Armin Culum 2 0.13
Zander Hyltoft 2 0.13
Мортенсен Николас 1 0.06
Eren Alievski 1 0.06
Бьеркен Фритьоф 1 0.06
Хёрберг Феликс 0 0
Emmanuel Godwin 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 2 1
Худу Абдул Халик 3 0
Hugo Aviander 3 0
Олссон Деннис 2 0
Monir Jelassi 2 0
Норд Густав 2 0
Форсберг Лукас 2 0
Yaqub Finey 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Marc Manchon 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Ludvig Svanberg 1 0
Pontus Lindgren 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 5 0
Filip Bohman 4 0
Zander Hyltoft 3 0
Хёрберг Феликс 3 0
Ларсен Андреас II 2 0
Othmane Salama 2 0
Огвуче Абель 2 0
Pierre Larsen 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Веберг Чарли 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Треллеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
3
Сундсвалль
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Треллеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

1
8
Сундсвалль
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Треллеборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
2
50%
4
36%
76-90

Пропущено

15
10
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
6
40%
1
10%
16-30
1
7%
4
40%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
33%
3
30%
76-90

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
5
38%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

25
18
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
16%
0
0%
1-15
7
28%
3
17%
16-30
2
8%
7
39%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
9
36%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1
Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1
Треллеборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0
Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1

Результаты матчей

Сундсвалль
Треллеборг

Точный счет

1:3
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
1
6
1.5
2
6
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
4
3
1
7
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
2
13
1.5
4
11
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 15 10 4 1 29 - 14 34
2.
Эстер
 15 8 5 2 26 - 11 29
3.
Дегерфорс
 16 8 5 3 29 - 17 29
4.
Утсиктенс
 16 7 4 5 20 - 17 25
5.
Сандвикен
 16 7 3 6 22 - 21 24
6.
Хельсинборг
 15 6 5 4 17 - 15 23
7.
Браге
 15 6 4 5 18 - 13 22
8.
Эстерсунд
 16 6 4 6 19 - 21 22
9.
Треллеборг
 1:1 16 5 6 5 17 - 20 21
10.
Сковде АИК
 16 5 3 8 10 - 21 18
11.
Эребру
 15 4 5 6 16 - 18 17
12.
Оддевольд
 15 4 5 6 15 - 22 17
13.
Варберг БоИС
 16 4 4 8 19 - 25 16
14.
Гефле
 15 3 6 6 24 - 27 15
15.
Эргрюте
 15 3 5 7 20 - 23 14
16.
Сундсвалль
 1:1 16 2 4 10 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 6 1 0 17 - 7 19
2.
Дегерфорс
 8 6 1 1 19 - 8 19
3.
Эстер
 8 5 3 0 15 - 3 18
4.
Эстерсунд
 8 5 2 1 12 - 9 17
5.
Сандвикен
 7 5 0 2 12 - 6 15
6.
Браге
 7 4 2 1 12 - 5 14
7.
Утсиктенс
 8 4 2 2 11 - 7 14
8.
Гефле
 8 3 3 2 15 - 12 12
9.
Эребру
 8 3 3 2 10 - 8 12
10.
Треллеборг
 1:1 8 3 3 2 10 - 11 12
11.
Варберг БоИС
 8 3 2 3 13 - 13 11
12.
Сковде АИК
 8 3 2 3 4 - 6 11
13.
Хельсинборг
 8 2 4 2 6 - 6 10
14.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
15.
Сундсвалль
 1:1 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Эргрюте
 8 2 2 4 11 - 10 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 8 4 3 1 12 - 7 15
2.
Хельсинборг
 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Эстер
 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Утсиктенс
 8 3 2 3 9 - 10 11
5.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
6.
Треллеборг
 1:1 8 2 3 3 7 - 9 9
7.
Сандвикен
 9 2 3 4 10 - 15 9
8.
Браге
 8 2 2 4 6 - 8 8
9.
Оддевольд
 8 2 2 4 9 - 14 8
10.
Сковде АИК
 8 2 1 5 6 - 15 7
11.
Эргрюте
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Эребру
 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Эстерсунд
 8 1 2 5 7 - 12 5
14.
Варберг БоИС
 8 1 2 5 6 - 12 5
15.
Гефле
 7 0 3 4 9 - 15 3
16.
Сундсвалль
 1:1 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (1)
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Браге Ieltsin Camoes 7 (4)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Эребру Маккью Эрик 1 4
Эргрюте Файе Абдулайе 5
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 15'
    Г О О О О Л - Pierre Larsen бьет в цель!
  • 9'
    Hugo Aviander сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Бенгтссон Йохан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Треллеборг
3.20
Реклама, fon.bet
3.50
Реклама, ligastavok.ru
2.55
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сундсвалль 1:1 Треллеборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сундсвалль
Треллеборг
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный